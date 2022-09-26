違反行政中立？黃珊珊競總成立大會借用學校場地，北市大：對各政黨一視同仁，會進行檢討改進
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北市大校方回應表示，本案是由公關公司洽借學校場地，按照程序借用並依照規定收費，承辦人詢問活動性質為競選活動後，審慎討論是否符合行政中立規定，也詢問市府相關單位，「本校對於各政黨場地借用一視同仁，並重申不得於借用場地以外校園空間進行政治活動。」
前台北市副市長黃珊珊以無黨籍身份參選台北市長，並於昨（25）日在台北市立大學博愛校區中正堂舉行競選總部成立大會，其中，北市大被質疑有違反行政中立的問題。對此，北市大表示均按程序借用，但不能於借用場地之外進行選舉活動，在這次事件過後，也會針對相關法規規定進行檢討改進。
國民黨台北市議員游淑慧指出，雖然校園可以對外開放，過去也有政治活動借用禮堂或操場，但北市大在2020年所修訂的要點指出，租借場地時，得拒絕申請或停止使用的情事，有包括「從事政治性集會或政黨競選活動者」。
北市大校方回應表示，本案是由公關公司洽借學校場地，按照程序借用並依照規定收費，承辦人詢問活動性質為競選活動後，審慎討論是否符合行政中立規定，也詢問市府相關單位，「本校對於各政黨場地借用一視同仁，並重申不得於借用場地以外校園空間進行政治活動。」不過，承辦單位未注意校內2020年通過相關法規規定，北市大將進行檢討改進。
市府要求場地外不得進行選舉活動
台北市長柯文哲昨日參觀龍山文創基地時，也被媒體問到黃珊珊借用北市大校園一事。柯文哲回應，學校本來就可以出租，「這麼多年來，競選活動租校園場地還是可以，條件就是你只能在那裡面，不可以拿旗子到空間外面。」
北市大主任秘書王實之受訪時也指出，選舉期間公關公司借用學校場地進行造勢活動，並按照規定繳費，基本上沒有問題，但不可於借用場地之外進行選舉政治活動，這也是市政府要求各級學校的規範。
台灣學生聯合會理事長黃亭偉回應，候選人要在學校辦造勢，只要合乎使用規範、不違法，競選團隊及候選人本人依法行政申請審核，並在「場地內」舉辦活動，都不會有太大問題。但大會場外竟有候選人發文宣、面紙，「這件事完全不行」。有學生提供民眾黨港湖區議員參選人陳宥丞的社群媒體影片，可見疑似在會場外、校園內拜票、發送文宣。
學生會：拒政治於門外未必是好事
北市大學生會長謝紹廷受訪時指出，在這次的事件中，「政治進入校園不會是一個問題」，雖然社會輿論聚焦在行政不中立，但是學生會本身也一直都有在社會議題耕耘，例如之前舉辦公共議題講座，有些邀請到的老師有政治背景、同時又是學者，一味把政治拒絕在校門外，對學校學術發展未必是好事。
針對北市大出借場地，謝紹廷認為，這可能顯示的是校長對公共事務的態度比較開明，希望可以透過這次事件，讓校長對未來學生會推動公共議題有更開明的態度，並提供更多的支援。
王實之表示，學校在非選舉期間，辦理過很多各黨派政治人物的演講、講座，基本上只要對於學生學習民主、開放精神有幫助，都站在鼓勵的立場。只是如果學生或教師在選舉期間，邀請政治人物進入校園進行選舉宣傳拉票等活動，就會有行政不中立的疑慮，基本上應該要避免。
既然這次場地租借給了黃珊珊競總成立大會，謝紹廷也提及，最近有系學會、社團租借場地時，校方已經借給校外組織，北市大的規範有提到校內場地要先借給學生社團跟文教活動，因此呼籲行政團隊在租借場地的時候，要更注重學生的優先權。
北市大回應中指出，學校場地借用按照先來後到次序，檢視未違反善良風俗、符合規定，即按標準收費完成借用，絕無破例。同時再次重申絕對堅守行政中立，對於相關活動將責成行政單位謹慎辦理，避免再次衍生爭議。
北市大表示，後續如有其他候選人認可校方場館空間，「歡迎付費借用，挹注本校財源。」
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核稿編輯：翁世航
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