【國際大風吹】《台灣政策法》有哪些重點？會不會增加兩岸開戰風險？聽聽兩位學者怎麼說
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一旦美國修訂《台灣政策法》，專長兩岸關係研究的柳金財副教授表示，中方的回應恐怕比裴洛西訪台還要嚴重，然而，美國台灣觀測站創辦人陳方隅，並不認同美國低調挺台就能降低風險......
隨著美中對抗升高，台海安全是否亮起紅燈，也備受矚目。美國總統拜登9月22號在聯合國大會發言中，提到要維護台海和平穩定，反對任何一方片面改變現況。
我們希望維護台灣海峽和平穩定、持續遵守一中政策，這項政策40年來始終化解衝突，我們也持續反對任一方片面改變現狀。
美國總統 拜登（Joe Biden）
兩天前的20號，美國電視台播出拜登的專訪，他說如果中國對台灣發動前所未有的攻擊，美國將會協防台灣，而且會動員軍隊。更早之前的9月中，美國參議院外交委員會，則是通過《台灣政策法》草案，號稱是《台灣關係法》以來，美國對台政策最全面的調整。
這個法案如果最後成為法律，將會有什麼影響？會不會增加兩岸開戰的機率？這一集我們就來看看法案有哪些重點，同時也聽聽兩位學者的分析觀點。
《台灣政策法》是什麼？
台灣政策法在15號由參議院的外交委員會表決通過之後，還得經過美國國會兩院的審議和表決，還有總統簽字才會正式生效。所以最終能不能成為法律還不確定，就算會，內容也未必跟現在的草案相同。即使如此，以目前版本來看，還是有非常多值得關注的條文，包含實質性的雙邊國防關係，還有象徵性提升台灣地位。
首先，國會「建議」將台灣在美國的外交單位，從台北經濟文化代表處，改名為台灣代表處。
第二，主張美國認為聯合國第2758號決議，只有承認中華人民共和國在聯合國是唯一合法代表中國的政府，並沒有規範台灣的代表權和主權，也沒有規範中國和台灣關係，需要更多澄清。
美國台灣觀測站創辦人、東吳政治系助理教授陳方隅認為，這是為了反制中國在國際上的宣傳。
為什麼會有這個條文，是因為 共一直不斷的2758號條文來宣稱，說你看中國，也就是PRC中華人民共和國可以合法的接收臺灣以及一切，除了接收臺灣的聯合國的席次之外，也接收了臺灣的統治權等等。
美國現在已經認為這件事情是很嚴重的，現在就是要把它寫到法案裡面來，就是去鄭重的去否認說：你中國已經不可以再這樣隨便亂講，2758號決議根本沒有處理臺灣法律地位的問題。
除了碰觸台灣主權議題，台灣政策法在貿易方面，要求美台的貿易暨投資架構談判持續進行，還有未來將台灣納入印太經濟架構IPEF當中。
最實質的內容，則是在國防關係上，要求國防部每年檢視台海危機爆發風險，並提出對台灣的防禦報告。另外，史上第一次成立援助計畫，未來5年內對台灣提供65億美金的軍事援助，加速台灣軍力現代化。在武器移轉上，也將比照所謂主要非北約盟友的規格進行。
除此之外，也是第一次規定，如果中國大規模升級對台侵略行動，不論文攻武嚇，美國政府可以針對高階官員、軍事將領、高階決策機構人員，進行制裁。
陳方隅認為，整體來說法案的主要目的在於提高中國對台侵略的成本，達到嚇阻作用。
這部法案從頭到尾最主要的目的就只有一個：嚇阻中國侵略臺灣，然後畫下非常清楚的紅線，說美國到底會怎麼樣的，去針對中國這樣的行為，以及要怎麼樣去幫助臺灣這樣。
美國高調挺台，是否推升兩岸衝突機率？
長期以來，美國在兩岸政策上一向秉持戰略模糊，也就是刻意使用比較籠統、原則性的說法，但隱藏真正立場，以保留政策彈性，例如美國什麼條件下會出兵協防等等。
不過，從川普到拜登，美國國會陸續提出相當多友台法案，而拜登自己從2021年中以來，也先後4次提出保衛台灣的承諾。儘管白宮隨後每次都強調，相關政策沒有變，但隨著台灣政策法草案過關，拜登這次比以往更明確表態，所謂戰略模糊是不是越來越清晰了呢？
它本來就是一個光譜 ，所以它可以很模糊，什麼都不要講，也可以多講一些這樣子。
但是從拜登政府上台以來，的的確確就是從本來是很模糊的狀態下，越來越清晰。可是因為它不是一刀切，所以我們不能說戰略模糊已經沒有了。
雖然還是沒有明確界定，什麼情況下美國會軍事介入，但不論台灣政策法或拜登的表態，肯定都挑起北京當局的敏感神經。專長中國及兩岸關係研究的、佛光大學公共事務學系副教授柳金財表示，中方肯定會有所回應，恐怕比裴洛西訪台還要嚴重。
之前我訪問了十幾位的大陸的學者專家，彼此私底下有些交流，也都提到這個法，如果按照原案透過的話，無疑是等於承認了臺灣是一個主權地位的國家。
我們從中國大陸在8月份佩洛西眾議院議長來訪後，所發動的一系列的經濟貿易的制裁、發表第三次的對台政策白皮書，還有發表第二波的台獨制裁清單名冊，另外大家更能夠看得到的，是軍事演習超過了傳統所謂的海峽中線。
這樣子看起來，中國大陸現在針對臺灣政策法進行修訂以後，如果按照原案可能相關的懲戒的措施，會比裴洛西訪台還要更大。
當然我個人也相信，一旦假設兩岸發生戰爭的話，那麼美國對烏克蘭的援助顯然很多會援引到臺灣的身上，而臺灣所獲得的援助也可能會更多一點。
但是即使如此 ，那都是把臺灣武裝以後，讓臺灣陷入到中美兩大國全球霸權爭奪賽當中，臺灣就陷入被戰爭的一個風險。
不過，陳方隅並不認同美國低調挺台就能降低風險的觀點。
其實大家要認識一件事情：臺灣的存在本身就是在挑釁中國。臺灣拒絕跟中國統一，就是在挑釁中國，臺灣發展自己的軍備，就是在挑釁中國，跟世界上各國交往，全部都是在挑釁中國，對中國來說沒有一件事情不挑釁。
因為中國才不會因為你的低調而對你更好，不會的。舉例來說，在裴洛西來之前，中國早就已經頻繁的越過中線，她這次來之後只是給他一個藉口，把這些準備好的東西全部都給它押出來。就像是裴洛西來之後，他推出了所謂臺灣政策白皮書，白皮書當然不可能是一周以內就寫好的，一定是長期做準備。
當然不是裴洛西來或不來，能夠決定或阻止他發表白皮書嘛。所以這些事情，我們真的是無法去確定說，中國到底是怎樣他才會開心。
台灣政策法在參議院外委會，以17比5高票通過，贊成票當中包含美國兩大黨議員，可說不分黨派有高度共識。但不代表沒有反對聲音。
例如，委員會當中才剛剛訪台的麻州參議員馬基（Ed Markey）就投下反對票。他表示絕對支持台灣保持現狀，但也不願意台灣人承受升高風險的後果，因此會繼續試圖把法案修到更好。而白宮官員跟外委會成員溝通後，草案內容也把一些高度象徵性、但是也比較政治敏感的內容修改了。
譬如，在最初的草案中，台北經濟文化代表處正名為台灣辦事處，本來是強制性，現在變成建議性。另外，本來也要將台灣正式列名主要非北約盟友，現在則是只有在武器移轉方面，給予同等規格的待遇。換句話說，該怎樣挺台最恰當，美國內部也有不同意見，可以肯定的是，加強挺台的力道，應該是目前的最大公約數。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
我們想讓你知道的是
兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】共創友善育兒環境，和林心如一起成為更好的人！。
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。