移工之聲年度攝影展（上）：照顧爺爺對我來說是一大挑戰，他是我的鬥士

每逢週末，當我們走在都市街頭、走在圍繞著城市的山群、甚至是火車的車廂間，你或許會看到有這麼一群人拿著攝影機，捕捉著他們眼裡的台灣。

他們，或許是來自東南亞的移工。

攝影，是許多移工在異地休假期間，獲得生活力量的來源之一。因設備隨手可得且操作簡單，移工們時常會在日常中，默默地用影像記錄生活。 One-Forty 自 2019 年開始，於每年舉辦「移工之聲 Voice of Migrant」攝影徵件比賽，向台灣的東南亞移工們徵集攝影作品，並用策展的形式呈現優選作品。

今年移工攝影比賽，我們收到來自印尼與菲律賓的作品，總計超過 1100 件，選出三十一組優選作品，並於今年【2022 移工之聲 Voice of Migrant 年度攝影展】的線上展廳展出。這些東南亞移工在台灣的各地工作，其中有些攝影師已默默拾起相機，拍照超過十年，有些則是今年才得到第一台相機，即便我們與他們的世界鮮少有交流，但我們都能因為影像，看見他們的人生故事。

攝影之於他們或許興趣，或許是一種記錄台灣生活的方式。在這篇文章中，One-Forty 將與你們分享 15 位佳作得獎者的攝影作品與故事，藉由他們的景觀窗，聽見他們的聲音。

Windi Fransisca：活著是為了什麼？

照片提供：Windi Fransisca（來自印尼）（第一名）

嗨，你好嗎？當整個世界似乎都不站在我這邊時，我浮現了放棄目標、放棄一切的想法。我是一個固執的女人，總是想要這個，想要那個。有時候我希望能達成所有目標，卻忘了我的身體也需要休息。

這是一個有著遠大夢想的鄉村女孩的故事，她夢想著在國外工作並取得成功。然而，旅途並不像用說的那麼順利。在這趟旅程中，我發生了一場車禍，導致我身體麻痹，臉上也有許多傷口。

哭泣、悲傷、憤怒、失望和徹底失敗的感覺充斥著我的腦海，我問自己：「天啊，為什麼這會發生在我身上，我為什麼要經歷這些？我才剛開始在這裡組織新的生活，我還不夠強大，無法獨自經歷這一切。」我的日子陷入灰暗。半年過去了，看著這個自己也不認識的面貌，我感到非常困惑，甚至不想再照鏡子。我覺得自己不再漂亮了。那時我真的很脆弱，也沒有任何後盾能支持我。我不知道還能做什麼，我不知道未來會怎樣，我不知道我為什麼還要活著。我只是想著：我好醜。這件事情在我的腦海中留下了深刻的印象。

一個星期過去了，我的腦袋開始平靜下來。我站在鏡子前，用勇氣和信念看著自己。「嘿，這只是人生的開始，這才是真正的人生。生命有自己的安排，儘管很多是無法預期的，別軟弱，別被現在的情況打敗，否則你會在人生旅途半路上就完蛋。懊悔並不是解決辦法，醒來才是出路。你的生命太寶貴了，不能放棄。現在開始，面對它，解決它。」

從這件事中，我明白了人生的真諦。活著是為了什麼？活得快樂，活得接受，活得激勵人心、為別人作出貢獻，因為生活是一場不停的搏鬥，所以試著保持創造性、為生活找出解決方法。

Razel Felipe Cariño：人生的路

照片提供：Razel Felipe Cariño（來自菲律賓）（第二名）

每一天將在早上六點再次開始。這是我在下午五點工作結束，回家之前的唯一路途。在過去的三年裡，這條路就像是我在台灣身為菲律賓移工，通往成就的路。也許人們很容易忽視周圍其他人的價值。對我來說，這是我在台灣生活的一部分，就像一條需要修築的路，也像是實踐夢想時，對需要依賴你的人來說，能夠提供穩定感的路。

Joy Peralta Cunanan：微笑

照片提供：Joy Peralta Cunanan（來自菲律賓）（第三名）

這是一個你不會忘記的笑容。你帶給家人這樣的笑容，也希望看見家人這樣的笑容。這是每天能帶給你力量和幸福的來源。因為這個笑容，我們可以堅持下去。帶著這樣的微笑，休息後再繼續。

Damianito "Damian" Trapa：收集發票

照片提供：Damianito "Damian" Trapa（來自菲律賓）（優選佳作）

我們都想實現自己的夢想。作為在台灣的移工，我們不僅是工作，也學習台灣人的語言、文化和生活方式，這樣在台灣期間的生活才不會太困難。我從台灣人身上學來的其中一件事情就是收集在商店消費後的發票。不丟棄這些發票以避免污染，這也是一種自律的行為。保存發票成了我的愛好，至少我可以贏得新台幣兩百元或更多的安慰獎。這個行為使我更加自律，這是我學到的一件大事。

Wilbourne R. Gonzales：水泥叢林

照片提供：Wilbourne R. Gonzales（來自菲律賓）（優選佳作）

「我試圖拍攝人們看到，但未注意到的東西 —— 那些在日常生活中神秘和未知的東西。」—— D.M.

對我來說，街頭攝影是對流動的時間的攔截。街上各式豐富的活動有一種神秘的吸引力，好像有我在尋找的答案。我知道我在尋找什麼，但是很難定義什麼是決定性的時刻，而我總是對街上人們的行為感到驚嘆。

Resty V. Ortiz：建造我的未來

照片提供：Resty V. Ortiz（來自菲律賓）（佳作）

這呈現了我們菲律賓移工辛苦的工作，除了遠離家人的辛苦之外。大多數來到台灣的我們在炎熱的工廠裡工作，如同照片所呈現，我們承受工作帶來的困難和高溫，只是為了讓自己的家人過上我們期望的生活。這張照片與我們在社群媒體上呈現的美麗照片形成對比，而這是那些美麗照片背後的現實生活。

Galila, Yenzly Gabasa：我的鬥士

照片提供：Galila, Yenzly Gabasa（來自印尼）（佳作）

當我第一次和他見面，我看到他臉上掛著大大的笑容。他告訴我把這裡當自己家。日復一日，我從他身上學到很多。除了治療疾病，他是一個個性非常好的人，有著一顆黃金般的心。照顧爺爺對我來說是一大挑戰。每天徹夜未眠，從家裡到醫院。幫他吸痰、用噴霧器、拍背、換尿布，也幫他洗澡、換尿袋。看著他變得越來越虛弱，我的心都碎了。他是一個如此強壯和有勇氣的人，他是我的鬥士。

Mark R. Leysa：為了家人犧牲

照片提供：Mark R. Leysa（來自菲律賓）（佳作）

這張照片呈現的是菲律賓海外移工的生活現況。你可以在這張照片裡看到一位父親和孩子，父親手上拿著他要寄回去菲律賓給孩子當學費的錢。這反映了一個失去父親的家庭，但儘管這些與家人分離的悲傷和煎熬，我們還是堅強撐著，因為這所有的犧牲都是為了我們愛的、仰賴著我們的家人。這也是我在台灣生活的一部分，無論發生什麼事，為了我的家人，我都不會感到疲憊。

Bernadette Javellana Jordan：黃昏