今日本土新增4萬5608例、28例死亡：次世代疫苗接種2萬9836人次，未來幾週不會調整口罩政策

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增4萬5850例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬5608例本土個案及242例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，本週本土個案數目較上週多1100人左右、上升2.5%，與昨日指揮官王必勝的說法一致，仍處於疫情高原期。莊人祥補充，這週疫情雖然微幅上升，但仍較9月11日至17日那週低，未來將會著重觀察10月13日前高原期的疫情走向。

指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為14例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。疾管署副署長羅一鈞補充，今日死亡個案年齡偏高，無兒童、青少年或較年輕的死亡或重症個案。

另外，本週口服抗病毒藥物開立領用情形最高點是今日8246人份，雖相較上週二8152人份增加，但未超越9月中旬的數目；羅一鈞認為，目前抗病毒藥物開立領用情形仍算是穩定。

住宿式服務機構投藥比例下降至79%，定期篩檢陽性率漲跌互見

住宿式服務機構本週新增死亡人數15位、致死率仍維持2.6%，工作人員與住民的確診、送醫、死亡人數並無暴增情況；投藥比例79%，較先前幾週90%以上的比例下降不少；定期篩檢陽性率出現漲跌互見的情形，住民的陽性率從1.0%增加到1.3%，但工作人員陽性率則是從1.0%下降至0.9%。

對於投藥比例下降，羅一鈞特別說明：主要原因與精神照護機構許多確診者經醫師評估後認為是年輕無症狀或症狀輕微，因此沒有開立口服抗病毒藥物；另外，有一護理之家誤認為住民若已有使用氧氣就不符合口服抗病毒藥物的開立條件，對此，羅一鈞重申，「無氧氣需求」指的是沒有新增或是額外增加的氧氣需求，若是長期使用氧氣的住民，若沒有氧氣濃度需求的變化的話，仍然可以開立並使用抗病毒藥物。

次世代疫苗接種2萬9836人次

莊人祥說明疫苗接種情形：全國昨日疫苗接種人次為4萬7740人，其中次世代疫苗共接種了2萬9836人次，幼兒接種默德納與輝瑞疫苗共2441人次。

全國不分年齡疫苗人口涵蓋率第一劑93.6%、第二劑87.6%、追加劑73.1%、第二次追加劑10.6%；幼兒年齡層接種率第一劑為38.4%、第二劑為7.7%；65歲以上接種率為37.1%。

研擬0+7方案快篩陰性能回歸工作場所，未來幾週不會調整口罩政策

羅一均表示，目前衛福部正在研擬返國自主防疫7天中只要快篩陰性便能回去上班；雖然早在2020年7月1日衛福部便已發函取消醫護人員出國禁令且至今未重新再啟用，但醫護人員仍因考量醫院人力、返國居檢規定等而不敢出國，羅一均期待，在0+7的新制下，醫護人員回國後快篩陰性便能放心返回醫療院所正常工作。

針對口罩開放預計時程，羅一鈞回應，將會針對室內或戶外、參採他國作法滾動式調整，但目前仍處於BA.5疫情高峰，考量醫療照護量能、避免過多確診個案造成負擔，未來幾週並不會針對口罩進行大規模調整，有待0+7施行過後、視國內防疫變化進行檢討與調整，目前無法確定將在11月解禁口罩。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範