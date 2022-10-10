土耳其地下城：擁有2000年歷史的世界奇觀，究竟是誰建造的？
我們想讓你知道的是
代林庫尤直到1963年才被一個不知名的當地人「重新發現」，因為他的雞不斷走失。在裝修家居時，這些家禽消失在改造過程中產生的一個小裂縫中，再也不會出現。經過進一步調查和挖掘，土耳其人發現了一條黑暗的通道......
在土耳其卡帕多奇亞（Cappadocia）著名的「童話煙囪」下超過85公尺的地方，有一座巨大的地下城市，數千年來幾乎一直在使用。
當我徒步穿過卡帕多奇亞的愛谷（Love Valley），猛烈的陣風把鬆軟的泥土吹向空中。粉紅色和黃色的山坡給連綿起伏的風景染上了深深的紅色，煙囪般的岩層隱現在遠處。天氣乾燥、炎熱、多風，美得令人窒息。幾千年前，這種不穩定的火山環境，自然地將我周圍的塔尖雕刻成蘑菇頂的錐形，現在吸引了數百萬遊客到土耳其中部地區徒步旅行或乘坐熱氣球。
但在卡帕多奇亞破碎的表面下，一個同樣巨大的奇蹟隱藏了幾個世紀；這是一座地下城市，可以一連幾個月隱藏多達兩萬名居民的行蹤。
埃倫古布古城（Elengubu），今天被稱為代林庫尤（Derinkuyu），深埋地表85公尺以上，包括18層隧道。它是世界上挖掘出來的最大的地下城市，幾千年來幾乎一直在使用，從佛里幾亞人（Phrygians）到波斯人，再到拜占庭時代的基督徒。
在20世紀20年代，當卡帕多奇亞的希臘人在希臘－土耳其戰爭中面臨失敗，最終將它放棄，並突然集體逃往希臘。不僅洞穴般的房間綿延數百英里，該地區被認為發現了200多個小型、獨立的地下城市，可能與這些隧道相連，形成了巨大的地下網絡。
據我的導遊蘇爾曼（Suleman）說，代林庫尤直到1963年才被一個不知名的當地人「重新發現」，因為他的雞不斷走失。在裝修家居時，這些家禽消失在改造過程中產生的一個小裂縫中，再也不會出現。經過進一步調查和挖掘，土耳其人發現了一條黑暗的通道。這是通往代林庫尤地下城市的600多個私人住宅入口中的第一個。
挖掘工作立即開始，發現了錯綜複雜的地下住所、乾糧倉庫、牛舍、學校、酒廠，甚至還有一座教堂。整個文明都被安全地藏在地下。這個洞穴城市很快被成千上萬的土耳其最不害怕幽閉的遊客挖掘出來，1985年，該地區被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄（Unesco World Heritage）。
這座城市建造的確切日期仍然存在爭議，但雅典的色諾芬（Xenophon of Athens）大約公元前370年所寫的《阿納巴希斯》（Anabasis）似乎是與代林庫尤有關的最古老的文字作品。在書中，他提到了卡帕多奇亞地區或附近的安納托利亞人（Anatolians），他們住在地下挖掘出來的房子裡，而不是該地區著名的更受歡迎的懸崖窯洞。
佛羅里達州立大學（Florida State University）古典研究副教授安德烈・德喬吉（Andrea DeGiorgi）表示，卡帕多奇亞獨特地適合這種地下建築，因為土壤中缺乏水分，其岩石具有延展性，易於模塑。「該地區的地貌有利於挖掘地下空間，」她說。她並解釋到，當地的凝灰岩或石灰岩土壤，很容易用鏟子和鎬等簡單的工具雕刻。同樣的火山碎屑物質自然地形成了童話般的煙囪和突出地面的陰莖狀尖頂。
但究竟是誰創造了代林庫尤仍然是個謎。地中海窯洞研究專家貝爾蒂尼（A Bertini），在他的一篇關於區域洞穴建築的文章中指出，西臺人（Hittites）往往是這些龐大地下洞穴網絡的奠基人，「他們可能在公元前1200年左右受到佛里幾亞人的攻擊時，挖掘出了岩石的最初幾層。」在德林庫尤發現的西臺人的手工藝品，進一步證實了這一假設。
然而，這座城市的大部分可能是由佛里幾亞人建造，他們是鐵器時代技術高超的建築師，有能力建造複雜的地下設施。「佛里幾亞人是安納托利亞最著名的早期帝國之一，」德喬吉解釋。大約在公元前1000年結束時，他們在安納托利亞西部發展起來，喜歡將岩石形成紀念碑，並創造出引人注目的岩石切割外牆。雖然難以捉摸，但他們的王國擴展到安納托利亞西部和中部的大部分地區，包括代林庫尤地區。
最初，代林庫尤可能是用來儲存貨物的，但它的主要用途是臨時避風港，以抵禦外國侵略者，卡帕多奇亞在整個世紀看到了不斷變化的統治帝國。「帝國的繼承及其對安納托利亞景觀的影響，解釋了代林庫尤這樣的地下避難所，」德喬吉解釋。
「然而，在（第七世紀）伊斯蘭襲擊（以基督教為主的拜占庭帝國）的時候，這些住宅被充分利用了。」當佛里幾亞人、波斯人和塞爾柱人（Seljuks）等人都居住在這一地區，並在隨後的幾個世紀裡擴張到這座地下城市時，德林庫尤的人口在拜占庭時代膨脹到頂峰，有近2萬居民生活在地下。
如今，只要花60土耳其里拉（2.8英鎊），你就可以體驗地下生活的殘酷現實。當我進入發霉的狹窄隧道時，幾個世紀以來火把點燃的煤煙把牆壁燻黑了，一種不熟悉的幽閉恐懼症的感覺開始襲來。
然而，在代林庫尤擴張的各個帝國的聰明才智很快顯現出來。故意狹窄、簡短的走廊迫使遊客在迷宮般的走廊和住所中彎著腰，排成一列——顯然對闖入者來說不合適。在昏暗的燈光下，重達半噸的圓形巨石擋住了18層樓之間的門，只能從裡面移動。在這些笨重的門中央的小而圓的洞，可以讓居民們在保護周邊安全的同時刺穿入侵者。
Tags：
當你買房之後 別忘了做這件事！
我們想讓你知道的是
45歲的王先生剛買了房，未料沒多久就遭遇車禍不幸受傷，住院療養後，所幸並無大礙，但他也因此而感到心驚膽跳。因為上有老、下有小要扶養的他，是家中唯一經濟支柱，萬一真有個閃失，近千萬的房屋貸款誰來承擔？這樣的事件何嘗不是台灣眾多家庭的縮影？
根據聯徵中心資料顯示，2021年平均房貸金額超過700萬元，以35~55歲為大宗，平均貸款金額則介於660~780萬元，再再證明人生責任最沉重的中壯族群，肩負不小的房貸壓力，更應該善用房貸型壽險，為家庭生活添加更可靠的保障，以避免家中頓失經濟來源，原本的幸福生活就此轉折。
房貸型壽險主要針對房貸而設計，所以借款人、要保人及被保險人，須為同一人，屬於定期險，保費較一般終身壽險低，免體檢額度亦可放寬，以臺銀人壽來說， 55歲以下免體檢額度為1,500萬元，56歲~60歲則為1,000 萬元，66歲以上則一律需要體檢。
該如何投保房貸壽險呢？臺銀人壽建議掌握五大重點
一、以家中經濟來源為主要投保對象：優先以肩負「房貸責任」的一家之主為被保險人，當其發生不幸而身故或完全失能，保險公司會將理賠金用來償還房貸，以避免還款壓力落在家人身上，才能預防房屋淪為被法拍的命運。
二、根據家庭責任及經濟能力選擇適合類型：房貸壽險有「平準型」與「遞減型」，差別在於保額是否固定不變。以貸款500萬，貸款20年，保額500萬元，保障期間20年為例，平準型保額固定，理賠金不會隨著房貸償還而逐年減少，直到繳完房貸為止，保額都維持500萬元不變。遞減型保額則會隨著時間而逐年遞減，當房貸還款十年後，房貸從500萬償還到剩下約250萬，相對的保額也會隨時間逐年遞減到約300萬。
若壽險保障不夠或家庭責任重的人，可以選擇「平準型」，保費雖比「遞減型」高，但保障相對較高，適合有經濟能力、且希望給家人多些保障者。若是已有較高壽險保障或家庭責任較輕的人，即可選擇「遞減型」，保費較平準型低，很適合小資族投保，經濟又實惠，較能輕鬆負擔保費。
三、把握足期足額、專款專用：房貸繳多久、繳多少，保額就買多少、保多久，例如房貸500萬元、貸款期限20年，房貸壽險保障最好也是500萬元、保險期間 20年，而且要專款專用，才能讓家人有保障。
四、是否提供加值保障：除了身故或失能理賠金之外，有些房貸壽險還會提供加值保障，除了身故及完全失能保障之外，還加入類旅平險概念，提供特定意外傷害身故保險金(搭乘大眾運輸交通工具)、完全失能扶助金、意外傷害失能安養金、重大燒燙傷等保障，可以說是集結「壽險」、「失能險」、「意外傷害險」等多元保障的保單。
五、選擇優質保險公司：房貸金額高、期限長達數十年，房貸壽險保障必須要能夠長長久久，才能有效規避長期房貸風險，因此，選擇優質保險公司很重要。臺銀人壽為國營品牌，有能力永續經營，且近7年來房貸壽險理賠金已逾上億元，協助許多家庭轉移債務風險、度過難關，獲得了良好口碑，成為許多人房貸壽險的首選。
晉升為有巢族固然欣喜，不過，風險不知道何時會來到，唯有投保了理債保單：房貸壽險，才能「留愛、留房，不留債」。
房貸壽險平準型VS遞減型
|平準型
|遞減型
|特色
|理賠金不會隨房貸清償而減少
|理賠金隨時間逐年而遞減
|保費
|較高
|較低
|適合對象
|希望給家人多一份保障者、築巢雙薪族
|預算較低者、首購小資族、以房養老族、人生溫拿族
臺銀人壽 廣告