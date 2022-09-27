安倍晉三國葬27日下午登場，經費暴增6.6倍破3億、疑似圖利承包商惹議

安倍晉三國葬，自衛隊將鳴砲19響敬弔

（中央社）日本政府今（27）日下午將在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬，包括儀仗隊員等預計有1390名自衛隊員參加。載著安倍骨灰的車子抵武道館時，自衛隊員將鳴砲19響敬弔。

安倍國葬儀式今天下午2時（台灣時間下午1時）起舉行，所需時間約3小時。日本政府原本預估出席者約有6000人，但實際估計約4300人，其中海外約700人，包括來自台灣、美國等218國及地區、國際機構代表。

有關今天的國葬，載著安倍骨灰的車子從安倍位於東京富之谷住家出發時，將約有20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。防衛省考慮安排載著安倍骨灰的車子從防衛省正門前方通過。

防衛省參考過去在武道館舉行前首相內閣暨自民黨合同葬禮的案例，除了派自衛隊儀隊進行儀仗外，當載著安倍骨灰的車子抵達國葬儀式會場武道館之際，將擊出「弔砲」19聲響敬弔。武道館周邊的沿街將有自衛隊員等距列隊致意，自衛隊的音樂隊也將演奏。

日本防衛大臣濱田靖一昨天在例行記者會上表示，知道（對於國葬）很多人有不同意見，防衛省將與相關省廳（部會）合作進行必要的籌備工作，希望國葬儀式能順利、莊嚴地進行。

安倍國葬儀式大致上流程是，由治喪副委員長、內閣官房長官松野博一進行儀式開始的致詞後，奏國歌、默哀、播放安倍生前影片。然後由治喪委員長也就是首相岸田文雄、眾議院議長細田博之、參議院議長尾辻秀久、最高法院院長戶倉三郎、友人代表、前首相菅義偉發表追悼詞。

之後，日皇伉儷及上皇伉儷派使者行禮、秋篠宮伉儷、次女佳子等皇族供花，治喪委員長、喪主、遺族、眾議院議長、參議院議長、最高法院院長、友人代表、海外重要人士等獻花。最後恭送骨灰離場。

日本政府為了讓民眾向安倍獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾今天從上午10時至下午4時為止可前往獻花。今天武道館所在的北之丸公園周邊將實施交通管制，如果不是國葬儀式相關人士或一般獻花民眾，無法進到九段坂公園及千鳥淵綠道。

一座獻花台前同時可以有10人獻花，獻花台共有2座。民眾在獻花前，須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。

日本上一次舉行國葬是55年前，1967年前首相吉田茂的國葬，包含12國特使在內，共有73國外交使節出席。1980年前首相大平正芳的內閣暨自民黨合同葬舉行時，美國總統卡特（Jimmy Carter）等人士出席。

安倍晉三國葬預算破3億，經費暴增、承包商不透明惹議

7月8日在輔選時被槍殺身亡的日本前首相安倍晉三將於明天舉行國葬。不過，國葬預算一度追加，甚至超越英國女王伊麗莎白二世的國葬費用，加上承包廠商不透明，引發民眾不滿。

為追悼安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定在9月27日為安倍舉辦國葬，這是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。

日本政府在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2億5000萬日圓（約新台幣5545萬元）作為安倍國葬經費，但這筆經費並不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。

日本政府內閣官房長官松野博一9月初宣布，除原本公布的經費外，加上維安等費用後，國葬花費預估總額約16億6000萬日圓（約新台幣3億6335萬元）。

日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳當時說，政府原本還堅稱只花2億5000萬日圓，結果卻一口氣暴增到6.6倍之多。

安住淳說，「6.6倍也好、16億日圓也好，坦白說我不認為這會是最後的答案」，認為國葬經費未來仍有增加可能。

日本政府之前對國葬經費總金額態度是「國葬後再精算公布」，但因為遭受輿論與在野黨批評轉向，改為在國葬舉行前先公布預估總額。

「國葬」的經費暴增引發在野黨反彈，日本朝野8日下午舉行國會閉會審查，首相岸田文雄出席說明。

岸田列出舉行國葬的理由，包括安倍晉三是日本憲政史上執政最久的首相，留下許多政績，且是在助選時遭襲身亡，國家有必要展現不屈服暴力、守護民主的決心，也禮節性回應各國弔唁，認為對安倍舉行國葬恰當。

部分日本民眾反對政府舉辦安倍國葬，指政府不應浪費這麼多公帑舉辦，但也有人力挺。

日本知名整形醫師高須克彌表示，若要稱頌安倍的功績，這金額實在太便宜。若獲允許，他很想全額捐款當奠儀。

高須在7日推特發文表示：「如果要稱頌安倍晉三先生的功績的話，這樣的金額實在太便宜。」

他還說：「竟然為這種程度的金額起爭執，身為國民的我覺得很悲哀。如果獲允許的話，我願意全額自掏腰包捐款當成奠儀。」

但也有人在高須的推文下回應，「請務必這麼做，請說到做到。16億日圓的納稅錢，我想要給我未來的孩子使用。」

英國女王伊莉莎白二世國葬舉行後，更是有日本民眾質疑，安倍晉三的國葬費用怎會比英女王還高。

根據英國廣播公司（BBC）報導，儘管女王國葬的實際花費並未公開，但英國《每日鏡報》（Daily Mirror）估計約為800萬英鎊，相當於約13億日圓，低於安倍的16億6000萬日圓。

而從東京奧運最終花費130億美元，是原本預估的兩倍多，安倍國葬爆預算似乎也不可免。有民眾猜測，英日兩國國葬費用的差異，或許就在於日本出現了中間業者，多賺了一手。