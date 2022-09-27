古巴公投通過新《家庭法》，同性婚姻、同性伴侶收養與代理孕母合法化
我們想讓你知道的是
對於崇尚男子氣慨，且在1960和1970年代，同性戀仍會被送入軍事化勞改營的古巴社會而言，這是一項具里程碑意義的公投，象徵社會風氣出現重大轉變。新《家庭法》最值得注意的是，婚姻被定義為兩個人的結合，而非一個男人和一個女人的結合。
（中央社）古巴上週末舉行新《家庭法》公投。選務官員昨（26）日表示，根據公投結果，人民同意將同性婚姻、同性伴侶收養以及代理孕母合法化。
《法新社》報導，選委會主席貝爾塞洛（Alina Balseiro）透過國營電視台宣布，初步開票結果呈現「不可逆轉的趨勢」，多達66％有效選票支持新《家庭法》（The Family Code）。
年滿16歲以上的古巴人皆有權參與這次公投，他們須針對「您是否同意家庭法？」的提問回答「是」或「否」。
貝爾塞洛表示，「《家庭法》已獲得人民認可。」
對於崇尚男子氣慨，且在1960和1970年代，同性戀仍會被送入軍事化勞改營的古巴社會而言，這是一項具里程碑意義的公投，象徵社會風氣出現重大轉變。
新《家庭法》最值得注意的是，婚姻被定義為兩個人的結合，而非一個男人和一個女人的結合。
《BBC》報導，然而不可忽略的是，古巴國內仍有來自保守派勢力和宗教團體的強烈反對聲浪。
古巴總統狄亞士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）在周日投票時表示，他預期大多數人民會投下贊成票，新《家庭法》反映了人民、家庭和信仰的多樣性。
這次的變革是古巴同志權利活動倡議者長期努力的成果。過去數十年以來，古巴官方對同性戀的態度出現改變，部分也要感謝古巴前領導人勞爾．卡斯楚（Raúl Castro）的女兒瑪麗拉（Mariela Castro），瑪麗拉為古巴國家性教育中心主任和LGBT權利運動家，長期以來致力於推動有效的愛滋病預防，並促進人們對LGBT人權的認可和接受。
目前已有多個拉丁美洲國家認可同性婚姻，包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多，以及墨西哥若干州分。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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年末壓軸不容錯過！線下大型開發者聚會「AWS Enterprise Dev Day」，精進企業雲端技術競爭力就在此刻
我們想讓你知道的是
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AWS Enterprise Dev Day活動資訊
日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F