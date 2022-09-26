美元指數創20年新高，英國首相特拉斯宣布50年來最大減稅計畫救經濟，恐釀「英鎊危機」
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全球主要經濟體打通膨發動「循環升息」，而英國為了不讓經濟受到影響，他們發動50年來最大減稅計畫，不過市場卻不看好經濟計畫，導致英鎊續貶恐釀危機。
美國聯準會（Fed）今（2022）年5度升息，達到12碼，全球資金湧入美元避險，美元指數持續創20年新高紀錄；英國為了拉抬經濟，發動50年來最大減稅計畫，不過市場看衰英國經濟計畫，恐導致英鎊續貶、釀危機，對此美國前財長桑默斯（Lawrence Henry Summers）更直指英國太天真。
英國50年最大減稅計畫，英鎊續貶
美國通貨膨漲仍居於高位，聯準會由「鴿轉鷹」態勢明顯， 9月再度升息3碼，這是今（2022）年第5次升息，共計12碼；全球多國央行也紛紛拉高基準利率，華爾街日報形容這是「有史以來範圍最廣的一波貨幣政策緊縮行動。」
大量資金湧入美元避險，上周累計激升2.97%，近日美元指數刷新113以上，創2020年3月以來最大單周漲幅，盤中最高觸及113.23，是2002年5月以來，也是20年最高水準。
今（26）日，英鎊兌美元跌至紀錄低點。儘管英國上周為了抵銷美元升值影響公布，英國自20世紀70年代初以來最大規模的減稅計劃後；不過英鎊繼續呈現弱勢，也金融秩序造成迫切危機。
英國新任財相夸騰（Kwasi Kwarteng）上周公布規模450億英鎊（新台幣1.53兆）減稅方案，是1972年以來最激進的減稅措施，盼刺激經濟成長；然而因減稅短絀的財源，英國將於6個月發行620億（21.4兆元新台幣）英鎊公債，市場聞訊，公債殖利率飆升、英鎊續貶不斷刷新低價位。
本次英國大規模減稅計畫，是要在全球經濟下行的情況拉抬經濟，但政策卻又引起投資者對通膨的疑慮，再加上減稅也持續影響財政收入，不利於政府推動持續性大型公共建設。
《巴隆金融周刊》（Barron's）報導指出，市場投資人不看好英國經濟計畫，因此不會參與，再加上英國特別仰賴外國資金，若外資減少，英鎊貶值加劇；此外，美國前財長桑默斯（Lawrence Henry Summers）接受《彭博》專訪更痛批英國天真，他說：「若目前路徑保持不變，英鎊最終跌破1美元，我也不意外。」
全球連續升息經濟恐硬著陸
除了英國面臨金融壓力，新興市場更難以倖免。外媒《MarketWatch》報導指出，美國聯準會趨於鷹派的做法，導致金融市場某些領域發生斷裂，美元升值使新興國家難以償還債務，又迫使貨幣下貶形成「惡性循環」。
避險基金橋水聯合創辦人達里歐（（Ray Dalio））在首爾舉行的世界知識論壇（WKF）表，聯準會必須緊縮政策，直到控制住通膨，預計將在18個月後達成。他預測：「在接下來的18個月裡，通膨將變得更嚴重。2024年將是非常糟的一年。」
台灣央行告訴我們，美國積極緊縮貨幣，勞動力市場景氣仍強勁，未來是否可以軟著陸成為焦點。綜觀歷史1977至1981年，時任聯準會主席伏克爾（Pual Volcker）強力緊縮貨幣，雖成功抑制住通膨，但失業率卻大幅上升，終使經濟衰退，此為美國經濟硬著陸代表；反之，1990年網路興起，1994年聯準會升息，成功防止經濟過熱，而失業率下降，為少數經濟軟著陸路範例。
央行強調，今年3月以來，聯準會為穩定物價而緊縮貨幣，使經濟有降溫的情況，但是勞動力市場仍然強勁。如8月非農就業新增人數降至31.5萬人，仍高於疫情前5年的平均值19萬人，也因如此是否能實現軟著陸各界未有共識，但根據美國兩大智庫PIIE與Brookings Institution的實證研究指出，美國經濟實現軟著陸的機率不高。
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核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。