《裴社長廚房手記2》：陳水扁因爲洗錢案成為《壹週刊》連續二十期封面，史無前例

文：裴偉

蛋包飯

前總統陳水扁在第一任總統期間，非常喜歡親近媒體，他定期與媒體總編輯下鄉，我當時是《壹週刊》總編輯，也是阿扁邀請的對象。有一次在屏東某漁業養殖所，阿扁特別請我和他一起吃早餐，同桌的官員只有總統府祕書長邱義仁。

阿扁聊著聊著忽然說：「我應該不會成為你的封面，邱義仁比較有條件吧。」我聞言認真回答：「緋聞機會可能不大，但若是弊案，隨時可以成為封面人物。」話說完沒有幾年，阿扁因為國務機要費成為《壹週刊》封面人物，更因為洗錢案，做了《壹週刊》連續二十期封面，史無前例。

我之前在臉書上寫李登輝國安密帳始末，前總統陳水扁留言：「我事先不知道，知道後是把將近四十億元的國安密帳全部繳庫。」在《壹週刊》報導國安密帳後，阿扁總統確實將國安密帳繳交國庫，但國家仍有祕密外交需要進行，所以總統府另編國務機要費，這是國務機要費的濫觴。二○○六年六月二十二日，阿扁爆出國務機要費涉不法疑雲，由高檢署查黑中心負責調查。二○○六年八月十二日，民進黨前主席施明德發起倒扁政治運動，九月九日百萬紅衫軍聚集凱達格蘭大道，要求阿扁下台。

我為什麼詳述這段歷史？因為紅衫軍行動太震撼，阿扁的親人有點擔心，所以移動了資金，被艾格蒙盯上，所以衍生了後來的海外洗錢事件。這也成了《壹週刊》二○○八年的代表作。

記得二○○七年的秋天，我和謝忠良在開封街添財日本料理吃飯。那時候新聞全繞著阿扁家族的國務機要費，謝忠良悄悄地告訴我他收到訊息，想要開始查阿扁收受獻金洗錢的事，目前訊息很微弱，要花點時間查清楚。記得那天我們特別吃了添財的蛋包飯。

謝忠良的母親以前經營錢莊，生意做得很大，無暇顧及小孩子的三餐，所以拿錢給紅玉小館包餐。謝忠良高中每天下課就到小館子，一碟煎魚、一盤青菜、一個蛋包飯，數年如一日。每次我們到添財，謝忠良總會請大師傅做一份蛋包飯，他青春記憶中的蛋包飯。飯是炒過番茄醬，紅通通的炒飯。三顆蛋加鮮奶油入鍋炒到極嫩，放在炒飯上用刀劃開，讓蛋包覆在飯上，這就是謝忠良念念不忘的蛋包飯。大廚做出來後，我們一人一半分而食之。我本來想多問他母親的事，謝忠良把話題轉到阿扁身上，我們都知道，環繞阿扁的國務機要費及洗錢案的暴雨將至。

二○○八年八月初《壹週刊》專案組的一次編採會議，那時候謝忠良是專案組顧問，現在《鏡週刊》的總編輯廖志成時任專案組副總編輯。會議中現任《鏡週刊》執行副總、時任專案組主任吳明儀提及特偵組有立案查阿扁洗錢，最近可能要收網。會後資深記者林益民告訴吳明儀，他和調查局的線民之前有聊到：「艾格蒙聯盟通報進來，阿扁透過黃睿靚海外洗錢，事涉三千萬美金。」吳明儀覺得訊息值得鞏固，要林益民回去再查，林益民一去接觸消息來源，調查官完全嚇到，連忙聲稱沒有此事，之前是胡說八道。

原來，查案公文上到調查局長葉盛茂就完全卡住，調查官眼見長官吃案，只好否認。不過吳明儀認為有黃睿靚的名字，有艾格蒙，有金額，這訊息應該是真的，所以他自己私下詢問法務部和特偵組，特偵組之前不知，一聽大驚，雷霆萬鈞壓向調查局查證，調查局擋不住特偵組，只好將公文和盤托出。

吳明儀幾經查證，發現黃睿靚的名字是全案關鍵，原來阿扁海外洗錢，用的是媳婦黃睿靚的帳戶。原本水波不興，但阿扁國務機要費案件後被艾格蒙聯盟列為示警的提示名單。紅衫軍倒扁之役後，可能有嚇到阿扁的家人，所以黃睿靚將自己帳戶的一千萬美元移到陳致中帳戶，這次轉匯讓瑞士銀行向艾格蒙示警，艾格蒙也因此兩次向台灣提出通報。

八月十一日封面會議，謝忠良和廖志成的專案組提出洗錢的這個大題目，不過，吳明儀和林益民掌握的匯款金額是三千萬美元，所以十二日截稿前，《壹週刊》的封面故事是「利用黃睿靚洗錢 爆扁密匯十億出境」，不過謝忠良臨印刷前說，他看到公文，上面記載的是一千萬美元，所以最後我緊急更動封面標題，改成「密匯三億出境」，但內文已到印刷廠，更動不及，除引言外，有些內文仍是寫十億元。事後我們了解，黃睿靚的帳戶實際金額是二千萬美元，之前有戶頭匯出匯入一千萬美元，被調查局記為二千萬美元，加上洪秀柱取得公文的一千萬美元，所以記成三千萬美元，實際是二千萬美元才對，也就是後來大家說的「海角七億」。

在出刊前的這一年，我曾多次詢問謝忠良洗錢案進度，他說阿扁有洗錢的問題，但圍繞著阿扁查，始終沒有證據，查不到人名也查不到金額，一直有這個題目卻沒有進度，只好一直祕密養著題目。吳明儀說：「要不是黃睿靚動支帳戶的錢，讓名字和金額浮現，這個事情恐怕也沒有辦法曝光。」

出刊前一天，當然要問阿扁本人。李登輝國安密帳時，阿扁是問他的祕書廖志成如何聯絡我。而此時，廖志成已在《壹週刊》上班，總統的回應就由他負責。廖志成親訪陳水扁總統卸任辦公室主任林德訓，林問了陳水扁回應《壹週刊》：「透過黃睿靚及其家人將巨額金錢匯往國外涉嫌洗錢一事，陳水扁嚴正表示，完全子虛烏有。」還揚言若出刊要告《壹週刊》。

二○○八年八月十三日，《壹週刊》以封面故事刊載陳水扁藉由媳婦黃睿靚將巨款匯到美國，掀開阿扁海外洗錢黑幕。隨著《壹週刊》十三日出刊，情勢急轉直下，十四日下午陳水扁召開記者會，說：「我做了法律上不允許做的事。」八月十五日陳水扁以書面聲明表示自即日起與妻子吳淑珍主動退出民進黨。八月十六日，特偵組搜索陳水扁住所及辦公室，檢方當天就將陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚等列為被告，阿扁海外洗錢風暴展開。