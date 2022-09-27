古巴公投通過新《家庭法》，同性婚姻、同性伴侶收養與代理孕母合法化

（中央社）古巴上週末舉行新《家庭法》公投。選務官員昨（26）日表示，根據公投結果，人民同意將同性婚姻、同性伴侶收養以及代理孕母合法化。

《法新社》報導，選委會主席貝爾塞洛（Alina Balseiro）透過國營電視台宣布，初步開票結果呈現「不可逆轉的趨勢」，多達66％有效選票支持新《家庭法》（The Family Code）。

Resultados Preliminares que incluyen Cuba y el exterior

Parte Básico: 8 447 467

Ejercieron el derecho al voto: 6 251 786

Porciento de votación: 74.01%

Boletas validas: 5 892 705

Votos por el Sí: 3 936 790 (66.87%)

Votos por el No: 1 950 090 (33.13%) pic.twitter.com/ZlTjGX3Jux — Elecciones en Cuba (@Elecciones_Cuba) September 26, 2022

年滿16歲以上的古巴人皆有權參與這次公投，他們須針對「您是否同意家庭法？」的提問回答「是」或「否」。

貝爾塞洛表示，「《家庭法》已獲得人民認可。」

對於崇尚男子氣慨，且在1960和1970年代，同性戀仍會被送入軍事化勞改營的古巴社會而言，這是一項具里程碑意義的公投，象徵社會風氣出現重大轉變。

新《家庭法》最值得注意的是，婚姻被定義為兩個人的結合，而非一個男人和一個女人的結合。

目前已有多個拉丁美洲國家認可同性婚姻，包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多，以及墨西哥若干州分。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航