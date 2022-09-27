英鎊危機與新政府的低級錯誤

文：TaJ

英鎊連日大瀉，兌美元周一（9月26日）一度下跌4.7%至1.035，創紀錄新低，花旗集團歐洲、中東和非洲外匯策略主管Vasileios Gkionakis形容，英國正面對貨幣危機。

新加坡銀行首席經濟學家莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）把英鎊稱為「英國披索」（British peso）:「看來（英國）正走向通常在新興市場才出現的市場危機，為政者難以建立其公信力。」他預言，如果英鎊繼續大幅波動，英倫銀行可能要加息達一厘才有望穩得住英鎊。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 英倫銀行

英倫銀行聲明未能穩住市場信心

英倫銀行在英鎊創新低後隨即表示「如有需要，將毫不猶豫改變利率以對抗通脹」，財政部亦聲言11月有新方案應對債務問題。不過，當英倫銀行表明，要到下次議息會議（11月）才評估金融資產價格波動，市場意會到央行不會有任何緊急應對措施，原本穩住於1.093水平的英鎊，又再回軟至1.07。

貨幣貶值有利出口競爭力，出口大國如日本，坐擁豐厚經常帳盈餘，應對貨幣弱勢的能力自然較強，但擁有「雙赤」（經常帳赤字及財政赤字）的英國，情況卻是跟新興市場相近，接棒不足三個星期的英國首相卓慧思政府，於上周五（23日）發表政府「迷你預算」，提出半世紀以來最大規模減稅方案，確實會令雙赤問題更嚴重。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 英相卓慧思（左）、財相關浩霆。

新政府的低級錯誤

《衛報》財經編輯Larry Elliot形容，英鎊暴跌突顯了新任財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）「小學雞式」犯錯（schoolboy error），也反映了市場對卓慧思政府的信心正迅速瓦解。匯率一旦急瀉，劣勢就很難挽回，關浩霆的「迷你預算」一出，即觸發「動量交易」（Momentum trading），反映市場憂心英國政府財政狀況及借貸成本趨升，但關浩霆卻仍不知止，誓言減稅方案陸續有來，其對市場情緒之無感及欠缺經驗暴露無遺。而英倫銀行表明11月才再出手，對於無序暴跌的英鎊來說，也實在太遙遠。

對通脹火上加油

身陷40年來最強通脹的英倫小市民，聽到減稅倒也不會說反對，但隨之而來的英鎊急瀉卻是觸目驚心，皆因這對本已極嚴峻的通脹問題火上加油。