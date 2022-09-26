拜登與小馬可仕會面後，美菲擴大軍事合作應對中國在台海威脅
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繼美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕上週會談之後，美國同菲律賓重新調整併加深了軍事領域的合作關係。美國希望協防台灣的必要時刻，能夠使用菲律賓軍事基地。
（德國之聲中文網）美國正在同其盟友菲律賓加強在軍事領域的合作。據《金融時報》報導，美菲將為明年舉行的年度聯合軍事演習擴充一倍的士兵，將雙方參與士兵人數提升至16000人。以上消息由菲律賓聯合作戰訓練中心主任洛基科（Michael Logico）上校接受金融時報採訪時宣布。
他表示，這將是一次全方位訓練演習，地點包括呂宋島北部接近台灣邊界的水域。
據報導，本周美菲國防會談將在夏威夷舉行，屆時兩國軍方高層商討的雙邊軍事活動事項從今年的約300項增加到明年的500多項。知情人士透露，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）同菲律賓防長佛斯蒂諾（Jose Faustino）將出席本次會談，他們二人也將舉行單獨會晤。這也是這兩個盟友國家的國防部長首次參與這類會談。
美菲加強軍事合作之際，美與中國正因台海問題加劇緊張關係。鑑於其地理位置，美國希望一旦需要在軍事上協防台灣不受中國攻擊，菲律賓勢必扮演重要的戰略角色。有鑑於此，美方一直希望能安排更深入的美菲軍事合作，比如使用菲律賓軍事基地。
菲律賓駐美國大使、同時也是總統小馬可仕親戚的羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）本月曾向日本《日經新聞》表示，菲律賓將在台灣發生衝突時讓美軍使用該國的軍事基地。
拜登：美菲關係至關重要、非常關鍵
上週，拜登總統會晤菲律賓總統小馬可仕時曾徑直表示「要談談南海」，而中國和菲律賓在南海的主權申索地區有重疊，2016年的國際仲裁法庭做出不利於中國的判決也是菲律賓提出的訴訟。但同年杜特蒂（Rodrigo Duterte）當選菲律賓總統後，採取了對華友好政策，同時美菲關係進入低谷，並時常發生摩擦。
拜登在與小馬可仕的首次面對面會談中承諾，在歷經過去所謂的「坎坷時期」之後，拜登對小馬可仕說：「我們有過一些坎坷的時期，但事實是，從我們的角度來看，這是一種至關重要的、關鍵的關係。我希望你們有同樣的感覺。」
事實上，在杜特蒂執政時期，美菲關係已在發生悄悄變化。 2021年11月，兩國已就增添美軍輪流駐守地點達成協議，觀察家當時即認為，此舉意味著美軍將得到登陸相關菲律賓島嶼的許可。
菲律賓聯合作戰訓練中心主任洛基科在接受《金融時報》採訪時提到，2019年，中國有一家公司為開發一個項目試圖控制呂宋島以北的富加島 （Fuga Island），但受到菲律賓軍方制止，在此之後，軍方加大了對北方島嶼的關注度。洛基科認為，富加島對中國人而言一點用處也沒有，「與我們作對，間接與美國作對，這是因為台灣嘛！」
（路透社、美聯社、金融時報）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
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生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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