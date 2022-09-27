民粹未死只是進化：義大利迎來二戰後首個極右內閣，是否續留歐洲決策核心？
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對歐盟當局而言，義大利今後若經常與匈牙利、波蘭一起唱反調，恐怕會是歷年來最有分量的反對陣營，不論移民問題、團結對俄、能源轉型、產業自主，歐盟都需要這個製造業大國的充分合作，甚至2024年馮德萊恩能否連任，梅洛尼的支持也很重要。
義大利將迎二戰後首個極右內閣 外媒分析政局走向、國際反應
（中央社）義大利國會選舉25日投票結束，極右「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）躍居最大黨，義大利料將產生首位女總理及二戰墨索里尼後首個極右內閣。但內外制約因素有助義國新政府不致走偏鋒。
- 投票率創新低 極右小黨蛻變為最大黨
初步結果顯示，梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的極右「義大利兄弟黨」、薩爾維尼（Matteo Salvini）領導的「聯盟黨」（Lega）和前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領軍的「義大利前進黨」（Forza Italia）組成的右翼聯盟，拿下約45％選票。
考量義大利混合簡單多數制與比例代表制的複雜選制，右翼聯盟得票足夠在國會兩院取得多數。路透社指出，義大利兄弟黨從上屆2018年僅4％得票，本次一舉暴增至25％成為第一大黨，黨魁梅洛尼有望成為義大利第一位女總理。
義大利選民向來熱衷選舉，上屆投票率達74％，但這次投票率64.1％卻創新低。最終得票結果須26日才會明朗，義大利國營電視台（RAI）研判右翼聯盟應能在400席的眾議院取得227至257席，在200席的參議院拿到111到131席。國會新會期將於10月13日開議。
- 瑞典、義大利、西班牙 歐洲大國相繼右傾
《紐約時報》指出，本月稍早瑞典大選同為右派勝出，由新納粹人士創建的極右翼瑞典民主黨（Sweden Democrats）更將成為新內閣裡的最大黨；在西班牙，與梅洛尼結盟的極右翼民聲黨（Vox）聲勢也正水漲船高。如今則是法西斯誕生地兼歐盟創始成員之一的義大利震撼歐陸。
《華盛頓郵報》指出，反對者警告梅洛尼的崛起可能成為歐洲政治一個劃時代事件。義大利左翼政黨領袖雷塔（Enrico Letta）說：「這是首見歐盟大國裡由不親歐的人掌權。」
紐時指出，儘管歐盟各國近年從抗擊疫情到應對俄國侵烏都團結一致並能整合立場與資源，但梅洛尼勝選顯示民族主義仍具魅力。她即將要領導的右翼內閣會如何及在多大程度上威脅到這種凝聚力，如今是歐洲當權者所關注。
- 梅洛尼淡化右翼色彩又挺烏 外界仍有疑慮
雖然梅洛尼始終堅定支持烏克蘭，但右翼聯盟裡的薩爾維尼和貝魯斯柯尼先前質疑對俄制裁、附和俄國總統普亭相關立場儼然莫斯科盟友，令歐盟內部憂心。有分析人士認為，梅洛尼上台後可能淡化支持對俄制裁，因這在大部分義大利國內不受歡迎，一旦成真，義大利可能成為歐盟團結制裁俄國的破口。
梅洛尼在競選期間一直試圖向國際保證她對烏克蘭的支持堅定不移，還藉譴責自己曾欽佩的獨裁者墨索里尼（Mussolini）和法西斯歷史化解疑慮。她發表更多支持義大利繼續在歐盟扮演要角聲音，也與法國極右翼領袖瑪琳・勒龐（Marine Le Pen）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）保持距離。
不過華郵指出，在擔任義大利兄弟黨黨魁10年裡，梅洛尼擁護一些極端立場。她主張解散歐元區，還曾以陰謀論口吻稱有股勢力正引導大批移民進入義大利遂行「種族替換」。
- 內外有制約 梅洛尼向中間靠攏
隨義大利兄弟黨在國內支持率攀升，梅洛尼開始向中間靠攏。她雖說義大利要更為自身利益奮鬥，卻也說義大利屬於歐洲，又說義大利會繼續留在北約，更不會轉向獨裁；本月接受華郵專訪時，梅洛尼還承諾確保財政穩定，稱「等外人看到我們端出第一部預算法後，就能見到我的政府認真對待問題」。
但除俄羅斯外，還有一些原因使歐洲對義大利右翼上台的前景感到緊張。
梅洛尼的黨內有一種根深蒂固觀點，即歐洲一體化應受限制，各國應要走更多自己的路而非聽從布魯塞爾擺布。華郵認為理論上，這會讓義大利在移民或外交事務等關鍵問題上與歐盟產生更多扞格。
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）22日表示若事態走調，歐盟手上有工具可以對付義大利；外界認為馮德萊恩指的顯然是類似歐盟拿削減金援逼匈牙利肅貪的舉措。
此外，有鑑義大利許多富有的右翼商業利益集團更偏好與布魯塞爾建立穩定關係，這會給梅洛尼一道天自然的防走偏鋒機制。巨額國債代表無論義大利是左翼或右翼內閣，一旦犯錯就會嚇跑投資者從而再陷金融危機，這將促使梅洛尼謹慎行事。
分析：川普強森式微梅洛尼崛起 民粹未死而是進化
（中央社）義大利大選由極右政黨勝出，有望出現二戰結束以來首個極右內閣。儘管歐洲似有一股極右風潮，但觀察家認為，如今的民粹已由激昂轉為務實，難以再現脫歐或川普（Donald Trump）旋風。
英國《金融時報》專欄作家庫柏（Simon Kuper）撰文指出，2016年6月24日午夜，當69％的英格蘭桑德蘭（Sunderland）人投票支持脫歐後，確立英國將脫離歐盟，西方民粹主義正式爆發。
從川普、波索納洛（Jair Bolsonaro）、強森（Boris Johnson）相繼在美國、巴西、英國國內贏得勝利，再到「五星運動」（Five Star Movement）與「聯盟黨」進入義大利政府，這股西方民粹浪潮一直延續到2019年並達高峰。
庫柏說儘管目前民粹浪潮似在逆轉，諸如強森雖贏得多數席次，在英國首相大位卻待不滿1個任期，五星運動在今天義大利大選慘敗，波索納洛下月可能敗給左翼候選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），但趨勢恐非如此簡單。
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資料怎麼自己動？公部門的數位轉型，「數位治理」讓報稅、補助申請更簡單！
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隨著數位發展部的正式成立，臺灣公部門的數位轉型也邁入全新階段。我們透過專訪數位發展部數位政府司的王誠明司長，帶大家認識臺灣「數位治理」發展的前世今生，以及如何應用「MyData」串聯、應用既有資料，改變我們的日常生活！
資通訊科技的日新月異驅動社會飛速發展，無論日常購物、娛樂消遣甚至是人際互動，網路與各式數位服務幾乎滿足了現代人生活過半的需求。在這樣的背景之下，不只企業緊緊跟隨數位轉型浪潮，積極開展創新技術與服務，政府部門也開始導入資料及數據分析技術，善用「數位治理」驅動公共服務模式的變革，重塑民眾對於政府服務的想像。未來數位治理不只是要讓民眾申請資料更簡便，更希望能透過資料讓企業創新，同時也做到提供客製化個人服務的目標。
從資料應用發展創新服務，結合數位科技打造公私協力的智慧政府
我們一定都能有感數位治理帶來的改變，在2021年面對新冠疫情時推出的口罩供需資訊平台、健保快易通APP、健康存摺等的整合應用服務，我們多多少少都有用過。前者透過釋出口罩庫存量及特約藥局等開放資料，促成公部門與民間社群的協力合作，將「資料」轉化成簡易使用、更新即時的便民服務，讓大家知道可以到哪裡去買口罩；後者則整合臺灣健保系統，透過數位技術將資料公開及串聯，打造創新健康平台，不只個人就醫、查詢更加方便，也奠定了後續數位醫療服務的發展基礎。
不只是民眾有感，從國際評比的角度來看，在2021年早稻田大學與國際資訊長協會（International Academy of CIO, IAC）合作辦理的世界各國政府數位評比中，臺灣在全球64個主要經濟體中排名第10名，較2020年進步1名，在整體國際中表現也算前段班。
那政府是從什麼時候開始數位化的呢？源頭可以追溯到1998年時推動的「電子化政府計畫」。長期投身電子化政府計畫的規劃與推動的數位發展部數位政府司司長王誠明回憶道：
「那時政府發展許多大型網路、服務資訊上網等基礎建設，並將戶政、地政等民生領域的人工服務流程優化為電子化的線上服務，過程累積了不少可應用的資料庫及大型資訊系統；到了2017年，安全傳輸、資訊分析整合等技術也漸漸成熟，國內外都意識到『資料』是提供服務的重要元素，於是政府便開始更著重於資料的分析與應用。」
從那時起，政府秉持著讓民眾參與政府運作的開放精神，展開「服務型智慧政府推動計畫」，以民眾關切議題的數位服務為優先項目，透過開放高應用價值資料與即時分析技術，提供民間資料應用的空間，或是由機關主動開發相關服務，不只對外增強政府的公共服務能力，對內也改善民主治理的運作機制，回應整體社會的數位化需求。
資料運用思維轉變：「資料治理」作為政策發展方針
王誠明司長特別強調，雖然電子化政府與智慧化政府乍看都是透過電子產品及數位技術加速政府服務，但在執行思維上卻有根本性的差別。傳統的政府服務多半從「公共事務管理」的角度思考，例如報稅、戶政、地政等，都朝向便於管理者管理的角度去開發；但在智慧化政府的發展觀念中，政府反而會站在民眾的角度思考，利用資料開放與分析技術等方式，鼓勵公私單位開發更多數位服務。例如過去政府開放實價登錄、公車路線、空氣品質等即時資料，衍生出實價登錄地圖、台北等公車等多元應用的APP，這些都是透過資料治理來滿足民眾生活需求的最佳範例。
隨著資料治理概念的深化，臺灣Open Data的服務也逐漸成熟，甚至在英國開放知識基金會（OKFN）的開放資料國際評比中獲得世界第一的殊榮。於是2015年，國發會從「賦權」概念出發、強調資料作為精準數位服務的基礎，打造「數位服務個人化」（MyData）資料自主服務，以「民眾自主決定資料如何使用、給誰用」的核心精神，打開政府服務的里程碑。
在過去，若民眾要到銀行辦理開戶或貸款等業務時，會因需要出示相關證明，所以得耗費許多時間往返機關與銀行辦理。如今透過MyData平台，辦理者經過不同等級的身分驗證後，就能即時將指定資料傳輸給指定機關，而且過程中民眾也可以隨時追蹤，知道資料傳到什麼地方、被誰使用；倘若資料不慎被盜用，民眾也能第一時間收到簡訊和Email通知來即時處理。
MyData平台的服務不只強化食醫住行育樂等民生領域的數位服務，王誠明司長也說，當中央與地方整合成熟之後，也希望跨足私部門，從監管力道強的金融產業開始，漸漸延伸至監管力道較弱，卻與民生息息相關的產業（如醫療），甚至期待在最終階段引入AI服務，落實資料智慧應用。舉例來說，未來民眾失業時只要告訴政府「我失業了」，MyData平台就能主動查詢、分析民眾同意開放的資料，藉由資料彙整及AI分析的智慧服務，主動回饋民眾如何申請補助、提供就業輔導等個人化建議。
由內而外深化數位治理，組織再造迎擊轉型挑戰
當政府則從「資料」的角度出發，打造新型態的公共服務模式時，「資料」不只化身為政府或企業組織間最珍貴的資產，也成為一切數位服務發展根基。不過，成千上萬的資料該如何妥善的管理、安全的傳輸、合法的應用，也成為智慧化政府發展過程的關鍵課題。對此，王誠明司長也坦言，這正是政府在轉型過程中面臨的三大挑戰：機關本身思維與行事風格的轉變、跨機關間資料傳輸的法律規範適用性，以及資料本身的個資保護問題。
所以如今政府透過組織再造，成立位階更高、權責更集中的「數位發展部」，把過去可能分別是通傳會、經濟部、國發會資管處、行政院資安處在做的事情重新整合，回應這些轉型過程中跨機關、跨領域的複雜問題，讓轉型過程中無論公私部門都有可以共同討論、解決問題的夥伴。
「數位轉型其實是一個持續的過程，它不是像轉骨一樣瞬間。它是一個持續的滾動調整，根據社會需要和當下技術，讓服務做得更好。」
王誠明司長也說，正因轉型是漫長的過程，所以數位發展部的角色就是在調整過程中能靈活運作、協調合作的機關，讓無論技術、制度、法律等層面的政府服務都能與資安會緊密結合，正確導入數位治理制度，落實資安與個資保護。
持續落實、不斷提升：數位治理永無止境
最後，王誠明司長也強調，深化數位治理不只該思考如何運用數位服務提升機關效能，也包含怎麼找出社會中沒能力使用數位服務的人，並給予幫助。若要達成這樣的目標，倚靠的就不只是技術成長，還包含整體數位環境的建置。仔細觀察臺灣社會近年的轉變，就能發現不少相似的痕跡──越來越多的數位服務不只作為應用的工具，深化公共服務效率及公民參與的可能性，還能打破傳統框架，成為新興的溝通媒介，建立公私部門之間不同的協力模式；更甚至我們還能從視訊看診、健康存摺等疫情應對措施中學習，也相信未來國家再度面臨困難或風險時，在數位治理的增能之下，可以更快速的恢復，並透過完善的數位工具解決難題，從中學習並不斷的強化精進。
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