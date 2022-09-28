中日建交50週年：田中角榮訪華實現中日關係正常化，無疑是一場「外交豪賭」
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50年前，時任日本首相的田中角榮訪問北京，日中兩國發表《日中聯合聲明》，宣佈建立正式外交關係。田中角榮的長女田中真紀子回憶當年建交過程時說，她的父親出於安全考慮不肯帶她前往北京。但情況與田中角榮的擔憂完全相反，他在中國受到了極為熱情的款待。
文：德國之聲中文網（美聯社）
1972年9月29日，中日兩國發表《中日聯合聲明》，宣佈建立正式外交關係。這距離當時的日本首相田中角榮組閣僅相距兩個月的時間。田中角榮的長女田中真紀子回憶當年的情景時說，她的父親上任兩個月就嘗試實現日中關係正常化是一場「豪賭」。
田中真紀子在接受美聯社採訪時說，田中角榮在出發前往北京前對她說，如果（實現日中邦交正常化的）任務失敗了，他就會辭職。
她講述說，當時日本國內反對聲浪很大，在田中角榮動身前一天，自民黨內部一些鷹派人士還衝進田中的家，試圖阻止他前往北京。田中真紀子說，她的父親還說擔心自己在北京被投毒。
1972年2月，美國總統尼克森（Richard Nixon）先訪華。這改變了中國在世界上的地位，也帶動了西方國家與中華人民共和國建交的建交潮。美國直到1979年才與中國建立了外交關係並同時與台灣斷交。
在中日建立正式外交關係的50年裡，兩國關係發生了諸多改變。在商業和文化領域，兩國建立起深厚的聯繫。多年來，日本向中國提供了超過250億美元的發展援助，而中國已成為日本最大的貿易夥伴。
但是田中角榮當年訪華時就遭遇的潛在緊張關係，直到今天都仍未消除。
1972年的中國仍是一個相對落後的國家，但現如今它已經成為全球第二大經濟體和快速成長中的軍事力量。
日本也認為中國是一個安全威脅。日本尤其擔心中國海軍在日本實質控制的尖閣諸島（中國稱為釣魚島）周圍的軍事活動越來越活躍。此外近些年來中日之間的高層訪問停滯。為了應對中國，日本持續加強軍事建設。日本現任首相岸田文雄承諾進一步擴大國防開支，在未來5到10年將國防開支增加近一倍，佔到GDP的2％。
田中真紀子在接受美聯社採訪時說：「日美聯盟是我們外交的一個關鍵，但我們不應該孤立中國。」她對美國領導的包括日本在內的民主國家組成的集團作為對中國的反擊表示擔憂，並告誡不要把北京推向俄羅斯，形成更緊密的中俄關係。她還批評美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）對台灣的訪問造成地區緊張局勢進一步升級。
在日中國企業協會會長王家馴承認中日關係目前遇到困難，但是他表示，作為商業夥伴兩國相互需要彼此。他領導的協會週末的時候舉辦了一項活動，希望能推動改善兩國關係。
他說，中國沒有忘記日本在1972年兩國關係正常化後給予的幫助和支持。儘管中國已經成為一個大國，但中日兩國仍可以相互學習。他說，中國可以為日本提供一個巨大的市場，並進一步為日本經濟發展做出貢獻。
田中真紀子曾多次陪父親出訪海外，但是出於安全的考慮，田中角榮拒絕帶她出訪北京。
美聯社認為，1972年以來日中關係中一直未解決的症結有二，一是日本對戰爭罪行的道歉問題，二是日中兩國對台灣問題的不同看法。
田中真紀子說，她的父親決心與中國和解，因為他相信，充滿活力的外交是讓日本這個資源匱乏的國家，能夠從戰爭的破壞中崛起並在全球競爭中生存的唯一途徑。
田中真紀子引述田中角榮的話說，「讓中國問題懸而未決，對日本的未來沒有益處。」她說，她的父親「準備低下頭來（就日本的戰時暴行）向中國道歉，為日本的主要利益創造一個雙贏的關係。」
同田中角榮的擔憂完全相反，他在中國受到了極為熱情的款待。令他感到最大的安慰是中國放棄向日本戰爭索賠。他說，這讓日本免於破產。田中真紀子說，中國做出的這一決定換取了日本同台灣斷交的承諾。
東海島嶼主權爭端並沒有被寫入1972年的聯合聲明。根據日本外務省公佈的外交記錄，田中角榮提出了這個問題，但周恩來說他不想討論這個問題。
田中真紀子說，目前看不到北京和東京政治關係改善的希望，但她正在推動民間的深入聯繫。她已被邀請去北京清華大學演講，同時她計劃在今（2022）年晚些時候邀請中國一個代表團到她父親的故鄉新潟舉行紀念活動。田中角榮於1993年去世。他被埋葬在家鄉新潟縣田中家族墓園。
田中真紀子說：「如果商業、科學和文化交流得到更多的推動，兩國之間就會產生一種親密感。」她說：「外交關係到的是人，以及你是否能發展出個人關係並在必要時進行溝通。能做到這一點的政治家並不多。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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僅僅是改變對待衣物的方式，就能為地球永續盡一份心力：伊萊克斯 x Rave Review
我們想讓你知道的是
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」
網路搜尋「阿塔卡馬（Atacama）沙漠」，你會先看到這裡是世界上的最乾燥的地方，有驚人的落日美景，也有前衛的藝術作品。但是可能還沒有什麼人在談論的是，位在南美洲智利的這個沙漠，也是廢棄衣物的巨大墳場。
廢棄衣物的傷害，比你想像的還多
美國紡織品回收委員會（Council for Textile Recycling）曾經提出報告，指出自1999年開始，垃圾中的紡織品比例就不斷增加。到了2009年，已經比十年前高出40％左右。2015年，美國產出了約1135萬噸的紡織品垃圾，平均每人丟棄37公斤。台灣則有大約7萬2千噸的舊衣變成垃圾，換算下來約2億3千多萬件，平均每人丟了10件。
人們可能以為，大部分廢棄的衣服都可以重複使用和回收，但事實並非如此。我們所丟棄的廢棄紡織品，只有 1% 被回收製成新衣服，將近 73% 則會進入垃圾場，無論是焚化或掩埋這些紡織品，都會為環境帶來更多的傷害和污染。例如2016年，國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）指出，在深海中發現了長度五公釐以內的塑膠微粒，分析結果顯示，這些塑膠微粒都來自於合成纖維衣物，包含聚酯纖維、尼龍和壓克力纖維等。另外根據聯合國歐洲經濟委員會調查顯示，每年約有5.9萬噸的廢棄衣物被輾轉運送到智利，而其中的3.9萬噸，是直接被棄置於阿塔卡馬沙漠。龐大數量的廢棄舊衣，不只讓沙漠看起來如同垃圾場，也代表著大量的水資源浪費、碳排放增加，而衣物中的化學品，也讓它們跟塑膠一樣難以分解而且帶有毒性。
伊萊克斯注意到這個廢棄紡織品所帶來的大問題。身為精品家電領導品牌，尤其在護衣家電更是擁有多年的技術創新與研發經驗。秉持著對環境永續的責任感與能力，伊萊克斯展開了行動。
時尚，不需要犧牲環境
Josephine Bergqvist和Livia Schück是兩位來自瑞典的女性時裝設計師，在2017年，他們一起成立了時裝品牌Rave Review，希望將環計永續發展的概念，應用於時裝設計之中。在他們的作品裡，可以看到大量的拼接、複合等形式，各種花樣、色彩和輪廓，不按牌理出牌卻又恰到好處的彼此呼應，這正是因為Rave Review堅持使用廢棄紡織品作為原料製作服裝。除了舊衣之外，不管是窗簾、沙發、棉被還是毛毯，都可以變成他們創作的材料，成為具備高級訂製服裝之質感，與環境永續精神的設計作品，完美詮釋了時尚也可以很環保的精神。Rave Review 現在已成為引領國際潮流，和再生永續並行的指標性品牌。他們的作品屢獲獎項，也曾登上《Vogue》、GucciFest 等重要時尚雜誌，美國時尚名媛Kylie Jenner ，和長期關注社會議題的國際影星Emma Watson ，都曾穿著Rave Review的服裝亮相。
伊萊克斯為了證明舊衣服仍然有價值，並且啟發人們延長衣物使用壽命的想法，特別邀請 Rave Review，利用被廢棄在阿塔卡馬沙漠中的各種服裝進行改造，推出了風格強烈的系列作品。在向世界展示這些廢棄衣物對環境造成的影響，同時也點出了下一個世代的時尚新觀念——「衣物養護」。設計師Livia Schück 在受訪時便很明確的表示：「我們相信，未來的時尚，必然與現在不同。無論用什麼方式，我們都得開始改變。在時尚這一面向，好好的保養我們已有的物品，可能是最切實、最簡單的方法。」
衣物壽命加倍，環境影響減半
「伊萊克斯擬定了一項長程計畫，目標是希望能夠顯著減少人類活動對氣候的影響。尤其在衣物這一塊，作為服裝的護理專家，我們透過研發更先進的洗衣技術，讓消費者已有的衣服更耐用，並減少每一次清洗時，在水和能源上的消耗。」伊萊克斯照護體驗開發總監（Care Experience Development Director）Elisa Stabon 說道。伊萊克斯的目標，是在 2030 年時，可以使衣服的使用壽命增加一倍，並且將對環境影響減半。
長期以來，伊萊克斯始終致力於透過更先進的洗衣和烘衣設備，做到節約用水並提高能源效率。 在2020 年底，伊萊克斯的努力受到了全球非營利組織原碳揭露計畫（ CDP） 的認可，為全球前5%積極應對氣候變化的企業領袖。展望未來，伊萊克斯希望能夠透過新技術的研發、洗滌觀念的傳達，來鼓勵消費者在每一次洗滌衣物的時候，都能做出對地球更好的選擇。例如伊萊克斯洗衣機中的自動劑量功能，精確投放並且優化清潔劑和柔軟劑的使用效率。再加上伊萊克斯的衣物蒸汽功能，可以讓紡織物變得柔軟、減少皺摺，進一步延長衣物使用的年限。而伊萊克斯的最新洗衣技術，提供使用者一個新的洗衣模式：在一小時內以 30 度的溫度，高效清潔衣物。同時做到降低能源消耗以及完善的衣物清潔保養，是忙碌的消費者最理想的選擇。
「如果每個人都做出小小的改變，打破他們的習慣，我們每個人都可以減少紡織品對環境的影響。透過降低清洗溫度、用洗衣精取代洗衣粉等等，每台洗衣機每年可減少約50 公斤的二氧化碳排放量。如果有數百萬消費者都這麼做，就可能會帶來巨大的改變。」伊萊克斯集團永續發展事業歐洲區副總裁Vanessa Butani 表示。
最永續的精神，就是好好照顧我們已經擁有的衣物。根據伊萊克斯的研究報告指出，僅僅只是讓衣物的使用壽命延長 9 個月，就可以將氣候影響降低 20-30%。用更簡單的方式，也能將生活得出色精彩，和伊萊克斯一起努力，願真正美好、有益的物品，都能被長長久久的珍惜與使用。
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