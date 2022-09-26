拜登與小馬可仕會面後，美菲擴大軍事合作應對中國在台海威脅

（德國之聲中文網）美國正在同其盟友菲律賓加強在軍事領域的合作。據《金融時報》報導，美菲將為明年舉行的年度聯合軍事演習擴充一倍的士兵，將雙方參與士兵人數提升至16000人。以上消息由菲律賓聯合作戰訓練中心主任洛基科（Michael Logico）上校接受金融時報採訪時宣布。

他表示，這將是一次全方位訓練演習，地點包括呂宋島北部接近台灣邊界的水域。

據報導，本周美菲國防會談將在夏威夷舉行，屆時兩國軍方高層商討的雙邊軍事活動事項從今年的約300項增加到明年的500多項。知情人士透露，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）同菲律賓防長佛斯蒂諾（Jose Faustino）將出席本次會談，他們二人也將舉行單獨會晤。這也是這兩個盟友國家的國防部長首次參與這類會談。

美菲加強軍事合作之際，美與中國正因台海問題加劇緊張關係。鑑於其地理位置，美國希望一旦需要在軍事上協防台灣不受中國攻擊，菲律賓勢必扮演重要的戰略角色。有鑑於此，美方一直希望能安排更深入的美菲軍事合作，比如使用菲律賓軍事基地。

菲律賓駐美國大使、同時也是總統小馬可仕親戚的羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）本月曾向日本《日經新聞》表示，菲律賓將在台灣發生衝突時讓美軍使用該國的軍事基地。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2022年3月，菲律賓海軍陸戰隊在菲律賓北部卡加延省 Claveria 海灘舉行的年度美菲聯合軍事演習中沿著海灘漫步

拜登：美菲關係至關重要、非常關鍵

上週，拜登總統會晤菲律賓總統小馬可仕時曾徑直表示「要談談南海」，而中國和菲律賓在南海的主權申索地區有重疊，2016年的國際仲裁法庭做出不利於中國的判決也是菲律賓提出的訴訟。但同年杜特蒂（Rodrigo Duterte）當選菲律賓總統後，採取了對華友好政策，同時美菲關係進入低谷，並時常發生摩擦。

拜登在與小馬可仕的首次面對面會談中承諾，在歷經過去所謂的「坎坷時期」之後，拜登對小馬可仕說：「我們有過一些坎坷的時期，但事實是，從我們的角度來看，這是一種至關重要的、關鍵的關係。我希望你們有同樣的感覺。」

事實上，在杜特蒂執政時期，美菲關係已在發生悄悄變化。 2021年11月，兩國已就增添美軍輪流駐守地點達成協議，觀察家當時即認為，此舉意味著美軍將得到登陸相關菲律賓島嶼的許可。

菲律賓聯合作戰訓練中心主任洛基科在接受《金融時報》採訪時提到，2019年，中國有一家公司為開發一個項目試圖控制呂宋島以北的富加島 （Fuga Island），但受到菲律賓軍方制止，在此之後，軍方加大了對北方島嶼的關注度。洛基科認為，富加島對中國人而言一點用處也沒有，「與我們作對，間接與美國作對，這是因為台灣嘛！」

（路透社、美聯社、金融時報）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範