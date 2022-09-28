【2022白晝之夜】一夜故事、三大展演，今晚士林有戲，而你就是最佳演員
我們想讓你知道的是
進入第7屆的台北「白晝之夜」，每一年都以黑夜為幕，將城市化為展演的大舞台，讓人們能以免票且自由的方式，欣賞專為這一夜燦爛的藝術作品。而藝術並不遙遠，今年觀眾可以透過與演員的互動參與其中，成為令作品鮮活的關鍵角色。
文：林佳蕙
這一夜，你可以是攤販團體的一員，也可以是檳榔攤最愛的熟客，在充滿綜藝氣氛的遊戲中，還可能獲得士林王的光榮稱號。「白晝之夜」的藝術活動邀請每一個人透過互動成為藝術共創者，今晚士林有戲，而你就是最佳演員。
進入第七屆的台北「白晝之夜」，每一年都以黑夜為幕，將城市化為展演的大舞台，讓人們能以免票且自由的方式，欣賞專為這一夜燦爛的藝術作品。進入場域的每一個你我，除了以觀眾之姿遊走其間，也同時構成這一夜故事的整體面貌。
而今年透過「本劇場」呈現士林攤商文化的《我不好，你也不會好，大家都不好》、「深夜放電所」探討當代愛慾情境的《水兒檳榔攤》，以及「演洋娛業」喚起舊時好記憶的《機智士林生活》等情境作品，觀眾可以透過與演員的互動參與其中，成為令作品鮮活的關鍵角色！
由你決定攤商的未來
戲劇本源於生活，「本劇場」負責人張吉米指出，觀演關係並不只發生在劇場中，日常生活的各個角落與片刻都可能有戲，他說：「例如，路上有人吵架，我們停下來看，觀演關係就已形成。實體街頭和劇場最大的差別，就在是否具有購票的入場儀式，而相對於人生而言，我們其實一出生就已完成最大的入場儀式，在我們的有生之年裡，每個人都在這個大劇場演出。」
而今年的「白晝之夜」以台北士林區為主舞台，和許多老台北人一樣曾體驗過士林夜市往昔盛況的張吉米，有感攤商這些年好不容易走完搬遷重整的歷程，卻又遭逢疫情造成遊客大減，歷經衝擊的士林夜市景況已不復當年，「攤商掙扎求存，這當中也還存在著不同團體的利益糾葛，士林雖然只是城市中的一個區塊，卻可反映台灣的某些狀態，所以我們希望透過以古喻今的方式，帶大家看見現狀。」
張吉米指出，與士林捷運站相距不遠的神農宮一帶，曾是泉州人和漳州人械鬥的主場之一，當年曾因雙方衝突引發整片大火。這樣的紛爭雖已平歇，但今日的士林夜市係由不同的協會組成，仍免不了因利益產生的衝突，他與共同創作李晉杰以戲劇手法串接時空製作《我不好，你也不會好，大家都不好》，安排演員扮演兩派人馬進行談判，而觀眾不再只能被動觀看，也可以成為決定結局走向的關鍵一員。
當日來訪的觀眾可在第一階段的演出中，主動申請成為「商會小弟」並參與攤位中的小遊戲。具有小弟身份的觀眾即擁有第二階段參演的備選資格。在深夜時段接到神祕電話的人，將被通知前往第二場所，參與和另一個陣營協商的演出體驗。屆時，雙方會產生什麼樣的結論，就由觀眾決定！
在霓虹燈管下放送愛
「深夜放電所」的所長林凱裕，這一次則要借用士林街景打造街頭檳榔攤，與來訪的觀眾進行動。「我們是一群劇場設計師，我們經常在想：如果離開劇場，如何用設計形式，繼續推進我們想關心的事情？」
他解釋劇場中的表演和藝術，絕大部分來自於創作者對於現實中的人、事、物觀察，身為劇場設計師，當他們拿到劇本或設計指示之後，也還是得回歸自身對現實生活的觀察，因此所有的設計成果都可被視為對於周遭的累積反應。
在這樣的工作過程中，也讓他們累積了不少對於議題的反思，進而有意在劇場外的世界，推動更多的討論。他說：「以設計參與現場，一直是我們常採用的形式，我們把設計視為一種工具和行動，把空間和材質變成演出的要素，並結合不同背景的觀眾，發展出獨特的經驗過程。」
於是，他在路邊搭建了僅存一夜的《水兒檳榔攤》，請演員扮演檳榔西施，透過現場互動和IG線上直播的雙軌方式，與觀眾一起玩遊戲。第一名的觀眾將成為檳榔西施「水兒」一直等待的熟客，可以得到即時的愛情告白。
「過去我們可以看到許多檳榔攤，但尋求這種賺錢管道的年輕女孩，現在可藉透過網路直播的打賞方式獲利，也許就不需要進入實體攤位，而現在包檳榔的妹妹也懂得一邊開直播，包檳榔變成一種副業。」
他指出檳榔西施的直播，其實陪伴了不少開長途夜車的司機，而她們如何拓展客源並讓自己成為無法取代的直播主，有其學問。檳榔西施的文化反應的是她們和熟客之間的關係，隨網路時代而有變異的方式，是他想呈現並探索的內容。
在燈火通明的這一座士林大戲棚裡，林凱裕所搭建的檳榔攤，巧妙地借取了環境中既有的建物，讓加油站的跑馬燈成為當夜的舞台元素之一。以實景為基礎搭建的小戲台，讓觀眾更具臨場感。
他說：「在其他的角落，所有的東西都會被高頻率的光干擾，但大家沒有辦法忽視這個超大的廣告牆。站在跑馬燈下，會覺得時間好像不停往前走，而那個等愛、找愛的老式檳榔攤，就好像一個被遺忘路邊的檳榔渣。」
這一夜，等待愛情的「水兒」需要觀眾的熱情參與，才能找到她最愛的熟客，別忘了繞到這個角落給予關愛，也許你就會是那個中選的幸運兒。
急招士林通支援問答前線
「演洋娛業」從創團之初便打算以進入實際生活空間的方式，呈現與日常結合的演劇風貌，團長高偉哲說：「我們希望可以打破劇場空間，那是讓藝術走入生活最好的方式，與其一直渴求觀眾進劇場看戲，不如我們主動出擊。」
延續過往兩屆參與「白晝之夜」的演出風格，這一次的作品《機智士林生活》不但同樣地以場域的環境與歷史背景作為內容發想的基礎，更注入了這一代人對於老士林的追想之情。
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資料怎麼自己動？公部門的數位轉型，「數位治理」讓報稅、補助申請更簡單！
我們想讓你知道的是
隨著數位發展部的正式成立，臺灣公部門的數位轉型也邁入全新階段。我們透過專訪數位發展部數位政府司的王誠明司長，帶大家認識臺灣「數位治理」發展的前世今生，以及如何應用「MyData」串聯、應用既有資料，改變我們的日常生活！
資通訊科技的日新月異驅動社會飛速發展，無論日常購物、娛樂消遣甚至是人際互動，網路與各式數位服務幾乎滿足了現代人生活過半的需求。在這樣的背景之下，不只企業緊緊跟隨數位轉型浪潮，積極開展創新技術與服務，政府部門也開始導入資料及數據分析技術，善用「數位治理」驅動公共服務模式的變革，重塑民眾對於政府服務的想像。未來數位治理不只是要讓民眾申請資料更簡便，更希望能透過資料讓企業創新，同時也做到提供客製化個人服務的目標。
從資料應用發展創新服務，結合數位科技打造公私協力的智慧政府
我們一定都能有感數位治理帶來的改變，在2021年面對新冠疫情時推出的口罩供需資訊平台、健保快易通APP、健康存摺等的整合應用服務，我們多多少少都有用過。前者透過釋出口罩庫存量及特約藥局等開放資料，促成公部門與民間社群的協力合作，將「資料」轉化成簡易使用、更新即時的便民服務，讓大家知道可以到哪裡去買口罩；後者則整合臺灣健保系統，透過數位技術將資料公開及串聯，打造創新健康平台，不只個人就醫、查詢更加方便，也奠定了後續數位醫療服務的發展基礎。
不只是民眾有感，從國際評比的角度來看，在2021年早稻田大學與國際資訊長協會（International Academy of CIO, IAC）合作辦理的世界各國政府數位評比中，臺灣在全球64個主要經濟體中排名第10名，較2020年進步1名，在整體國際中表現也算前段班。
那政府是從什麼時候開始數位化的呢？源頭可以追溯到1998年時推動的「電子化政府計畫」。長期投身電子化政府計畫的規劃與推動的數位發展部數位政府司司長王誠明回憶道：
「那時政府發展許多大型網路、服務資訊上網等基礎建設，並將戶政、地政等民生領域的人工服務流程優化為電子化的線上服務，過程累積了不少可應用的資料庫及大型資訊系統；到了2017年，安全傳輸、資訊分析整合等技術也漸漸成熟，國內外都意識到『資料』是提供服務的重要元素，於是政府便開始更著重於資料的分析與應用。」
從那時起，政府秉持著讓民眾參與政府運作的開放精神，展開「服務型智慧政府推動計畫」，以民眾關切議題的數位服務為優先項目，透過開放高應用價值資料與即時分析技術，提供民間資料應用的空間，或是由機關主動開發相關服務，不只對外增強政府的公共服務能力，對內也改善民主治理的運作機制，回應整體社會的數位化需求。
資料運用思維轉變：「資料治理」作為政策發展方針
王誠明司長特別強調，雖然電子化政府與智慧化政府乍看都是透過電子產品及數位技術加速政府服務，但在執行思維上卻有根本性的差別。傳統的政府服務多半從「公共事務管理」的角度思考，例如報稅、戶政、地政等，都朝向便於管理者管理的角度去開發；但在智慧化政府的發展觀念中，政府反而會站在民眾的角度思考，利用資料開放與分析技術等方式，鼓勵公私單位開發更多數位服務。例如過去政府開放實價登錄、公車路線、空氣品質等即時資料，衍生出實價登錄地圖、台北等公車等多元應用的APP，這些都是透過資料治理來滿足民眾生活需求的最佳範例。
隨著資料治理概念的深化，臺灣Open Data的服務也逐漸成熟，甚至在英國開放知識基金會（OKFN）的開放資料國際評比中獲得世界第一的殊榮。於是2015年，國發會從「賦權」概念出發、強調資料作為精準數位服務的基礎，打造「數位服務個人化」（MyData）資料自主服務，以「民眾自主決定資料如何使用、給誰用」的核心精神，打開政府服務的里程碑。
在過去，若民眾要到銀行辦理開戶或貸款等業務時，會因需要出示相關證明，所以得耗費許多時間往返機關與銀行辦理。如今透過MyData平台，辦理者經過不同等級的身分驗證後，就能即時將指定資料傳輸給指定機關，而且過程中民眾也可以隨時追蹤，知道資料傳到什麼地方、被誰使用；倘若資料不慎被盜用，民眾也能第一時間收到簡訊和Email通知來即時處理。
MyData平台的服務不只強化食醫住行育樂等民生領域的數位服務，王誠明司長也說，當中央與地方整合成熟之後，也希望跨足私部門，從監管力道強的金融產業開始，漸漸延伸至監管力道較弱，卻與民生息息相關的產業（如醫療），甚至期待在最終階段引入AI服務，落實資料智慧應用。舉例來說，未來民眾失業時只要告訴政府「我失業了」，MyData平台就能主動查詢、分析民眾同意開放的資料，藉由資料彙整及AI分析的智慧服務，主動回饋民眾如何申請補助、提供就業輔導等個人化建議。
由內而外深化數位治理，組織再造迎擊轉型挑戰
當政府則從「資料」的角度出發，打造新型態的公共服務模式時，「資料」不只化身為政府或企業組織間最珍貴的資產，也成為一切數位服務發展根基。不過，成千上萬的資料該如何妥善的管理、安全的傳輸、合法的應用，也成為智慧化政府發展過程的關鍵課題。對此，王誠明司長也坦言，這正是政府在轉型過程中面臨的三大挑戰：機關本身思維與行事風格的轉變、跨機關間資料傳輸的法律規範適用性，以及資料本身的個資保護問題。
所以如今政府透過組織再造，成立位階更高、權責更集中的「數位發展部」，把過去可能分別是通傳會、經濟部、國發會資管處、行政院資安處在做的事情重新整合，回應這些轉型過程中跨機關、跨領域的複雜問題，讓轉型過程中無論公私部門都有可以共同討論、解決問題的夥伴。
「數位轉型其實是一個持續的過程，它不是像轉骨一樣瞬間。它是一個持續的滾動調整，根據社會需要和當下技術，讓服務做得更好。」
王誠明司長也說，正因轉型是漫長的過程，所以數位發展部的角色就是在調整過程中能靈活運作、協調合作的機關，讓無論技術、制度、法律等層面的政府服務都能與資安會緊密結合，正確導入數位治理制度，落實資安與個資保護。
持續落實、不斷提升：數位治理永無止境
最後，王誠明司長也強調，深化數位治理不只該思考如何運用數位服務提升機關效能，也包含怎麼找出社會中沒能力使用數位服務的人，並給予幫助。若要達成這樣的目標，倚靠的就不只是技術成長，還包含整體數位環境的建置。仔細觀察臺灣社會近年的轉變，就能發現不少相似的痕跡──越來越多的數位服務不只作為應用的工具，深化公共服務效率及公民參與的可能性，還能打破傳統框架，成為新興的溝通媒介，建立公私部門之間不同的協力模式；更甚至我們還能從視訊看診、健康存摺等疫情應對措施中學習，也相信未來國家再度面臨困難或風險時，在數位治理的增能之下，可以更快速的恢復，並透過完善的數位工具解決難題，從中學習並不斷的強化精進。
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