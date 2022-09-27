美股連5黑、道瓊下挫329點回檔超過20％，COVID-19疫情爆發以來首次墜入熊市
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全球通膨為患，多國央行積極升息，世界經濟前景黯淡，投資人憂慮反映在股市盤勢上。3大指數早盤一度走揚，隨後掉頭向下。道瓊指數1月4日攻上歷史高點，至今回檔20.5％，跨過從前波高點回檔20％的熊市（空頭市場）門檻，為兩年半前COVID-19疫情爆發初期以來首度遁入熊市。
（中央社）美股連5黑，道瓊指數26日下挫329點，從前波高點回檔超過20％，遁入熊市。全球通膨為患，多國央行積極升息，世界經濟前景黯淡，投資人憂慮反映在股市盤勢上。
3大指數早盤一度走揚，隨後掉頭向下，道瓊工業指數終場下挫329.6點，跌幅1.11％，收在29260.81點。標準普爾500指數下跌38.19點，跌幅1.03％，收在3655.04點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫65點，跌幅0.6％，收在10802.92點。
道瓊指數1月4日攻上歷史高點，至今回檔20.5％，跨過從前波高點回檔20％的熊市（空頭市場）門檻，為兩年半前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發初期以來首度遁入熊市。
在通貨膨脹居高不下、聯邦準備理事會（Fed）積極升息的背景下，美股失去寬鬆貨幣政策支撐，今（2022）年大幅回檔。在此之前，標普500指數與那斯達克指數都已陷入熊市，暑期短暫反彈有如曇花一現，近幾週再陷疲態，接連破底。
今天美股跌勢廣泛，標普500指數11大類股僅必需消費品族群微漲0.01％，其餘都收黑。能源股隨國際油價走低跌逾2.5％，一向抗跌的地產、公用事業族群也表現低迷。
道瓊指數成分股波音（Boeing）股價跌近3％，金融股指標摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛集團（Goldman Sachs）跌幅都超過2％。
晶片股走勢疲弱，費城半導體指數跌1.47％，下探近兩年來最低點。台積電美國存託憑證（ADR）跌逾1.1％，年初以來跌幅擴大到39％。
美股這波跌勢從聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）8月下旬在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會重申持續升息抗通膨決心展開，這番發言澆了期盼聯準會放慢升息腳步、甚至明年開始降息的投資人一盆冷水。
聯準會上週再次決議升息3碼（0.75個百分點），連5次例會升息後，聯邦資金利率目標區間已達3％至3.25％，為2008年初以來最高，離COVID-19疫情爆發後趨近零的水準愈來愈遠。
聯準會官員暗示今年剩下兩場決策會議還會大幅升息，而且明年不會降息。投資人擔憂聯準會升息過猛，歐元區、瑞士及英國等國央行紛紛跟進，原本就顯現降溫跡象的世界經濟可能陷入衰退。
新任波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）今天演講時說，為壓制通膨，貨幣政策有必要進一步緊縮。在這過程中，部分民眾可能丟掉飯碗。
道瓊指數有30檔成分股，以景氣循環股居多，受科技、成長股因利率走升而修正的影響較小。這項老牌指數如今尾隨標普500指數遁入熊市，美股處於下降趨勢的佐證再添一筆。
標普500指數1月3日攻上歷史高點以來回檔23.8％。那斯達克指數受科技股拖累，去年11月19日站上歷史高點後拉回32.7％。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
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生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
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