俄烏戰爭與普亭「核威脅」：盤點俄羅斯與其他八國的核武器現狀

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）宣布部分軍事動員的同時還警告說，他會使用「我們掌握的一切手段」捍衛俄羅斯領土。

普亭此言再次引起世界各地對核武器的關注。

但和普亭從前的核威脅一樣，分析人士認為，他的行動或許應被解讀為警告其他國家不要升級對烏克蘭的干預，而不是任何暗示使用核武器的意願。

核武器已經存在了近80年，許多國家將其視為繼續保障國家安全的一種威懾力量。

俄羅斯有多少核武器？

所有關於核武器的數據都是估計的，但根據美國科學家（Federation of American Scientists）的數據，俄羅斯擁有5977枚核彈頭，即可引發核爆炸的裝置，其中包括約1500枚已退役並將被拆除的核彈頭。

在剩餘的將近4500枚核彈頭中，大多數被認為是戰略核武器，即包括彈道導彈或火箭，可以進行遠距離攻擊。這些武器通常與核戰爭有關。

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其餘的則是體型較小、破壞力也較小的核武器，它們用於戰場或海上的短程使用。

但這並不意味著俄羅斯已擁有數千枚遠程核武器。

專家估計，目前俄羅斯已「部署」的核彈頭約有1500枚，它們被部署在導彈、轟炸機基地或海上潛艇上。

與其他國家相比如何？

全世界有九個國家擁有核武器，包括中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、俄羅斯、美國和英國。

包括中國、法國、俄羅斯、美國和英國在內的191個國家簽署了《不擴散核武器條約》（NPT）。

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根據該協議，這些國家必須減少其核彈頭庫存，並在理論上致力於徹底銷毀這些核彈頭。

自1970和1980年代以來，這份條約已減少了這些國家儲存的核彈頭數量。

印度、以色列和巴基斯坦從未加入《不擴散核武器條約》，而北韓在2003年退出了該條約。

以色列是這九個國家中唯一一個從未正式承認其核計劃的國家，但人們普遍認為以色列擁有核彈頭。

烏克蘭沒有核武器，儘管總統普亭曾提出相關指控，但沒有證據表明烏克蘭曾試圖獲得核武器。

核武器的破壞力有多大？

核武器從設計層面即是為了造成最大程度的破壞。

破壞程度取決於一系列因素，包括:

彈頭的大小

它在離地面多高的地方引爆

當地環境

但即使是最小的彈頭也可能造成巨大傷亡和持久的後果。

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二戰期間，在日本廣島造成14.6萬人死亡的原子彈釋放的能量約等於1.5萬噸TNT烈性炸藥。

而現在的核彈頭釋放能量可以超過100萬噸當量。

在核爆炸的直接影響區，幾乎沒有人能倖存下來。

在一道眩目的閃光之後，會出現巨大的火球和衝擊波，可以摧毀數公里內的建築物和物品。

什麼是「核威懾」？它起作用了嗎？

維持大量核武器的理由是，擁有完全摧毀敵人的能力可以防止對方攻擊你。

一個廣為人知的術語是「相互保證毀滅」（Mutual assured destruction）。

儘管進行了多次核試驗，其技術複雜性和破壞力也在不斷增加，但自1945年以來，核武器從未在戰場上被使用過。

俄羅斯的政策也承認核武器僅是一種威懾力量，並列舉了四種使用核武器的情況：

發射彈道導彈攻擊俄羅斯聯邦或其盟國領土

對俄羅斯聯邦或其盟國使用核武器或其他類型的大規模毀滅性武器

攻擊俄羅斯聯邦的重要政府或軍事場所，威脅其核能力

在國家生存受到嚴重威脅的情況下，使用常規武器侵略俄羅斯聯邦

分析：普亭深思熟慮後的選擇

BBC安全事務記者 戈登・科雷拉（Gordon Corera）

核武器的陰影從一開始就籠罩著這場衝突，普亭深思熟慮後決定這樣做。

他在自己處於不利地位的時候用過核武器威脅——例如，在戰爭之初莫斯科未能實現迅速推翻烏克蘭政府的計劃之後，（當時普亭將俄羅斯的核威懾置於「特別」戒備狀態）；現在又在烏克蘭的反攻從俄軍手中收復失地之時。

普亭希望提醒人們的是，這些武器的毀滅性威力能夠恐嚇和威懾他的對手，迫使他們重新考慮。

還有一個國內動機，俄羅斯民眾會擔心部分動員令以及普亭自己有關北約以某種方式威脅俄羅斯本身的說法。談論核武器也是一種安撫國內輿論的方式，即，儘管形勢不利，但俄羅斯仍然有能力自衛。

俄羅斯軍事定律指明，只有在俄羅斯國家本身受到威脅時才會使用核武器。值得注意的是，普亭用的是防禦性說法，是要對他所說的西方核威脅做出回應。

他還提到的這不是「虛張聲勢」，指的是俄羅斯領土完整受到威脅的情況。一個重要的問題是，在烏克蘭領土上舉行的全民公決結束之後，俄羅斯會認為其領土延伸到哪裏。

所有這些都表明，動用核武器遠非迫在眉睫，甚至是不可能的。

雖然不能完全排除使用核武的可能性，特別是如果普亭感到俄國國家安全受到威脅，但西方目前的反應更可能是，密切關注俄羅斯的行動，而不是言論，並繼續專注自己的戰略。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九