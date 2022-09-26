國家住都中心林口社宅生活節熱鬧登場

國家住宅及都市更新中心於9月24日於林口世大運選手村舉辦「山頂上的日常派對」林口社宅生活節活動，國家住都中心代理董事長花敬群蒞臨開幕活動，國家住都中心執行長黃景茂等各方嘉賓一同出席，與在場眾多住戶與民眾共同參與活動，享受綠意與藝術共融的市集。林口社宅為國家住都中心營運之全國最大社會住宅，並在此執行公共藝術計畫，在社宅實踐藝術即生活的新居住文化。

林口社宅生活節以「相作伴ㄟ生活」為活動主軸，表達社宅居民在林口相做伴，彼此共伴生活的畫面。林口世大運選手村社會住宅自2018年11月正式營運迄今，住戶已在社宅居住超過3年並在此成家立業、孕育新生命，開幕活動也特別邀請在社宅出生的寶寶及爸媽一同出席，為林口社宅生活節揭開序幕，展現社宅對民眾生命歷程的重要意義。

本次活動也以「山頂上的日常派對」為主題，邀請大家一同到林口社宅共襄盛舉，在活動現場集結駐地藝術家、公益組織，舉辦公共藝術展覽、藝術工作坊、市集等活動，呈現社宅日常生活的景象，活動自9月24日至10月1日止，邀請所有民眾共同來林口社宅參與派對！

林口社宅生活節活動內容包含「紅土地」公共藝術現地展覽、「鄰感發芽」市集、「林口好日子」紀錄片影展、DIY工作坊、街頭表演等豐富多元的主題，並透過公共藝術計畫邀請藝術家駐村觀察，藝術家同時也是居民，透過跨領域藝術活動為媒介，以不同角度蒐集與紀錄社宅住戶的生活美學，此次活動將展現創作的階段性成果以及居民的生活百態。

林口社宅是全台規模最大的社會住宅，提供就業、公益照護及商業服務等完整的生活機能；並提供公益據點，培力NPO組織，提供居民及鄰里更多服務資源。此外，林口社宅自107年作為社會住宅運營已達3年，首批住戶續租率更高達95%，顯示住戶對於林口社宅無論在居住環境，或是服務可及性等滿意度均相當良好，展現社會住宅對民眾與城市的正面助益。

新聞提供：國家住宅及都市更新中心