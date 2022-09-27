「孫力軍政治團夥」3人判死緩：習近平加強控制「刀把子」，為習家軍二十大後掌權清除障礙
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《英國廣播公司》（BBC）引述分析說，掌控公安、檢察、法院三大系統的政法系統一向有中共「刀把子」之稱，其中公安系統是軍隊之外掌握武裝力量的另支隊伍，既是維護政權的力量，也可以對政權帶來威脅，孫力軍等人被查的政治意義，反映出政治安全問題。
（中央社）中共二十大前夕，「孫力軍政治團夥」核心人物孫力軍及成員接連獲重刑，其中3人判死緩。分析說，這些定罪是中共總書記習近平加強控制「刀把子」，為習家軍二十大後執掌要害部門清除障礙。
「孫力軍政治團夥」是指以前公安部副部長孫力軍為首的政法系統高官，包括前司法部長傅政華、前上海市公安局長龔道安、前重慶市公安局長鄧恢林、前山西省公安廳長劉新雲以及前江蘇省政法委書記王立科等人。
就在中共第20次全國代表大會10月16日登場前，當局上週陸續宣布上述眾人的一審判決結果，孫力軍、傅政華、王立科判處死緩，龔道安判無期徒刑、鄧恢林判刑15年、劉新雲判14年。
其中孫力軍的罪名包括受賄、操縱證券市場、非法持有槍支，死緩2年期滿後終身監禁，不得減刑、假釋；傅政華罪名之一是受賄罪，死緩兩年期滿後終身監禁，不得假釋；因受賄罪被判處死刑的王立科死緩兩年期滿後也須終身監禁，不得假釋。
中共中紀委國家監委案件審理室副主任孫東升曾表示，孫力軍案「是十九大以來我們查處的最嚴重的案件之一，體現了黨中央對腐敗分子和腐敗行為零容忍的態度和決心。」
外界則對兩年多前爆發的孫力軍案有更多的解讀。
中央電視台今年初推出專題紀錄片《零容忍》，其中評價孫力軍團夥是「政治問題與經濟問題交織，違背黨的初心使命，動搖黨的執政根基，影響黨和國家政治安全」方面的典型。
中共當局去年在開除孫力軍黨籍和公職的通報中則出現了罕見嚴厲措詞，「孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄『兩個維護』，毫無『四個意識』，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言」。
「兩個維護」是指「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」；「四個意識」包括「政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。」
通報還說，孫力軍「在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團」，「在抗擊新冠肺炎疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料」。這些透露出孫案具體案情的內容，引發關注。
旅美的中國問題專家鄧聿文曾對外媒分析，通報呈現的是一種「政治的指控」，「就是說孫力軍所犯的是一個政治問題，不是一個簡單的腐敗、利用權力謀利的問題」，「用中國的語言來講，就是政治站位錯了，三心二意，沒有緊跟習近平。」
另據《英國廣播公司》（BBC）引述分析說，掌控公安、檢察、法院三大系統的政法系統一向有中共「刀把子」之稱，其中公安系統是軍隊之外掌握武裝力量的另支隊伍，既是維護政權的力量，也可以對政權帶來威脅，孫力軍等人被查的政治意義，反映出政治安全問題。
被視為「反習派」的「孫力軍政治團夥」眾人宣判後，有分析指孫力軍等「政法虎」抵制習近平的權威，如今被大清洗，是對背後勢力的一種警告。
中國政治觀察人士、《北京之春》榮譽主編胡平則告訴海外華文媒體，「這些定罪是習近平兩年前發起的這場全面清洗的高潮」，目的是加強他對「刀把子」的控制，拿下孫力軍、傅政華，目的清理習家軍在中共二十大之後執掌要害部門的障礙。
不過，也專家認為，中國因腐敗問題而被撤職及入獄的幹部和黨員人數之多，已不能單靠政治猜忌和派系主義來解釋。
香港《明報》26日的報導援引美國喬治亞州立大學研究中國腐敗問題的政治學教授威德曼（Andrew Wedeman）表示，從深層政治考量，包括清理中共黨內的政治拜金文化和遏止對組織紀律的破壞性，是反腐更重要的因素。
美國南方衛理會大學歷史系副教授克里爾（Macabe Keliher）則說，透過反腐進程，習近平向幹部官員制定並灌輸新的政治道德規範，這場運動無關權力傳遞，而是旨在改變官員行為和重組政治秩序中那些習近平重視的理念。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
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人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
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家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
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心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
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