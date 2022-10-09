超音波就在你身邊：過去驅蟲，現在「驅人」？
我們想讓你知道的是
由於在公共場所裡的空間裡有越來越多超音波，有些人開始抱怨出現了噁心、暈眩、耳鳴、疲倦、偏頭痛和長期頭痛的不良反應和感覺到「耳朵受壓」的不舒服感。我三不五時會接到曾受不良反應苦惱的人，抱怨當被無法聽到超音波、不相信生活中有超音波存在、或認為超音波不會影響人類的麻瓜打發時，自己有多沮喪。
文：Timothy Leighton
譯：朱家誼
當實驗資料只能依賴受試者的感受，研究人員的感受就只剩頭痛了
由於在公共場所裡的空間裡有越來越多超音波，有些人開始抱怨出現了噁心、暈眩、耳鳴、疲倦、偏頭痛和長期頭痛的不良反應和感覺到「耳朵受壓」的不舒服感。畢竟由於技術成本降低，許多新技術已經開始使用超音波，不像過去幾十年超音波基本上只是驅蟲用 （見圖一）。
上圖中的SPL（聲壓，Sound Pressure Level）都是以20微帕為基準。害蟲驅趕裝置用超音波嚇跑鳥、老鼠和昆蟲；同樣地，少年驅趕裝置也用了年輕人對高音頻的敏感度避免他們群聚；許多像火災或空襲警報之類的公共廣播系統用喇叭也會發出20千赫的音調幫助監控系統的運作；聚聲器（acoustic spotlight）也是透過兩道高強度的超音波束重疊時干涉鎖產生低功率的可聽聲將聲音傳到特定目標處；有些有觸覺反饋的裝置會用可調整的超音波束產生振動的感覺。
圖中顯示的這些聲源也可以發出其他頻率的音波。與圖三的內容比較會發現有些測量到的SPL對特定人來說還是感受得到。雖然還不確定如果聽不到超音波會不會產生不良反應，我們確定聽得到的超音波絕對有關。
但要追蹤公共場合裡普及率逐漸增加的超音波裝置難度有點高，畢竟沒有任何機構要求要回報這些訊息，而這也就使研究多了一層困難，因為大家回報超音波造成的症狀都有可能有其他的成因，所以這些人到底有沒有暴露在超音波底下？暴露的程度有多高？暴露時間有多長？這些問題通常得不到清楚的答案，也就代表要知道這之間的因果關係並不容易。
研究人員想透過人體實驗找出超音波和這些不良反應的關聯性，本來就屬於高難度動作，畢竟每個人對超音波的感受程度先天上就不一樣，再外加研究道德規範裡人體實驗只能暴露在低程度和短時間的限制，想要瞭解商用害蟲驅趕器這類裝置對人體的影響根本是天方夜譚。
而且實驗的詮釋性和可重複性的困難度又再被儀器、架子和耳朵附近的強散射形式和衍射干擾增加，這也使得實驗數據不足以訂出關於公眾暴露的準則；到現在只有一個在1984年定下的「臨時性」準則，但這個應該可以連兒童一起保護的準則卻是根據研究成年人的資料訂定（ref.3）。
因此我們對這種像這種「在空氣中波長約1公分」、「會馬上被皮膚散射掉」的能量波對身體的影響也就不夠透徹，也使得暴露於超音波的職業性準則和規定都不夠透明。
人體實驗的先天缺陷
我們都知道人類通常隨會著年齡增長，對高頻波的敏感度會逐漸下降，但卻很少人知道每個人對超音波頻率敏感度大不相同。近期的數據顯示在40～49歲間有5％的人，對於20千赫頻率的聽力門檻，還是比 30～39歲間的半數人還要敏感至少20分貝（ref.4）；換句話說，一些年紀區間較大的聽者在聽 20千赫的最小聲量時，可以比較年輕族群的一般聽者可以聽到的最小聲量功率的1％。
另外，在5～19歲間的人也有5％的人聽20千赫的聲音門檻，比半數30～39歲區間的人還要低60分貝（見圖二），也就是說他們聽到最小的聲量只有一般30～39歲區間平均聽到的最小聲量功率的10-6。
雖然有些猜想因為實驗道德的關係還無法被驗證，但如果前述那些不反應的確隨著聽力敏感度增高而增加，那光是那 10-6 的差異，就該使人懷疑是否該用多數被不良反應困擾的成年人狀況，訂出一個包含小孩在內適用於所有人的暴露基準。
圖三中的年輕人就是被暴露在這種超音波下，雖然有少部份的學生可以指出使他們分心並感到不舒服的聲源，但班上大多數的人聽不到該聲音、而學校的職員們則是全部聽不到。不過即便是這些聽得到的學生，其所認定的聲源位置也不盡相同。
還好班上老師有認真地看待這件事情，當他上網尋求協助時聯絡到了我，於是我教這位老師該如何在智慧型手機上安裝可以偵測這種聲音的應用程式。之後一組維修人員到教室做檢測並用手機定位聲源，發現元兇是一組本該以40千赫頻率運作的教室燈動態感應器，於是他們移除了那組秀逗的感應器。（完整的故事請參閱參考資料 5。）
我三不五時會接到曾受不良反應苦惱的人，抱怨當被無法聽到超音波、不相信生活中有超音波存在、或認為超音波不會影響人類的麻瓜打發時，自己有多沮喪。
許多懷疑論者會提出一些似是而非的物理論點，包含空氣中的超音波強度基本上低到不會有任何物理上的影響，更何況99％的超音波會被皮膚反射。但是這兩個論點在可聽音頻範圍的聲波也成立，這也是為什麼人類會演化出複雜的聽覺與平衡系統，一套可能有能力感知並回應超音波的系統。
制定準則
既然要規範超音波就不得不提到一個問題：超音波要怎麼定義？想單純定義成頻率高過大家聽不到的聲波馬上就會碰壁，因為每個人能聽到的最高頻率都不一樣。即便人對空氣中超音波的低頻開始敏感度就隨頻率變高快速地降低，但還是有紀錄顯示有人可以聽到以20微帕（μPa）為參考值的88分貝24千赫純音。
商用元件產生的超音波頻率範圍，通常落在熱門的20～ 24千赫之間，可能是因為這樣的頻率夠低，不會有過度衰減而且對於驅蟲之類的事情依然有功用。而且使用這段頻率其實也可以對其安全性產生誤導，因為我們傳統智慧認為人類無法聽到20千赫以上的音頻。
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2022沙崙資安新秀大賽盛大登場！新世代「資蛛人」攜手產官學研，共編臺灣縝密資安網
我們想讓你知道的是
日前2022第一屆沙崙資安新秀大賽決賽於臺灣資安館盛大舉行，跟著我們一起走入現場，掌握臺灣資安產業最新脈動，並進一步了解沙崙資安服務基地（以下簡稱：沙崙基地）為培育臺灣未來的資安新秀，注入了哪些巧思吧！
近年資通訊科技飛速發展，數位轉型在公私企業組織間早已形成浪潮，我國政府也在8月27日正式掛牌成立數位發展部，結合施行多年的「智慧國家方案」推動策略，展現落實數位轉型的十足決心。在全面發展數位基礎建設、資通訊技術時，如何應對新世代的資訊攻擊、抵擋駭客入侵也成為我們必須齊心面對的挑戰。
資安防護並非依靠單點施力就可輕鬆完成，而是需要軟硬體、產業、技術、人才的綜合支撐。就好比要鋪展一張綿密的防護網，若要保證能接下每一次的衝擊，需要依賴的不僅是排列有序、堅固牢靠的絲線，還需要專業的「資蛛人」居中操盤，運用專業的繩結與技術，強化整體防護網的韌性；倘若操作過程有任何不慎，都可能導致鬆脫，讓防護網出現漏洞、失去張力。因此無論硬體再堅固、防護技術再完備，若缺乏具備資安意識的操作人才，任何一小步的失誤仍可能讓整體資安防護功虧一簣。
2022沙崙資安新秀大賽：硬體支援、知識分享、產業嫁接，資源挹注育人才
面對未來全新的資安挑戰，臺灣資安人才培育搖籃「 ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」於八月中辦理「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，從人才育成的角度出發，延長黑客松（Hackathon）賽制的競賽時間以強化實作環節，並緊扣沙崙基地的資安推廣使命，採智慧製造、關鍵基礎設施、智慧綠能與跨領域資安應用作為四大競賽主題，期待藉此提攜臺灣年輕世代的資安新秀、強化產業防駭能力。如此專為「人才育成」量身打造的賽制，不只是創造大專校院生投入資安專題實作的機會，也企圖為臺灣的資安產業找尋創新可能。光在短短一個月的報名期間，就有17所大專校院，79位學生報名參加，共計33支隊伍提出研究專題參加初選，競爭相當激烈。
為了進一步養成選手的資安技術力，沙崙基地義不容辭地成為選手們的輔導擔當，投入豐富多樣的培育資源：初選入圍的20組隊伍不只能免費租借沙崙基地中超高規格的硬體設施與共創空間，還能優先參加沙崙基地辦理的資安實戰課程、工作坊與主題講座；在年底的成果發表會中，還會邀請臺灣業界的資安廠商參與，讓競賽隊伍不只獲得媒體露出機會，還能與產業實務對話交流，認識產業現況，甚至媒合進入資安產業，獲得工作或合作的珍貴機會。
如此豪華的培育資源更凸顯沙崙資安新秀大賽的特別之處，讓它從單純資安人才自我磨練、發光發熱的黑客松競賽，提升為拔擢資安新秀而舉辦的年度盛會！
資安新秀大賽現場報導：凝聚資安後起新秀，為臺灣注入產業新血
剛進入臺灣資安大會的會場，就看到滿滿的資安新秀們列席而坐，每個人皆摩拳擦掌準備決賽簡報。看著大家因為「沙崙資安新秀大賽」由臺灣北中南東齊聚一堂，為了爭取榮譽及獎勵，彼此競爭、腦力激盪的模樣，不禁令人熱血沸騰感到充滿希望，也深刻感受到沙崙基地對賽事舉辦及人才培育的用心。
決賽共有20組學生團隊從初賽的33支隊伍中脫穎而出，團隊分別來自大同大學、中山大學、中正大學、成功大學、宜蘭大學、南臺科大、高科大、雲科大、嘉義大學、臺東大學、臺科大等11所大專校院，他們在決賽中透過專案簡報來決定到底獎落誰家。而正式競賽開始前，評審們也再三強調，所有決賽團隊的研究主題及概念橫跨多領域且都相當完整，不只想法新穎、也十分切合當今產業的痛點，無論最終是否從決賽中脫穎而出，都希望大家能把握沙崙基地提供的輔導資源，努力實踐專案構想，並在年底的成果展中呈現最棒的結果；來自產業的評審更迫不及待地拋出橄欖枝，願意在產業實務中對同學們伸出雙手，期待未來更多的合作機會。
經過競爭激烈的簡報時間，當下不只驚嘆同學對於社會、產業細膩的觀察，也意識到原來資安與我們的日常其實距離這麼近，例如網頁防駭的主動偵測、通訊軟體訊息的AI辨識等，其實都是與生活密切關聯，但容易存在資安危害或漏洞的小地方。
既然是競賽，終究會決出勝負。本次「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」最終分別由國立中山大學的「Starlight」以數獨資訊加密進行隱私保護的研究、國立宜蘭大學的「若『隱』若『線』」以AI動態無線頻譜的安全偵測系統榮獲佳作；國立臺東大學的「哩哪來臺東請你斟酌看」以AI針對資安入侵進行主動判斷並示警的研究榮獲第三名；國立臺灣科技大學的「K459」以工業物聯網之實體密罐系統的開發榮獲第二名；國立中山大學的「特洛伊獵手」以硬體木馬的設計及檢測榮獲第一名。
從得獎的組別也可以發現，今年沙崙資安新秀大賽的議題十分多元，從高度專業的產業面到平易近人的生活面都有所著墨，其中出題觀點與解題手法也令評審大為驚豔，期待年底成果發表會時，這些資安技術有進一步的實踐，未來更對臺灣的資安產業及日常生活帶來協助或補強。
打造全民數位韌性，從自我培力做起
當數位服務深入日常角落，資訊安全與你我的距離其實比你想像的還要接近。大至水廠電廠等國家民生基礎設施、提供資訊服務的民間企業；小至日常中滑滑臉書、撥打電話的舉動，都可能成為駭客攻擊的目標，資安危機甚至還會變換型態，愈來愈難以防範。
因此，沙崙基地培育人才、強化資安能量的使命，不只是影響國家長期發展的重要因子，也是影響「全民數位韌性」能否切實落地的關鍵因素。其實資訊安全的敏銳度、應用科技的數位力，是你我可以從生活中開始培養的，而沙崙基地展示了七大實作平台，透過互動展示與簡易圖說，讓民眾可以具體了解各種資安形式與威脅，如果對於數位發展有所遲疑、或是擔心面對突如其來的資安議題手足無措，不妨找天來沙崙基地晃晃，認識當前資安最新發展，培養與資安大賽選手們一樣敏銳的觀察力與資安意識。
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