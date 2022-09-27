NASA測試飛行器「自殺式撞擊」小行星改變軌道，有助防禦末日級星體襲擊地球

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國國家航空暨太空總署（以下簡稱NASA）一架執行「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test，以下簡稱DART）任務的航太飛行器，成功於台灣時間2022年9月27日上午撞擊一顆近地小行星（NEAs），微幅改變其軌道週期。

據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，DART飛行器於2021年11月在美國加州發射升空，在其飛行了10個月後，即將抵達目標小行星。NASA同時也表示，這是全球首次進行撞擊小行星的偏轉天體試驗。

DART團隊成員提及，這項任務充斥著各種困難及不確定性，耗資3.3億美元打造的飛行器，需於印度洋上空約1100萬公里處、以每秒近7公里的速度撞擊小行星，過往從未有過這類的經驗可循。

儘管如此，DART團隊仍然相信他們能成功，「任務非常明確：我們必須擊中那顆小行星。」美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）應用物理研究室系統工程師亞當斯（Elena Adams）如此表示。該研究室當前已與NASA簽訂合作研究契約，雙方將共同執行DART任務。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，飛行器朝向一處雙小行星系統飛行，該系統由面積較大的小行星迪迪莫斯（Didymos），以及面積較小的迪莫弗斯（Dimorphos）所構成，迪莫弗斯的直徑約為160公尺，其主要繞著迪迪莫斯運行，2者間距約為965公尺，而本次DART飛行器的撞擊目標便是小行星迪莫弗斯。

亞當斯認為，DART本質上就是個執行「自殺任務」的航太飛行器，無論是約翰霍普金斯大學應用物理研究室，還是NASA的研究團隊，都僅是旁觀者，一步步引導該飛行器「走向毀滅」。