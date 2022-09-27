事實查核：佛奇犯下嚴重罪行，策劃了美國歷史上最具破壞性的事件？
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《科學》事實查核了《福斯新聞》的政治評論員塔克．卡爾森（Tucker Carlson）對佛奇的批評。分析表明，卡爾森斷章取義，引用早就被揭穿的研究或報告來攻擊佛奇。他還一再指責佛奇和其他科學家根據新證據而改變主意，儘管這樣的做法是科學進步的基石，但在卡爾森的眼中，這種昨是今非的行為是等於撒謊。
《科學》雜誌在2022-8-25發表〈Almost everything Tucker Carlson said about Anthony Fauci this week was misleading or false〉（幾乎所有塔克．卡爾森本週關於安東尼．佛奇的言論都是誤導或虛假）。副標題是「Science fact-checks the Fox host’s rant against “Saint Tony,” who announced his retirement on Monday」（《科學》事實查核了《福斯》主持人對周一宣布退休的「聖東尼」的胡言亂語）。
我把重點翻譯如下：
《福斯新聞》的政治評論員塔克．卡爾森（Tucker Carlson）長期以來一直抨擊安東尼．佛奇（Anthony Fauci）在前任總統川普和現任總統拜登執政期間，在美國政府應對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情中所扮演的角色。但是在8月22日，當佛奇宣布他將在年底辭去美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）主任和總統首席醫療顧問的職務時，卡爾森對他做出前所未有的人身攻擊。
卡爾森斷言佛奇犯下了「非常嚴重的罪行」，並說他「顯然策劃了現代美國歷史上最具破壞性的事件」。卡爾森是以攻擊別人的容貌而臭名昭著，而他在這次的節目裡稱佛奇為「比達賴喇嘛更小的版本」和「史達林主義的侏儒」。（註：我搜索的結果確認史達林身高163公分，但達賴喇嘛和佛奇的身高則有不同說法，從165公分到180公分都有）
卡爾森似乎是沾沾自喜人們對他的評論的批評，因為這樣就會引起對他和他的表演更多的關注。但甘冒落入他這種操弄手法的風險，《科學》雜誌事實查核了他對佛奇的批評。分析表明，卡爾森斷章取義，引用早就被揭穿的研究或報告來攻擊佛奇。他還一再指責佛奇和其他科學家根據新證據而改變主意，儘管這樣的做法是科學進步的基石，但在卡爾森的眼中，這種昨是今非的行為是等於撒謊。
下面是卡爾森言論的節錄以及《科學》雜誌的事實查核。
卡爾森：佛奇知道佛奇實際上是一個危險的騙子，他所做的事情在大多數國家，在歷史上的大多數時候，都會被完全清楚地理解為非常嚴重的罪行。 因此，佛奇可能想在必須向新國會解釋所有這些罪行之前辭職。
事實查核：卡爾森和其他任何人，都沒有提供證據證明佛奇犯下任何罪行。
卡爾森：在過去的兩年裡，佛奇推薦的COVID-19治療和預防措施不僅沒有奏效，而且他也知道沒有奏效。 他向《紐約時報》承認，為了銷售更多疫苗，他在群體免疫方面撒謊。疫苗沒有奏效，甚至不是真正的疫苗，但它們確實傷害了很多人，數以萬計。
事實查核：疫苗確實有效：大量數據顯示，未接種疫苗的人死於COVID-19的風險要高得多。 隨著更多未接種疫苗的人獲得自然免疫力，風險差異已經下降，但仍然存在。 而且疫苗的副作用仍然很少； 與接種疫苗相比，未接種疫苗的人面臨的新冠病毒風險要大得多。 佛奇沒有銷售疫苗，也沒有從銷售中獲利。
卡爾森：佛奇並沒有淡化和混淆COVID-19疫情的起源，而是顯然與中國政府合作，遮掩他幫助製造這種病毒的證據。
事實查核：佛奇幫助製造這種病毒的指控源於NIAID授予紐約市的一家非營利組織EcoHealth Alliance的贈款，而該贈款授予中國武漢病毒研究所（WIV） 研究蝙蝠冠狀病毒的次合同。 WIV已接受審查，因為該實驗採用其團隊在中國發現的蝙蝠冠狀病毒並在實驗室培養。
為了更好地了解其他蝙蝠冠狀病毒可能對人類構成的威脅，他們對病毒進行了改造。 原始病毒在一些老鼠身上造成肺損傷，而一些改造的病毒引起比原始病毒更嚴重的疾病。 但改造過的病毒是COVID-19病毒的遠親，不可能被操縱來製造COVID-19病毒。
卡爾森：關於所謂的疫苗，順便說一句，它根本就不是疫苗。你接種了天花疫苗，接種了小兒麻痺疫苗，接種了腮腺炎疫苗。你得過那些病嗎？你今天有腮腺炎嗎？你上週得了天花嗎？你有小兒麻痺症嗎？不，因為這些是疫苗，但您可能在接種疫苗後感染了COVID-19。佛奇感染了。
事實查核：卡爾森暗示，為了使某種東西被稱為疫苗，它必須完全預防疾病。許多疫苗可以，但有些疫苗（包括COVID-19疫苗）不可以，儘管它們對嚴重疾病和死亡有效。上市的第一批COVID-19疫苗進一步混淆了這一點，這些疫苗在功效試驗中對疾病極為有效，因為它們是用當時仍在流通的病毒株設計的。
但是流感疫苗被廣泛使用，儘管對疾病的保護率徘徊在50％左右，有些年份下降到更低。事實上，流行性腮腺炎的爆發有時確實發生在接種疫苗的人群中，儘管疫苗大大降低了疾病負擔。
關於天花的聲稱是荒謬的：大多數人沒有接種過這種疾病的疫苗，這種疾病在40多年前就已被根除。人們沒有感染天花的原因，是該病毒已經不在人群中傳播。
卡爾森：像佛奇這樣的人，顯然策劃了現代美國歷史上最具破壞性的單一事件，然後對此撒謊，但他們將以英雄的身份退休。再一次，就像五角大樓的官僚們策劃了我們從阿富汗撤軍、破壞公信力的恥辱，導緻美國人喪生，沒有受到任何懲罰。 佛奇開始領取他巨額的政府退休金，他很快就會在《CNN》的舞台上給你講課。 那麼，共和黨人究竟會怎麼做呢？他們何時以及是否在一月份掌權？ 佛奇還撒了什麼謊？
美國將在11月進行國會補選，而卡爾森的這番言論是預測共和黨將在明年一月成為多數，然後會審訊和制裁佛奇。共和黨籍的佛州州長也以攻擊佛奇作為競選策略，請看DeSantis: Fauci a ‘little elf’ that should be chucked ‘across the Potomac’（DeSantis：「小矮人」佛奇應該被「扔過波托馬克河」）
事實查核：沒有證據表明佛奇策劃了COVID-19疫情或對此撒謊。
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
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工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。