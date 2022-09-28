義大利大選評析：披著新法西斯外衣的鐵娘子勝出，對台海局勢卻是不錯的消息
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梅洛尼的友台跡象早有跡可循：去年11月國際智庫「反制中國」研討會，當時梅洛尼即已點名向台灣致意。梅洛尼曾對另兩友黨的提議：若兄弟黨拿下最高票且拉大距離，梅洛尼希望擁有外交、國防、經濟部長等相對重要的內閣官員。換句話說，梅洛尼如有意與台灣深化關係，他黨很難成為絆腳石。
歐盟不疼、德國總理不愛、國際市場忌憚，西方稱義大利兄弟黨（Fratelli di Italia）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）是披著新法西斯外衣的鐵娘子，義國內部的左派勢力也全力防堵。然而，上述的內外力阻撓皆無法撼動梅洛尼帶著義大利中右派重登執政舞台；相較於最後一次右派由前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領導執政，已是2011年的事。
這十餘年間，義大利經歷了技術官僚蒙蒂（Mario Monti）、中左派、短暫的民粹：五星運動＋聯盟黨（14個月分手）、中左與五星運動聯手、與技術官僚德拉吉（Mario Draghi）等，義大利的政治及經濟仍不見起色。治理不彰的背景（實際上是政黨間利益難以協調）造就梅洛尼政黨的民調支持度，從2018年的4％，大幅成長至26％。
咸認只有她的義大利兄弟黨未加入德拉吉政府，成了唯一的反對黨，提供了對現狀不滿人士的宣洩窗口。此外，從梅洛尼開始使用社群軟體後，成功地營造接地氣，支持度屢創新高，曾短短一個月就能增加400萬追隨者。
今（2022）年大選結果，梅洛尼政黨果不其然一舉成為義大利第一大黨，顯示出在高通膨與能源危機所致的民不聊生之際，人民不再理會外界的雜音，執意給梅洛尼一個機會。小老百姓生活的無奈，更可從一件事來觀察：分裂的五星運動，因堅持主張最低基本薪資的策略，再度復活，成了發展落後南義的救贖。
更有趣的是，有七成人民愛戴德拉吉，卻用選票教訓了支持德拉吉執政的民主黨（19.06％，2018年得票率18.76％，沒有進步）、聯盟黨（8.78％，2018年17.35％）、力量黨（8.12％，2018年14％）、迪馬尤（Luigi Di Maio）的政黨公民承諾（Impegno Civico，從五星運動分裂，沒有席次）等陸續參與執政十年卻苦無建樹。
大選後政治版圖的改變與影響
義大利國會參、眾兩院大選9月25日落幕，梅洛尼所率領的極右派政黨義大利兄弟黨率領中右聯盟大有斬獲，順利掌控兩院，不僅使義國進入罕見的政治穩定環境，也迎來二次世界大戰後立場最「右」傾的政府。
此次大選讓義大利的政治地盤發生劇變，至少會有下列幾項變化。
聯盟黨進退失據
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遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
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過往除了政府、金融及電信等特定產業，企業對於資安的投資相對保守。隨著上市櫃公司指引的修正將規範逐步擴大到各級產業，加上各種勒索攻擊等事件頻傳，大型企業尤其電子製造業，對資安風險的重視與需求也明顯上升。
法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
成立於2004年的數聯資安，擁有全台首座企業級資安監控中心（SOC），2009年成為遠傳100%子公司後，整合集團豐富資通訊網路資源，提供專業資安監控、檢測、治理等解決方案及顧問服務，成為企業數位轉型路上最可信賴的資安夥伴。
數聯資安總經理李明憲觀察，近來企業關注的供應鏈資安議題主要有兩個面向，一個是從技術面去應對供應鏈上下游數位化串聯所形成的間接攻擊威脅，以及軟體開發來源是否被內植惡意軟體而形成的資安缺口；加上疫情以來大量遠距工作引發的資安風險，「零信任（Zero Trust）架構概念」也受到更多產業的重視。
資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零和遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
隨著風險不斷進化，李明憲也期許數聯資安結合母公司遠傳的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」策略，針對數量龐大的資安事件及警告，運用大數據的整合關聯分析，並透過AI機器學習來偵測異常行為，及早找到潛藏的風險和威脅來源，以差異化的解決方案，成為資安託管服務供應商的領導者。
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