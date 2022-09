從支持一帶一路到否決中資，義大利首位女性總理梅洛尼持續「抗中挺台」路線

文:曾婷瑄(中央社記者)

義大利在2019年成為第一個參與中國「一帶一路」計畫的G7國家,後來卻數次否決中資併購,似乎反映出義大利的中國夢覺醒,並且轉而支持台灣,即將帶領新政府的梅洛尼(Giorgia Meloni)料將延續抗中挺台的新路線。

義大利國會大選結束後的出口民調顯示,右派義大利兄弟黨(FdI)將可獲得最多席次,45歲的黨魁梅洛尼可望成為義大利史上首位女性總理。梅洛尼在選前接受中央社專訪時譴責北京威脅台灣的行徑,並說如果勝選執政,將對抗中國滲透並強化與台灣的關係。

義大利近年對外政策在兩極端擺盪,從質疑歐美、親近中俄,180度轉向回到北大西洋公約組織(NATO)體系,對中國與俄國態度日趨強硬。而這個轉變在備忘錄簽署之後幾個月已開始。

寄望中國引發反彈,義大利一帶一路沒能起步

2019年3月21日,中國國家主席習近平抵達羅馬,與時任總理總理孔蒂(Giuseppe Conte)簽署一帶一路倡議諒解備忘錄(MOU),義大利成了至今唯一擁抱一帶一路的七大工業國集團(G7)成員。

此舉在國內引發反對聲浪,義大利傳統盟邦警鈴大作。時任美國總統川普(Donald Trump)表明反對,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也憂心歐洲內部在面對中國時欠缺協調。

許多專家警告義大利太天真,與北京關係並不對等,分析中國占了便宜之後,不會向義大利企業展開雙臂。但義國當時處於2018年經濟衰退的復原期,政府急於藉著強化與中國的關係尋求解方。

地緣政治研究中心主任暨羅馬睿智大學(Sapienza Università di Roma)副教授史大福(Stefano Pelaggi)告訴中央社記者,疑歐派「聯盟黨」(Lega)和反歐民粹政黨五星運動(M5S)史無前例地結合,催生出歐洲數十年來最親中的政府,原因複雜,包含對國家利益和盟友體系的錯誤評估,以及執政經驗不足。

史大福指出,時任政府創造了供中國共產黨政治行動利用的空間。但與北京簽署備忘錄幾個月之後,義大利便感受到國際層面的反應,也了解到一個G7國家選擇簽下如此協議的高度風險。

因此在簽約後不久,義大利就開始企圖擺脫北京,一帶一路計畫幾乎遭到擱置。除COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情來襲致全球停擺的客觀限制外,主要有3大原因。

Photo Credit: AP / 達志影像

在外交方面,義大利感受到傳統盟友的壓力。當時美中關係緊張,川普政府抵制華為,包括義大利在內的許多歐盟國家開始審視策略產業5G設備的供應商,也對華為祭出嚴格限制;同時,歐盟益發關切中國的直接投資,尤其來自中國國營企業,這促使義大利懸崖勒馬。

在內政方面,簽下備忘錄半年後,義大利執政聯盟洗牌,聯盟黨退出聯合政府,五星運動換與左翼民主黨(PD)組閣。儘管民主黨也和中國交好,卻更傾向傳統的跨大西洋聯盟。2019年9月後,義大利逐漸在中國策略上採歐洲途徑:與北京保持友善合作,同時加入歐盟陣線,偶爾批判中國。

同時,中國對義大利的滲透開始引發關注。如智庫「全球法治委員會」(Marco Pannella Global Committee for the Rule of Law)2020年的報告就揭露,中共透過機構接觸義大利政治人物、智庫、媒體等企圖干涉政局,加上香港反送中運動遭到當局鎮壓,都讓義大利輿論界更加警醒。

2021年2月聯合政府垮台,前歐洲中央銀行總裁德拉吉(Mario Draghi)接任總理後轉變更為明顯,一改對中國門戶大開的立場,重返跨大西洋和歐洲架構。德拉吉在任內多次否決中資收購義大利企業的提議,以保護戰略資產。

梅洛尼告訴中央社,鑑於義大利當前政治形勢,如果她成為總理,看不出有跟中國在2024年續簽一帶一路備忘錄的條件。這項備忘錄以5年為期,如果兩方不採取任何動作,效期就會自動延續,但梅洛尼這番談話代表她的政府將提出廢止備忘錄的提議。

國際形勢與共享價值,讓義台拉近距離

相對於義中兩國漸行漸遠,義大利與台灣過去幾年來關係朝正面發展。駐義大利代表李新穎接受中央社專訪時指出,他到任4年多來,見證台義關係的具體進展,義大利對台灣的態度更加積極,例如長榮航空10月將啟動米蘭台北直飛的新航線、高科技等產業的合作對話。此外,義大利國會半年來3度公開支持台海和平並關心美國主導的印太策略,頻率前所未有。

李新穎表示,除了代表處努力推動之外,台義關係進展原因包括客觀情勢有所改善,首先是德拉吉重申歐盟及北約表達的立場,在台灣議題上更加積極。其次是COVID-19疫情與烏克蘭危機,「再再凸顯中俄政權是民主國家的挑戰和威脅」。

7月26日,梅洛尼在推特上發布與李新穎的合照,並寫道:「與台灣駐義大利代表處李新穎大使成果豐碩的工作會晤。永遠站在自由和民主信仰者這邊。」

李新穎告訴記者,當時是義大利兄弟黨主動聯繫邀請會面,「我們和所有政黨都保持聯繫,但和黨魁見面仍很難得」。提到對梅洛尼的印象,李新穎說,「她是位頭腦清楚、反應靈敏、論述堅定有條理的年輕政治家,值得欽佩。」