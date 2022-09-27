事實查核：佛奇犯下嚴重罪行，策劃了美國歷史上最具破壞性的事件？

《科學》雜誌在2022-8-25發表〈Almost everything Tucker Carlson said about Anthony Fauci this week was misleading or false〉（幾乎所有塔克．卡爾森本週關於安東尼．佛奇的言論都是誤導或虛假）。副標題是「Science fact-checks the Fox host’s rant against “Saint Tony,” who announced his retirement on Monday」（《科學》事實查核了《福斯》主持人對周一宣布退休的「聖東尼」的胡言亂語）。

圖片來源：Science網站截圖

我把重點翻譯如下：

《福斯新聞》的政治評論員塔克．卡爾森（Tucker Carlson）長期以來一直抨擊安東尼．佛奇（Anthony Fauci）在前任總統川普和現任總統拜登執政期間，在美國政府應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中所扮演的角色。但是在8月22日，當佛奇宣布他將在年底辭去美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任和總統首席醫療顧問的職務時，卡爾森對他做出前所未有的人身攻擊。

卡爾森斷言佛奇犯下了「非常嚴重的罪行」，並說他「顯然策劃了現代美國歷史上最具破壞性的事件」。卡爾森是以攻擊別人的容貌而臭名昭著，而他在這次的節目裡稱佛奇為「比達賴喇嘛更小的版本」和「史達林主義的侏儒」。（註：我搜索的結果確認史達林身高163公分，但達賴喇嘛和佛奇的身高則有不同說法，從165公分到180公分都有）

卡爾森似乎是沾沾自喜人們對他的評論的批評，因為這樣就會引起對他和他的表演更多的關注。但甘冒落入他這種操弄手法的風險，《科學》雜誌事實查核了他對佛奇的批評。分析表明，卡爾森斷章取義，引用早就被揭穿的研究或報告來攻擊佛奇。他還一再指責佛奇和其他科學家根據新證據而改變主意，儘管這樣的做法是科學進步的基石，但在卡爾森的眼中，這種昨是今非的行為是等於撒謊。

下面是卡爾森言論的節錄以及《科學》雜誌的事實查核。

卡爾森：佛奇知道佛奇實際上是一個危險的騙子，他所做的事情在大多數國家，在歷史上的大多數時候，都會被完全清楚地理解為非常嚴重的罪行。 因此，佛奇可能想在必須向新國會解釋所有這些罪行之前辭職。

事實查核：卡爾森和其他任何人，都沒有提供證據證明佛奇犯下任何罪行。

卡爾森：在過去的兩年裡，佛奇推薦的COVID-19治療和預防措施不僅沒有奏效，而且他也知道沒有奏效。 他向《紐約時報》承認，為了銷售更多疫苗，他在群體免疫方面撒謊。疫苗沒有奏效，甚至不是真正的疫苗，但它們確實傷害了很多人，數以萬計。

事實查核：疫苗確實有效：大量數據顯示，未接種疫苗的人死於COVID-19的風險要高得多。 隨著更多未接種疫苗的人獲得自然免疫力，風險差異已經下降，但仍然存在。 而且疫苗的副作用仍然很少； 與接種疫苗相比，未接種疫苗的人面臨的新冠病毒風險要大得多。 佛奇沒有銷售疫苗，也沒有從銷售中獲利。

卡爾森：佛奇並沒有淡化和混淆COVID-19疫情的起源，而是顯然與中國政府合作，遮掩他幫助製造這種病毒的證據。

事實查核：佛奇幫助製造這種病毒的指控源於NIAID授予紐約市的一家非營利組織EcoHealth Alliance的贈款，而該贈款授予中國武漢病毒研究所（WIV） 研究蝙蝠冠狀病毒的次合同。 WIV已接受審查，因為該實驗採用其團隊在中國發現的蝙蝠冠狀病毒並在實驗室培養。

為了更好地了解其他蝙蝠冠狀病毒可能對人類構成的威脅，他們對病毒進行了改造。 原始病毒在一些老鼠身上造成肺損傷，而一些改造的病毒引起比原始病毒更嚴重的疾病。 但改造過的病毒是COVID-19病毒的遠親，不可能被操縱來製造COVID-19病毒。

卡爾森：關於所謂的疫苗，順便說一句，它根本就不是疫苗。你接種了天花疫苗，接種了小兒麻痺疫苗，接種了腮腺炎疫苗。你得過那些病嗎？你今天有腮腺炎嗎？你上週得了天花嗎？你有小兒麻痺症嗎？不，因為這些是疫苗，但您可能在接種疫苗後感染了COVID-19。佛奇感染了。

事實查核：卡爾森暗示，為了使某種東西被稱為疫苗，它必須完全預防疾病。許多疫苗可以，但有些疫苗（包括COVID-19疫苗）不可以，儘管它們對嚴重疾病和死亡有效。上市的第一批COVID-19疫苗進一步混淆了這一點，這些疫苗在功效試驗中對疾病極為有效，因為它們是用當時仍在流通的病毒株設計的。

但是流感疫苗被廣泛使用，儘管對疾病的保護率徘徊在50％左右，有些年份下降到更低。事實上，流行性腮腺炎的爆發有時確實發生在接種疫苗的人群中，儘管疫苗大大降低了疾病負擔。

關於天花的聲稱是荒謬的：大多數人沒有接種過這種疾病的疫苗，這種疾病在40多年前就已被根除。人們沒有感染天花的原因，是該病毒已經不在人群中傳播。

卡爾森：像佛奇這樣的人，顯然策劃了現代美國歷史上最具破壞性的單一事件，然後對此撒謊，但他們將以英雄的身份退休。再一次，就像五角大樓的官僚們策劃了我們從阿富汗撤軍、破壞公信力的恥辱，導緻美國人喪生，沒有受到任何懲罰。 佛奇開始領取他巨額的政府退休金，他很快就會在《CNN》的舞台上給你講課。 那麼，共和黨人究竟會怎麼做呢？他們何時以及是否在一月份掌權？ 佛奇還撒了什麼謊？

美國將在11月進行國會補選，而卡爾森的這番言論是預測共和黨將在明年一月成為多數，然後會審訊和制裁佛奇。共和黨籍的佛州州長也以攻擊佛奇作為競選策略，請看DeSantis: Fauci a ‘little elf’ that should be chucked ‘across the Potomac’（DeSantis：「小矮人」佛奇應該被「扔過波托馬克河」）

事實查核：沒有證據表明佛奇策劃了COVID-19疫情或對此撒謊。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航