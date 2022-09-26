「航海王」南柯一夢：經濟硬著陸機率大，美西線貨櫃恐出現跌破成本的「負運價」

如果形容近年航運的起落，沒有比「南柯一夢」更好的形容詞。自從去（2021）年「航海王」勢頭大好，美西貨櫃價格問鼎創高後，又於今（2022）年運價翻船，近日甚至驚見2字頭，各大航線陷入成本保衛戰。

部分貨櫃運價跌破成本價

9月23日，上海航運交易所公布貨櫃指數（SCFI）已經跌到2000點附近，相較於其歷史高點5051點已經「腰斬再打折」；至於近洋線，部分路線已經搶先跌穿成本價，扣除附加費等，出現所謂「負運價」；此外，Drewry世界貨櫃指數（WCI）的情況與此類似，上周再下跌10%，已經是連續WCI連續第30周下跌。

貨攬業者告訴《經濟日報》美西線每FEU成本價落在2000美元左右，大型船舶、新船的成本較低來到1500美元，但中小型船舶或舊船成本在2500美元上下，有時候上看3000美元。

近月貨櫃運價急速下跌。業內人士表示，中小型航商成本較高而無力再跑遠洋線，而轉將船隻投入近洋線，導致近洋線運力暴增，運價也率先下跌，早在今年7月間航運業界已傳出「近洋線負運價」的說法。

貨攬業者強調，美西運價來到2000美元，基本上已經接近航商成本價，再跌下去，中小型航商會繼續撤出市場，較大型的航商則會管控運力，即停班或停售艙位，那個時候運價應就會有一定的支撐效果。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育表示，今年運價能快速降低，一方面是因為各大業者大量投入新船、運力增長較快；另一方面，則是由於此前通貨膨脹的壓力超乎預期，讓商品需求出現下降趨勢。

匯豐全球研究中心近期報告預測，貨櫃航運將在2023至2024年經歷下行周期，利潤將暴跌80%；還有研究機構Sea-Intelligence則指出，運費將出現「硬著陸」，之後運費接下來會低於長期正常水準，然後才會出現明顯反彈。

旺季不旺，經濟硬著陸機率大

一般而言，現在本應是航運旺季，但主要海上貿易航線的運費卻在下降。海事數據提供商Xeneta的分析師Peter Sand說：「這確實不是一個旺季，因為有史以來第一次出現下半年貨運量低於上半年的情況⋯⋯考慮到持續的烏克蘭戰爭和全球經濟下滑，現在有許多不確定性。」

除了戰爭以外，全球市場也發現美國聯準會（Fed）的意圖，很可能需要「經濟衰退」，通膨才能降下來，這也導致下半年的景氣受到打擊。金融研究公司Monetary Policy Analytics的分析師Derek Tang表示，聯準會在經濟衰退尚未開始之際，預計預測失業率如此急劇上升，這是前所未有的。

他說：「聯準會想要告訴我們，經濟將會硬著陸，沒有其他辦法。」

值得注意的是，根據獨立的國際航運研究諮詢機構Drewry報導製出，包括2023年的預測，在短短3年內，貨櫃航運業賺進的獲利，和之前60年總計獲利一樣多。最近幾個月，雖然多個貨櫃運費指數出現下跌，但大多數分析師預測，由於較早確定長期運費，貨櫃航運公司全年獲利仍將再寫新高。

另外，Blue Alpha Capital負責人John McCown本（9）月稍早預測，貨櫃航運公司2022年全年累計淨利將達到2449億美元，比去年創紀錄業績顯著提高65.2%。這也意味著未來各大航運商財報仍維持水準，但是市場運價則陷入低迷。

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核稿編輯：翁世航