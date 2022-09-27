移工之聲年度攝影展（上）：照顧爺爺對我來說是一大挑戰，他是我的鬥士
我們想讓你知道的是
除了治療疾病，他是一個個性非常好的人，有著一顆黃金般的心。照顧爺爺對我來說是一大挑戰。每天徹夜未眠，從家裡到醫院。幫他吸痰、用噴霧器、拍背、換尿布，也幫他洗澡、換尿袋。看著他變得越來越虛弱，我的心都碎了。他是一個如此強壯和有勇氣的人，他是我的鬥士。
每逢週末，當我們走在都市街頭、走在圍繞著城市的山群、甚至是火車的車廂間，你或許會看到有這麼一群人拿著攝影機，捕捉著他們眼裡的台灣。
他們，或許是來自東南亞的移工。
攝影，是許多移工在異地休假期間，獲得生活力量的來源之一。因設備隨手可得且操作簡單，移工們時常會在日常中，默默地用影像記錄生活。 One-Forty 自 2019 年開始，於每年舉辦「移工之聲 Voice of Migrant」攝影徵件比賽，向台灣的東南亞移工們徵集攝影作品，並用策展的形式呈現優選作品。
今年移工攝影比賽，我們收到來自印尼與菲律賓的作品，總計超過 1100 件，選出三十一組優選作品，並於今年【2022 移工之聲 Voice of Migrant 年度攝影展】的線上展廳展出。這些東南亞移工在台灣的各地工作，其中有些攝影師已默默拾起相機，拍照超過十年，有些則是今年才得到第一台相機，即便我們與他們的世界鮮少有交流，但我們都能因為影像，看見他們的人生故事。
攝影之於他們或許興趣，或許是一種記錄台灣生活的方式。在這篇文章中，One-Forty 將與你們分享 15 位佳作得獎者的攝影作品與故事，藉由他們的景觀窗，聽見他們的聲音。
Windi Fransisca：活著是為了什麼？
嗨，你好嗎？當整個世界似乎都不站在我這邊時，我浮現了放棄目標、放棄一切的想法。我是一個固執的女人，總是想要這個，想要那個。有時候我希望能達成所有目標，卻忘了我的身體也需要休息。
這是一個有著遠大夢想的鄉村女孩的故事，她夢想著在國外工作並取得成功。然而，旅途並不像用說的那麼順利。在這趟旅程中，我發生了一場車禍，導致我身體麻痹，臉上也有許多傷口。
哭泣、悲傷、憤怒、失望和徹底失敗的感覺充斥著我的腦海，我問自己：「天啊，為什麼這會發生在我身上，我為什麼要經歷這些？我才剛開始在這裡組織新的生活，我還不夠強大，無法獨自經歷這一切。」我的日子陷入灰暗。半年過去了，看著這個自己也不認識的面貌，我感到非常困惑，甚至不想再照鏡子。我覺得自己不再漂亮了。那時我真的很脆弱，也沒有任何後盾能支持我。我不知道還能做什麼，我不知道未來會怎樣，我不知道我為什麼還要活著。我只是想著：我好醜。這件事情在我的腦海中留下了深刻的印象。
一個星期過去了，我的腦袋開始平靜下來。我站在鏡子前，用勇氣和信念看著自己。「嘿，這只是人生的開始，這才是真正的人生。生命有自己的安排，儘管很多是無法預期的，別軟弱，別被現在的情況打敗，否則你會在人生旅途半路上就完蛋。懊悔並不是解決辦法，醒來才是出路。你的生命太寶貴了，不能放棄。現在開始，面對它，解決它。」
從這件事中，我明白了人生的真諦。活著是為了什麼？活得快樂，活得接受，活得激勵人心、為別人作出貢獻，因為生活是一場不停的搏鬥，所以試著保持創造性、為生活找出解決方法。
Razel Felipe Cariño：人生的路
每一天將在早上六點再次開始。這是我在下午五點工作結束，回家之前的唯一路途。在過去的三年裡，這條路就像是我在台灣身為菲律賓移工，通往成就的路。也許人們很容易忽視周圍其他人的價值。對我來說，這是我在台灣生活的一部分，就像一條需要修築的路，也像是實踐夢想時，對需要依賴你的人來說，能夠提供穩定感的路。
Joy Peralta Cunanan：微笑
這是一個你不會忘記的笑容。你帶給家人這樣的笑容，也希望看見家人這樣的笑容。這是每天能帶給你力量和幸福的來源。因為這個笑容，我們可以堅持下去。帶著這樣的微笑，休息後再繼續。
Damianito "Damian" Trapa：收集發票
我們都想實現自己的夢想。作為在台灣的移工，我們不僅是工作，也學習台灣人的語言、文化和生活方式，這樣在台灣期間的生活才不會太困難。我從台灣人身上學來的其中一件事情就是收集在商店消費後的發票。不丟棄這些發票以避免污染，這也是一種自律的行為。保存發票成了我的愛好，至少我可以贏得新台幣兩百元或更多的安慰獎。這個行為使我更加自律，這是我學到的一件大事。
Wilbourne R. Gonzales：水泥叢林
「我試圖拍攝人們看到，但未注意到的東西 —— 那些在日常生活中神秘和未知的東西。」—— D.M.
對我來說，街頭攝影是對流動的時間的攔截。街上各式豐富的活動有一種神秘的吸引力，好像有我在尋找的答案。我知道我在尋找什麼，但是很難定義什麼是決定性的時刻，而我總是對街上人們的行為感到驚嘆。
Resty V. Ortiz：建造我的未來
這呈現了我們菲律賓移工辛苦的工作，除了遠離家人的辛苦之外。大多數來到台灣的我們在炎熱的工廠裡工作，如同照片所呈現，我們承受工作帶來的困難和高溫，只是為了讓自己的家人過上我們期望的生活。這張照片與我們在社群媒體上呈現的美麗照片形成對比，而這是那些美麗照片背後的現實生活。
Galila, Yenzly Gabasa：我的鬥士
當我第一次和他見面，我看到他臉上掛著大大的笑容。他告訴我把這裡當自己家。日復一日，我從他身上學到很多。除了治療疾病，他是一個個性非常好的人，有著一顆黃金般的心。照顧爺爺對我來說是一大挑戰。每天徹夜未眠，從家裡到醫院。幫他吸痰、用噴霧器、拍背、換尿布，也幫他洗澡、換尿袋。看著他變得越來越虛弱，我的心都碎了。他是一個如此強壯和有勇氣的人，他是我的鬥士。
Mark R. Leysa：為了家人犧牲
這張照片呈現的是菲律賓海外移工的生活現況。你可以在這張照片裡看到一位父親和孩子，父親手上拿著他要寄回去菲律賓給孩子當學費的錢。這反映了一個失去父親的家庭，但儘管這些與家人分離的悲傷和煎熬，我們還是堅強撐著，因為這所有的犧牲都是為了我們愛的、仰賴著我們的家人。這也是我在台灣生活的一部分，無論發生什麼事，為了我的家人，我都不會感到疲憊。
Bernadette Javellana Jordan：黃昏
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資料怎麼自己動？公部門的數位轉型，「數位治理」讓報稅、補助申請更簡單！
我們想讓你知道的是
隨著數位發展部的正式成立，臺灣公部門的數位轉型也邁入全新階段。我們透過專訪數位發展部數位政府司的王誠明司長，帶大家認識臺灣「數位治理」發展的前世今生，以及如何應用「MyData」串聯、應用既有資料，改變我們的日常生活！
資通訊科技的日新月異驅動社會飛速發展，無論日常購物、娛樂消遣甚至是人際互動，網路與各式數位服務幾乎滿足了現代人生活過半的需求。在這樣的背景之下，不只企業緊緊跟隨數位轉型浪潮，積極開展創新技術與服務，政府部門也開始導入資料及數據分析技術，善用「數位治理」驅動公共服務模式的變革，重塑民眾對於政府服務的想像。未來數位治理不只是要讓民眾申請資料更簡便，更希望能透過資料讓企業創新，同時也做到提供客製化個人服務的目標。
從資料應用發展創新服務，結合數位科技打造公私協力的智慧政府
我們一定都能有感數位治理帶來的改變，在2021年面對新冠疫情時推出的口罩供需資訊平台、健保快易通APP、健康存摺等的整合應用服務，我們多多少少都有用過。前者透過釋出口罩庫存量及特約藥局等開放資料，促成公部門與民間社群的協力合作，將「資料」轉化成簡易使用、更新即時的便民服務，讓大家知道可以到哪裡去買口罩；後者則整合臺灣健保系統，透過數位技術將資料公開及串聯，打造創新健康平台，不只個人就醫、查詢更加方便，也奠定了後續數位醫療服務的發展基礎。
不只是民眾有感，從國際評比的角度來看，在2021年早稻田大學與國際資訊長協會（International Academy of CIO, IAC）合作辦理的世界各國政府數位評比中，臺灣在全球64個主要經濟體中排名第10名，較2020年進步1名，在整體國際中表現也算前段班。
那政府是從什麼時候開始數位化的呢？源頭可以追溯到1998年時推動的「電子化政府計畫」。長期投身電子化政府計畫的規劃與推動的數位發展部數位政府司司長王誠明回憶道：
「那時政府發展許多大型網路、服務資訊上網等基礎建設，並將戶政、地政等民生領域的人工服務流程優化為電子化的線上服務，過程累積了不少可應用的資料庫及大型資訊系統；到了2017年，安全傳輸、資訊分析整合等技術也漸漸成熟，國內外都意識到『資料』是提供服務的重要元素，於是政府便開始更著重於資料的分析與應用。」
從那時起，政府秉持著讓民眾參與政府運作的開放精神，展開「服務型智慧政府推動計畫」，以民眾關切議題的數位服務為優先項目，透過開放高應用價值資料與即時分析技術，提供民間資料應用的空間，或是由機關主動開發相關服務，不只對外增強政府的公共服務能力，對內也改善民主治理的運作機制，回應整體社會的數位化需求。
資料運用思維轉變：「資料治理」作為政策發展方針
王誠明司長特別強調，雖然電子化政府與智慧化政府乍看都是透過電子產品及數位技術加速政府服務，但在執行思維上卻有根本性的差別。傳統的政府服務多半從「公共事務管理」的角度思考，例如報稅、戶政、地政等，都朝向便於管理者管理的角度去開發；但在智慧化政府的發展觀念中，政府反而會站在民眾的角度思考，利用資料開放與分析技術等方式，鼓勵公私單位開發更多數位服務。例如過去政府開放實價登錄、公車路線、空氣品質等即時資料，衍生出實價登錄地圖、台北等公車等多元應用的APP，這些都是透過資料治理來滿足民眾生活需求的最佳範例。
隨著資料治理概念的深化，臺灣Open Data的服務也逐漸成熟，甚至在英國開放知識基金會（OKFN）的開放資料國際評比中獲得世界第一的殊榮。於是2015年，國發會從「賦權」概念出發、強調資料作為精準數位服務的基礎，打造「數位服務個人化」（MyData）資料自主服務，以「民眾自主決定資料如何使用、給誰用」的核心精神，打開政府服務的里程碑。
在過去，若民眾要到銀行辦理開戶或貸款等業務時，會因需要出示相關證明，所以得耗費許多時間往返機關與銀行辦理。如今透過MyData平台，辦理者經過不同等級的身分驗證後，就能即時將指定資料傳輸給指定機關，而且過程中民眾也可以隨時追蹤，知道資料傳到什麼地方、被誰使用；倘若資料不慎被盜用，民眾也能第一時間收到簡訊和Email通知來即時處理。
MyData平台的服務不只強化食醫住行育樂等民生領域的數位服務，王誠明司長也說，當中央與地方整合成熟之後，也希望跨足私部門，從監管力道強的金融產業開始，漸漸延伸至監管力道較弱，卻與民生息息相關的產業（如醫療），甚至期待在最終階段引入AI服務，落實資料智慧應用。舉例來說，未來民眾失業時只要告訴政府「我失業了」，MyData平台就能主動查詢、分析民眾同意開放的資料，藉由資料彙整及AI分析的智慧服務，主動回饋民眾如何申請補助、提供就業輔導等個人化建議。
由內而外深化數位治理，組織再造迎擊轉型挑戰
當政府則從「資料」的角度出發，打造新型態的公共服務模式時，「資料」不只化身為政府或企業組織間最珍貴的資產，也成為一切數位服務發展根基。不過，成千上萬的資料該如何妥善的管理、安全的傳輸、合法的應用，也成為智慧化政府發展過程的關鍵課題。對此，王誠明司長也坦言，這正是政府在轉型過程中面臨的三大挑戰：機關本身思維與行事風格的轉變、跨機關間資料傳輸的法律規範適用性，以及資料本身的個資保護問題。
所以如今政府透過組織再造，成立位階更高、權責更集中的「數位發展部」，把過去可能分別是通傳會、經濟部、國發會資管處、行政院資安處在做的事情重新整合，回應這些轉型過程中跨機關、跨領域的複雜問題，讓轉型過程中無論公私部門都有可以共同討論、解決問題的夥伴。
「數位轉型其實是一個持續的過程，它不是像轉骨一樣瞬間。它是一個持續的滾動調整，根據社會需要和當下技術，讓服務做得更好。」
王誠明司長也說，正因轉型是漫長的過程，所以數位發展部的角色就是在調整過程中能靈活運作、協調合作的機關，讓無論技術、制度、法律等層面的政府服務都能與資安會緊密結合，正確導入數位治理制度，落實資安與個資保護。
持續落實、不斷提升：數位治理永無止境
最後，王誠明司長也強調，深化數位治理不只該思考如何運用數位服務提升機關效能，也包含怎麼找出社會中沒能力使用數位服務的人，並給予幫助。若要達成這樣的目標，倚靠的就不只是技術成長，還包含整體數位環境的建置。仔細觀察臺灣社會近年的轉變，就能發現不少相似的痕跡──越來越多的數位服務不只作為應用的工具，深化公共服務效率及公民參與的可能性，還能打破傳統框架，成為新興的溝通媒介，建立公私部門之間不同的協力模式；更甚至我們還能從視訊看診、健康存摺等疫情應對措施中學習，也相信未來國家再度面臨困難或風險時，在數位治理的增能之下，可以更快速的恢復，並透過完善的數位工具解決難題，從中學習並不斷的強化精進。
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