曹興誠提出「百萬攻擊無人機」，對於建構台灣防衛戰術帶來全新思路
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在俄烏戰事的實證中，我們都看到了無人機的軍事價值，而曹興誠提出的「百萬攻擊無人機」方案，為建構防衛台灣的戰術規劃帶來了全新思路。
前聯電董事長曹興誠接受《金融時報》訪問表示，他正和台灣無人機製造商接洽合組產業聯盟，迅速生產100萬架低成本的攻擊無人機，在中共來犯時殲敵於灘頭。繼承諾捐出30億元加強台灣國防的實際行動後，曹興誠再度提出無人機防衛台灣的構想，引發台灣輿論的關注，咸信將帶動一波新的國安熱潮，因為其中牽動整個防衛台灣的戰略設計與戰術執行的問題。
如果說，中共武力犯台的戰略基礎是建立在「反介入」的概念上，那麼其戰術思維則是利基於「超限戰」的層面。為了反制中國的軍事威脅，台灣除了擁有和美日盟國相適應的戰略與戰術規劃，更需要徹底了解對手的行為模式，發展台灣自身的「反反介入策略」，如此才能知己知彼百戰不殆。這也是近期國軍發展「源頭打擊」與「不對稱戰力」的內涵。
用戰術作用達成戰略目標
面對中國在區域的權力擴張及其戰略規劃作為，蘭德公司在2007年即提出著名的「反介入／區域拒止（Anti-Access／Area Denial，A2／AD）」報告，除了分析解放軍在亞太地區的軍事部署外，同時也提供美國對其反制的政策建議。
這篇題為《深入龍潭：中國的反介入戰略及其對美國的影響》研究報告指出，美中未來最有可能因台灣問題發生衝突，美軍干預的先決條件是能夠進入重要戰略地區，而中國雖然無法在近期迫使美軍置身台海之外，但卻具備遲滯美軍作戰力量進入該地區的能力與決心。該研究報告推測，對付擁有壓倒性軍事優勢的美國， 中國將不會與美硬碰硬，將動用包括軍事、外交手段在內的一切力量，拒止美軍進入台海戰場。
如果說中國已在前述的戰略架構下發展「A2／AD」武器如東風-21D（航母殺手）與東風-26B（關島快遞）飛彈，那麼在戰略嚇阻層面台灣也要擁有源頭打擊的新銳武器。
中科院去年8月於九鵬基地試射「無限高」飛彈成功，隨即引發外界各種想像。軍事專家均認為此飛彈為射程達1200公里、增程型達2000公里的「雲峰」中程巡弋飛彈。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）報告指出，雲峰飛彈是少數能飛達中國中部及北部的「台灣戰略資產之一」，關鍵在於它能因「戰術作用達成戰略目標」。
當下中共對台主要軍事打擊力量集中在於「中程導彈的飽和攻擊」，特別是位在江西樂平的火箭五十二軍司令部，其所部署的東風11或東風15短程導彈，其射程目標僅達台灣各重要目標，由於預警時間較短，因此威脅程度也相對較高。為了達到有效的嚇阻作用，台灣除了擁有密度與以色列相當的飛彈攔截系統作為基本防禦外，更應該擁有足夠能量的先發制人與毀滅性報復的軍事實力。
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【圖解】五個問題，看出你靈魂深處的Adobe創作型人格
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你是否在手機或電腦裡載滿了去背軟體、修圖軟體app、濾鏡app，各式各樣的影像編輯應用程式？你知道最適合你的潛在創作特質是哪一種嗎？大家常常都需要用到的照片編輯、影片剪輯的應用程式，如何對應到你的創作人格？一起來看看吧！
請回答以下五個問題，挑選一個最接近你的想法的描述，然後統計你的選擇中，A、B、C、D哪一個選項最多。
一：早安，你希望在哪一種氛圍的房間中醒來？
A. 顏色明亮大膽，活潑繽紛，小擺設也充滿了私人趣味感的房間
B. 極簡、黑白灰色系，沒有多餘裝飾的房間
C. 帶著露營感的大地色系，房間裡的所有物品都講究實用與機能
D. 充滿了許多紀念小物與照片的房間，在混亂中有著某種美感和秩序
二：走出臥室，你的早餐⋯⋯
A. 今天想要試試看，來點大腸麵線配可樂
B. 一杯咖啡、一顆蛋加一片吐司，再來一份沙拉撒一點堅果
C. 什麼都好，重點是吃飽
D. 我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼我要吃什麼……
三：在準備出門前，你最在意的部分是？
A. 當然是服裝的搭配，襪子跟眼鏡的顏色如果不配的話能出門嗎？
B.「我可以解決所有的問題」這樣為自己打氣
C. 再確認一次代辦事項，千萬不要漏了任何需要提前準備的事情
D. 沒時間在意任何事情，因為再不出門就要遲到了
四：在大城市中，你會選擇什麼交通工具去上班？
A. 如果可以我想踩著別人的肩膀往上爬
B. 無論如何都是開車
C. 開車，但是如果要去的地方不好停車，那就搭計程車
D. 捷運、公車、走路、自行車⋯⋯看心情囉
五：你的上班地點是一個什麼樣的地方？
A. 當然是我喜歡的地方，可能在咖啡廳裡，也有可能在公園的草地上
B. 一個沈穩、內斂、井然有序的辦公室
C. 在我的位置上永遠可以看到最新上市的設備，功能種類一應俱全
D. 這是一個共享空間，我只要幾秒鐘就可以讓我的位置變成全場最混亂的那個
選好了嗎？一起來看看你的創作型人格吧！
選擇A最多的你－Premiere型人格
混搭、隨心所欲的搞怪藝術家，熱衷於創造全新的事物
Premiere型的創作者經常會問「為什麼不可以？」，你們往往順應自己內在的需求，堅持被喜歡的事情所包圍，而最大的成就感，來自於巧妙的融合各種可能。就跟Premiere一樣，不只擁有最直覺和人性化的功能，也是最能滿足各種天馬行空幻想的應用程式。有著Pr型人格的你，不妨試著藉由Premiere，將N段完全不搭嘎的影片疊放在一起，看看會變出什麼花樣。欸等一下，或許你根本就不需要這種建議，因為你總是可以找到更有趣的方式來創作，對吧？
選擇B最多的你－Photoshop型人格
渴望前進、實踐那些別人從未觸及的大型企劃的領導者
開發與領導大型企劃的製作，完美的交出成績單，進一步獲得獎項的肯定，是刺激著Photoshop型創作者不斷前進的驅動力。你們強大且才華洋溢，擁有國際級的視野與深刻、多角度的觀察力，同時也非常需要肯定。就像Photoshop內建強大的多種功能，可以解決使用者所有在修圖上的問題，甚至給予使用者靈感，創作出更棒的圖像。擁有Ps型人格的你，天生無法內斂低調，大膽的帶領團隊，展現創作光芒吧！
選擇C最多的你－Acrobat型人格
沈穩但靈活，能在自我實現與外來需求之間取得平衡的專業者
注重對細節的盤點、修整，創作對Acrobat型的人來說，是在熱愛的狀態中，最嚴肅的實踐。你們通常有著很強的創意，但也可以理解現實條件對創意所造成的影響，所以你們願意溝通、調整，直到取得完美平衡。Acrobat也是這種傾向的應用程式，專業、細心、一絲不苟，可以讓使用者盡情的編輯、轉換，也可以跨裝置使用，靈活滿足各種需求。擁有Acrobat型人格的你，盡情發揮你的創意、協調能力和執行力吧！看看你們最終能把這個世界變成什麼更好的模樣。
選擇D最多的你－llustrator型人格
靈魂纖細的浪漫者，擁有高度共感能力以及瘋狂的內在小宇宙
Illustrator型的創作者，情感充沛、富有感知力，你們或許選擇獨自安靜，但是熱愛人群歡聚的笑聲。這樣的矛盾就是你創作的原動力，創造出感動人心的作品，而且常常第一個被感動的就是你自己。如同Illustrator，讓使用者從一張空白畫布出發，隨心所欲的揮灑想法，利用細緻、靈活、全方位的工具和功能，抓緊點滴創意然後放大再放大，創作的美好和自由自在，Illustrator最懂。擁有Illustrator型人格的你，今天也別忘了好好吃飯，好好生活，因為你所愛的一切也是愛你的。
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