鄭健和《野狼與瑪莉》：港漫破格之作，人性的虛偽與欲望

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

港漫素來予人無厘頭、貼地和「武俠」為主的形象，同時也有題材偏狹，情節套路相似之弊病。幸而仍有本土漫畫家持續創作，求新求變，不少作品甚至衝出香港，走向更遠大的世界。

鄭健和「和仔」，成立壹本創作有限公司，1999年創作至今，出版《封神紀》、《西遊》等名著。和仔擅長融和不同經典，撰畫充滿「港味」的故事，諷刺獨裁政權，節奏爽快，穿插無厘頭式搞笑。唯近日宣佈解散工作室，令不少知音大感遺憾。

和仔最廣為人知者，乃常被網路轉貼的吶喊圖：男人流淚吶喊，屎眼、揸波，畫面頗有張力。這圖出自鄭健和主編、鄧志輝繪畫《野狼與瑪莉》，在看似滑稽的背後，實是嚴肅的黑色幽默漫畫。

圖片來源：漫畫《野狼與瑪莉》載圖

在這部漫畫裏面是有一個特色，裏面的所有人都是言不由衷的。他們會馬上改變自己的立場，變化得很大。藉著誇張的表達，我希望探討都市人之間的謊言、隔膜和虛偽。請相信我，這是一部具有很認真嚴肅中心思想方向的漫畫。

故事講述主角張建禾，是毫無成就的後生漫畫家。他朋友不多，喜歡上網交友，有漂亮女友，意外誤殺死黨，發現其和女友出軌連屎眼都屌了，處理屍體時偶遇另一殺人犯，自此攜手合作。

荒謬誇張加諸平凡之人，主角自小循規蹈矩天真似綿羊，相信任何「表象」、「面具」。被死黨自小利用，女友的純真只是演技，當這一切都遭受意外打破，乃作品的關鍵所在。

誤殺死黨，主角首次「認真要為人生奮鬥」。他看見謊言背後的真實，偏又要以謊言啟始，不想坐監爆菊花，為了求生先要掩藏屍體，換言之，他的奮鬥是由戴上面具展開。

有趣的是主角網名「野狼」，象徵獨立。偏偏他向來是服從社會，細膽怕事，相對第二主角連環殺人犯，網名「瑪莉」的有錢型男，名字陰柔無力，表象背後方是真正野狼。

圖片來源：漫畫《野狼與瑪莉》載圖

瑪莉源自是母親的名字，她為情自殺，故殺人犯為母殺父，開啟日後殺人之路。漫畫設定他的心靈並未扭曲，天性如此，擁有完美背景，超人般的存在挑戰世俗規範。

瑪莉是孤獨的，他因殺人愛好沒有朋友，發現主角一樣殺了人覺得可以成為拍檔，因此要求野狼刀刃女友，才會放過主角一命。野狼不狼，無法衝破道德枷鎖，放下小刀。

與其說主角表裡如一，更像無力脫下面具，無力面對自己真正的欲望為人生奮鬥。相反，這時女友馬上拾起小刀衝向主角，對比主角的怯懦，每個角色都更有魄力。

漫畫安排主角兩次殺人都是相同意外，一方面讓他不斷在這場實驗展現人性，另一方面，藉由野狼與瑪莉的相遇，反思社會價值的「虛」，並非定見。

《人類大歷史》：「想像與虛構的真理。」我們賴以維生的文明，在於共同相信互為主體，支撐社會主流信念、價值。許多今日的真理，在百年之後隨時更變。

殺人，是英雄或狗熊，全在外界判斷，在虛構的面具之後，唯獨人類欲望不改。《野狼與瑪莉》呈現虛與實之間的境況，乃港漫的罕見題材，破格描摹真實人性。

圖片由作者提供

在此，期待和仔日後重整旗鼓，再創更多港漫佳作。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin