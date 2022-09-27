安倍晉三國葬27日下午登場，經費暴增6.6倍破3億、疑似圖利承包商惹議
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日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳當時說，政府原本還堅稱只花2億5000萬日圓，結果卻一口氣暴增到6.6倍之多。安住淳說，「6.6倍也好、16億日圓也好，坦白說我不認為這會是最後的答案」，認為國葬經費未來仍有增加可能。
安倍晉三國葬，自衛隊將鳴砲19響敬弔
（中央社）日本政府今（27）日下午將在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬，包括儀仗隊員等預計有1390名自衛隊員參加。載著安倍骨灰的車子抵武道館時，自衛隊員將鳴砲19響敬弔。
安倍國葬儀式今天下午2時（台灣時間下午1時）起舉行，所需時間約3小時。日本政府原本預估出席者約有6000人，但實際估計約4300人，其中海外約700人，包括來自台灣、美國等218國及地區、國際機構代表。
有關今天的國葬，載著安倍骨灰的車子從安倍位於東京富之谷住家出發時，將約有20名自衛隊儀隊隊員在安倍家門前進行儀仗表達弔意。防衛省考慮安排載著安倍骨灰的車子從防衛省正門前方通過。
防衛省參考過去在武道館舉行前首相內閣暨自民黨合同葬禮的案例，除了派自衛隊儀隊進行儀仗外，當載著安倍骨灰的車子抵達國葬儀式會場武道館之際，將擊出「弔砲」19聲響敬弔。武道館周邊的沿街將有自衛隊員等距列隊致意，自衛隊的音樂隊也將演奏。
日本防衛大臣濱田靖一昨天在例行記者會上表示，知道（對於國葬）很多人有不同意見，防衛省將與相關省廳（部會）合作進行必要的籌備工作，希望國葬儀式能順利、莊嚴地進行。
安倍國葬儀式大致上流程是，由治喪副委員長、內閣官房長官松野博一進行儀式開始的致詞後，奏國歌、默哀、播放安倍生前影片。然後由治喪委員長也就是首相岸田文雄、眾議院議長細田博之、參議院議長尾辻秀久、最高法院院長戶倉三郎、友人代表、前首相菅義偉發表追悼詞。
之後，日皇伉儷及上皇伉儷派使者行禮、秋篠宮伉儷、次女佳子等皇族供花，治喪委員長、喪主、遺族、眾議院議長、參議院議長、最高法院院長、友人代表、海外重要人士等獻花。最後恭送骨灰離場。
日本政府為了讓民眾向安倍獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾今天從上午10時至下午4時為止可前往獻花。今天武道館所在的北之丸公園周邊將實施交通管制，如果不是國葬儀式相關人士或一般獻花民眾，無法進到九段坂公園及千鳥淵綠道。
一座獻花台前同時可以有10人獻花，獻花台共有2座。民眾在獻花前，須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。
日本上一次舉行國葬是55年前，1967年前首相吉田茂的國葬，包含12國特使在內，共有73國外交使節出席。1980年前首相大平正芳的內閣暨自民黨合同葬舉行時，美國總統卡特（Jimmy Carter）等人士出席。
安倍晉三國葬預算破3億，經費暴增、承包商不透明惹議
7月8日在輔選時被槍殺身亡的日本前首相安倍晉三將於明天舉行國葬。不過，國葬預算一度追加，甚至超越英國女王伊麗莎白二世的國葬費用，加上承包廠商不透明，引發民眾不滿。
為追悼安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定在9月27日為安倍舉辦國葬，這是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。
日本政府在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2億5000萬日圓（約新台幣5545萬元）作為安倍國葬經費，但這筆經費並不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。
日本政府內閣官房長官松野博一9月初宣布，除原本公布的經費外，加上維安等費用後，國葬花費預估總額約16億6000萬日圓（約新台幣3億6335萬元）。
日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳當時說，政府原本還堅稱只花2億5000萬日圓，結果卻一口氣暴增到6.6倍之多。
安住淳說，「6.6倍也好、16億日圓也好，坦白說我不認為這會是最後的答案」，認為國葬經費未來仍有增加可能。
日本政府之前對國葬經費總金額態度是「國葬後再精算公布」，但因為遭受輿論與在野黨批評轉向，改為在國葬舉行前先公布預估總額。
「國葬」的經費暴增引發在野黨反彈，日本朝野8日下午舉行國會閉會審查，首相岸田文雄出席說明。
岸田列出舉行國葬的理由，包括安倍晉三是日本憲政史上執政最久的首相，留下許多政績，且是在助選時遭襲身亡，國家有必要展現不屈服暴力、守護民主的決心，也禮節性回應各國弔唁，認為對安倍舉行國葬恰當。
部分日本民眾反對政府舉辦安倍國葬，指政府不應浪費這麼多公帑舉辦，但也有人力挺。
日本知名整形醫師高須克彌表示，若要稱頌安倍的功績，這金額實在太便宜。若獲允許，他很想全額捐款當奠儀。
高須在7日推特發文表示：「如果要稱頌安倍晉三先生的功績的話，這樣的金額實在太便宜。」
他還說：「竟然為這種程度的金額起爭執，身為國民的我覺得很悲哀。如果獲允許的話，我願意全額自掏腰包捐款當成奠儀。」
但也有人在高須的推文下回應，「請務必這麼做，請說到做到。16億日圓的納稅錢，我想要給我未來的孩子使用。」
英國女王伊莉莎白二世國葬舉行後，更是有日本民眾質疑，安倍晉三的國葬費用怎會比英女王還高。
根據英國廣播公司（BBC）報導，儘管女王國葬的實際花費並未公開，但英國《每日鏡報》（Daily Mirror）估計約為800萬英鎊，相當於約13億日圓，低於安倍的16億6000萬日圓。
而從東京奧運最終花費130億美元，是原本預估的兩倍多，安倍國葬爆預算似乎也不可免。有民眾猜測，英日兩國國葬費用的差異，或許就在於日本出現了中間業者，多賺了一手。
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「聽爸媽的話──共創友善育兒環境」座談，兒福聯盟x親子天下提出三點呼籲
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兒福聯盟與親子天下於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，邀請網紅父母陳珮芬與林時民、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等人，共同討論如何讓台灣育兒環境更加友善。
長期關注育兒家庭議題的兒福聯盟與親子天下，於6日共同舉辦「聽爸媽的話—共創友善育兒環境」座談，現場邀請到親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」一家、黃瑽寧醫師、石易平副教授及王婉諭立委等進行對話，從不同的角度，分享如何從硬體環境及社會氛圍建構友善育兒環境。除了育兒家長到場發聲之外，現場也播放兒福聯盟2022年育兒支持議題愛心大使－林心如所拍攝的「小朋友，是讓人更好的朋友」形象廣告。心如說自己生孩子後的最大改變是變得更加有耐性，對待他人也更有同理心，教育孩子雖然不是一件簡單的事情，但看到孩子能力逐漸「解鎖」，一切都很值得，也希望大家在公共場合聽到孩子哭時，能多一點包容，給爸媽多一點支持。
兒福聯盟林志嘉董事長致詞時表示，雖然現在政府提供多項經濟補助，減輕家長育兒負擔，但較少關心家長帶孩子外出遇到的不友善狀況，希望藉由這次座談的分享，集思廣益來為爸媽打造方便外出的友善育兒環境。座談現場也公布兒福聯盟「2022年育兒期待與實況焦點團體報告－友善育兒環境篇」結果，呈現當前台灣家長對育兒環境的親身經歷及滿意度。
育有六寶的親子系臉書粉絲團「林叨囝仔The Lins' Kids」媽媽陳珮芬和爸爸林時民一起到場分享養育六個孩子的經歷。育兒11年的他們雖然感覺到政府對於育兒家庭的支持有變多，但育兒環境不論是硬體設施或是社會氛圍都還有改善的空間。媽媽陳珮芬表示硬體設施的部分親子停車位幾乎很難找到，就算找到空間也不夠大，難以讓嬰兒提籃順利上下車，以及買車票只有前兩胎有優惠，反倒像是在懲罰育有多胎的父母。
黃瑽寧醫師則表示不同的家長有不同的教養方式，大部分的育兒困境反而不是硬體，更廣大的父母遇到的困境其實是「時間」，進入職場後很多產業對於育兒父母不友善的狀況就顯現出來，即使有育嬰假也很多父母還是不敢請，但孩子其實是需要很多時間陪伴的，建議企業都開始遠距工作的措施，成為一個常態。
石易平副教授也提到，現在社會對於育兒家庭的不友善是讓人不願生育的一大原因，並舉例新聞時事，有店家要求小孩背完圓周率後面30位才可以進入，小孩在現代社會似乎被貼上不能控制自己、髒亂的標籤。石易平副教授建議友善親子的大方向是「時間」，包含父母上下班工時和學校的上下學時間設計，可以更親子友善，才能有工作時間和陪伴孩子成長的平衡。
王婉諭立委也到場表示，政府一直以來多著重在經濟面的補助，但現行育兒津貼排富條款仍不太合理，育兒家庭的負擔其實非常大，即使是月薪十萬的父母，一個月光安親班也需要負擔三分之一或二分之一所得，且只有經濟面補助很難讓民眾有感或成為大家願意生育的原因，育兒友善的硬體設施和社會氛圍應並重。
兒福聯盟「2022育兒期待與實況焦點團體報告-友善育兒環境篇」
今（2022）年初，兒福聯盟邀請已生育一個孩子的夫妻及未生育孩子的夫妻，辦理4場次的焦點團體，透過彙整與會者對育兒的期待及分享育兒經驗，發表「2022育兒期待與實況焦點團體報告」。兒盟指出，根據育兒家長及育齡夫妻所傳達的心聲可知，台灣當前的育兒環境存在「硬體設施不友善」、「社會氛圍不友善」兩大困境：
（一）硬體設施不友善，帶幼兒出門障礙重重
育兒家庭提到帶幼兒出門的日常，免不了會碰到硬體設施設備缺乏的問題，如：親子車廂一票難求、餐廳廁所或公共空間男廁沒有尿布台、親子停車位被占用、上下車空間太窄等問題。此外，與會的育兒家長也提及，適合幼兒活動的戶外空間明顯不足，尤其都會區之外的地區，可以讓幼兒活動的公園或公共場館更缺乏，少有讓育兒家庭安心的空間可供孩子們活動放電，難以促進幼兒身心平衡發展。
（二）社會氛圍不友善，育兒家庭承受諸多壓力
除了具體的設施設備問題外，育兒家庭帶幼兒出門、用餐，免不了會在意其他路人看待自己和孩子的眼光，如果正好孩子哭鬧，又遇到包容度比較低、甚至想干涉、批評家長教養狀況的陌生人，育兒家庭往往需要同時處理孩子，又得回應他人的指責和抱怨，十分困窘和難熬。未生育夫妻也表示，雖然還沒有帶孩子外出的經驗，但對於社會氛圍是否友善育兒，也有很深的感觸，也會擔心自己是否能承擔這些異樣眼光和壓力。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒福聯盟從2012年調查發現，育兒家長面臨「行路難、如廁難與搭車難」的外出困境，之後促成「兒童及少年福利與權益保障法」修法，增訂孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂等友善育兒環境的條款。雖有相關法條加持，但實體環境改善的速度，仍跟不上家長的需求；兒盟2017年調查發現，近6成媽媽覺得外在環境不友善、帶孩子到公共場所很有壓力；兒盟今年「育兒期待與實況焦點團體報告」也發現，家長仍覺得當前育兒環境不夠友善，雖然法規有進步，有各式親子友善設施的設立，但設施似乎不符合家長需求，像是親子停車格不夠大、親子車廂不夠多等等。因此，兒盟呼籲政府，應普設從育兒需求出發的各項硬體設施，營造同理、體諒育兒家庭的社會氛圍，讓台灣家長更可以安心育兒。
兒福聯盟x親子天下共同呼籲3大訴求：普設育兒設施、同理取代指責、多聽爸媽的話
綜合兒福聯盟2022「育兒期待與實況焦點團體報告」及親子天下爸媽心聲，對於已生育及未生育家庭造成無形的心理壓力。兒福聯盟與親子天下共同提出以下三點訴求，呼籲政府重視家長的需求，回應家長的困境與期待，讓台灣的育兒家庭能得到更有力的支持：
（一）普設育兒設施
我國雖有設置孕婦及親子停車位、親子廁所盥洗室及親子車廂的法源，但實際設置與使用情形，至今無從得知，建議政府對於友善育兒設施進行全國性盤點，並針對設置情況不佳的地區持續追蹤改善，以增加育兒設施的普及率，讓育兒家長帶孩子出門安心無礙。
（二）同理取代指責
在公共場合遇到帶孩子出門的家長，請社會大眾多點耐心，多點禮讓，多點體諒、包容和支持，藉此提升整體台灣社會友善育兒的氛圍，讓每位育兒家長出門在外，都能感受到來自社會各界的同理與善意。
（三）多聽爸媽的話
檢視政府近年來推出的育兒政策，多聚焦於加碼育兒津貼及幼托補助，對於育兒家庭日常使用的公共空間友善度關注不足，建議政府應從家長觀點出發，訂定相關法規時，多邀請家長參與，廣納家長意見，才能規劃出對育兒家庭更友善的公共空間，減輕家長外出的壓力。
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