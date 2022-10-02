「快時尚」的代價我們付不起：購買衣服請拿出挑老公的嚴苛態度

文：遊民小姐

每一件衣服的抉擇都是非常重要需要深思熟慮的事，可能很多人不知道，時尚產業已是世界第二大污染源，很難想像追求美的慾望竟造成整個地球的浩劫。

2019年看了一部紀錄片《The True Cost時尚的代價》深深震撼了我，一件快時尚的服飾背後染滿血腥，真正的代價我們付不起。

一件快時尚衣服背後的代價我們付不起

英國導演Andrew Morgan與柯林佛斯之妻Livia Firth，共同打造這部紀錄片，掀開了快時尚產業，背後對於整個社會所付出的慘痛代價。

平價時尚的產業鍊變成：為了追求低成本、快速更新款式，企業便找低成本人力的地方外包，人力低了，但原料成本呢？只能把材質變差、設計偷懶，這樣還不夠，於是又回到人力，非法僱用童工、勞動超量超時、工安設計不合格、環境糟糕危險。



片中一位孟加拉成衣廠的老闆不諱言： 「大企業壓榨我，我只好壓榨我的員工，你不做，一堆人搶著做…」，2013年4月24日，孟加拉首都達卡市八層樓的Rana Plaza坍塌，壓死了1129人，造成了人類史上最嚴重成衣工廠意外事件，這件意外震撼全球，大家為混亂場面、死傷的照片與影片震驚不已，諷刺的是，全球平價時尚產業卻在2014年營收紛紛創下新高！

這不是冰山的全貌，用來製造衣服的棉花來自農地，無良基因改造的公司為了賺錢不僅壟斷市場，他們利用基因改造更控制農業生產過程，基改棉花種子必須噴灑更多農藥才能生長，只佔全球2%棉花田卻要用25%的化學農藥。

每年只能採收一次便要再買新的種子，長期下來，農夫們負債累累，最後只能喝農藥自殺，每30分鐘就有一名農夫自殺，造成史上最大一次自殺潮，那些留下來的農夫，在長期的農藥接觸早就在健康造成重大影響，多得不孕、癌症、肢體障礙、精神病等重症，環境也被農藥重度污染，這是最不堪的惡性循環。人們依然故我的追求，從年到季到月到週週更新的平價時尚衣服。

服飾時尚產業為滿足消費者無底洞的慾望，導致於生產大量過剩，2019年3月，瑞典快銷品牌巨頭H&M就曝出光是2017年就積攢了43億美元的庫存，而從2013年以來已經燒毀了60噸全新未售的衣服。英國著名奢侈品牌Burberry被爆出2017年銷毀了自己價值2800萬英鎊的服裝、配飾和化妝品的醜聞。

而疫情後各品牌上億的庫存量，奢侈品牌為了不讓市場價值降低，或落入非許可的經銷商手中，直接燒毀庫存品已非新鮮事。燒掉的衣服飾品造成空氣污染，丟掉的直接堆疊在垃圾掩埋場，200年都不會被分解，成為破壞環境最嚴重的殺手。

人們口味光速變化，極簡風潮讓快時尚悄然退了流行，在forever21宣布倒閉後，各品牌開始號稱使用環保再生材質，愛地球、永續循環之類的標語，也增設無條件回收舊衣的服務，對於過去只為流行而大肆破壞，似乎稍微進步了。

2020全球疫情爆發重創了服飾產業，實體門市紛紛關門，卻因網路電商的加速，反而讓不少國家是增長的，2021服飾業出現回溫。消費者在面對危機時「斷捨離」已然不符趨勢，現在要的是「囤時尚」，但跟民生必需品不同，衣服飾品化妝品非必要，如同PVH 執行長伊曼紐爾．奇里科（Emanuel Chirico）所說：「衣服並不像葡萄酒會愈陳愈香，庫存愈多、愈久，情況只會更劣化。」

好事是，疫情打破規則產生重新思考的機會，西班牙時裝品牌ZARA、Massimo Dutti的母公司INDITEX從源頭調整，他們早在2014年便導入RFID（無線射頻辨識）的技術，每件衣服都有專屬的識別碼，藉此觀察每間分店進貨、銷售狀況，更精準掌握品項需求與庫存，降低不必要的空間和浪費。

三個月不買衣服就是環保尖兵

大部分的人，可能還停留在「不要的衣服捐出去就算公益與環保」的觀念，事實上，反加速惡化，原因是回收的二手衣，僅有10%流入二手商店，由本地人購買，剩下大部分運到海地等落後國家販售，毀了當地紡織業，當地年輕人也不想學習服裝設計，因為根本賺不了錢。

記得很久以前看過一個節目，介紹非洲落後國家的生活，那些我們自以為捐出的二手衣能幫助當地人，卻成了另一項當地的服飾產業，衣服變成秤斤賣，有關係或人脈或想創業的當地人去批發，轉而成為自己的事業。

當然有些人試圖改變了，像是成立公平貿易的衣服、服裝生產合作社、友善生態的有機農業，但這一切的根本還是在於消費觀念，疫情後讓我們更有機會檢視自身的消費思考，到底什麼是必需品？什麼只是裝飾性質？而身為普通小老百姓的我們可以怎麼做？其實並不難。

想清楚必要、想要、需要與喜歡之間的關係再做購買的決定

可以的話先逛二手衣店

構想這件衣服的搭配性，能多樣搭配？或是已重複

不要因為流行或便宜而衝動購買

不用因為特定場合或未來的自己購買，必要可以租

還可以再等等，下手前再多點時間想想

膩的衣服試圖改造或做其他搭配

捐衣服請捐助真正需要的孩童的非營利組織或二手單位

國際社會責任認證組織（WRAP）表示，一件衣服平均壽命2.2年，只要延長3個月便能減少製造5-10%的二氧化碳、污水和碳足跡。

對於慾望，不用壓抑也不用覺得為了省錢，而是從內心想，你是真的需要這件衣服嗎？建立自己的購買想法非常重要，衣服做環保有比捐出去更簡單的方法，先從三個月不買衣服開始做起吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航