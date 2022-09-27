「時薪僅33元」基層回收者生計撐不住，環保署是否能提供「有尊嚴的收入」？

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

國內資收體系「流年不利」，國際原油下跌、洋垃圾進口台灣、疫情等因素，國內回收市場價格跌落，基層回收者卻承擔了大部分的風險。每天工時長，換算下來時薪僅33元。立委及民間團體指出，環保署雖提出「資收關懷計畫」因應，基層回收者卻是看得到、吃不到，政府應該透過財務工具，提供他們「有尊嚴的收入」。

環保署則回應無法干預市場機制，承諾另透過社福方式照顧弱勢回收者，「他們在（做）這個（回收）工作，他就是我們夥伴。」民間則批評，弱勢回收者要的並非「包山包海照顧」的社福方式，而是期待政府透過財務工具，維持一份合理的收入。

時薪僅33元，基層回收者生計易受市場波動影響大，立委籲給「有尊嚴的收入」

立委洪申翰2日於立院舉辦「廢棄物清理法修法公聽會」，針對提升資源回收體系運作，邀請環保署、經濟部、內政部及民間團體討論基層回收者權益、回收基金運用等議題。

民間團體「五角拌」代表廖宏翊替基層回收者發聲，五角拌長期關注萬華南機場回收者權益，並以高出市價向回收者收取回收物。廖宏翊指出，基層回收者工時長、收入低，每日工作長達10到12小時，月收入卻只有5000到8000元，換算時薪僅33元。

且當市場價格跌落時，小型回收廠必須把收購價壓低才能存活，連帶影響回收者的生計。這些基層工作者是分散的個體戶，並無法集體發聲議價，只能單方便被動接受價格，有些甚至出現生計問題。

「（回收價格）跌的時候，都是回收者在承擔風險。」看守台灣協會秘書長謝和霖提到，國內資收體系近年可謂「流年不利」，國際原油下跌、洋垃圾進口台灣、COVID-19疫情等因素，都壓低了國內回收市場行情。環保署雖有回收基金，但補貼的是規模較大的上游處理商及回收商，大型業者仍能維持利潤。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏 環保署「資收關懷計畫」以高於市場價格，收購「應回收廢棄物」，但如玻璃、紙餐盒等廢棄物，許多中小型回收廠根本不收，回收者仍主要蒐集紙類、廢鐵為主

面對回收者生計易受市場波動影響的問題，洪申翰指出，如果環保署認定基層回收者的參與不可或缺，那就不應該放任市場價格、現行資收體系對回收者的層層剝削，而應該透過財務工具，提供他們「有尊嚴的收入」。而如果認定基層回收者終將退場，那環保署也應該提出公正轉型對策。

謝和霖建議，環保署或許可以協助回收者轉型成輔導民眾細分類的指導者，但在這之前，最重要的仍是回收市場價格的穩定。此外，也有環團呼籲針對「產業用料」訂定基本盤價，以穩定回收者、中小型回收商收入。

基本盤價行不通？環保署：僅能社福補助、無法干預市場

環保署副署長沈志修表示，環保署自2019年起推動「資收關懷計畫」照顧回收者。其中就有「保價回收補助」措施，以高於回收市場的價格，向弱勢資收戶收取「公告應回收廢棄物」。

然而，實務上卻非如此。謝和霖指出，常見的玻璃瓶、紙餐盒、軟塑膠容器等「公告應回收廢棄物」，就因為回收價格低、或難以再生利用，許多中小型回收廠根本不收，回收者也無法從環保署「資收關懷計畫」的「保價回收補助」中獲利。

相較而言，紙類、廢鐵非屬「公告應回收」類別，由於方便再製成產業用料，回收者蒐集後容易變賣，但價格卻易隨市場波動，而且也不在「保價回收補助」範圍中，回收者須承擔的風險極大，近幾年的回收獲利大不如前。

謝和霖建議，環保署應針對這類「產業用料」訂定基本盤價，讓大型回收商以合理價格向中小型回收商收購，保障回收者穩定收入。不過沈志修回應，市場有其機制，「保證價格（盤價）是沒有辦法的。」

沈志修仍表示，環保署會透過社福方式照顧弱勢回收者。除了目前的「保價回收補助」，還包括到府收運、防疫裝備、微型保險、環境清潔等服務，「他們在（做）這個工作，他就是我們夥伴。」

Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏 環保署副署長沈志修認為，為維持市場機制，設定回收用料盤價有其困難

對於環保署將基層回收者視為「夥伴」，廢棄物清除處理公會理事長特別助理張昌財認為，政府的責任並非以社福方式「包山包海照顧他們生活」，而應該透過財務工具，維持其合理收入。

謝和霖也指出，環保署無法穩定回收盤價，中小型業者根本撐不下去，也將連帶影響底層回收者，「這就是不把他們當成夥伴」。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航