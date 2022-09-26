鄭健和《野狼與瑪莉》：港漫破格之作，人性的虛偽與欲望
我們想讓你知道的是
鄭健和主編、鄧志輝繪畫《野狼與瑪莉》，在看似滑稽的背後，實是嚴肅的黑色幽默漫畫。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
港漫素來予人無厘頭、貼地和「武俠」為主的形象，同時也有題材偏狹，情節套路相似之弊病。幸而仍有本土漫畫家持續創作，求新求變，不少作品甚至衝出香港，走向更遠大的世界。
鄭健和「和仔」，成立壹本創作有限公司，1999年創作至今，出版《封神紀》、《西遊》等名著。和仔擅長融和不同經典，撰畫充滿「港味」的故事，諷刺獨裁政權，節奏爽快，穿插無厘頭式搞笑。唯近日宣佈解散工作室，令不少知音大感遺憾。
和仔最廣為人知者，乃常被網路轉貼的吶喊圖：男人流淚吶喊，屎眼、揸波，畫面頗有張力。這圖出自鄭健和主編、鄧志輝繪畫《野狼與瑪莉》，在看似滑稽的背後，實是嚴肅的黑色幽默漫畫。
在這部漫畫裏面是有一個特色，裏面的所有人都是言不由衷的。他們會馬上改變自己的立場，變化得很大。藉著誇張的表達，我希望探討都市人之間的謊言、隔膜和虛偽。請相信我，這是一部具有很認真嚴肅中心思想方向的漫畫。
故事講述主角張建禾，是毫無成就的後生漫畫家。他朋友不多，喜歡上網交友，有漂亮女友，意外誤殺死黨，發現其和女友出軌連屎眼都屌了，處理屍體時偶遇另一殺人犯，自此攜手合作。
荒謬誇張加諸平凡之人，主角自小循規蹈矩天真似綿羊，相信任何「表象」、「面具」。被死黨自小利用，女友的純真只是演技，當這一切都遭受意外打破，乃作品的關鍵所在。
誤殺死黨，主角首次「認真要為人生奮鬥」。他看見謊言背後的真實，偏又要以謊言啟始，不想坐監爆菊花，為了求生先要掩藏屍體，換言之，他的奮鬥是由戴上面具展開。
有趣的是主角網名「野狼」，象徵獨立。偏偏他向來是服從社會，細膽怕事，相對第二主角連環殺人犯，網名「瑪莉」的有錢型男，名字陰柔無力，表象背後方是真正野狼。
瑪莉源自是母親的名字，她為情自殺，故殺人犯為母殺父，開啟日後殺人之路。漫畫設定他的心靈並未扭曲，天性如此，擁有完美背景，超人般的存在挑戰世俗規範。
瑪莉是孤獨的，他因殺人愛好沒有朋友，發現主角一樣殺了人覺得可以成為拍檔，因此要求野狼刀刃女友，才會放過主角一命。野狼不狼，無法衝破道德枷鎖，放下小刀。
與其說主角表裡如一，更像無力脫下面具，無力面對自己真正的欲望為人生奮鬥。相反，這時女友馬上拾起小刀衝向主角，對比主角的怯懦，每個角色都更有魄力。
漫畫安排主角兩次殺人都是相同意外，一方面讓他不斷在這場實驗展現人性，另一方面，藉由野狼與瑪莉的相遇，反思社會價值的「虛」，並非定見。
《人類大歷史》：「想像與虛構的真理。」我們賴以維生的文明，在於共同相信互為主體，支撐社會主流信念、價值。許多今日的真理，在百年之後隨時更變。
殺人，是英雄或狗熊，全在外界判斷，在虛構的面具之後，唯獨人類欲望不改。《野狼與瑪莉》呈現虛與實之間的境況，乃港漫的罕見題材，破格描摹真實人性。
在此，期待和仔日後重整旗鼓，再創更多港漫佳作。
本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
我們想讓你知道的是
45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。