今日本土新增2萬8513例、死亡56例，出現首例定序確認BA.5引發兒童腦炎

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增2萬8785例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8513例本土個案及272例境外移入。今日新增之本土病例為1萬3318例男性、1萬5185例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

疫情監測組組長周志浩指出，今日的本土病例比前幾天來得少，主要是假期效應，但跟上禮拜的禮拜一比起來，數目應該是差不多的。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的死亡個案中有1例是小朋友，為7個月大女嬰，出生就有慢性神經系統以及代謝性疾病，長期臥床。9月18日發燒加上呼吸喘送急診後確診，收住到加護病房，因為呼吸窘迫而插管、使用呼吸器，在住院過程中併發上消化道出血、敗血性休克，9月21日過世，死因爲新冠肺炎合併急性呼吸窘迫症候群以及敗血性休克。

羅一鈞表示，另外新增1名兒童MIS-C（多系統發炎症候群）特殊重症，為1名5歲男童、接種過1劑疫苗，沒有慢性病史，8月15日確診新冠，9月12日陸續出現發燒、紅眼、左頸淋巴結腫、全身痠痛，9月18日醫院門診醫師懷疑是MIS-C，治療後病況好轉，於9月23日出院。目前兒童重症數共229位，死亡人數34位。

首例定序確認BA.5引發兒童腦炎

每週一指揮中心都會公布上週定序結果，本週公布完成160件，其中128件是Omicron BA.5病毒，佔比80％，北中南東站佔比介於六成六到八成五之間，羅一鈞表示，這顯示BA.5是主流病毒株，已經佔至少2/3以上，剩下的20％就是BA.2病毒，未來預期會再跟其他國家一樣逐漸攀升。

Photo Credit：指揮中心

本週驗出的128例Omicron BA.5病例中，有1例是首例定序確認為BA.5的兒童腦炎個案。羅一鈞表示，這名2歲男童重症個案曾在8月31日公布，他因發燒、腹瀉，隔天高燒及持續性全身抽搐，頭部有腦水腫，而被懷疑是腦炎，後續在醫療團隊細心診治之後康復出院，出院前有做定序，確認是BA.5變異株。

羅一鈞補充，這一波主要由BA.5引發的本土疫情，從8月中旬算起到現在，已經累積4例兒童腦炎個案，其中有2例死亡個案，分別為2歲、9歲女童，另外2位1歲、2歲男童有康復出院。羅一鈞指出，這波BA.5疫情確實有造成一些兒童腦炎，今天公布病例就確定了這個變異株會引起兒童腦炎，希望大家盡快帶小朋友接種疫苗，今日公布的這例以及另外3例，都沒有接種過任何1劑疫苗。

疫情高原期，長者、幼兒免費領快篩

指揮官王必勝表示，確診數經過了連續5週上升，上週有下降大概3％，不過下降幅度比較少，所以推測現在的疫情是處在所謂的高原期，目前會持續觀察是否形成向下趨勢。

另外，王必勝公布從10月1日起，再度免費提供2個族群快篩試劑，首先是65歲以上長者，上一輪9月1日開始領，10月1日將重新開始第二輪領取，只要是65歲以上長者都可以領。再來是0到6歲學齡前幼兒，10月1日開始第四輪，領取5劑家用快篩試劑，領取對象和地點都沒有改變。

此外，王必勝指出，為了要保護原住民的健康，加強有症狀者的篩檢，從9月26日開始，55到64歲原住民也可以領家用抗原快篩試劑，大概有7萬人可以領，每個人5劑，地點是在戶籍所在地的地方政府指定地點，領取時必須攜帶戶口名簿或戶籍謄本。

王必勝表示，10月1日同時開始實施第六輪家用快篩實名制，由民眾自己購買，有考慮到民眾需要量比較大，所以彈性設得比較大，每個身份證字號可以買6份、30劑，可以分次購買也可以1次購買，販售地點跟先前一樣。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航