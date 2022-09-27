移工之聲年度攝影展（下）：我們決定在台灣拍張照片留念，然後在我們出生的土地上結婚

每逢週末，當我們走在都市街頭、走在圍繞著城市的山群、甚至是火車的車廂間，你或許會看到有這麼一群人拿著攝影機，捕捉著他們眼裡的台灣。

他們，或許是來自東南亞的移工。

攝影，是許多移工在異地休假期間，獲得生活力量的來源之一。因設備隨手可得且操作簡單，移工們時常會在日常中，默默地用影像記錄生活。 One-Forty自2019年開始，於每年舉辦「移工之聲 Voice of Migrant」攝影徵件比賽，向台灣的東南亞移工們徵集攝影作品，並用策展的形式呈現優選作品。

今年移工攝影比賽，我們收到來自印尼與菲律賓的作品，總計超過1100件，選出31組優選作品，並於今年【2022 移工之聲 Voice of Migrant 年度攝影展】的線上展廳展出。這些東南亞移工在台灣的各地工作，其中有些攝影師已默默拾起相機，拍照超過十年，有些則是今年才得到第一台相機，即便我們與他們的世界鮮少有交流，但我們都能因為影像，看見他們的人生故事。

攝影之於他們或許興趣，或許是一種記錄台灣生活的方式。在這篇文章中，One-Forty將與你們分享15位佳作得獎者的攝影作品與故事，藉由他們的景觀窗，聽見他們的聲音。

Don Carlos Jardiel II：寄錢

照片提供：Don Carlos Jardiel II（來自菲律賓）（佳作）

每當我們領到薪水，或是家人需要錢時，我們都會寄錢回去。即使我們自己身上也剩沒多少錢，我們還是會把錢給他們，因為他們比我們更需要錢。看到他們開心，我們就開心，看到他們難過，我們也很難過，因為我們離得很遠，什麼都做不了。所以我們唯一能為他們做的，就是把他們所需要的寄過去。我相信，我們的未來會更好的，上帝會為我們做最好的安排。

Don Carlos Jardiel II：Editha

照片提供：Don Carlos Jardiel II（來自菲律賓）（佳作）

Editha現在是台灣的移工。二年級的時候她開始意識到生活的艱辛，所以她早早的開始規劃生活。她曾去日本、中國和現在的台灣當移工。她一生犧牲了很多，她沒能成為一個孩子，甚至沒有接受過教育，她所擁有的，只有為家人的勇氣，所以她選擇出國工作。她照顧雇主的孩子並打掃房子。她做這一切都是為了養活自己的孩子。希望在接下來的幾天、幾個月或幾年內，她能夠回菲律賓休息、和家人待在一起。無論未來我有什麼樣的成就，我都不會羞於告訴所有人，我的母親是Editha。

Marino D. Camello：時間

照片提供：Marino D. Camello（來自菲律賓）（佳作）

在我旅程的某一天，

生活的形象暴露在我面前。

在我眼前顯現，

人們在環境中的行為。

在這個情境下，我意識到，

我所擁有最重要的東西。

在這裡，在台灣和在我的一生中，

是時間讓我繼續走下去。

沒有什麼公不公平的，

過去了的就不能倒回。

我擁有的寶藏，

我希望我不會濫用它。

所以在我將要做出的決定中，

必須停頓片刻才能理解。

什麼是對或錯，

對於後者並不感到自責。

每向前邁出一步，

必須先看看我的身後。

為了不忘記過去的教訓，

這將是面對未來的武器。

別將生活的考驗視為障礙，

每一次考驗都可以成為力量。

請不要每一步都感到疲倦，

因為未來的夢想將能成真。

Mark Julius Surbano：陰性

照片提供：Mark Julius Surbano（來自菲律賓）（佳作）

陰性，這是在等待測試結果時的內心祈禱。這個等待的時間，彷彿是我人生中最長的一個小時。在等待結果的同時，你不禁會思考如果結果是陽性怎麼辦、那些依靠你的家人怎麼辦、如果要隔離怎麼辦，所以你只能全心祈求結果是陰性。你的期待跟著紅色的線往前，每當線往前移動，你只希望結果是陰性的。

Ben Saud Canonizado：我夢想的另一半

照片提供：Ben Saud Canonizado（來自菲律賓）（佳作）

我夢寐以求的另一半……首先我感謝主，讓我遇見了你，我們注定會在台灣某個時間和地點相遇……自從遇見他以來，他成了我每一天的動力。發薪水日時，我們就會見面、去教堂，一起吃飯。我們總是深入的談論我們的未來。我們喜歡在安靜而浪漫的地方聊天，就像照片中的那樣。我們經常吵架，但都會心軟而原諒彼此。我們經常說話、經常笑，直到我們餓了、一天也結束了。我們回到宿舍，睡得很香，醒來時微笑著，我們回到工作崗位，再等一個月再見面。再過個幾年我們就會有一個孩子，所以我們決定今年7月他會先回菲律賓。我們決定在台灣拍張照片留念，然後在我們出生的土地上結婚。希望這張照片是對年輕男女的啟發，談論和計劃未來非常重要。

Rodolfo Banola：景象

照片提供：Rodolfo Banola（來自菲律賓）（佳作）

這張照片是在新竹的公園拍攝的。一位家務移工陪伴和照顧著一位台灣長者，他們一起在公園裡休息。照護是關於愛和耐心。從這個畫面，我們能看到的是悲傷。悲傷的是在公園裡陪伴他們的，應該是家人。悲傷的是他心中浮現的可能是那個自己從小長大的地方。儘管疲累，但是身為外籍移工，我們必須繼續奮鬥下去。

El Salvador De Jesus Rosas：輸送機

照片提供：El Salvador De Jesus Rosas（來自菲律賓）（佳作）

有時嘈雜，有時安靜。這就是我進公司以來一直聽到的。三年來我從未有一天沒有聽到輸送機的聲音。即使在睡夢中或是放假，我仍然能聽到。有時我會想，輸送機有沒有生命？它會不會累？它會不會抱怨？它是不是悲傷。我意識到，移工的生活就像是輸送機一樣。嘈雜的聲音，就像是主管的咆哮，但它也會在休息時間或放假時安靜下來。總是工作得很辛苦、不能夠抱怨，總是感到悲傷因為思念著那些在母國的愛人。但是像傳送帶一樣，我們不會在辛苦時停下。有時候進度慢一點，有時候快一點，但重要的是，我們從不會放棄這些對生命的試煉。不論是慢或快，努力堅持下去，總有一天，生命就會獲得改善。

Joy Peralta Cunanan：置物櫃

照片提供：Joy Peralta Cunanan（來自菲律賓）（佳作）

我將穿上這象徵著開啟一天的制服。從晚上開始，你只希望這可以趕快結束。深呼吸，我告訴自己，就像昨天一樣，我會持續努力並習慣這一切。我能做到嗎？是的，我可以為了我的未來夢想、為了我的家庭做到。每一天，這樣的感嘆在這個房間開始也在這個房間結束。

Jeffrey Consultado Aranzanso：光與影