【專訪】李安妮參加國葬想對安倍及父親說：請你們放心，我們都會做對的事，走對的道路
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李安妮受訪時提到李登輝與安倍的關係。她說，兩人就如同師徒、朋友、父子。如同師徒是父親有很多治國理念傳授給安倍；如同朋友是兩人都互相關懷、分享經驗；如同父子是指兩人都很關心彼此的家庭、健康、身心，她認為這是父子關係才有的特質。
（中央社）前總統李登輝之女李安妮26日抵達東京，預定出席日本前首相安倍晉三國葬。李安妮談到父親與安倍情同父子、師徒及朋友，她在明天國葬想對安倍及父親說：「請你們放心，我們都會做對的事，走對的道路。」
李登輝基金會董事長李安妮日前接受安倍晉三家屬邀請參加9月27日舉辦的國葬。她26日抵達東京，下榻東急大飯店（Capitol Hotel Tokyu）。
《中央社》報導，李登輝基金會說，在眾多飯店中，李安妮並未選擇最知名的大倉或帝國作為行旅，而是挑選東京東急大飯店，背後有其特殊淵源。
李登輝基金會表示，2015年7月，李登輝赴日並在國會演講，當時下榻的飯店就是東京東急大飯店。而根據李登輝前日本秘書早川友久的敘述，時任首相的安倍晉三透過飯店內較隱密通道，前往李登輝的住宿房間，當時李安妮也在現場；李登輝與安倍暢談了將近半個小時，「就像許久不見的父親與兒子見面」。
李登輝基金會說，多年後，李安妮因國葬而赴日，並入住當年李登輝與安倍晉三見面的飯店，有著難以取代的情感及歷史意義。
此外，李安妮與前總統夫人曾文惠各有一封慰問私函，也會在這次的旅途中送交安倍家屬手中。
李安妮說，當時她和姊姊李安娜陪同父親訪日，時任首相的安倍晉三特別到飯店與父親見面。她見到安倍時，覺得安倍的姿態很低、很親切，而那應該就是父親與安倍的最後一次相會。
她還說，父親辭世後，安倍一直表達想訪台到墳前祭拜的意願，原本今年7月底李登輝逝世週年時，預定邀請安倍參加李登輝基金會舉辦的研討會，未料造化弄人，安倍難圓訪台悼念心願。
李安妮受訪時提到李登輝與安倍的關係。她說，兩人就如同師徒、朋友、父子。如同師徒是父親有很多治國理念傳授給安倍；如同朋友是兩人都互相關懷、分享經驗；如同父子是指兩人都很關心彼此的家庭、健康、身心，她認為這是父子關係才有的特質。
她表示，自己和安倍同齡，父母親視安倍如同自己的兒子。母親曾文惠7月8日在得知安倍遇刺後，一直關注安倍的安危，得知安倍過世消息時，全家都很心痛，李家與安倍家至今仍維持連繫，所以這次由她代表李家前來出席國葬弔唁。
她透露，母親以口述的方式請人寫下慰問信，信紙是特別設計的，印有父親與安倍在翠山莊門口的合照。
李安妮說：「對台日友好的兩位重要的主角（李登輝與安倍）都在因緣際會有過美好的互動和果實，就在我們期待有更好的結果時，卻相繼殞落了，自己覺得這是上帝給的試煉。」不過，她知道，台日兩國有很多年輕人願意承擔責任。
《中央社》記者問到，明天國葬想對安倍說什麼話？李安妮說，她不但要跟安倍說，也要跟父親說：「請你們放心，請你們在天上守護我們，我們都會做對的事，走對的道路。」
李安妮一行3人26日下午搭機抵達東京羽田機場，駐日代表謝長廷前往接機。她晚間接受日本李登輝之友會會長渡邊利夫接待，在餐敘前致詞說，很感謝日本李友會對台日友好的貢獻。
她還說，李登輝基金會預定3至5年內設立李登輝紀念圖書館，地點就是在象徵台日友好關係的台灣大學。
李安妮期待李登輝紀念圖書館提供年輕人一個可深入了解台日關係的場所，請日本李友會的人多予以協助。她也邀請日本李友會的成員在疫情解封後訪台，她將陪大家去五指山、李前總統長眠的五指山國軍示範公墓特勳區。
出席這場餐敘者包括日本李友會副會長辻井正房、常務理事趙中正、淺野和生、越野充博、事務局長柚原正敬。全日本台灣連合會（全台連）會長趙中正的女婿、眾議員山口晉受邀出席。由全台連事務局長長峰俊次擔任口譯。
東急大飯店為接待李安妮等貴客，特別在餐敘會場擺設台日國旗、2015年李登輝下榻時贈送印有「誠實自然」揮毫的瓷盤，以及李登輝與飯店當時負責人的合照。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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