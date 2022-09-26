違反行政中立？黃珊珊競總成立大會借用學校場地，北市大：對各政黨一視同仁，會進行檢討改進

前台北市副市長黃珊珊以無黨籍身份參選台北市長，並於昨（25）日在台北市立大學博愛校區中正堂舉行競選總部成立大會，其中，北市大被質疑有違反行政中立的問題。對此，北市大表示均按程序借用，但不能於借用場地之外進行選舉活動，在這次事件過後，也會針對相關法規規定進行檢討改進。

國民黨台北市議員游淑慧指出，雖然校園可以對外開放，過去也有政治活動借用禮堂或操場，但北市大在2020年所修訂的要點指出，租借場地時，得拒絕申請或停止使用的情事，有包括「從事政治性集會或政黨競選活動者」。

北市大校方回應表示，本案是由公關公司洽借學校場地，按照程序借用並依照規定收費，承辦人詢問活動性質為競選活動後，審慎討論是否符合行政中立規定，也詢問市府相關單位，「本校對於各政黨場地借用一視同仁，並重申不得於借用場地以外校園空間進行政治活動。」不過，承辦單位未注意校內2020年通過相關法規規定，北市大將進行檢討改進。

Photo Credit: 中央社 台北市長參選人黃珊珊昨日在台北市立大學博愛校區中正堂舉行競選總部成立大會。

市府要求場地外不得進行選舉活動

台北市長柯文哲昨日參觀龍山文創基地時，也被媒體問到黃珊珊借用北市大校園一事。柯文哲回應，學校本來就可以出租，「這麼多年來，競選活動租校園場地還是可以，條件就是你只能在那裡面，不可以拿旗子到空間外面。」

北市大主任秘書王實之受訪時也指出，選舉期間公關公司借用學校場地進行造勢活動，並按照規定繳費，基本上沒有問題，但不可於借用場地之外進行選舉政治活動，這也是市政府要求各級學校的規範。

台灣學生聯合會理事長黃亭偉回應，候選人要在學校辦造勢，只要合乎使用規範、不違法，競選團隊及候選人本人依法行政申請審核，並在「場地內」舉辦活動，都不會有太大問題。但大會場外竟有候選人發文宣、面紙，「這件事完全不行」。有學生提供民眾黨港湖區議員參選人陳宥丞的社群媒體影片，可見疑似在會場外、校園內拜票、發送文宣。

Photo Credit：讀者提供 台北市議員候選人陳宥丞疑似在北市大會場外、校園內拜票、發送文宣。

學生會：拒政治於門外未必是好事

北市大學生會長謝紹廷受訪時指出，在這次的事件中，「政治進入校園不會是一個問題」，雖然社會輿論聚焦在行政不中立，但是學生會本身也一直都有在社會議題耕耘，例如之前舉辦公共議題講座，有些邀請到的老師有政治背景、同時又是學者，一味把政治拒絕在校門外，對學校學術發展未必是好事。

針對北市大出借場地，謝紹廷認為，這可能顯示的是校長對公共事務的態度比較開明，希望可以透過這次事件，讓校長對未來學生會推動公共議題有更開明的態度，並提供更多的支援。

王實之表示，學校在非選舉期間，辦理過很多各黨派政治人物的演講、講座，基本上只要對於學生學習民主、開放精神有幫助，都站在鼓勵的立場。只是如果學生或教師在選舉期間，邀請政治人物進入校園進行選舉宣傳拉票等活動，就會有行政不中立的疑慮，基本上應該要避免。

既然這次場地租借給了黃珊珊競總成立大會，謝紹廷也提及，最近有系學會、社團租借場地時，校方已經借給校外組織，北市大的規範有提到校內場地要先借給學生社團跟文教活動，因此呼籲行政團隊在租借場地的時候，要更注重學生的優先權。

北市大回應中指出，學校場地借用按照先來後到次序，檢視未違反善良風俗、符合規定，即按標準收費完成借用，絕無破例。同時再次重申絕對堅守行政中立，對於相關活動將責成行政單位謹慎辦理，避免再次衍生爭議。

北市大表示，後續如有其他候選人認可校方場館空間，「歡迎付費借用，挹注本校財源。」

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核稿編輯：翁世航