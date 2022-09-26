美元指數創20年新高，英國首相特拉斯宣布50年來最大減稅計畫救經濟，恐釀「英鎊危機」

美國聯準會（Fed）今（2022）年5度升息，達到12碼，全球資金湧入美元避險，美元指數持續創20年新高紀錄；英國為了拉抬經濟，發動50年來最大減稅計畫，不過市場看衰英國經濟計畫，恐導致英鎊續貶、釀危機，對此美國前財長桑默斯（Lawrence Henry Summers）更直指英國太天真。

英國50年最大減稅計畫，英鎊續貶

美國通貨膨漲仍居於高位，聯準會由「鴿轉鷹」態勢明顯， 9月再度升息3碼，這是今（2022）年第5次升息，共計12碼；全球多國央行也紛紛拉高基準利率，華爾街日報形容這是「有史以來範圍最廣的一波貨幣政策緊縮行動。」

大量資金湧入美元避險，上周累計激升2.97%，近日美元指數刷新113以上，創2020年3月以來最大單周漲幅，盤中最高觸及113.23，是2002年5月以來，也是20年最高水準。

今（26）日，英鎊兌美元跌至紀錄低點。儘管英國上周為了抵銷美元升值影響公布，英國自20世紀70年代初以來最大規模的減稅計劃後；不過英鎊繼續呈現弱勢，也金融秩序造成迫切危機。

英國新任財相夸騰（Kwasi Kwarteng）上周公布規模450億英鎊（新台幣1.53兆）減稅方案，是1972年以來最激進的減稅措施，盼刺激經濟成長；然而因減稅短絀的財源，英國將於6個月發行620億（21.4兆元新台幣）英鎊公債，市場聞訊，公債殖利率飆升、英鎊續貶不斷刷新低價位。

本次英國大規模減稅計畫，是要在全球經濟下行的情況拉抬經濟，但政策卻又引起投資者對通膨的疑慮，再加上減稅也持續影響財政收入，不利於政府推動持續性大型公共建設。

《巴隆金融周刊》（Barron's）報導指出，市場投資人不看好英國經濟計畫，因此不會參與，再加上英國特別仰賴外國資金，若外資減少，英鎊貶值加劇；此外，美國前財長桑默斯（Lawrence Henry Summers）接受《彭博》專訪更痛批英國天真，他說：「若目前路徑保持不變，英鎊最終跌破1美元，我也不意外。」

全球連續升息經濟恐硬著陸

除了英國面臨金融壓力，新興市場更難以倖免。外媒《MarketWatch》報導指出，美國聯準會趨於鷹派的做法，導致金融市場某些領域發生斷裂，美元升值使新興國家難以償還債務，又迫使貨幣下貶形成「惡性循環」。

避險基金橋水聯合創辦人達里歐（（Ray Dalio））在首爾舉行的世界知識論壇（WKF）表，聯準會必須緊縮政策，直到控制住通膨，預計將在18個月後達成。他預測：「在接下來的18個月裡，通膨將變得更嚴重。2024年將是非常糟的一年。」

台灣央行告訴我們，美國積極緊縮貨幣，勞動力市場景氣仍強勁，未來是否可以軟著陸成為焦點。綜觀歷史1977至1981年，時任聯準會主席伏克爾（Pual Volcker）強力緊縮貨幣，雖成功抑制住通膨，但失業率卻大幅上升，終使經濟衰退，此為美國經濟硬著陸代表；反之，1990年網路興起，1994年聯準會升息，成功防止經濟過熱，而失業率下降，為少數經濟軟著陸路範例。

中央銀行

央行強調，今年3月以來，聯準會為穩定物價而緊縮貨幣，使經濟有降溫的情況，但是勞動力市場仍然強勁。如8月非農就業新增人數降至31.5萬人，仍高於疫情前5年的平均值19萬人，也因如此是否能實現軟著陸各界未有共識，但根據美國兩大智庫PIIE與Brookings Institution的實證研究指出，美國經濟實現軟著陸的機率不高。

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核稿編輯：翁世航