專家呼籲重視COVID-19後遺症：腦霧、無來由的疲勞不要硬撐，該休息就休息

我有一個學弟，目前是住院醫師，在4月確診過。現在他跟我說 ：

「學長，我現在有些緊張，病人照顧到一半，我會突然完全忘記了自己在幹嘛……」

他症狀持續有一段時間了，在國外，這被稱為「long-haulers」，指的是症狀異常延續造成困擾。

工作到一半突然斷片，我是誰？我在哪裡？我在做什麼？

與聚餐認識新面孔，自介後經歷過一個小時，誰是誰還記不起來。

其實這些都是病理性的症狀，目前也沒什麼有效的治療方式。雖然腦霧其實可以康復，但是更認真工作不會彌補回你的業績，需要好好休息的。

累積到現在的臨床觀察

剛好最近《The Atlantic》有腦霧的回顧性文章，在陳述腦霧這件事，提了非常多個案的故事描述後遺症／長新冠的腦霧症狀：

20％到30％的確診者，在初次感染3個月後報告有腦霧

65％到85％的確診者，出現更長的病程

這些感染後的腦霧比宿醉、壓力或疲勞帶來的模糊感更深刻，腦霧可以發生於那些從沒有症狀，到任何曾有需要住院、重症的人。它會影響活躍年輕人的心智與生活，影響他們的黃金時光。

加州大學舊金山分校的神經科醫師Joanna Hellmuth認為，這不是純粹的情緒障礙、身心問題，而是涉及生物和大腦結構的真正變化。「如果有人說這是由於憂鬱和焦慮造成的，他們沒有根據。」

Joanna Hellmuth說，與逐漸退化的阿茲海默症不同，腦霧的症狀核心是「執行功能」的障礙，包括集中注意力、記憶力，和阻止分心的一系列心理能力。

這些技能是如此基礎，以至於當它們崩潰時，猶如整座大廈接著崩潰。任何涉及集中註意力、多重任務處理和計劃的事情，也就是說幾乎所有重要的事情，都變得異常艱鉅。

復健科醫師Monica Verduzco-Gutierrez陳述：「我有一些外科醫生無法重返手術室，因為他們需要執行功能。」

腦霧其實大流行前就存在，只是沒被重視？

在這一篇中，也有專家有新的推測：病毒感染造成的疲勞和腦霧，可能在2020年之前就已經存在，可以是HIV（愛滋病毒）、EBV（人類疱疹病毒第四型），或是其他的病毒、病原體。

最終結果都是目前醫學無法檢測出結果的廣泛肌纖維痛、憂鬱，也很少有研究人員知道病毒會導致年輕人的認知障礙。因此影響了許多被污名化、解僱或忽視的人，常導致工作被解僱。現在才被重視是因爲變異株在呼吸道傳染中，造成的腦霧比流感明顯很多。

所以現在專家開始高度呼籲，不可以忽視這容易被忽視的狀況，我們僅僅只是還沒有發展出適當的工具評估腦霧，所以更不能在診間否定病人的症狀。

神經炎症漸漸成為腦霧解釋主流

今（2022）年7月7日，神經腫瘤學家Michelle Monje發表老鼠研究，發現即便是輕症，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變異株感染可導致神經和髓鞘失調（按：可以把髓鞘想成包裹電線的膠皮，它不但起絕緣作用，防止跟其他神經纖維發生短路，還能加速神經信號的傳遞），炎症物質會從肺部到大腦，破壞那些髓鞘細胞和小神經膠細胞。

這些是確保神經細胞本體能不要讓信號傳遞分流、能夠維持正常，不然就跟脫髓鞘一樣，任何訊號處理都變得超慢、甚至無法處理。這失調機制，正可以解釋今年5月有影像研究顯示海馬迴退化的狀況。

所幸，腦霧的機轉既然是「神經炎症」理論勝出，而「血栓讓腦細胞缺氧死亡」較為次之，那就不是命運，是可以恢復、可逆轉的。

癌症研究過去開發出可以使小鼠中小神經膠細胞平靜下來、並恢復其認知能力的藥物，現在展開應用於治療腦霧的測試。美國目前有嘗試一些非處方藥（例如抗組織胺），可以緩解炎症症狀，而興奮劑可以提高注意力不集中。

圖片來源：姜冠宇醫師

也另外有人嘗試腦部血液循環的藥物，但是效果沒有很顯著。

專家呼籲：力不從心務必適當休息，尋求協助

從美國疫情2020年3月爆發以來，其實有些人到現在都還未恢復這些認知障礙，而且有一個現象特別值得注意：這些腦霧與疲勞症狀者，一直努力重返崗位、刻意增加活動、運動，但是經驗上反而效果更差、挫折更嚴重。

所以無論如何，對這項議題有研究的專家都呼籲，如果你為這個症狀所苦，請你好好的休息，直到症狀解除。

變異株沒有流感化，只是我們措施流感化，未來我們還是要追求共存時，後遺症／長新冠的風險還是會有。政府單位鼓勵民間單位不要解僱有症狀的員工，並且企業管理上分流遞補、鼓勵就醫並復工，是未來制度要著手的。

所以我對學弟說，你真的撐不下去，先休息個半年再復工吧！也呼籲大家如果康復後有疲勞、情緒困擾、腦霧、代謝性疾病控制變差等症狀，請至各醫療院所「新冠追蹤門診」求助，經門診評估找到最適合協助你的資源。

本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航