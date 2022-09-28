曾經被鋰電池完敗的「胖子鈉電池」，為什麼40年之後捲土重來、敗部復活？
我們想讓你知道的是
電池材料中最重要的鋰金屬，若要滿足全球現在的需求，需要地球庫存量的五倍，而且開採鋰礦時需要用到大量的水和稀土，而鈉在地球上分布廣泛，於是在40年之後，鈉電池終於敗部復活，捲土重來！
文：顏文群（從小夢想要擁有一台大排氣量、開起來轟隆轟隆的車子。為了完成夢想，每天努力餵飽小豬。長大後，好不容易小豬也吃飽了，才赫然發現，搞什麼啊現在汽油車變成了電動車，開起來都沒聲音也沒排氣量！為了親手終結自己從小的夢想，善用自己在電池材料的專業，努力提升鋰電池效率，現擔任台灣碩禾電材總經理特助及綠學院綠色帶路人）
2019年我寫了一系列電動車及電池技術專欄文章，其中一篇登上綠學院當年度專欄文章排行榜第二名，來自綠學院引薦的演講邀約不斷，但我一個也沒有參加，因為我趕上電池產業的爆發期，人忙到啤酒肚都跑出來了。
這段期間，我仍持續閱讀綠學院其他綠色帶路人的電池技術文章，前一陣子聽說固態電池系列文章竟然超過40萬人瀏覽，超越我當年創的紀錄，原來關心電池技術的同好這麼多，看來介紹更多外卡選手的時候到了。
我在《如何判斷電池技術大突破是世紀大騙局還是真革命？》一文提到，電池的球賽現在才四局下半，誰會取得最後的勝利還很難說。
如能量密度是石墨（372 Ah/Kg）十倍的矽材料（3579 Ah/Kg）、充電速度是石墨數倍的石墨烯、壽命是石墨十倍（1000次）的鈦酸鋰（10000-20000次），還有整個體系大改的鋰硫電池、鋰空氣電池、固態電池，甚至還有許多非鋰系的外卡選手在場外虎視眈眈，如成本較低廉的鈉、鎂電池，壽命較長的鋁電池等，都以不可思議的速度發展中。
今天我就來介紹去年（2021）一出場就轟動武林驚動萬教的一位外卡選手，也就是鈉電池。
電池球賽的第一局，「胖子」鈉電池輸給了鋰電池，這一輸就是40年
2021年，寧德時代推出第一代鈉電池，能量密度達160Wh/kg，常溫下充電15分鐘可以充到80%，堪比磷酸鐵鋰電池。如果你不是行內人，看完這段文字你一定在想，鈉電池是誰啊？有這麼厲害？是世紀大騙局還是真革命？
1970年代，當科學家在選擇電池材料時，是看著化學元素週期表在選擇的。還記得高中時代苦背的「鋰鈉鉀銣銫鍅」嗎？鋰（Li）與鈉（Na）在化學元素週期表上屬同一主族，性能相近，在電池原理上兩者也相近，都是透過不斷在正、負極間來回游動充放電。於是一幫科學家選擇了鋰電池，另一幫科學家選擇了鈉電池。
鋰是個游泳健將，而鈉在尺寸和重量上都比鋰肥了一大圈，也就是個胖子，想也知道，這個胖子自然游不過鋰。而且，這個胖子身上太多脂肪，儲存的肌肉密度不高，也就是能量密度不夠高，所以在電池球賽的第一局，鈉電池就輸給了鋰電池，這一輸就是40年。
因為鋰庫存有限，電池球賽五局上半，胖子鈉電池捲土重來，敗部復活
但是老天爺是公平的，十年河東、十年河西，根據2020年世界銀行的估計，電池材料中最重要的鋰金屬，若要滿足全球現在的需求，需要其地球庫存量的五倍，但地球沒有那麼多。而且開採鋰礦時，平均每噸鋰需消耗約200萬公升的水，鋰電池又需要用到稀土，這些問題都讓環保人士詬病。
為了尋找替代材料，回頭發現，鈉在地殼中化學元素平均含量是鋰的423倍，在地球上分布廣泛，多到你家裡買的食鹽裡面都有，價格遠遠低於鋰，於是在40年之後，胖子鈉電池捲土重來，敗部復活！
一張表看懂鈉電池與鋰電池的戰力
我們之前談過六個判斷電池技術潛能的基本邏輯：能量密度高、壽命長、充放電速度快、耐熱耐寒、安全性高、達到可商業化的成本。讓我們用下表來比較鈉電池與鋰電池在這六個面向的戰力：
胖子鈉電池最大的競爭力
納電池最大的競爭力可能來自碳中和時代給予它的機遇：不用稀土、省水，比鋰電池更環保。
鈉電池和鋰電池供應鏈非常類似，很多地方可以通用，比同樣是鋰電池家族的固態電池更容易產能切換，接下來幾年隨著鈉電池量產，成本優勢很快就會展現。
鈉電池最大的競爭力可能來自碳中和時代給予它的機遇。極端氣候事件頻傳、能源短缺，都正在迫使製造商找尋產品低碳、甚至零碳的轉型機會。鈉電池因為不需開採鋰礦，從而避免在鋰礦開採時使用化學品對土地的傷害，以及大量的水資源消耗；在鈉電池製造過程中，也不使用石墨作為負極材料，再次減少製備石墨時需要的3000度超高溫製程，大幅減少能耗，自然降低碳排放，相比起鋰電池更環保。
從胖子鈉電池的故事中我們學到，人生是一場馬拉松，不是短跑，千萬不要因為失志而放棄在綠色產業奮鬥，十年河東、十年河西，健健康康地活著，在時代轉換時，抓住屬於自己的機遇。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「大宅豐鼎」改寫豐原天際線，成就絕無僅有超越之作
我們想讓你知道的是
曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，選中緊鄰豐原火車站的蛋黃區，欲以七期豪宅頂級規格鑄造「大宅豐鼎」，由於基地面積廣達2010坪，又規劃拔地而起三座28層豐原最高樓，甫曝光即成為詢問度與討論度飆高的熱門建案。
車水馬龍的圓環北路與豐勢路口一側，挑高兩層樓的晶瑩落地窗外觀，已然烘托出「大宅豐鼎」接待會館的非凡氣勢，沿著曲形結構踏進入口中庭，兩株聳天的原生鳳凰木，不僅營造清新脫俗的迎賓格調，還喻意著引領豐原興盛的木業發展脈絡，令人留下深刻印象； 至於跳脫制式框架的會館內部，規劃了洽談區、吧台與宴會廳等豐富設施，皆在流線型木質天花板的層疊延展下，釋放了空間尺度視覺張力，顯得更加經典雋永，一如富宇建設賦予「大宅豐鼎」的臻於完美價值，經得起時間考驗。
圓環路內市區稀缺地段，抗跌增值潛力備受矚目
「大宅豐鼎」基地位在圓環路內核心地帶，還被12公尺寬的文化街、愛國街、直興街以及向陽路173巷所環抱，坐擁四面臨路完整街廓，早已具備正市區的抗跌增值及高稀缺性等優勢，而且步行2至5分鐘就能抵達生活機能完備的向陽商圈或豐原火車站，就連前往廟東、SOGO百貨雙商圈的車程也僅需10分鐘，以及火車站旁的豐原轉運中心預計9月上旬啟用，屆時除了有國道、市區客運轉運功能，更結合大型商場、iBike及計程車招呼站等便民設施，有益於活絡區域發展，為豐原市區帶來嶄新氣象。
此外，堪稱大台中環狀快速公路網最後一哩路的國道四號豐原潭子段，年底正式通車後透過豐原、潭子兩條連絡道，就能無縫銜接台74線快速公路，估計豐原往返台中屯區可比現今節省約20分鐘，等於把大台中都心與副都心生活圈緊緊牽繫在一起，形塑出無限發展可能性，所以如此一塊堪比台中七期的鑽石級寶地，讓富宇建設展現雄心壯志，冀求打造「豐原七期」傳奇，不只讓豐原驚艷，還要讓豐原為傲。
豐原唯一摩天地標，享受前所未見層峰生活視野
「大宅豐鼎」被定位為豐原市中心的超越之作，富宇建設號召多位設計名師傾力擘劃，集奢華、氣度與風格大成於一身，包括三座28層摩天大樓將以品字型排列，不僅確保戶戶邊間擁有良好通風採光，舉凡外觀立面、燈光設計、園藝公設與高空Lounge Bar，也都致力兼顧極致工藝美學與獨特機能價值，希望演繹出豪宅該有的大器典雅，好與113公尺高聳挺拔的摩天地標名實相符，讓住戶回到家就能享受極盡講究與永久棟距的感官震撼，一邊品味層峰生活，一邊飽覽無垠景緻。
「大宅豐鼎」總共規劃380戶，涵蓋37坪標準三房、41坪大三房、43坪標準四房、50坪大四房等四種房型，可以滿足首購或換屋不同置產需求。以往不少事業有成的在地實業家、企業主與科技新貴，總會感慨豐原沒有一棟具有國際視野的住宅建築，如今終於不必羡慕台北或台中，能夠衣錦榮歸落籍市中心，或撫慰打拼事業的辛勞，或當成榮耀家族的象徵，畢竟豐原最高豪宅的殊榮，比起台中七期有過之而無不及，足以當成獨一無二的傳家寶。
交通與產業雙加持，豐原市中心指標建案上看5字頭
尤其時值豐原正在持續蛻變進化，像是機械產業鏈上中下游完整的豐洲科技工業園區，將進一步升級為智慧機械園區，再與中科后里園區相輔相成，串聯成高科技產業廊帶，未來有望超車中科與台中工業區，大舉吸引外商投資與科技人才，同時豐富專案二期園區會以「前店後廠」模式，推動運動與創新產業落地，勢必替本來就相當活絡的豐原經濟發展，扎穩未來長遠的競爭優勢。
有了地段、交通、產業助攻，豐原市區房市增值潛力無法擋，直接受惠於就業人口紅利帶動的購屋需求，目前市場預估「大宅豐鼎」在以七期DNA打造豐原地標的願景下，房價可望站上５字頭，預見將成為層峰菁英鎖定入主的優先標的。