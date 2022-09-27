移工之聲年度攝影展（下）：我們決定在台灣拍張照片留念，然後在我們出生的土地上結婚
我們想讓你知道的是
首先我感謝主，讓我遇見了你，我們注定會在台灣某個時間和地點相遇……自從遇見他以來，他成了我每一天的動力。發薪水日時，我們就會見面、去教堂，一起吃飯。我們總是深入的談論我們的未來。我們喜歡在安靜而浪漫的地方聊天，就像照片中的那樣。
每逢週末，當我們走在都市街頭、走在圍繞著城市的山群、甚至是火車的車廂間，你或許會看到有這麼一群人拿著攝影機，捕捉著他們眼裡的台灣。
他們，或許是來自東南亞的移工。
攝影，是許多移工在異地休假期間，獲得生活力量的來源之一。因設備隨手可得且操作簡單，移工們時常會在日常中，默默地用影像記錄生活。 One-Forty自2019年開始，於每年舉辦「移工之聲 Voice of Migrant」攝影徵件比賽，向台灣的東南亞移工們徵集攝影作品，並用策展的形式呈現優選作品。
今年移工攝影比賽，我們收到來自印尼與菲律賓的作品，總計超過1100件，選出31組優選作品，並於今年【2022 移工之聲 Voice of Migrant 年度攝影展】的線上展廳展出。這些東南亞移工在台灣的各地工作，其中有些攝影師已默默拾起相機，拍照超過十年，有些則是今年才得到第一台相機，即便我們與他們的世界鮮少有交流，但我們都能因為影像，看見他們的人生故事。
攝影之於他們或許興趣，或許是一種記錄台灣生活的方式。在這篇文章中，One-Forty將與你們分享15位佳作得獎者的攝影作品與故事，藉由他們的景觀窗，聽見他們的聲音。
Don Carlos Jardiel II：寄錢
每當我們領到薪水，或是家人需要錢時，我們都會寄錢回去。即使我們自己身上也剩沒多少錢，我們還是會把錢給他們，因為他們比我們更需要錢。看到他們開心，我們就開心，看到他們難過，我們也很難過，因為我們離得很遠，什麼都做不了。所以我們唯一能為他們做的，就是把他們所需要的寄過去。我相信，我們的未來會更好的，上帝會為我們做最好的安排。
Don Carlos Jardiel II：Editha
Editha現在是台灣的移工。二年級的時候她開始意識到生活的艱辛，所以她早早的開始規劃生活。她曾去日本、中國和現在的台灣當移工。她一生犧牲了很多，她沒能成為一個孩子，甚至沒有接受過教育，她所擁有的，只有為家人的勇氣，所以她選擇出國工作。她照顧雇主的孩子並打掃房子。她做這一切都是為了養活自己的孩子。希望在接下來的幾天、幾個月或幾年內，她能夠回菲律賓休息、和家人待在一起。無論未來我有什麼樣的成就，我都不會羞於告訴所有人，我的母親是Editha。
Marino D. Camello：時間
在我旅程的某一天，
生活的形象暴露在我面前。
在我眼前顯現，
人們在環境中的行為。
在這個情境下，我意識到，
我所擁有最重要的東西。
在這裡，在台灣和在我的一生中，
是時間讓我繼續走下去。
沒有什麼公不公平的，
過去了的就不能倒回。
我擁有的寶藏，
我希望我不會濫用它。
所以在我將要做出的決定中，
必須停頓片刻才能理解。
什麼是對或錯，
對於後者並不感到自責。
每向前邁出一步，
必須先看看我的身後。
為了不忘記過去的教訓，
這將是面對未來的武器。
別將生活的考驗視為障礙，
每一次考驗都可以成為力量。
請不要每一步都感到疲倦，
因為未來的夢想將能成真。
Mark Julius Surbano：陰性
陰性，這是在等待測試結果時的內心祈禱。這個等待的時間，彷彿是我人生中最長的一個小時。在等待結果的同時，你不禁會思考如果結果是陽性怎麼辦、那些依靠你的家人怎麼辦、如果要隔離怎麼辦，所以你只能全心祈求結果是陰性。你的期待跟著紅色的線往前，每當線往前移動，你只希望結果是陰性的。
Ben Saud Canonizado：我夢想的另一半
我夢寐以求的另一半……首先我感謝主，讓我遇見了你，我們注定會在台灣某個時間和地點相遇……自從遇見他以來，他成了我每一天的動力。發薪水日時，我們就會見面、去教堂，一起吃飯。我們總是深入的談論我們的未來。我們喜歡在安靜而浪漫的地方聊天，就像照片中的那樣。我們經常吵架，但都會心軟而原諒彼此。我們經常說話、經常笑，直到我們餓了、一天也結束了。我們回到宿舍，睡得很香，醒來時微笑著，我們回到工作崗位，再等一個月再見面。再過個幾年我們就會有一個孩子，所以我們決定今年7月他會先回菲律賓。我們決定在台灣拍張照片留念，然後在我們出生的土地上結婚。希望這張照片是對年輕男女的啟發，談論和計劃未來非常重要。
Rodolfo Banola：景象
這張照片是在新竹的公園拍攝的。一位家務移工陪伴和照顧著一位台灣長者，他們一起在公園裡休息。照護是關於愛和耐心。從這個畫面，我們能看到的是悲傷。悲傷的是在公園裡陪伴他們的，應該是家人。悲傷的是他心中浮現的可能是那個自己從小長大的地方。儘管疲累，但是身為外籍移工，我們必須繼續奮鬥下去。
El Salvador De Jesus Rosas：輸送機
有時嘈雜，有時安靜。這就是我進公司以來一直聽到的。三年來我從未有一天沒有聽到輸送機的聲音。即使在睡夢中或是放假，我仍然能聽到。有時我會想，輸送機有沒有生命？它會不會累？它會不會抱怨？它是不是悲傷。我意識到，移工的生活就像是輸送機一樣。嘈雜的聲音，就像是主管的咆哮，但它也會在休息時間或放假時安靜下來。總是工作得很辛苦、不能夠抱怨，總是感到悲傷因為思念著那些在母國的愛人。但是像傳送帶一樣，我們不會在辛苦時停下。有時候進度慢一點，有時候快一點，但重要的是，我們從不會放棄這些對生命的試煉。不論是慢或快，努力堅持下去，總有一天，生命就會獲得改善。
Joy Peralta Cunanan：置物櫃
我將穿上這象徵著開啟一天的制服。從晚上開始，你只希望這可以趕快結束。深呼吸，我告訴自己，就像昨天一樣，我會持續努力並習慣這一切。我能做到嗎？是的，我可以為了我的未來夢想、為了我的家庭做到。每一天，這樣的感嘆在這個房間開始也在這個房間結束。
Jeffrey Consultado Aranzanso：光與影
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！