義大利大選評析：披著新法西斯外衣的鐵娘子勝出，對台海局勢卻是不錯的消息

歐盟不疼、德國總理不愛、國際市場忌憚，西方稱義大利兄弟黨（Fratelli di Italia）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）是披著新法西斯外衣的鐵娘子，義國內部的左派勢力也全力防堵。然而，上述的內外力阻撓皆無法撼動梅洛尼帶著義大利中右派重登執政舞台；相較於最後一次右派由前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領導執政，已是2011年的事。

這十餘年間，義大利經歷了技術官僚蒙蒂（Mario Monti）、中左派、短暫的民粹：五星運動＋聯盟黨（14個月分手）、中左與五星運動聯手、與技術官僚德拉吉（Mario Draghi）等，義大利的政治及經濟仍不見起色。治理不彰的背景（實際上是政黨間利益難以協調）造就梅洛尼政黨的民調支持度，從2018年的4％，大幅成長至26％。

咸認只有她的義大利兄弟黨未加入德拉吉政府，成了唯一的反對黨，提供了對現狀不滿人士的宣洩窗口。此外，從梅洛尼開始使用社群軟體後，成功地營造接地氣，支持度屢創新高，曾短短一個月就能增加400萬追隨者。

今（2022）年大選結果，梅洛尼政黨果不其然一舉成為義大利第一大黨，顯示出在高通膨與能源危機所致的民不聊生之際，人民不再理會外界的雜音，執意給梅洛尼一個機會。小老百姓生活的無奈，更可從一件事來觀察：分裂的五星運動，因堅持主張最低基本薪資的策略，再度復活，成了發展落後南義的救贖。

更有趣的是，有七成人民愛戴德拉吉，卻用選票教訓了支持德拉吉執政的民主黨（19.06％，2018年得票率18.76％，沒有進步）、聯盟黨（8.78％，2018年17.35％）、力量黨（8.12％，2018年14％）、迪馬尤（Luigi Di Maio）的政黨公民承諾（Impegno Civico，從五星運動分裂，沒有席次）等陸續參與執政十年卻苦無建樹。

大選後政治版圖的改變與影響

義大利國會參、眾兩院大選9月25日落幕，梅洛尼所率領的極右派政黨義大利兄弟黨率領中右聯盟大有斬獲，順利掌控兩院，不僅使義國進入罕見的政治穩定環境，也迎來二次世界大戰後立場最「右」傾的政府。

此次大選讓義大利的政治地盤發生劇變，至少會有下列幾項變化。

聯盟黨進退失據