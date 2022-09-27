HOMEE 合宜家居與遠傳電信聯手加速家居產業數位轉型

數位轉型是企業經營者及其投資人最為關注的重要議題之一，攸關企業未來成長引擎與獲 利來源，然而非科技產業在規劃與進行數位轉型時，往往遇到跨平台整合的困難而無從開 始，與消費者切身相關的家居產業就是其中之一。現在，全球第一家科技家居服務平台

HOMEE 合宜家居，正式宣佈攜手遠傳電信，透過 HOMEE 品牌自有之科技專利，成功整合 雙方服務資源，目的是大力推動傳統家居產業的數位轉型，同時加速電信與科技家居的跨產業佈局。HOMEE 合宜家居與遠傳電信的深度合作計畫，將有效推進家居產業的數位化， 同時擴大市場，並逐步改變人們打造空間的方式，變得更快速也更便捷。

據 iiMedia Research 研究指出，隨著全球消費能力的提升與資訊技術的快速發展，預計2023 年全球智能家庭消費的支出總額可達 1,550 億美元。HOMEE 科技家居服務平台創辦人暨總經理杜宇威認為:「相較於全球智能家居消費市場煥發出的巨大活力，傳統家居產業巨大 卻尚未有所革新，一直停留在 20 年前就已經可以做到的電商購物模式。因此，抓住時機，加速家居產業數位轉型搶佔市場，顛覆人們佈置居家空間、購買家居商品的方式是非常必 要的，這將會創造出龐大的市場價值。」HOMEE 合宜家居作為科技家居服務平台，已在2021 年獨家開發出「Machi 空間規劃 App 」，讓人們可使用手機快速掃描及丈量空間，構建虛擬模型，並於線上完成空間佈置與商品購買，一氣呵成。此次 HOMEE 合宜家居聯手遠傳電信，期望先以台灣為中心作為示範點，並陸續整合各大房地產業務共同推進家居產 業數位轉型，未來再輻射至全世界，彰顯本土力量。

「Machi 空間規劃 App 」由 HOMEE 合宜家居首次導入於家居產業的應用場景，該軟體透過LiDAR、SLAM、人工智慧(AI)、空間感知專利技術，實現「實時空間建模」，結合AI、XR/AR 擴增實境應用及家居電商平台設計而成。使用者能隨時隨地拿出手機掃描感知空間，進行線上搭配及購物，即時實現佈置靈感，是協助家居產業數位轉型的一大亮點。 Machi 空間規劃 App 軟體直接串接 HOMEE 合宜家居的電商平台，整合旗下超過 200 家的家居商品供應商，為消費者提供上萬件高品質的家居商品，並搭配 HOMEE 完整物流供應鏈，提供完整末端配送服務。在此擘劃之下，HOMEE 合宜家居能幫助消費者將丈量、佈置空間和購買商品的步驟於一個平台一次完成，亦將打造全新的實體家居科技生活體驗館， 加速家居產業的新科技佈局。

遠傳電信總經理井琪表示:「遠傳從電信業者成功轉型為科技服務公司，目的正是希望持 續提供給用戶更多數位服務方案。而家居產業的數位轉型的確有待開發且潛力無窮，我們 認為 HOMEE 合宜家居獨特的科技專利與技術，將有效加速數位家居產業的變革。也因

此，我們很高興能與 HOMEE 科技家居服務平台攜手合作，以共同願景持續推動傳統家居 產業數位轉型，用創新科技改變人們打造居家空間的方式，讓每一個人能擁有更舒適安全的生活空間。」

「Machi 空間規劃 App 」採用「軟體即服務(SoBware as a Service，SaaS)」技術，HOMEE合宜家居希望開放式的 SaaS 系統未來擴大至全球所有家居品牌一起參與，幫助世界各地的消費者在線上完成一站式空間佈置及商品購買，為傳統家居產業實現真正的數位轉型。更 多資訊，可瀏覽 HOMEE 合宜家居官網 hEps://homee.cc，或洽HOMEE門市查詢。