【藝遊嚮導】9/27-10/3：來雲門遙滾、白晝之夜「士林大戲院」、臺北詩歌節，本週超多精彩藝文活動等著你！

雲門劇場「來雲門系列」全新企劃——來雲門遙滾，結合趣味運動、獨立音樂、表演藝術、視覺藝術、電影與市集，以逍遙自在的態度，邀請藝術創作者發揮斜槓才能，打造微型生活節，在劇場舞台、觀眾席，更在室內外園區各個角落上演各種意想不到的互動節目。跟著【藝遊嚮導】有點ㄎㄧㄤ、有點Chill地逍遙滾滾兩天！

2022年臺北白晝之夜將在10月1日晚間登場，僅僅12小時、一夜限定，不要錯過！本屆共規劃4大展區、3種體驗模式，在新舊交融、富有魅力的士林，結合虛實地圖「白晝之夜現場」、「白晝之夜線上」遊走、互動。這一夜，以士林為舞台，連結當代藝術與常民生活，看見城市再生。

【表演藝術】

名稱｜春河劇團舞台劇《魔法阿媽》

時間｜2022/10/01（六）

地點｜台南文化中心演藝廳（臺南市東區中華東路三段332號）

備註｜本活動為售票活動

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「我要把你阿媽賣掉！」時隔23年，童年回憶《魔法阿媽》改編舞台劇，有什麼魔法比愛更偉大？

16歲青少年豆豆，意外的被流放到充滿詫異氛圍的阿媽家，原本以為是自由的開始，殊不知即將面臨地獄般的生活，陌生環境、詭異阿媽、無趣鄉間生活，意外解開古怪罈子上的符咒封印，妖怪附身在阿媽養的黑貓酷羅身上，只要收集到三滴阿媽的眼淚，就實現豆豆的願望，不然阿媽將被妖怪賣掉……

名稱｜世紀當代舞團2022《日者》首演

時間｜2022/09/30（五）- 2022/10/01（六）

地點｜水源劇場（臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

備註｜本活動為售票活動

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沈潛於古老的脈動中，自印尼中爪哇文化汲取儀式性肢體符碼，從身聲堆疊異地文化，交融重曝出壯闊的生命律動。

《日者》是世紀當代舞團藝術總監暨編舞家姚淑芬多年來探討亞洲當代表演、身體的脈絡與特性，從亞洲各國的文化風貌中，探究傳統基石與當下潮流的變異撞擊所形成的「當代亞洲身體」。

《日者》如使者般緩步行旅於古老儀式符碼中，灰燼中可隱約看見，以形劃體，以體入心，洗卻神話傳說擄掠生之慾，洗滌人世塵埃的神祇踏踩，甩破中斷薩滿的祈禱聲，梵音自喉中肉瓣緊縮呼嘯穿透，顫動、晃蕩間吞沒他者在潮汐斷潮處。使不同文化堆疊、重曝在當代感光體中，顯影遠眺古老的脈動，交融起斷截處，崩跌出新的詮釋，在幾近滅頂中，萬物生命自斷裂中綿延合而為一。

【展覽】

名稱｜為改變而走——台灣同志遊行20週年回顧展

時間｜2022/10/01（六）- 2022/11/06（日）

地點｜臺北松山文創園區 製菸工廠一樓 藝巷空間（台北市信義區光復南路133號）

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遊行不只是在遊行當天而已，而是一連串不間斷的社會運動。

為改變而走──臺灣同志遊行20週年回顧展，呈現臺灣同志遊行的演進歷史，展出20年遊行相關事件、人物、議題與斬獲，讓你透過展覽看見自己在遊行中的位置，也看見他人的故事，創造出更多改變，以及增加群眾投入同志議題與社會運動的行動力。

名稱｜2022臺北白晝之夜「士林大戲院」

時間｜2022/10/01（六）- 2022/10/02（日）

地點｜臺北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園、臺北科學藝術園區

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白晝之夜（La Nuit Blanche）象徵公民城市自主權，一夜限定，打開場域，連結當代藝術與常民生活，召喚民眾協力，這一夜，以士林為舞台，看見城市再生。

「2022年臺北白晝之夜」共有4大展區、3種體驗模式。場域選在新舊交融、富有魅力的士林，置身其中彷彿穿梭時光走進電影裡，讓士林猶如一座城市象徵劇場；首度實體活動結合線上參與的虛實整合體驗機制，虛實地圖「白晝之夜現場」、「白晝之夜線上」，實體遊走、遠端互動、連線任務，自由參與，走進士林時光與知識，展開探索。

名稱｜小地方不斷電讀詩馬拉松──2022臺北詩歌節

時間｜2022/10/01（六）

地點｜小地方SEAMS（ 臺北市金門街6-7 號）、UNI CAFÉ（ 臺北市金門街15 號）、臺北詩歌節YouTube官方頻道

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透過朗誦、創作分享，音樂、聲音藝術、影像紀錄等多種形式，呈現出詩如何作為一種精神資源，源源不絕地點亮各個創作領域。

參考詩歌擂臺（Poetry Slam）的概念，邀約中生代到新生代中，創作與表達力強烈的詩人22位，每人20分鐘的讀詩時間，從下午14點到午夜0時川流出場，展開10小時多元表達的讀詩盛會，活動現場也將結合網路詩籤活動，抽出屬於自己的心靈詩籤，為生活灌注詩力不斷電。

參與詩人包括港台中生代及新生代詩人：ㄩㄐ、小令、伊格言、宋尚緯、吳鈞堯、吳緯婷、孫梓評、崔舜華、陳柏煜、曹疏影、曹馭博、煮雪的人、黃柏軒、黃潤宇、詹佳鑫、鄧小樺、鄭茜馨、鄭琬融、鄭順聰、顏嘉琪、關天林、騷夏。

名稱｜2022第十七屆臺北數位藝術節「真相碎片」

時間｜2022/09/30（五）- 2022/10/10（一）

地點｜國立臺灣科學教育館（台北市士林區士商路189號）、臺北數位藝術中心（台北市士林區福華路180號）

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我們到底是在看手機，還是被手機看呢？我們到底是被動接受訊息？還是有能力選擇自己想看的訊息呢？

2022年臺北數位藝術節「真相碎片Fake it Real」中，參展藝術作品的主題都圍繞著全球資本主義與網路社會之中，「訊息傳播」與「真相製造」的過程，這些作品展現敏銳的社會觀察與深刻的反思，議題包含：解開假訊息的生產過程、自製弄假成真的新聞、批判數位工具對資訊接受與存放的關係、創造有別於社群媒體的演算法，並試圖反抗既有的資訊架構，找出另一種面對資訊洪流的方式。

【影視】

名稱｜正發生 Happening

上映時間｜2022/09/30（五）

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1963年墮胎違法的法國，資優生安妮因為懷孕而面臨完成學業的危機。隨著肚子越來越大，她決定就算有牢獄之災，也要面對墮胎帶來的痛苦與恥辱。

榮獲威尼斯影展金獅獎，改編自法國文壇重量級作家安妮艾諾的半自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》，由法國才女導演奧黛麗迪萬執導，是部極度寫實而充滿爭議的話題之作。

奧黛麗迪萬透過《正發生》中60年代法國非法墮胎的故事，以探討女性身體自主的議題，更是在#MeToo時代、美國墮胎權事件延燒的今日，顯得格外發人深思。

全片透過貼近而細膩的視角切入，彷彿與主角共感沈浸偌大的身心折磨，緊繃的情緒讓人幾乎喘不過氣。就在事過境遷半世紀後，直到今日一切似乎仍正在發生。

名稱｜《我和我的T媽媽》放映暨映後座談