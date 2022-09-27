可不可以，腦補一下下就好：年度神曲所引起關於性騷擾的議論

文：曾友俞

近日歌手巴大雄發表歌曲〈可不可以放進去一下下就好〉，歌詞多以歌名為主，而MV也以老式卡拉OK伴唱帶的方式製作，簡單來說，除了歌詞之外，包括角色的族裔以及影片表現方式，都是非主流的。然而，因為故事所涉及到的「性」，卻產生了：這是不是性騷擾？是不是該被批判？如此的聲音。

在查詢關於這首歌曲的資訊時，都會見到以「原住民歌手」來標示演出者，然而以這種概括的方式來劃分，首先就已是種歧視，因為四大族群的劃分是90年代台灣的通見，即以「漢、閩、客、原」，實際上原住民族是個概稱，其中有各個互殊的族群，這是在以漢文化為主的我國社會中將所有非漢族者的劃分。但這卻沒有引起爭議，反而是在性別的問題上，產生這到底是不是性騷擾的問題。

男女主角（巴大雄、A-Lin）其實都是阿美族，所以在故事的設定上，兩者能在一般生活中碰上面是很合理的，在歌詞中反覆出現的：「可不可以，放進去一下下就好，可不可以，不要讓別人知道」到底是男主角對女主角的發言，又或者是自言自語的小劇場，其實是沒有被交代的，畢竟在影片與歌詞裡頭沒有女聲，男女主角的交會也只有在短短一刻轉身十指交扣。

在歌詞中提到的，也包括男主角女主角家看到她在曬衣服（那天經過你的家裡看到你[又在]曬衣服）、女主角已婚（你老公還沒有回來我心臟在砰砰跳）等等。除此之外，沒有其他。

但是，既然兩人有一刻是十指交扣的，那有可能的劇情，是女方雖然已婚但男方的情感獲得回應，然礙於女方婚姻關係的存在而只能自言自語地說：「我想問妳，我想問妳，可不可以放進去一下下就好。」這種自言自語，不過是思想中的事情——甚至所謂自言自語，經常並不是真的有「言語」出現，卻只是在腦裡的聲音。

所謂（性）騷擾是一種行為，即便不是物理上的行動，至少也必須是言語，光是在腦袋想想是個連行為都沒有的念頭而已，若說就連意淫都有罪，那這就是種「思想犯」。而思想犯的成立與否，是有權者說有就有的恣意裁量，毫無標準可言。

這裡倒也不必談思想的有無，對於現實後果會有任何影響，因為這將會是以後果的良劣，來決定對錯的後果論。問題出在思想是否該是被評價的標的？

若說是，那我們就將承認規範（包括法律）是能將人的思想列為審查、檢驗對象的一組規則，那麼我們將無法課責於國家曾經或現在將人民以其思想不正、叛亂入罪的處罰，尤其無法忽略的是，思想犯的成立與否是全然恣意的。

相對的，若說我們認為思想不該是被評價的標的，那我們就不該去譴責——至少說以法律的層面而言，畢竟性騷擾是法律概念—意淫的念頭，更進一步，即便所想的是達到犯罪程度的情況，也因為僅僅是思想而不是行為，進而也不是法律規範——性騷擾——所能處理的範圍。

退一步來說，若男主角並非只是在腦中想想，是真的對女主角說出如歌詞一般的話，那就是性騷擾了嗎？有說這句話是約會強暴會出現的話語、有說這樣的話就是性騷擾了，重點是在聽者的感受。

然而，前者的重點是在於「強暴」是違反意願的不法行為，後者依性騷擾防治法第2條規定也以「意願的違反」作為性騷擾行為的法律要件。

無論如何，重點都是意願違反作為法律要件，來自於規範上對於性自主權的保障，例如最高法院111年度台上字第1570號刑事判決就論道：「刑罰制裁妨害性自主行為，係為保障他人關於性意思形成與決定之自由，因性侵害犯罪係侵犯他人之性自主權，即任何他人在法律範圍內，得自主決定其是否及如何實施性行為而不受他人強迫及干涉之權利，屬人格權之範疇。」

簡言之，性騷擾不是「感受」的問題，而是有無「違反意願」的問題，否則單以聽者一方感受即可評定，那不正是說小粉紅可以說辱華就是辱華了嗎？

尤其在歌詞中「可不可以，放進去一下下就好」之前，先有出現「我想問妳，我想問妳」，那麼這樣的詢問既然已經是在確認對方的意願，故事中也沒有交代女方是否有拒絕（甚至影片中還有十指交扣），男方是否有更進一步違反意願，在這些故事細節的欠缺下要去斷定是否有性騷擾，那必然是腦補了有「違反意願」的故事細節，才可能有如此評價結果。

然而，既然資訊不齊全（影片與歌詞都沒有提供更延伸的資訊），何必非要做出判斷—評價不可？前述提到的可能劇情推測也只是在其中一種假設下所做的推測，也因為推測是為推測，所以也才同時討論了劇情的另外一種可能（也就是到底是自言自語或是真的有問出這些話的男主角）。

評價必須以事實為根據。資訊越是充分那麼評價也必然地越是健全。審判也是同樣的道理，有越多證據所顯示越充分的資訊所形成的裁判，也必然是更有事實根據的，而這也是證據裁判主義的意義所在。

當故事（事件）的細節匱乏，卻擅自填補故事的內容（女主角意願被違反），這必然地是種家父長主義（Parentalism）的表現，也就是代替他人判斷（意願違反的有無），然而這種做法才正是「違反意願」行為範例的表率。

更不用說，在故事細節欠缺的情況下，逕自作出這是性騷擾的評價結論，這正好就是所有冤案會出現的原因：腦補。何其無辜。