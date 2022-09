事實查核：佛奇犯下嚴重罪行，策劃了美國歷史上最具破壞性的事件？

《科學》雜誌在2022-8-25發表〈Almost everything Tucker Carlson said about Anthony Fauci this week was misleading or false〉(幾乎所有塔克.卡爾森本週關於安東尼.佛奇的言論都是誤導或虛假)。副標題是「Science fact-checks the Fox host’s rant against “Saint Tony,” who announced his retirement on Monday」(《科學》事實查核了《福斯》主持人對周一宣布退休的「聖東尼」的胡言亂語)。

《福斯新聞》的政治評論員塔克.卡爾森(Tucker Carlson)長期以來一直抨擊安東尼.佛奇(Anthony Fauci)在前任總統川普和現任總統拜登執政期間,在美國政府應對COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情中所扮演的角色。但是在8月22日,當佛奇宣布他將在年底辭去美國國家過敏症和傳染病研究所(NIAID)主任和總統首席醫療顧問的職務時,卡爾森對他做出前所未有的人身攻擊。

卡爾森斷言佛奇犯下了「非常嚴重的罪行」,並說他「顯然策劃了現代美國歷史上最具破壞性的事件」。卡爾森是以攻擊別人的容貌而臭名昭著,而他在這次的節目裡稱佛奇為「比達賴喇嘛更小的版本」和「史達林主義的侏儒」。(註:我搜索的結果確認史達林身高163公分,但達賴喇嘛和佛奇的身高則有不同說法,從165公分到180公分都有)

卡爾森似乎是沾沾自喜人們對他的評論的批評,因為這樣就會引起對他和他的表演更多的關注。但甘冒落入他這種操弄手法的風險,《科學》雜誌事實查核了他對佛奇的批評。分析表明,卡爾森斷章取義,引用早就被揭穿的研究或報告來攻擊佛奇。他還一再指責佛奇和其他科學家根據新證據而改變主意,儘管這樣的做法是科學進步的基石,但在卡爾森的眼中,這種昨是今非的行為是等於撒謊。

下面是卡爾森言論的節錄以及《科學》雜誌的事實查核。

卡爾森:佛奇知道佛奇實際上是一個危險的騙子,他所做的事情在大多數國家,在歷史上的大多數時候,都會被完全清楚地理解為非常嚴重的罪行。 因此,佛奇可能想在必須向新國會解釋所有這些罪行之前辭職。

事實查核:卡爾森和其他任何人,都沒有提供證據證明佛奇犯下任何罪行。

卡爾森:在過去的兩年裡,佛奇推薦的COVID-19治療和預防措施不僅沒有奏效,而且他也知道沒有奏效。 他向《紐約時報》承認,為了銷售更多疫苗,他在群體免疫方面撒謊。疫苗沒有奏效,甚至不是真正的疫苗,但它們確實傷害了很多人,數以萬計。

事實查核:疫苗確實有效:大量數據顯示,未接種疫苗的人死於COVID-19的風險要高得多。 隨著更多未接種疫苗的人獲得自然免疫力,風險差異已經下降,但仍然存在。 而且疫苗的副作用仍然很少; 與接種疫苗相比,未接種疫苗的人面臨的新冠病毒風險要大得多。 佛奇沒有銷售疫苗,也沒有從銷售中獲利。

卡爾森:佛奇並沒有淡化和混淆COVID-19疫情的起源,而是顯然與中國政府合作,遮掩他幫助製造這種病毒的證據。

事實查核:佛奇幫助製造這種病毒的指控源於NIAID授予紐約市的一家非營利組織EcoHealth Alliance的贈款,而該贈款授予中國武漢病毒研究所(WIV) 研究蝙蝠冠狀病毒的次合同。 WIV已接受審查,因為該實驗採用其團隊在中國發現的蝙蝠冠狀病毒並在實驗室培養。

為了更好地了解其他蝙蝠冠狀病毒可能對人類構成的威脅,他們對病毒進行了改造。 原始病毒在一些老鼠身上造成肺損傷,而一些改造的病毒引起比原始病毒更嚴重的疾病。 但改造過的病毒是COVID-19病毒的遠親,不可能被操縱來製造COVID-19病毒。

卡爾森:關於所謂的疫苗,順便說一句,它根本就不是疫苗。你接種了天花疫苗,接種了小兒麻痺疫苗,接種了腮腺炎疫苗。你得過那些病嗎?你今天有腮腺炎嗎?你上週得了天花嗎?你有小兒麻痺症嗎?不,因為這些是疫苗,但您可能在接種疫苗後感染了COVID-19。佛奇感染了。

事實查核:卡爾森暗示,為了使某種東西被稱為疫苗,它必須完全預防疾病。許多疫苗可以,但有些疫苗(包括COVID-19疫苗)不可以,儘管它們對嚴重疾病和死亡有效。上市的第一批COVID-19疫苗進一步混淆了這一點,這些疫苗在功效試驗中對疾病極為有效,因為它們是用當時仍在流通的病毒株設計的。

但是流感疫苗被廣泛使用,儘管對疾病的保護率徘徊在50%左右,有些年份下降到更低。事實上,流行性腮腺炎的爆發有時確實發生在接種疫苗的人群中,儘管疫苗大大降低了疾病負擔。

關於天花的聲稱是荒謬的:大多數人沒有接種過這種疾病的疫苗,這種疾病在40多年前就已被根除。人們沒有感染天花的原因,是該病毒已經不在人群中傳播。

卡爾森:像佛奇這樣的人,顯然策劃了現代美國歷史上最具破壞性的單一事件,然後對此撒謊,但他們將以英雄的身份退休。再一次,就像五角大樓的官僚們策劃了我們從阿富汗撤軍、破壞公信力的恥辱,導緻美國人喪生,沒有受到任何懲罰。 佛奇開始領取他巨額的政府退休金,他很快就會在《CNN》的舞台上給你講課。 那麼,共和黨人究竟會怎麼做呢?他們何時以及是否在一月份掌權? 佛奇還撒了什麼謊?

美國將在11月進行國會補選,而卡爾森的這番言論是預測共和黨將在明年一月成為多數,然後會審訊和制裁佛奇。共和黨籍的佛州州長也以攻擊佛奇作為競選策略,請看DeSantis: Fauci a ‘little elf’ that should be chucked ‘across the Potomac’(DeSantis:「小矮人」佛奇應該被「扔過波托馬克河」)

事實查核:沒有證據表明佛奇策劃了COVID-19疫情或對此撒謊。

