俄國男性大舉逃亡喬治亞躲避徵召，美國警告普亭動用核武將面臨「災難性後果」
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俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，數以千計俄羅斯男性大舉逃亡躲避徵召，這是俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來引發的最新一波逃亡潮。23歲的尼基塔說：「我別無選擇，只能逃離俄國。究竟為何我必須被捲入這場瘋狂的戰爭？我不想當砲灰，我不想當謀殺犯。」
（中央社）在俄羅斯頒布軍事動員令加強對烏克蘭戰事後，數以千計俄國男性大舉逃亡躲避徵召，有車潮湧入喬治亞，還有前軍官逃往芬蘭。前蘇聯國家哈薩克稱，不會承認俄透過公投兼併烏東。
衛報：俄羅斯動員令，首批徵召者已抵基地
英國《衛報》（The Guardian）引述英國國防部最新更新消息報導，在俄羅斯局部動員令下被徵召的第一批男性，已開始陸續抵達軍事基地。
根據英國國防部，俄國當局已發出數以萬計份徵召文件。英國國防部表示，俄羅斯將面臨提供士兵訓練的行政及後勤挑戰。
英國國防部分析，與許多西方軍隊不同，俄軍會在軍人指派的作戰單位內接受低階初級訓練，而非在專門的訓練機構接受訓練。
不想當砲灰，俄羅斯動員令引發車潮湧入免簽喬治亞
俄羅斯頒布軍事動員令以加強對烏克蘭的戰事後，數以千計俄羅斯男性大舉逃亡躲避徵召，這是俄羅斯今（2022）年2月入侵烏克蘭以來引發的最新一波逃亡潮。
23歲的尼基塔在卡茲貝基（Kazbegi）邊境通行站喬治亞這側的外面告訴法新社記者：「我別無選擇，只能逃離俄國。究竟為何我必須被捲入這場瘋狂的戰爭？我不想當砲灰，我不想當謀殺犯。」
38歲的丹尼斯（Denis）表示：「我們的總統想要我們所有人捲入這場自相殘殺的戰爭，他的宣戰完全不合法。」
厭惡侵略戰爭，前俄羅斯軍官冒險逃往芬蘭
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令局部動員後，一名生於克里米亞、曾持有烏克蘭護照的前俄軍軍官帶著一卡皮箱驅車逃往芬蘭。他受訪時透露，自己對戰爭備感厭惡，並認為普亭終將失敗。
在芬蘭一間裝潢簡單的飯店房間內，前俄羅斯軍官亞歷克斯（Alex）告訴法新社記者，「我不願殺害斯拉夫同胞，他們都是我的兄弟姊妹。」
亞歷克斯說，「在支持戰爭的俄羅斯公民面前，我不由自主地感到厭惡。」亞歷克斯說，「烏克蘭是我的故鄉，而俄羅斯是我的家園，現在我的家園正在我的故鄉大開殺戒。」
烏克蘭親俄4地區入俄公投，步槍配行動票箱逼人投票
俄羅斯掌控的烏克蘭4大地區連續第4天進行所謂公民投票，莫斯科當局希望以此作為併吞領土的依據，不惜以各種手段，甚至出動步槍和行動票箱，逼迫烏克蘭公民在槍口下投票。
這次舉辦加入俄羅斯聯邦公民投票的地區，包括了盧漢斯克州（Luhansk）、頓內次克州（Donetsk）、赫爾松州和札波利沙州（Zaporizhzhia）等4大地區。這次公投為期5天，即將在27日結束。
烏克蘭人和占領區親友聯繫後表示，在入俄公投這段期間，一群持卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov）男性，陪同一個攜帶著移動投票箱的人，在公寓大樓裡挨家挨戶敲門。根據UkraineWorld發布的影片顯示，攜有槍枝及行動票箱的人員在樓梯間走動。
赫爾松市兵役處（Kherson City Military Administration）首長魯霍娃（Galina Luhova）告訴華盛頓郵報：「赫爾松市占領區的公投是在自動步槍槍口下舉行的公投。」
「他們會按公寓的門鈴，如果不開門，他們會拆下大門，要人出來，並在同意加入俄羅斯聯邦那一欄勾記。」
哈薩克：不會承認俄透過公投兼併烏克蘭東部地區
前蘇聯加盟共和國哈薩克表示，不會承認俄羅斯透過舉行公民投票兼併烏克蘭東部地區。哈薩克也是俄羅斯在中亞的親密夥伴之一。
「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）在推特上推文稱，哈薩克不會承認俄羅斯在烏克蘭舉行的偽公投。
推文稱，哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）表示，哈薩克無意承認俄羅斯在赫爾松州、盧漢斯克州、頓內次克州和札波利沙州舉行的假公投。
根據斯馬迪亞羅夫，哈薩克尊重其他國家的「領土完整、主權平等以及和平共處」。
普亭威脅動用核武，澤倫斯基：他並非虛張聲勢
俄羅斯總統普亭日前演說威脅動用核武。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受美國媒體訪問時表示，普亭可能會玩真的。他還提到，烏克蘭在伊久姆（Izium）地區，又發現兩處亂葬崗。
普亭上週在全國電視演說中表示，一旦俄羅斯領土完整遭到威脅，政府會使用任何可用的手段保護國家和人民。
路透社報導，澤倫斯基告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說：「聽好了，之前或許是虛張聲勢，但現在可能真的會發生。」
另外，澤倫斯基還提到，烏克蘭在其收復的烏東城鎮伊久姆再發現了兩處大型墳場，裡面都埋有數百具屍體，同時呼籲各界持續向俄羅斯施加制裁壓力。
特拉斯籲盟國堅定立場，持續支持烏克蘭抵禦俄國
英國首相特拉斯（Liz Truss）受訪說，各盟邦應該在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一事堅定立場，需要繼續支持烏克蘭人，且不應聽信俄國總統普亭的武力威脅。
特拉斯接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，呼籲志同道合的民主國家堅定對抗「專制政權」。特拉斯在訪問中表示：「我認為他沒有預期到自由世界的因應力道。」
她還說：「我們不應該聽信他的武力威脅和虛張聲勢。相反地，我們需要做的是繼續對俄國實施制裁並支持烏克蘭人。」
普亭提核武威脅，美國安顧問：已告知俄將有何後果
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，如果俄羅斯針對烏克蘭動用核子武器，美國會做出果斷回應，且華府已經向莫斯科當局說明他們將面臨的「災難性後果」。
蘇利文接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示：「如果俄羅斯跨越這條線，將帶給俄國災難性後果。美國則會果斷回應。」
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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面對人生五大課題，如何超越自我？用體能訓練的心態為自己展開超越之路
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45秒精彩翻滾，來自19年的苦練，翻滾男孩李智凱，因著奧運銀牌，成為台灣人心中的鞍馬王子。這19年間，除了教練、防護員，他還有一位重要神隊友—妻子，他在求婚貼文裡這麼感謝她：「不論是遇到挫折、失敗與失落，或者訓練受傷伴我走出谷底，她是我努力不懈奮鬥的動力來源。」我們的人生不在奧運場上，而是在人生GYM裡，不妨師法鞍馬王子，把「對的人」留在身邊，一起練生命裡的五大課題。
關關難過關關過，我們需要學習如何鍛鍊自我、更自信面對困難。就像李智凱的幽默態度：「遇到瓶頸算什麼？你還有瓶身跟瓶蓋要過，才能度過這個難關。」鍛鍊自我的過程中不可能永遠順利，但我們可以持續努力！以下列舉生命五大課題中常見的問題情境與自我訓練方法，陪伴大家在人生GYM中的訓練更順利：
工作課題：接受挑戰是最好的自我訓練，彼此陪練成果大於單打獨鬥
工作難題千奇百怪，也許你已經在一間不錯的公司，卻對自己日復一日的工作內容感到茫然？又或者面臨重重的考驗，付出全力卻達不到夠好的表現？工作，如同運動訓練，心態是關鍵決勝點，「即使可能失敗，也要用盡全力」世界球后戴資穎教我們選擇接受挑戰，以對得起自己的工作態度，對自己負責。
當你遇到人生好難、吃苦當吃補時，不妨試著對著鏡子擺出超人姿勢，提醒自己是有能力、有價值的人，以「做就對了」的良好工作態度持續努力。因為即使當下不受肯定，做好自己的工作，就是為自己的未來找到更好的舞台，為超越自己做前置準備；擁有神隊友，也是不可或缺的，一起努力的夥伴，互相陪練、交流成長，絕對會比單打獨鬥更能達成理想目標。
人際關係課題：基本訓練是「尊重」，進階訓練是「找到對的夥伴」
在與人相處上，我們常因過於在乎，而把對方看得太重，甚至期待對方以同等態度回應，一旦期待落空，心中的不平衡感就會出現，甚至產生自我否定與懷疑，這樣的心態很容易讓關係變質，走向怨懟，甚至破局收場。
與人相處首先訓練「尊重」。要尊重自己、知道自己值得被愛，而不是只有無止境的付出才能得到對方的愛；再來尊重每個人都是獨立個體，不強加自己的喜好與期待在別人身上，保持讓彼此舒服的空間，才是平衡關係的第一步。
此外，就像職業運動選手需要優秀的陪練員，請花些時間為自己尋找一起陪練人生的好夥伴。美國知名企業家Jim Rohn曾提出「五人平均值」理論，意思是你的人生樣貌，會是你最親近的五個人的平均，他們的性格、生活習慣多多少少潛移默化著你的人生。請訓練自己將對的人留在身邊、不對的人早日放下，互相帶領彼此進步。
家庭課題：培養同理心，創造空間，陪伴彼此一生
家人關係像一支球隊，當每位成員在最適合自己的位置、彼此付出時，才能讓家庭的能量發揮到最大。但若強加期待於家人，忘卻同理心，則會適得其反，就像父母常向子女要求：「你應該要努力成為頂尖」，卻對子女的優點視而不見；子女則常覺得「爸媽都不了解我」，卻忽略他們也在學習如何當父母。
和諧的家庭關係，來自培養「同理心」，請試著放下期待、好好聆聽、避免情緒勒索。當你放下期待時，不滿的情緒會消失，聆聽才有機會發生，這也是為彼此創造空間，找到對彼此都好的相處模式。家人是一輩子的連結，不是一輩子的壓力，就用空間來保護最親密的家人吧，讓彼此擁有生活的餘裕。
心理健康課題：練習接住負面情緒、珍惜陪伴能量
運動不可能只有勝利，更多的是面臨失敗的時刻，人生也是。當不如意發生時，隨之而來的負面情緒會讓人失去希望和前進的動力，如何面對它？除了不閃躲的勇氣，我們首先要做的是「接納」。
產生負面情緒是再自然也不過的事，就連球后小戴都承認：「我也不是無時無刻都滿滿的正能量，但正面的想法確實可以幫助自己更好。」在正能量被負面情緒打擊之時，請先允許自己接住情緒，不自責、不批判、沒有好壞對錯。
再來，為自己做點深呼吸，爭取機會讓正能量反彈向上。同時，擁有健康的支持系統也是必要的，請好好珍惜身邊的陪伴關係，它能幫助你走得更遠。
身體健康課題：找到好的人生夥伴一起前行，堅持訓練計畫
嘗試各種訓練的你，自然不會忽略生理健康訓練，「好好過生活」這簡單的五個字，需要有計劃地落實。每日進行體能訓練、攝取均衡營養、充足睡眠，我們自然能擁有健康多一點。同時別忘了More Fun Together，為自己找到志同道合的夥伴，帶領我們看見更好的自己。
不論你現在面臨哪一種人生練習題，請相信自己不是孤單地面對訓練，因為在人生GYM的這條路上，你會遇見好夥伴，彼此分享正能量，也有中國人壽提供完整保障、全力守護，讓你沒有後顧之憂地專注訓練、超越自我朝夢想勇敢前行。