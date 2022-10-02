《裴社長廚房手記2》：《壹週刊》創刊那年大家都很拚很衝，努力做好新聞扭轉被妖魔化的八卦形象
我們想讓你知道的是
那動輒賣二、三十萬冊的紙本美好日子，現今網路時代已不復見。讀者老去，但重要的是，做好新聞的初心不要老去啊。
文：裴偉
打滷麵
台灣《壹週刊》創刊起家那一年
《壹週刊》創刊第一年，正逢多事之秋。九月十一日晚上做完稿，我和同事在敦化南路驥園喝雞湯慶功，因為我們在英國獨家拍到尹清楓命案的關鍵人汪傳浦，又有彰化富豪洪若潭的滅門血案，篇篇精彩。沒想到才吃完飯，傳來美國紐約世貿雙塔遭到攻擊的消息。當時是週二截稿日晚上快九點，我們立刻回到辦公室，更換已做好的封面，準備通宵夜戰。
我立刻召集編採會議，研究組、調查組和財經組總動員，從外電紐約雙塔陷落現場、基地恐怖組織剖析到對台灣影響，並電話訪問紐約現場，多方面構建封面故事，通宵達旦做出八頁完整報導。記得截稿時已近第二天中午，我聯絡秋雨印刷廠加班印刷，當期《壹週刊》的封面就是「九一一美國受重擊」。
那一個禮拜，台灣其他雜誌多來不及換版，只有《壹週刊》封面是九一一事件。當時就有多位新聞學者和我聯絡，表明《壹週刊》創刊以來一直以政商醜聞及緋聞跟拍搶佔市場，直到這期這個封面出來，他們才認識到《壹週刊》不是八卦雜誌，是新聞雜誌。有一位學者好奇問我：「拍到汪傳浦的獨家照片，應該可以留下來以後登，和九一一封面撞在一起可惜了。」我回答說：「我從來不留稿子，只要做到新聞，當期精銳盡出。我給各組編輯的訊息是：封面不可以大家用輪的，而是要搶。」那時《壹週刊》才出到第十六期，印量是二十萬冊。記得那期賣光，後來加印了二萬冊。
十六期賣光，十七期當然大做賓拉登。我們花了一個星期準備，還派出調查組及人物組赴紐約實地訪查，後來一連做了幾期封面。沒想到就在此時，台灣遇到少見的大颱風。二○○一年九月十六日到十八日，納莉颱風襲台，造成全台大停電。當時《壹週刊》位在敦化南路基隆路口，辦公室分別租在九樓、十樓及十二樓。截稿那兩天，因為整棟停電，許多同事不想爬樓梯，都席坐一樓用筆電打稿。打稿可以，但編輯做版美編後製可不行，必須爬樓梯做版，老闆也不例外。
我記得黎智英老闆爬樓梯爬到十二樓後，坐在他辦公室久久說不出話。他說：「爬的時候不好意思停下來，因為後頭有其他同事。」那棟大樓頂樓有柴油發電機，但沒柴油可供發電。我召集公司的IT、美術、編輯、印務部門年輕力壯的同事，從一樓提柴油氣喘吁吁到二十二樓頂樓。結果，發電機壞了，還是無法啟動。
眼看這期就要耽誤，幾經周旋，當時的IT部門主管唐廉智有門路，他緊急從中部調兩台柴油發電機解燃眉之急。在狂風暴雨中，發電機放在敦化南路人行道上，我們從九樓（印務部及編輯美術部門所在位置）的逃生窗，連接電源線至一樓發電機。當燈亮起，電腦的桌面閃出祥和的綠地藍天，辦公室一陣歡呼，完全忘了十層樓爬上爬下調度電力的辛苦。那一期的封面是「美國蓄兵待發 追殺拉登」。
納莉颱風大停電，也大淹水。我家住基隆暖暖，雖是河邊，有記憶以來未曾淹水，但納莉颱風來勢洶洶。我走到頂樓花園看著河水暴漲淹過竹林，幾乎要超過堤防了，遠方的暖江橋也幾乎滅頂。轟轟隆隆的大水漫過岩壁如黃龍吞石，只見上游四腳亭貨櫃廠的貨櫃一個個被捲進洪濤中，在波濤中翻滾而下，撞擊暖江橋墩引發轟然巨響。我從來沒有對家園產生過如此末日恐懼。暖暖大淹水，我無法開上高速公路上班截稿，只好聯絡公司，用接駁車載我去公司，那幾天我住公司旁的旅館。風災過後，我第一次動念要搬離基隆暖暖。那時台北的房價正是低點，我以一坪三十多萬元買了現在臨沂街的住屋，
這是題外話了。
風災過後的那年冬天，《壹週刊》老闆黎智英有一天中午，帶我穿過敦化南路，來到臥龍街巷內的一間小麵館吃打滷麵。只見低矮房舍內，大廚圍著白圍裙站在灶前，大鍋入油，他將木耳、番茄、白菜、肉片熗鍋，他匡匡噹噹揮動鍋鏟，加水沸騰，下麵勾芡，順手飛入蛋汁，一點香油起鍋，一下子，香噴噴的兩碗打滷麵就端到面前。黎智英說：「你看看那鑊氣，這麵一定好吃。」
吃完麵後，黎老闆要我上車，他帶我去內湖看房子。同樣款式的五層建築有三棟，黎智英花了七億六千萬元買了新蓋好的其中兩棟。我們走進右邊那一棟，電梯直上屋頂，看下去，行愛路的馬路縱橫交錯。黎智英說：「《壹週刊》不要再租房子，明年搬到這裡。裴偉你先選，看哪一棟是《壹週刊》，另一棟，我要辦《蘋果日報》。」我說：「老闆，我們爬上來的這一棟就做《壹週刊》吧。」那一棟是B棟，成為《壹週刊》的起家厝。接下來，《蘋果日報》就在A棟風風火火開始籌備了。
這次來做這家常的打滷麵。打滷麵，其實以前我家都叫它大滷麵，可能是同樣的音，沒計較到底怎麼寫。這是北方麵食，所以家裡常吃，尤其是晚上餓了，打開冰箱，隨意將蝦米、白菜、紅蘿蔔、木耳、番茄、肉片，大火熗鍋，加水煮沸，下寬麵，勾芡，飛入蛋汁，一點香油，起鍋，這就是標準的打滷麵。美食家說「打滷」就是配料熗鍋料理後，勾入滷汁。白話一點，勾入滷汁就是勾芡或勾入澱粉，讓湯頭滑稠。至於配料，可寒可豐。在我家，基本料是蝦米、白菜、紅蘿蔔、黑木耳、豬肉或雞肉片以及蛋花。我媽媽愛吃小黃瓜，只要是她煮的就會加小黃瓜片和番茄。今天要做打滷麵，打開冰箱，還有海參和蝦仁，食譜就豐盛點吧，做三鮮打滷麵。
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雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
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將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
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欸欸，不要說將來銀行都在刺激你花錢，該省該賺的時候，將來銀行也是一毛都不讓你吃虧。獨創Ｎ倍券自由決定加息啟動日，就是讓你可以自由決定手上「Ｎ倍券」利息放大的時間，資金調度需求更有靈活有幫助，讓你理財更輕鬆，財富早自由。
將來銀行更多貼心措施，更多優惠活動，等你開戶一起來體驗。趁現在趕快行動，別忘了還有大武山好雞蛋等你帶回家。