世界領袖聚首一堂，國內卻充斥反對聲浪：日本前首相安倍晉三國葬為何充滿爭議？

Photo Credit: Reuters / BBC News 安倍晉三重塑了日本的對外政策，這為他帶來支持者和反對者

一周前，各國領袖赴倫敦出席英國女王伊莉莎白二世的國葬，現在，政要們又前往地球的另一端出席日本前首相安倍晉三的國葬。

在日本，這場花費16.5億日圓（約1140萬美元）的國葬引起了民意反彈，多項民調都顯示，過半數日本人反對國葬。上周，上萬名民眾在首都東京街頭示威，一名男子更在首相岸田文雄辦公室附近自焚抗議，要求取消國葬。

但另一方面，國葬也吸引了日本在全球的盟友，美國總統拜登不會出席，但副總統賀錦麗（Kamala Harris）將出席。新加坡總理李顯龍，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及其三位前任也將參加。印度總理莫迪（Narendra Modi）沒有參加英國女王的葬禮，但將飛往東京向安倍晉三致意。

戰後第二位獲國葬待遇的首相

世界領袖聚首一堂出席國葬，日本國內卻充斥反對聲浪，背後有什麼原因？

首先，國葬本身不是一個正常的事件。在日本，國葬是為皇室成員保留的，二戰後只有一位政治人物（前首相吉田茂）獲此榮譽，而那是在1967年。

安倍晉三獲國葬待遇的部分原因，是他的死亡方式，他在7月初一次選舉活動上遭槍殺，而日本為他哀悼。民意顯示他在國內從未大受歡迎，但很少有人會否認他給日本帶來了穩定和安全。

為他舉行國葬也是反映了其地位，他是日本在位最長的首相，可以說，戰後沒有其他領袖對日本在世界上的地位產生如此大的影響。

「領先時代」的安倍

Photo Credit:Reuters / BBC News

前安倍顧問丶政治學教授鈴木一人（Kazuto Suzuki）形容，安倍「領先時代」。「他知道權力平衡不斷改變，中國的崛起當然會打破平衡，重塑地區秩序。因此，他想發揮領導作用。」

鈴木教授指出，前美國總統歐巴馬成立《跨太平洋自由貿易協定》（TPP），旨在將美國在亞太地區的盟友聚集在一個巨大的自由貿易區，2016年川普命令美國退出TPP，外界都預計它將瓦解，但並沒有。

安倍晉三接下了領導權，促成了名字更加複雜的《跨太平洋伙伴全面進步協定》（CPTPP）。這是個糟糕的名字，但它標誌著日本願意在亞太地區發揮主導作用。安倍還在「四方安全對話」（Quad）的建立過程中發揮了關鍵作用，Quad成員包括美國丶日本丶印度和澳洲。

帶領日本軍事化

此外，安倍晉三大幅改變日本的軍事。他在2014年強行通過法案，「重新解釋」日本戰後的和平憲法，允許日本行使「集體自衛權」，意味著這是日本戰後，首次能與美國盟友一起在海外採取軍事行動。

這項立法引起巨大爭議，至今仍能感受其漣漪。在東京遊行反對國葬的上萬人指責安倍帶領日本走向戰爭，示威人士工美智子（Machiko Takumi）說：「這意味著日本將與美國人作戰，即是使日本能夠再次進入戰爭狀態，這是我反對國葬的原因。」

Photo Credit: EPA / BBC News

日本是個飽受戰爭創傷的國家，但讓人們對安倍感到憤怒不僅僅因為原子彈爆炸的記憶。日本戰後和平憲法明文規定該國「放棄戰爭權」，安倍若要改變這一點就應該發動全民公投解決，但他知道自己會輸，因而選擇「重新解釋」憲法。

上智大學政治學教授中野晃一說：「安倍被視為不對人民負責的人。無論他做了什麼，他都是違反憲法原則的，他違背了民主原則。」

哪個國家不哀悼？

但對安倍支持者而言，以上種種都忽略了問題的關鍵。安倍晉三比任何其他世界領袖早看到中國威脅，並決定日本必須成為美日聯盟的一個重要成員。

安倍前顧問鈴木一人指出，安倍晉三很有前瞻性。「他看到中國將崛起，而美國將從該地區退出。為了讓美國繼續參與這個地區的事務，他意識到我們需要有自衛能力。」

一個重新武裝並有軍事能力的日本，除了受到華府歡迎，也獲其他亞太國家支持，因為他們同樣擔心中國的威脅。安倍在堪培拉和新德里找到了合作伙伴，他遇刺後，印度總理莫迪宣布設立全國哀悼日。

不過有一個地方，安倍並沒有被哀悼，反而不斷被譴責為戰爭販子和修正主義者，那就是中國。這也許可以解釋為什麼北京派副總統王岐山去倫敦參加女王國葬，卻派外國人從未聽說過的前科技部長去東京。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九