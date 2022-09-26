【藝遊嚮導】9/27-10/3：來雲門遙滾、白晝之夜「士林大戲院」、臺北詩歌節，本週超多精彩藝文活動等著你！
我們想讓你知道的是
本週藝文活動精彩可期，在音樂方面，《來雲門遙滾》全新生活節企劃，讓觀眾一起ㄎㄧㄤ、一起Chill，2020年廣受好評的《聲聲不息》今年推出《聲聲不息2.0》，精湛琴藝結合趣味元素，顛覆古典樂的刻板印象；在展覽方面，除了2022臺北白晝之夜、2022臺北詩歌節、2022屆臺北數位藝術節齊登場之外，還有台灣同志遊行20週年回顧展帶你臺灣同志運動的演進歷程。
雲門劇場「來雲門系列」全新企劃——來雲門遙滾，結合趣味運動、獨立音樂、表演藝術、視覺藝術、電影與市集，以逍遙自在的態度，邀請藝術創作者發揮斜槓才能，打造微型生活節，在劇場舞台、觀眾席，更在室內外園區各個角落上演各種意想不到的互動節目。跟著【藝遊嚮導】有點ㄎㄧㄤ、有點Chill地逍遙滾滾兩天！
2022年臺北白晝之夜將在10月1日晚間登場，僅僅12小時、一夜限定，不要錯過！本屆共規劃4大展區、3種體驗模式，在新舊交融、富有魅力的士林，結合虛實地圖「白晝之夜現場」、「白晝之夜線上」遊走、互動。這一夜，以士林為舞台，連結當代藝術與常民生活，看見城市再生。
【表演藝術】
名稱｜春河劇團舞台劇《魔法阿媽》
時間｜2022/10/01（六）
地點｜台南文化中心演藝廳（臺南市東區中華東路三段332號）
備註｜本活動為售票活動
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「我要把你阿媽賣掉！」時隔23年，童年回憶《魔法阿媽》改編舞台劇，有什麼魔法比愛更偉大？
16歲青少年豆豆，意外的被流放到充滿詫異氛圍的阿媽家，原本以為是自由的開始，殊不知即將面臨地獄般的生活，陌生環境、詭異阿媽、無趣鄉間生活，意外解開古怪罈子上的符咒封印，妖怪附身在阿媽養的黑貓酷羅身上，只要收集到三滴阿媽的眼淚，就實現豆豆的願望，不然阿媽將被妖怪賣掉……
名稱｜世紀當代舞團2022《日者》首演
時間｜2022/09/30（五）- 2022/10/01（六）
地點｜水源劇場（臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓）
備註｜本活動為售票活動
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沈潛於古老的脈動中，自印尼中爪哇文化汲取儀式性肢體符碼，從身聲堆疊異地文化，交融重曝出壯闊的生命律動。
《日者》是世紀當代舞團藝術總監暨編舞家姚淑芬多年來探討亞洲當代表演、身體的脈絡與特性，從亞洲各國的文化風貌中，探究傳統基石與當下潮流的變異撞擊所形成的「當代亞洲身體」。
《日者》如使者般緩步行旅於古老儀式符碼中，灰燼中可隱約看見，以形劃體，以體入心，洗卻神話傳說擄掠生之慾，洗滌人世塵埃的神祇踏踩，甩破中斷薩滿的祈禱聲，梵音自喉中肉瓣緊縮呼嘯穿透，顫動、晃蕩間吞沒他者在潮汐斷潮處。使不同文化堆疊、重曝在當代感光體中，顯影遠眺古老的脈動，交融起斷截處，崩跌出新的詮釋，在幾近滅頂中，萬物生命自斷裂中綿延合而為一。
【展覽】
名稱｜為改變而走——台灣同志遊行20週年回顧展
時間｜2022/10/01（六）- 2022/11/06（日）
地點｜臺北松山文創園區 製菸工廠一樓 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）
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遊行不只是在遊行當天而已，而是一連串不間斷的社會運動。
為改變而走──臺灣同志遊行20週年回顧展，呈現臺灣同志遊行的演進歷史，展出20年遊行相關事件、人物、議題與斬獲，讓你透過展覽看見自己在遊行中的位置，也看見他人的故事，創造出更多改變，以及增加群眾投入同志議題與社會運動的行動力。
名稱｜2022臺北白晝之夜「士林大戲院」
時間｜2022/10/01（六）- 2022/10/02（日）
地點｜臺北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、臺北科學藝術園區
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白晝之夜（La Nuit Blanche）象徵公民城市自主權，一夜限定，打開場域，連結當代藝術與常民生活，召喚民眾協力，這一夜，以士林為舞台，看見城市再生。
「2022年臺北白晝之夜」共有4大展區、3種體驗模式。場域選在新舊交融、富有魅力的士林，置身其中彷彿穿梭時光走進電影裡，讓士林猶如一座城市象徵劇場；首度實體活動結合線上參與的虛實整合體驗機制，虛實地圖「白晝之夜現場」、「白晝之夜線上」，實體遊走、遠端互動、連線任務，自由參與，走進士林時光與知識，展開探索。
名稱｜小地方不斷電讀詩馬拉松──2022臺北詩歌節
時間｜2022/10/01（六）
地點｜小地方SEAMS（ 臺北市金門街6-7 號）、UNI CAFÉ（ 臺北市金門街15 號）、臺北詩歌節YouTube官方頻道
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透過朗誦、創作分享，音樂、聲音藝術、影像紀錄等多種形式，呈現出詩如何作為一種精神資源，源源不絕地點亮各個創作領域。
參考詩歌擂臺（Poetry Slam）的概念，邀約中生代到新生代中，創作與表達力強烈的詩人22位，每人20分鐘的讀詩時間，從下午14點到午夜0時川流出場，展開10小時多元表達的讀詩盛會，活動現場也將結合網路詩籤活動，抽出屬於自己的心靈詩籤，為生活灌注詩力不斷電。
參與詩人包括港台中生代及新生代詩人：ㄩㄐ、小令、伊格言、宋尚緯、吳鈞堯、吳緯婷、孫梓評、崔舜華、陳柏煜、曹疏影、曹馭博、煮雪的人、黃柏軒、黃潤宇、詹佳鑫、鄧小樺、鄭茜馨、鄭琬融、鄭順聰、顏嘉琪、關天林、騷夏。
名稱｜2022第十七屆臺北數位藝術節「真相碎片」
時間｜2022/09/30（五）- 2022/10/10（一）
地點｜國立臺灣科學教育館（台北市士林區士商路189號）、臺北數位藝術中心（台北市士林區福華路180號）
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我們到底是在看手機，還是被手機看呢？我們到底是被動接受訊息？還是有能力選擇自己想看的訊息呢？
2022年臺北數位藝術節「真相碎片Fake it Real」中，參展藝術作品的主題都圍繞著全球資本主義與網路社會之中，「訊息傳播」與「真相製造」的過程，這些作品展現敏銳的社會觀察與深刻的反思，議題包含：解開假訊息的生產過程、自製弄假成真的新聞、批判數位工具對資訊接受與存放的關係、創造有別於社群媒體的演算法，並試圖反抗既有的資訊架構，找出另一種面對資訊洪流的方式。
【影視】
名稱｜正發生 Happening
上映時間｜2022/09/30（五）
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1963年墮胎違法的法國，資優生安妮因為懷孕而面臨完成學業的危機。隨著肚子越來越大，她決定就算有牢獄之災，也要面對墮胎帶來的痛苦與恥辱。
榮獲威尼斯影展金獅獎，改編自法國文壇重量級作家安妮艾諾的半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，由法國才女導演奧黛麗迪萬執導，是部極度寫實而充滿爭議的話題之作。
奧黛麗迪萬透過《正發生》中60年代法國非法墮胎的故事，以探討女性身體自主的議題，更是在#MeToo時代、美國墮胎權事件延燒的今日，顯得格外發人深思。
全片透過貼近而細膩的視角切入，彷彿與主角共感沈浸偌大的身心折磨，緊繃的情緒讓人幾乎喘不過氣。就在事過境遷半世紀後，直到今日一切似乎仍正在發生。
名稱｜《我和我的T媽媽》放映暨映後座談
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
自由、優惠，一鍵到位的將來銀行
以前要開戶頭，不到銀行櫃檯辦不了。不只要特別抽空跑一趟銀行，還得坐在那裡等待、填表格，對忙碌的現代人來說真的很麻煩。現在，將來銀行把櫃檯透過網路送到你面前，隨時隨地都可以開戶，再加上獨創的帳號自由選，十碼銀行帳號想設什麼就設什麼，不管是用你喜歡的數字任意組合，還是要請算命老師算出最好運的數字，在將來銀行，你的帳號你作主！
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欸欸，不要說將來銀行都在刺激你花錢，該省該賺的時候，將來銀行也是一毛都不讓你吃虧。獨創Ｎ倍券自由決定加息啟動日，就是讓你可以自由決定手上「Ｎ倍券」利息放大的時間，資金調度需求更有靈活有幫助，讓你理財更輕鬆，財富早自由。
將來銀行更多貼心措施，更多優惠活動，等你開戶一起來體驗。趁現在趕快行動，別忘了還有大武山好雞蛋等你帶回家。