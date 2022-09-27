無預警下架：反映中國底層生活電影《隱入塵煙》票房破億後遭封禁

我們想讓你知道的是
《隱入塵煙》講述在甘肅張掖農村兩位小人物相知相守但厄運卻專找苦命人的故事，被質疑惡意醜化農村生活、在二十大前刻意炒作脫貧議題。《隱入塵煙》被下架的隔日，央視發佈中國全面建成小康社會的紀錄片，聲稱見證了人類減貧史上的中國奇蹟。
《隱入塵煙》是一部反映中國西北底層民衆生存現實的電影，歷經多次撤檔才獲文化部門批准放映。原先申請放映至9月30日，卻在創下超越商業片的破億元票房後，接續遭中國院線、各大影音串流平台無預警下架，下架原因被認為與片中描述的貧困情形過於悲慘、「迎合西方」、「未說好中國故事」有關。
註：以下報導有提及劇情
《隱入塵煙》由李睿珺編導、武仁林、海清領銜主演，曾入圍第72屆柏林影展正式競賽單元，僅花費200萬人民幣的小成本藝文片，在9月7日達到破億票房成績，在一向以觀衆挑剔著稱的豆瓣網上斬獲8.5的高分。
該片講述在甘肅張掖農村兩位小人物：小便失禁、腿瘸、沒有生育能力的女主角曹貴英以及被村民笑稱為「沒有比你更窮的」男主角馬有鐵，兩人在被各自的原生家庭拋棄後，相知相守、相濡以沫。在電影的最終，曹貴英意外身亡，馬有鐵則是喝下農藥結束自己的生命。
《星島日報》報導，影評人士表示，原版結局是馬有鐵喝農藥自殺，但為了過審，電影結尾以一行字幕做出的妥協：「馬有鐵在政府和熱心村民的幫助下，喬遷新居，過上了新生活。」
《隱入塵煙》正式上映後，迅速引發社會輿論的關注和反思。在微博上擁有563.4萬粉絲的部落客阿木木觀影後寫道：「中國國內缺乏這種具有教育意義的好電影，諷刺人心」、「這鏡頭估計只有農村人能體會其中感受吧，太寫實了。」
《自由亞洲電視台》報導，旅居美國的中國青海省原政協委員王瑞琴受訪時表示，三農問題（農業、農村和農民）歷來是解決中國社會問題的關鍵，而《隱入塵煙》只是如實反映了西北社會的現狀，「我本身就是西北人，我長期在青海、甘肅，我對西北很熟。所以這個電影對西北農村寫得非常形象，非常真實。」
《大紀元》報導，旅居海外的時事評論人士秦鵬則認為，電影讓人聯想到更多的社會悲慘現實，事實上西北農村人的生活可能比電影裡描寫的還要苦。
然而，中國智庫崑崙策研究院高級研究員鄭晏石卻提出「八問」，直指此片創作別有用心，「編導似乎反覆強調這個故事就發生在我們大力提倡扶貧脫貧的新時代，我們就不能不懷疑創作這樣一部戲有何居心？」他認為此片是為了拿西方大獎而極端、惡意地醜化中國大西北地區的民情、生活，此片的上映與宣傳更是在即將召開的二十大黨代表大會前反覆炒作。
《大紀元》報導中提到秦鵬認為，雖然一部叫好叫座的電影被強制下架有多方面的原因，但中共「二十大」在即，影視作品要在剩下的關鍵時間點給中共的主旋律宣傳讓路；而這部意外熱議的電影，顯然不屬於主旋律範疇，遭強制下架也意味著以後類似的電影將難以通過中共官方的審查。
《香港經濟日報》報導，《隱入塵煙》被消失的隔日，央視則是發布了中國全面建成小康社會的紀錄片，指擺脫貧困始終是習近平心中最深的牽掛。
新聞來源
- 《隱入塵煙》突遭下架 揭西北農村苦況惹議（星島日報）
- 鄭晏石：拍案“八問”！必須重視對電影《隱入塵煙》的批判（崑崙策研究院）
- 《隱入塵煙》全網下架 抹黑"文化自信"？（自由亞洲電台）
- 反映西北農民苦況 《隱入塵煙》遭提前下線？（大紀元）
- 未說好中國故事？描寫農村苦況電影《隱入塵煙》被全線下架（香港經濟日報）
延伸閱讀
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！