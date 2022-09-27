【國際大風吹】《台灣政策法》有哪些重點？會不會增加兩岸開戰風險？聽聽兩位學者怎麼說

隨著美中對抗升高，台海安全是否亮起紅燈，也備受矚目。美國總統拜登9月22號在聯合國大會發言中，提到要維護台海和平穩定，反對任何一方片面改變現況。

我們希望維護台灣海峽和平穩定、持續遵守一中政策，這項政策40年來始終化解衝突，我們也持續反對任一方片面改變現狀。 美國總統 拜登（Joe Biden）

兩天前的20號，美國電視台播出拜登的專訪，他說如果中國對台灣發動前所未有的攻擊，美國將會協防台灣，而且會動員軍隊。更早之前的9月中，美國參議院外交委員會，則是通過《台灣政策法》草案，號稱是《台灣關係法》以來，美國對台政策最全面的調整。

這個法案如果最後成為法律，將會有什麼影響？會不會增加兩岸開戰的機率？這一集我們就來看看法案有哪些重點，同時也聽聽兩位學者的分析觀點。

《台灣政策法》是什麼？

台灣政策法在15號由參議院的外交委員會表決通過之後，還得經過美國國會兩院的審議和表決，還有總統簽字才會正式生效。所以最終能不能成為法律還不確定，就算會，內容也未必跟現在的草案相同。即使如此，以目前版本來看，還是有非常多值得關注的條文，包含實質性的雙邊國防關係，還有象徵性提升台灣地位。

首先，國會「建議」將台灣在美國的外交單位，從台北經濟文化代表處，改名為台灣代表處。

第二，主張美國認為聯合國第2758號決議，只有承認中華人民共和國在聯合國是唯一合法代表中國的政府，並沒有規範台灣的代表權和主權，也沒有規範中國和台灣關係，需要更多澄清。

美國台灣觀測站創辦人、東吳政治系助理教授陳方隅認為，這是為了反制中國在國際上的宣傳。

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為什麼會有這個條文，是因為 共一直不斷的2758號條文來宣稱，說你看中國，也就是PRC中華人民共和國可以合法的接收臺灣以及一切，除了接收臺灣的聯合國的席次之外，也接收了臺灣的統治權等等。 美國現在已經認為這件事情是很嚴重的，現在就是要把它寫到法案裡面來，就是去鄭重的去否認說：你中國已經不可以再這樣隨便亂講，2758號決議根本沒有處理臺灣法律地位的問題。

除了碰觸台灣主權議題，台灣政策法在貿易方面，要求美台的貿易暨投資架構談判持續進行，還有未來將台灣納入印太經濟架構IPEF當中。

最實質的內容，則是在國防關係上，要求國防部每年檢視台海危機爆發風險，並提出對台灣的防禦報告。另外，史上第一次成立援助計畫，未來5年內對台灣提供65億美金的軍事援助，加速台灣軍力現代化。在武器移轉上，也將比照所謂主要非北約盟友的規格進行。

除此之外，也是第一次規定，如果中國大規模升級對台侵略行動，不論文攻武嚇，美國政府可以針對高階官員、軍事將領、高階決策機構人員，進行制裁。

陳方隅認為，整體來說法案的主要目的在於提高中國對台侵略的成本，達到嚇阻作用。

這部法案從頭到尾最主要的目的就只有一個：嚇阻中國侵略臺灣，然後畫下非常清楚的紅線，說美國到底會怎麼樣的，去針對中國這樣的行為，以及要怎麼樣去幫助臺灣這樣。

美國高調挺台，是否推升兩岸衝突機率？

長期以來，美國在兩岸政策上一向秉持戰略模糊，也就是刻意使用比較籠統、原則性的說法，但隱藏真正立場，以保留政策彈性，例如美國什麼條件下會出兵協防等等。

不過，從川普到拜登，美國國會陸續提出相當多友台法案，而拜登自己從2021年中以來，也先後4次提出保衛台灣的承諾。儘管白宮隨後每次都強調，相關政策沒有變，但隨著台灣政策法草案過關，拜登這次比以往更明確表態，所謂戰略模糊是不是越來越清晰了呢？

它本來就是一個光譜 ，所以它可以很模糊，什麼都不要講，也可以多講一些這樣子。 但是從拜登政府上台以來，的的確確就是從本來是很模糊的狀態下，越來越清晰。可是因為它不是一刀切，所以我們不能說戰略模糊已經沒有了。

雖然還是沒有明確界定，什麼情況下美國會軍事介入，但不論台灣政策法或拜登的表態，肯定都挑起北京當局的敏感神經。專長中國及兩岸關係研究的、佛光大學公共事務學系副教授柳金財表示，中方肯定會有所回應，恐怕比裴洛西訪台還要嚴重。

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之前我訪問了十幾位的大陸的學者專家，彼此私底下有些交流，也都提到這個法，如果按照原案透過的話，無疑是等於承認了臺灣是一個主權地位的國家。 我們從中國大陸在8月份佩洛西眾議院議長來訪後，所發動的一系列的經濟貿易的制裁、發表第三次的對台政策白皮書，還有發表第二波的台獨制裁清單名冊，另外大家更能夠看得到的，是軍事演習超過了傳統所謂的海峽中線。 這樣子看起來，中國大陸現在針對臺灣政策法進行修訂以後，如果按照原案可能相關的懲戒的措施，會比裴洛西訪台還要更大。 當然我個人也相信，一旦假設兩岸發生戰爭的話，那麼美國對烏克蘭的援助顯然很多會援引到臺灣的身上，而臺灣所獲得的援助也可能會更多一點。 但是即使如此 ，那都是把臺灣武裝以後，讓臺灣陷入到中美兩大國全球霸權爭奪賽當中，臺灣就陷入被戰爭的一個風險。

不過，陳方隅並不認同美國低調挺台就能降低風險的觀點。

其實大家要認識一件事情：臺灣的存在本身就是在挑釁中國。臺灣拒絕跟中國統一，就是在挑釁中國，臺灣發展自己的軍備，就是在挑釁中國，跟世界上各國交往，全部都是在挑釁中國，對中國來說沒有一件事情不挑釁。 因為中國才不會因為你的低調而對你更好，不會的。舉例來說，在裴洛西來之前，中國早就已經頻繁的越過中線，她這次來之後只是給他一個藉口，把這些準備好的東西全部都給它押出來。就像是裴洛西來之後，他推出了所謂臺灣政策白皮書，白皮書當然不可能是一周以內就寫好的，一定是長期做準備。 當然不是裴洛西來或不來，能夠決定或阻止他發表白皮書嘛。所以這些事情，我們真的是無法去確定說，中國到底是怎樣他才會開心。

台灣政策法在參議院外委會，以17比5高票通過，贊成票當中包含美國兩大黨議員，可說不分黨派有高度共識。但不代表沒有反對聲音。

例如，委員會當中才剛剛訪台的麻州參議員馬基（Ed Markey）就投下反對票。他表示絕對支持台灣保持現狀，但也不願意台灣人承受升高風險的後果，因此會繼續試圖把法案修到更好。而白宮官員跟外委會成員溝通後，草案內容也把一些高度象徵性、但是也比較政治敏感的內容修改了。

譬如，在最初的草案中，台北經濟文化代表處正名為台灣辦事處，本來是強制性，現在變成建議性。另外，本來也要將台灣正式列名主要非北約盟友，現在則是只有在武器移轉方面，給予同等規格的待遇。換句話說，該怎樣挺台最恰當，美國內部也有不同意見，可以肯定的是，加強挺台的力道，應該是目前的最大公約數。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航