【2022白晝之夜】一夜故事、三大展演，今晚士林有戲，而你就是最佳演員

文：林佳蕙

這一夜，你可以是攤販團體的一員，也可以是檳榔攤最愛的熟客，在充滿綜藝氣氛的遊戲中，還可能獲得士林王的光榮稱號。「白晝之夜」的藝術活動邀請每一個人透過互動成為藝術共創者，今晚士林有戲，而你就是最佳演員。

進入第七屆的台北「白晝之夜」，每一年都以黑夜為幕，將城市化為展演的大舞台，讓人們能以免票且自由的方式，欣賞專為這一夜燦爛的藝術作品。進入場域的每一個你我，除了以觀眾之姿遊走其間，也同時構成這一夜故事的整體面貌。

而今年透過「本劇場」呈現士林攤商文化的《我不好，你也不會好，大家都不好》、「深夜放電所」探討當代愛慾情境的《水兒檳榔攤》，以及「演洋娛業」喚起舊時好記憶的《機智士林生活》等情境作品，觀眾可以透過與演員的互動參與其中，成為令作品鮮活的關鍵角色！

Photo Credit: 2022白晝之夜提供

由你決定攤商的未來

戲劇本源於生活，「本劇場」負責人張吉米指出，觀演關係並不只發生在劇場中，日常生活的各個角落與片刻都可能有戲，他說：「例如，路上有人吵架，我們停下來看，觀演關係就已形成。實體街頭和劇場最大的差別，就在是否具有購票的入場儀式，而相對於人生而言，我們其實一出生就已完成最大的入場儀式，在我們的有生之年裡，每個人都在這個大劇場演出。」

而今年的「白晝之夜」以台北士林區為主舞台，和許多老台北人一樣曾體驗過士林夜市往昔盛況的張吉米，有感攤商這些年好不容易走完搬遷重整的歷程，卻又遭逢疫情造成遊客大減，歷經衝擊的士林夜市景況已不復當年，「攤商掙扎求存，這當中也還存在著不同團體的利益糾葛，士林雖然只是城市中的一個區塊，卻可反映台灣的某些狀態，所以我們希望透過以古喻今的方式，帶大家看見現狀。」

Photo Credit: 白晝之夜提供，陳又維攝影 張吉米

張吉米指出，與士林捷運站相距不遠的神農宮一帶，曾是泉州人和漳州人械鬥的主場之一，當年曾因雙方衝突引發整片大火。這樣的紛爭雖已平歇，但今日的士林夜市係由不同的協會組成，仍免不了因利益產生的衝突，他與共同創作李晉杰以戲劇手法串接時空製作《我不好，你也不會好，大家都不好》，安排演員扮演兩派人馬進行談判，而觀眾不再只能被動觀看，也可以成為決定結局走向的關鍵一員。

當日來訪的觀眾可在第一階段的演出中，主動申請成為「商會小弟」並參與攤位中的小遊戲。具有小弟身份的觀眾即擁有第二階段參演的備選資格。在深夜時段接到神祕電話的人，將被通知前往第二場所，參與和另一個陣營協商的演出體驗。屆時，雙方會產生什麼樣的結論，就由觀眾決定！

Photo Credit: 白晝之夜提供

在霓虹燈管下放送愛

「深夜放電所」的所長林凱裕，這一次則要借用士林街景打造街頭檳榔攤，與來訪的觀眾進行動。「我們是一群劇場設計師，我們經常在想：如果離開劇場，如何用設計形式，繼續推進我們想關心的事情？」

他解釋劇場中的表演和藝術，絕大部分來自於創作者對於現實中的人、事、物觀察，身為劇場設計師，當他們拿到劇本或設計指示之後，也還是得回歸自身對現實生活的觀察，因此所有的設計成果都可被視為對於周遭的累積反應。

在這樣的工作過程中，也讓他們累積了不少對於議題的反思，進而有意在劇場外的世界，推動更多的討論。他說：「以設計參與現場，一直是我們常採用的形式，我們把設計視為一種工具和行動，把空間和材質變成演出的要素，並結合不同背景的觀眾，發展出獨特的經驗過程。」

於是，他在路邊搭建了僅存一夜的《水兒檳榔攤》，請演員扮演檳榔西施，透過現場互動和IG線上直播的雙軌方式，與觀眾一起玩遊戲。第一名的觀眾將成為檳榔西施「水兒」一直等待的熟客，可以得到即時的愛情告白。

「過去我們可以看到許多檳榔攤，但尋求這種賺錢管道的年輕女孩，現在可藉透過網路直播的打賞方式獲利，也許就不需要進入實體攤位，而現在包檳榔的妹妹也懂得一邊開直播，包檳榔變成一種副業。」

他指出檳榔西施的直播，其實陪伴了不少開長途夜車的司機，而她們如何拓展客源並讓自己成為無法取代的直播主，有其學問。檳榔西施的文化反應的是她們和熟客之間的關係，隨網路時代而有變異的方式，是他想呈現並探索的內容。

在燈火通明的這一座士林大戲棚裡，林凱裕所搭建的檳榔攤，巧妙地借取了環境中既有的建物，讓加油站的跑馬燈成為當夜的舞台元素之一。以實景為基礎搭建的小戲台，讓觀眾更具臨場感。

他說：「在其他的角落，所有的東西都會被高頻率的光干擾，但大家沒有辦法忽視這個超大的廣告牆。站在跑馬燈下，會覺得時間好像不停往前走，而那個等愛、找愛的老式檳榔攤，就好像一個被遺忘路邊的檳榔渣。」

這一夜，等待愛情的「水兒」需要觀眾的熱情參與，才能找到她最愛的熟客，別忘了繞到這個角落給予關愛，也許你就會是那個中選的幸運兒。

Photo Credit: 2022白晝之夜提供 「深夜放電所」《水兒檳榔攤》主視覺

急招士林通支援問答前線

「演洋娛業」從創團之初便打算以進入實際生活空間的方式，呈現與日常結合的演劇風貌，團長高偉哲說：「我們希望可以打破劇場空間，那是讓藝術走入生活最好的方式，與其一直渴求觀眾進劇場看戲，不如我們主動出擊。」

延續過往兩屆參與「白晝之夜」的演出風格，這一次的作品《機智士林生活》不但同樣地以場域的環境與歷史背景作為內容發想的基礎，更注入了這一代人對於老士林的追想之情。