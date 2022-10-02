《裴社長廚房手記2》：陳水扁因爲洗錢案成為《壹週刊》連續二十期封面，史無前例
我們想讓你知道的是
從《壹週刊》三七七期開始，《壹週刊》連續做了二十期阿扁和家人涉案的封面。我們除了檢視弊案外，也延伸到阿扁家人遭遇的困境，比如阿扁孫子在學校遭受霸凌或是吳淑珍病情報導，幾乎是一期兩篇，《壹週刊》同仁火力全開。現在想起來，那真是週刊紙本的黃金歲月。
文：裴偉
蛋包飯
前總統陳水扁在第一任總統期間，非常喜歡親近媒體，他定期與媒體總編輯下鄉，我當時是《壹週刊》總編輯，也是阿扁邀請的對象。有一次在屏東某漁業養殖所，阿扁特別請我和他一起吃早餐，同桌的官員只有總統府祕書長邱義仁。
阿扁聊著聊著忽然說：「我應該不會成為你的封面，邱義仁比較有條件吧。」我聞言認真回答：「緋聞機會可能不大，但若是弊案，隨時可以成為封面人物。」話說完沒有幾年，阿扁因為國務機要費成為《壹週刊》封面人物，更因為洗錢案，做了《壹週刊》連續二十期封面，史無前例。
我之前在臉書上寫李登輝國安密帳始末，前總統陳水扁留言：「我事先不知道，知道後是把將近四十億元的國安密帳全部繳庫。」在《壹週刊》報導國安密帳後，阿扁總統確實將國安密帳繳交國庫，但國家仍有祕密外交需要進行，所以總統府另編國務機要費，這是國務機要費的濫觴。二○○六年六月二十二日，阿扁爆出國務機要費涉不法疑雲，由高檢署查黑中心負責調查。二○○六年八月十二日，民進黨前主席施明德發起倒扁政治運動，九月九日百萬紅衫軍聚集凱達格蘭大道，要求阿扁下台。
我為什麼詳述這段歷史？因為紅衫軍行動太震撼，阿扁的親人有點擔心，所以移動了資金，被艾格蒙盯上，所以衍生了後來的海外洗錢事件。這也成了《壹週刊》二○○八年的代表作。
記得二○○七年的秋天，我和謝忠良在開封街添財日本料理吃飯。那時候新聞全繞著阿扁家族的國務機要費，謝忠良悄悄地告訴我他收到訊息，想要開始查阿扁收受獻金洗錢的事，目前訊息很微弱，要花點時間查清楚。記得那天我們特別吃了添財的蛋包飯。
謝忠良的母親以前經營錢莊，生意做得很大，無暇顧及小孩子的三餐，所以拿錢給紅玉小館包餐。謝忠良高中每天下課就到小館子，一碟煎魚、一盤青菜、一個蛋包飯，數年如一日。每次我們到添財，謝忠良總會請大師傅做一份蛋包飯，他青春記憶中的蛋包飯。飯是炒過番茄醬，紅通通的炒飯。三顆蛋加鮮奶油入鍋炒到極嫩，放在炒飯上用刀劃開，讓蛋包覆在飯上，這就是謝忠良念念不忘的蛋包飯。大廚做出來後，我們一人一半分而食之。我本來想多問他母親的事，謝忠良把話題轉到阿扁身上，我們都知道，環繞阿扁的國務機要費及洗錢案的暴雨將至。
二○○八年八月初《壹週刊》專案組的一次編採會議，那時候謝忠良是專案組顧問，現在《鏡週刊》的總編輯廖志成時任專案組副總編輯。會議中現任《鏡週刊》執行副總、時任專案組主任吳明儀提及特偵組有立案查阿扁洗錢，最近可能要收網。會後資深記者林益民告訴吳明儀，他和調查局的線民之前有聊到：「艾格蒙聯盟通報進來，阿扁透過黃睿靚海外洗錢，事涉三千萬美金。」吳明儀覺得訊息值得鞏固，要林益民回去再查，林益民一去接觸消息來源，調查官完全嚇到，連忙聲稱沒有此事，之前是胡說八道。
原來，查案公文上到調查局長葉盛茂就完全卡住，調查官眼見長官吃案，只好否認。不過吳明儀認為有黃睿靚的名字，有艾格蒙，有金額，這訊息應該是真的，所以他自己私下詢問法務部和特偵組，特偵組之前不知，一聽大驚，雷霆萬鈞壓向調查局查證，調查局擋不住特偵組，只好將公文和盤托出。
吳明儀幾經查證，發現黃睿靚的名字是全案關鍵，原來阿扁海外洗錢，用的是媳婦黃睿靚的帳戶。原本水波不興，但阿扁國務機要費案件後被艾格蒙聯盟列為示警的提示名單。紅衫軍倒扁之役後，可能有嚇到阿扁的家人，所以黃睿靚將自己帳戶的一千萬美元移到陳致中帳戶，這次轉匯讓瑞士銀行向艾格蒙示警，艾格蒙也因此兩次向台灣提出通報。
八月十一日封面會議，謝忠良和廖志成的專案組提出洗錢的這個大題目，不過，吳明儀和林益民掌握的匯款金額是三千萬美元，所以十二日截稿前，《壹週刊》的封面故事是「利用黃睿靚洗錢 爆扁密匯十億出境」，不過謝忠良臨印刷前說，他看到公文，上面記載的是一千萬美元，所以最後我緊急更動封面標題，改成「密匯三億出境」，但內文已到印刷廠，更動不及，除引言外，有些內文仍是寫十億元。事後我們了解，黃睿靚的帳戶實際金額是二千萬美元，之前有戶頭匯出匯入一千萬美元，被調查局記為二千萬美元，加上洪秀柱取得公文的一千萬美元，所以記成三千萬美元，實際是二千萬美元才對，也就是後來大家說的「海角七億」。
在出刊前的這一年，我曾多次詢問謝忠良洗錢案進度，他說阿扁有洗錢的問題，但圍繞著阿扁查，始終沒有證據，查不到人名也查不到金額，一直有這個題目卻沒有進度，只好一直祕密養著題目。吳明儀說：「要不是黃睿靚動支帳戶的錢，讓名字和金額浮現，這個事情恐怕也沒有辦法曝光。」
出刊前一天，當然要問阿扁本人。李登輝國安密帳時，阿扁是問他的祕書廖志成如何聯絡我。而此時，廖志成已在《壹週刊》上班，總統的回應就由他負責。廖志成親訪陳水扁總統卸任辦公室主任林德訓，林問了陳水扁回應《壹週刊》：「透過黃睿靚及其家人將巨額金錢匯往國外涉嫌洗錢一事，陳水扁嚴正表示，完全子虛烏有。」還揚言若出刊要告《壹週刊》。
二○○八年八月十三日，《壹週刊》以封面故事刊載陳水扁藉由媳婦黃睿靚將巨款匯到美國，掀開阿扁海外洗錢黑幕。隨著《壹週刊》十三日出刊，情勢急轉直下，十四日下午陳水扁召開記者會，說：「我做了法律上不允許做的事。」八月十五日陳水扁以書面聲明表示自即日起與妻子吳淑珍主動退出民進黨。八月十六日，特偵組搜索陳水扁住所及辦公室，檢方當天就將陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚等列為被告，阿扁海外洗錢風暴展開。
引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景，新科國科會主委吳政忠：我們從被動解題到主動出題！
我們想讓你知道的是
近期國內政府組織的重要大事之一，就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下簡稱國科會）。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會，為何要在這個時刻重新調整組織體質？以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題，有哪些不同於以往科技部的實際作為？我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡，讓民眾更理解國科會的任務，透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。
科技部為何要改制為國科會？關鍵的決策考量之一，就是因為在科技管理過程，國家整體預算的限制，領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下，吳政忠提到他在2017、18年時候，他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委，共同邀集多個國內政策智庫、領域專家，並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家，採取多軌意見徵集及討論交流機制，共同集思廣益之後，擘劃出「台灣2030願景」藍圖。
這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰，像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢，經過多次討論檢視，提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向，交給過往的科技部執掌就好，為何需要國科會扮演統籌角色？
吳政忠解釋，在他心中，國家的科技政策，不只是科技本身，而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色，很難與其他部會落實橫向的有效串接，因此在這個國科會成立的時間點，不僅能有效配置政府的科技預算，同時還要整合其他跨部會成員，讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合，更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。
另一方面，吳政忠也提到，當這幾年疫情肆虐全球，口罩國家隊、晶片半導體，讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎，運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家？透過本次專訪，深入洞察國科會在管理相關科技產業發展，會扮演哪些要角及達成哪些任務。
以科技為體、跨部整合為用，從代工心態蛻變創新思維
過去的成功方程式，可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」，吳政忠提到，過去台灣善於等待歐美品牌開規格，再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在，台灣更應該走出一條自己的創新之路，因為過去OEM模式下的人才培育，造就我們只練習解題，但不會出題目，於是商業競爭只能搶到次要商機。
台灣要創新，就必須有系統化改革，例如過去我們都避免犯錯，這與創新是格格不入的，而政府組織如果只仰賴單一部會，缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道，「國科會的成立，就是扮演協商跨部會的關鍵角色，從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用，跨產學研一棒接一幫串起來，引領創新之際也能做到科技管理。」
要讓政策、計畫、再到管考，形成一個完善的Closed Loop（閉環），吳政忠以低軌衛星產業為例，他說，「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫，我們的太空中心從沒做過通訊衛星，我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久？答案是一、二十年！」
弔詭的是，這些衛星使用的關鍵零組件及晶片，就是由台灣生產。換言之，台灣擁有研發先進晶片的技術，更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角，集結太空中心、經濟部、工研院等單位，並且邀請民間企業加入，讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。
當時的遠見與行動，造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈，更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。
走進尋常找問題、想答案，包容式普惠科技向大眾外溢
要想題目，政府組織可以從哪些地方找問題？吳政忠表示，「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸，不要躲在辦公室裡面找題目；題目在哪裡？題目就在我們日常的生活，尤其價值最高的産品是越靠近身體，要知道人的需求在哪裡，『食醫住行育樂』處處是題目。」
吳政忠口中的食「醫」住行，「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康，不僅符合好題目的需求，讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體，減少城鄉醫療資源落差，用科技促成社會包容目標。
精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等，同時基因、生理病徵大數據，這些資料運用怎麼合法合規，就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任，政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言，「幾十萬、百萬健康個資，如何避免資安竊取、妥善運用，這是國安問題，必須從管制角度完善規範。」
至於該怎麼做？吳政忠解釋，改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任，這項制度的設計，讓政委有權協調各部門，商請各部會首長乃至行政體系官員，更有效率進行跨部會討論複雜議題。
以精準健康為例，相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用，可透過「沙盒」模式驗證，以「並聯」多方協作商討模式，打破過去單點「串聯」溝通，進一步針對法規缺漏之處快速補強，又不拖累應用落地進度。
民眾有感的永續科技，培養跨界視野的科學人才
至於科技政策如何讓民眾有感，同時又實現永續目標？吳政忠坦言，科技效益要讓大眾從日常生活體察到，難度非常高，目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫，建構民生公共物聯網，打造中央與地方縣市交流平台，針對水、空、地、災議題，找出可行的科技解決方案。
吳政忠提到，以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門，這類職務被稱為「掌水工」，隨著農業鄉鎮掌水工高齡化，以及環境變遷造成氣候的不穩定，政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技，幫助掌水工熟悉科技使用，減輕勞務工作的負擔，增進工作的效率，同時也能有效運用水資源達到環境永續。
國科會推動科技永續的第二個面向，則透過各種科普推廣計畫，吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出，2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門，青春不悶活動，把103個科研場域向外開放，並舉辦多達360場活動，鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。
不過吳政忠認為，「所謂科學，不應只侷限理工也包含人文社會，讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他，過去主要研究領域擅長於應用力學，搭上近期台灣地震不斷，瞬間化身教書的吳教授，展現他豐富的跨領域學養，親切談著地震波當中縱波（P波）、橫波（S波）的差異，他提到，科學在生活中的用處，就是當了解其中的原理，就能在災害發生當下比別人多一份淡定。
當科技定義的邊界越來越模糊，科技不止是國科會的科技，科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政？讓我們拭目以待。
國科會科技辦公室 廣告