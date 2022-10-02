「快時尚」的代價我們付不起：購買衣服請拿出挑老公的嚴苛態度
我們想讓你知道的是
平價時尚的產業鍊變成：為了追求低成本、快速更新款式，企業便找低成本人力的地方外包，人力低了，但原料成本呢？只能把材質變差、設計偷懶，這樣還不夠，於是又回到人力，非法僱用童工、勞動超量超時、工安設計不合格、環境糟糕危險。
文：遊民小姐
每一件衣服的抉擇都是非常重要需要深思熟慮的事，可能很多人不知道，時尚產業已是世界第二大污染源，很難想像追求美的慾望竟造成整個地球的浩劫。
2019年看了一部紀錄片《The True Cost時尚的代價》深深震撼了我，一件快時尚的服飾背後染滿血腥，真正的代價我們付不起。
一件快時尚衣服背後的代價我們付不起
英國導演Andrew Morgan與柯林佛斯之妻Livia Firth，共同打造這部紀錄片，掀開了快時尚產業，背後對於整個社會所付出的慘痛代價。
平價時尚的產業鍊變成：為了追求低成本、快速更新款式，企業便找低成本人力的地方外包，人力低了，但原料成本呢？只能把材質變差、設計偷懶，這樣還不夠，於是又回到人力，非法僱用童工、勞動超量超時、工安設計不合格、環境糟糕危險。
片中一位孟加拉成衣廠的老闆不諱言： 「大企業壓榨我，我只好壓榨我的員工，你不做，一堆人搶著做…」，2013年4月24日，孟加拉首都達卡市八層樓的Rana Plaza坍塌，壓死了1129人，造成了人類史上最嚴重成衣工廠意外事件，這件意外震撼全球，大家為混亂場面、死傷的照片與影片震驚不已，諷刺的是，全球平價時尚產業卻在2014年營收紛紛創下新高！
這不是冰山的全貌，用來製造衣服的棉花來自農地，無良基因改造的公司為了賺錢不僅壟斷市場，他們利用基因改造更控制農業生產過程，基改棉花種子必須噴灑更多農藥才能生長，只佔全球2%棉花田卻要用25%的化學農藥。
每年只能採收一次便要再買新的種子，長期下來，農夫們負債累累，最後只能喝農藥自殺，每30分鐘就有一名農夫自殺，造成史上最大一次自殺潮，那些留下來的農夫，在長期的農藥接觸早就在健康造成重大影響，多得不孕、癌症、肢體障礙、精神病等重症，環境也被農藥重度污染，這是最不堪的惡性循環。人們依然故我的追求，從年到季到月到週週更新的平價時尚衣服。
服飾時尚產業為滿足消費者無底洞的慾望，導致於生產大量過剩，2019年3月，瑞典快銷品牌巨頭H&M就曝出光是2017年就積攢了43億美元的庫存，而從2013年以來已經燒毀了60噸全新未售的衣服。英國著名奢侈品牌Burberry被爆出2017年銷毀了自己價值2800萬英鎊的服裝、配飾和化妝品的醜聞。
而疫情後各品牌上億的庫存量，奢侈品牌為了不讓市場價值降低，或落入非許可的經銷商手中，直接燒毀庫存品已非新鮮事。燒掉的衣服飾品造成空氣污染，丟掉的直接堆疊在垃圾掩埋場，200年都不會被分解，成為破壞環境最嚴重的殺手。
人們口味光速變化，極簡風潮讓快時尚悄然退了流行，在forever21宣布倒閉後，各品牌開始號稱使用環保再生材質，愛地球、永續循環之類的標語，也增設無條件回收舊衣的服務，對於過去只為流行而大肆破壞，似乎稍微進步了。
2020全球疫情爆發重創了服飾產業，實體門市紛紛關門，卻因網路電商的加速，反而讓不少國家是增長的，2021服飾業出現回溫。消費者在面對危機時「斷捨離」已然不符趨勢，現在要的是「囤時尚」，但跟民生必需品不同，衣服飾品化妝品非必要，如同PVH 執行長伊曼紐爾．奇里科（Emanuel Chirico）所說：「衣服並不像葡萄酒會愈陳愈香，庫存愈多、愈久，情況只會更劣化。」
好事是，疫情打破規則產生重新思考的機會，西班牙時裝品牌ZARA、Massimo Dutti的母公司INDITEX從源頭調整，他們早在2014年便導入RFID（無線射頻辨識）的技術，每件衣服都有專屬的識別碼，藉此觀察每間分店進貨、銷售狀況，更精準掌握品項需求與庫存，降低不必要的空間和浪費。
三個月不買衣服就是環保尖兵
大部分的人，可能還停留在「不要的衣服捐出去就算公益與環保」的觀念，事實上，反加速惡化，原因是回收的二手衣，僅有10%流入二手商店，由本地人購買，剩下大部分運到海地等落後國家販售，毀了當地紡織業，當地年輕人也不想學習服裝設計，因為根本賺不了錢。
記得很久以前看過一個節目，介紹非洲落後國家的生活，那些我們自以為捐出的二手衣能幫助當地人，卻成了另一項當地的服飾產業，衣服變成秤斤賣，有關係或人脈或想創業的當地人去批發，轉而成為自己的事業。
當然有些人試圖改變了，像是成立公平貿易的衣服、服裝生產合作社、友善生態的有機農業，但這一切的根本還是在於消費觀念，疫情後讓我們更有機會檢視自身的消費思考，到底什麼是必需品？什麼只是裝飾性質？而身為普通小老百姓的我們可以怎麼做？其實並不難。
- 想清楚必要、想要、需要與喜歡之間的關係再做購買的決定
- 可以的話先逛二手衣店
- 構想這件衣服的搭配性，能多樣搭配？或是已重複
- 不要因為流行或便宜而衝動購買
- 不用因為特定場合或未來的自己購買，必要可以租
- 還可以再等等，下手前再多點時間想想
- 膩的衣服試圖改造或做其他搭配
- 捐衣服請捐助真正需要的孩童的非營利組織或二手單位
國際社會責任認證組織（WRAP）表示，一件衣服平均壽命2.2年，只要延長3個月便能減少製造5-10%的二氧化碳、污水和碳足跡。
對於慾望，不用壓抑也不用覺得為了省錢，而是從內心想，你是真的需要這件衣服嗎？建立自己的購買想法非常重要，衣服做環保有比捐出去更簡單的方法，先從三個月不買衣服開始做起吧！
延伸閱讀
- 曾承諾反對強迫勞動，研究人員發現adidas、PUMA服裝成分仍有新疆棉
- 美國禁止從新疆進口所有產品，對Uniqlo、無印良品等跨國品牌意味著什麼？
- 經濟復甦＋抵制新疆棉，美國棉花期貨創10年新高，品牌服飾業者將成本轉嫁給消費者
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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