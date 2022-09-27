可不可以，腦補一下下就好：年度神曲所引起關於性騷擾的議論
我們想讓你知道的是
我們可以看出的是，這首歌曲與MV是以幽默的方式在表現，幽默固然並非正當化一切言行的依據，但就這首歌曲故事中的細節留白而無法逕行判斷，在上述也假設了不同情形提出分析，無論何者，都無法把男主角判定為性騷擾人犯。
文：曾友俞
近日歌手巴大雄發表歌曲〈可不可以放進去一下下就好〉，歌詞多以歌名為主，而MV也以老式卡拉OK伴唱帶的方式製作，簡單來說，除了歌詞之外，包括角色的族裔以及影片表現方式，都是非主流的。然而，因為故事所涉及到的「性」，卻產生了：這是不是性騷擾？是不是該被批判？如此的聲音。
在查詢關於這首歌曲的資訊時，都會見到以「原住民歌手」來標示演出者，然而以這種概括的方式來劃分，首先就已是種歧視，因為四大族群的劃分是90年代台灣的通見，即以「漢、閩、客、原」，實際上原住民族是個概稱，其中有各個互殊的族群，這是在以漢文化為主的我國社會中將所有非漢族者的劃分。但這卻沒有引起爭議，反而是在性別的問題上，產生這到底是不是性騷擾的問題。
男女主角（巴大雄、A-Lin）其實都是阿美族，所以在故事的設定上，兩者能在一般生活中碰上面是很合理的，在歌詞中反覆出現的：「可不可以，放進去一下下就好，可不可以，不要讓別人知道」到底是男主角對女主角的發言，又或者是自言自語的小劇場，其實是沒有被交代的，畢竟在影片與歌詞裡頭沒有女聲，男女主角的交會也只有在短短一刻轉身十指交扣。
在歌詞中提到的，也包括男主角女主角家看到她在曬衣服（那天經過你的家裡看到你[又在]曬衣服）、女主角已婚（你老公還沒有回來我心臟在砰砰跳）等等。除此之外，沒有其他。
但是，既然兩人有一刻是十指交扣的，那有可能的劇情，是女方雖然已婚但男方的情感獲得回應，然礙於女方婚姻關係的存在而只能自言自語地說：「我想問妳，我想問妳，可不可以放進去一下下就好。」這種自言自語，不過是思想中的事情——甚至所謂自言自語，經常並不是真的有「言語」出現，卻只是在腦裡的聲音。
所謂（性）騷擾是一種行為，即便不是物理上的行動，至少也必須是言語，光是在腦袋想想是個連行為都沒有的念頭而已，若說就連意淫都有罪，那這就是種「思想犯」。而思想犯的成立與否，是有權者說有就有的恣意裁量，毫無標準可言。
這裡倒也不必談思想的有無，對於現實後果會有任何影響，因為這將會是以後果的良劣，來決定對錯的後果論。問題出在思想是否該是被評價的標的？
若說是，那我們就將承認規範（包括法律）是能將人的思想列為審查、檢驗對象的一組規則，那麼我們將無法課責於國家曾經或現在將人民以其思想不正、叛亂入罪的處罰，尤其無法忽略的是，思想犯的成立與否是全然恣意的。
相對的，若說我們認為思想不該是被評價的標的，那我們就不該去譴責——至少說以法律的層面而言，畢竟性騷擾是法律概念—意淫的念頭，更進一步，即便所想的是達到犯罪程度的情況，也因為僅僅是思想而不是行為，進而也不是法律規範——性騷擾——所能處理的範圍。
退一步來說，若男主角並非只是在腦中想想，是真的對女主角說出如歌詞一般的話，那就是性騷擾了嗎？有說這句話是約會強暴會出現的話語、有說這樣的話就是性騷擾了，重點是在聽者的感受。
然而，前者的重點是在於「強暴」是違反意願的不法行為，後者依性騷擾防治法第2條規定也以「意願的違反」作為性騷擾行為的法律要件。
無論如何，重點都是意願違反作為法律要件，來自於規範上對於性自主權的保障，例如最高法院111年度台上字第1570號刑事判決就論道：「刑罰制裁妨害性自主行為，係為保障他人關於性意思形成與決定之自由，因性侵害犯罪係侵犯他人之性自主權，即任何他人在法律範圍內，得自主決定其是否及如何實施性行為而不受他人強迫及干涉之權利，屬人格權之範疇。」
簡言之，性騷擾不是「感受」的問題，而是有無「違反意願」的問題，否則單以聽者一方感受即可評定，那不正是說小粉紅可以說辱華就是辱華了嗎？
尤其在歌詞中「可不可以，放進去一下下就好」之前，先有出現「我想問妳，我想問妳」，那麼這樣的詢問既然已經是在確認對方的意願，故事中也沒有交代女方是否有拒絕（甚至影片中還有十指交扣），男方是否有更進一步違反意願，在這些故事細節的欠缺下要去斷定是否有性騷擾，那必然是腦補了有「違反意願」的故事細節，才可能有如此評價結果。
然而，既然資訊不齊全（影片與歌詞都沒有提供更延伸的資訊），何必非要做出判斷—評價不可？前述提到的可能劇情推測也只是在其中一種假設下所做的推測，也因為推測是為推測，所以也才同時討論了劇情的另外一種可能（也就是到底是自言自語或是真的有問出這些話的男主角）。
評價必須以事實為根據。資訊越是充分那麼評價也必然地越是健全。審判也是同樣的道理，有越多證據所顯示越充分的資訊所形成的裁判，也必然是更有事實根據的，而這也是證據裁判主義的意義所在。
當故事（事件）的細節匱乏，卻擅自填補故事的內容（女主角意願被違反），這必然地是種家父長主義（Parentalism）的表現，也就是代替他人判斷（意願違反的有無），然而這種做法才正是「違反意願」行為範例的表率。
更不用說，在故事細節欠缺的情況下，逕自作出這是性騷擾的評價結論，這正好就是所有冤案會出現的原因：腦補。何其無辜。
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
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「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！