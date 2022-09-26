影史票房冠軍《阿凡達》重映、台美開紅盤，《阿凡達：水之道》12月壓軸上映後勢看漲

國際票房大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）於2009年推出《阿凡達》，旋即引起全世界瘋狂，票房狂掃近30億美元，即便後續漫威影業推出的超級英雄系列電影來勢洶洶，但無論《復仇者聯盟系列》如何狂追猛趕，《阿凡達》至今仍舊坐穩影史票房第一名的位置。

今（2022）年，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》即將於12月壓軸上映，而迪士尼也藉此機會，將《阿凡達》於本（9）月份重新上映，延續這樣的人氣話題，重映的《阿凡達》開出票房佳績，上週末於北美賣出1000萬美元，國際市場也有2050萬美元的斬獲，對於一部在13年前上映的舊片而言，這是非常可觀的重映數字。

而在重映票房的注入之下，《阿凡達》的全球累積票房也來到28.77億美元，縱觀影史紀錄，與第二名《復仇者聯盟：終局之戰》的27.97億美元再度拉開些微差距，持續坐穩影史票房冠軍。

13年前，當《阿凡達》首映時，當時寫下7700萬美元的穩定票房，但這樣的數字不足以寫下特別的紀錄表現，起步的票房並非特別亮眼，不過，在後續極佳的口碑保證、3D放映和影迷們大量重複進場觀看，使得《阿凡達》映演週期非常長久且穩定，連續7週拿下北美票房冠軍，並 在三個多月內始終維持在票房前十名，最終在北美寫下7.6億美元的成績。

13年後，在北美重映的《阿凡達》在上週票房排行榜位居第三，僅次於奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）執導的《別擔心親愛的》（1920萬美元），以及吉娜普林斯貝瑟伍（ Gina Prince-Bythewood）執導的《女王》（1100萬美元），有趣的是，在北美電影市場中，上週票房前兩名的作品，皆是出自女性導演之手。

至於北美在1980個影城（主要是IMAX）重新放映的《阿凡達》，其票房比重新上映的《蜘蛛人：無家日》高出85%，而得一提的是，《蜘蛛人：無家日》的重映並非是闊別十餘年，而是幾個月內便重新上映，而《蜘蛛人：無家日》在勞動節連假檔期，從 3835家電影院獲得540萬美元。

根據美國知名娛樂媒體《綜藝報》指出，數據分析公司Comscore的資深分析師Paul Dergarabedian表示：「現在 我們談論的是一部13年前的電影，人們現在都可以在家觀看這部電影了，而最大的吸引力是IMAX的表現。 《阿凡達》提醒了人們，潘朵拉的形象在大銀幕看起來有多麼酷。」

在國際市場上， 《阿凡達》在法國獲得290萬美元、義大利拿下150萬美元、德國、英國與韓國則皆是130萬美元的成績，以重映票房來看，表現也相當不俗。而國際票房也累積達到21.07億美元，足見國際觀眾對於《阿凡達》的熱愛。

至於《阿凡達》首週末在台北也突破120萬，全台累積432萬，力壓《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《超人力霸王》等片，成為台北週末票房冠軍。

而《阿凡達》重映能獲得這樣的票房成績，對於整體電影市場可說是正面的消息，許多票房分析師與業界龍頭們，都為續集 《阿凡達：水之道》抱持的樂觀態度。

對此，Paul Dergarabedian繼續表示，「 《阿凡達》重新上映的表現，對於評估 《阿凡達：水之道》的票房會是第一道指摽，如果表現不佳，那可能會是問題，不過從 《阿凡達》重映的支持度來看，確實令人鼓舞。」

至於影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）也表示，根據預告片以及現今的態勢來看， 《阿凡達：水之道》肯定會有爆賣演出，不過， 大衛格羅斯也補充：「為了複製《阿凡達》的商業成功並在全球創造至少10億美元的收入， 《阿凡達：水之道》 需要像第一集一樣擁有吸引和擴大觀眾想像力的能力。」

最後，倘若 《阿凡達：水之道》能有破20億美元的成績，對於詹姆斯卡麥隆而言又會是一部在票房上的成功，除了《阿凡達》系列之外，詹姆斯卡麥隆執導，由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和凱特溫斯蕾（Kate Winslet）主演的《鐵達尼號》在全球也獲得22.01億美元的票房，成為影史第三。

換句話說，目前影史票房前三名的作品，有兩部出自詹姆斯卡麥隆，而《阿凡達：水之道》能有何種成績表現，各界都在矚目。

Photo Credit: 迪士尼提供 《阿凡達：水之道》確定將於今年12月中旬上映，在D23粉絲大會上宣傳。

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核稿編輯：翁世航