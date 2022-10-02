英國不可思議的排隊文化：排隊13小時瞻仰女王的貝克漢 vs. 利用特權插隊的B咖主持人

英國女王在2022年9月8日過世後，為了讓愛戴她的英國人在她下葬前表達追思之情，英國王室在9月14日於倫敦的白金漢宮和西敏寺間進行倫敦第一場大型追思遊行，並在接下來的五天開放民眾在西敏廳（Westminster Hall）對女王的棺木致敬。

新聞報導指出，排隊的人潮平均排個12小時是司空見慣，到了9月16日星期五，由於適逢女王葬禮前的最後一個周末，為了見上女王最後一面，排隊排超過24小時更是大有人在，證明英國女王在許多英國人心中的份量真的不容小覷，畢竟花整整一天的時間什麼都不做，專程排隊向女王致意，心裡若沒有真愛應該很難做到。

排隊13小時的貝克漢 vs. 利用特權插隊的B咖主持人

排隊人群中最顯眼的，絕對要屬在9月16日星期五被野生捕獲的前英格蘭足球隊隊長貝克漢，據說他從星期五當天凌晨2點就開始排隊，一共排了13個小時，才在下午3點多見到女王。

這事件中最為人津津樂道的，是在這13小時的漫長等待中，其實曾有一位國會議員邀請貝克漢和他一起進入西敏廳，這樣就不用個一般民眾一樣痴痴地等在長達9英里的隊伍中，原來每位國會議員有權可帶4位客人一起走綠色通道進入西敏廳。但這個可以名正言順插隊的邀約卻被貝克漢婉拒，他說自己那擁護王室的祖父一定不會插隊，所以他也不會這麼做。

就這樣，全球知名的足球明星就這樣混在人群裡，一待就是13小時，親民的他在漫長的排隊過程中，還親切地和現場民眾一起自拍互動，一時間不插隊這件事成了最好的PR，貝克漢在人群中排隊的照片攻佔各大媒體版面。

相反地，ITV《This Morning》節目的兩位主持人Holly Willougby和Phillip Schofield則疑似利用特權插隊，為自己省下八小時排隊的時間進入西敏廳向女王的棺木致意，造成許多民眾憤慨不已，甚至有55,000人聯署，要求ITV把他們兩人換掉，這個事件甚至有個官方名字：「排隊門（Queuegate）」。

一些擅長幽默的英國人，則是在社群媒體上利用梗圖挖苦這兩位插隊的「VIP」，創意十足令人噴飯。部分英國的夜店更發揮充滿時事梗的行銷創意，宣布上周末（9月24日到9月25日）只要名字是「Holly」和「Phil」的都可以「免費插隊 （free jump）」，毫不客氣地朝這兩個插隊客狠狠打臉。