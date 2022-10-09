《橘色惡魔的弱弱指導法》：「不教導才能培育出人才」是我這23年來透過經驗獲得的結論

文：田中宏幸

【前言】聽到「你要加油」這句話，真的能發自內心努力嗎？

被人要求「笑一下」才笑的話，擠出來的笑容並不是真的。

因為我一直這麼認為，所以從不要求任何人「笑一下」。

我們不是因為被人要求「你要加油」才努力，而是發自內心想要努力，所以努力。

因為我知道這件事，所以從不對人說「你要加油」。

如果領導者發出「要主動努力」這樣的指令，那麼不管下面的人怎麼樣努力，都不再是主動的行為。

「讓人動起來」只是一種自以為是的想法，就算這個人真的起而行了，得到的成果應該也不會是最好的。

Photo Credit：遠流出版提供、©Green Band Association 本書作者、京都橘高中管樂社前顧問、管樂指導者田中宏幸。

有些人採用「激發學生、下屬的動力」這樣的指導法，但說到底「動力」應該是打從心底自然湧現才對，而不是靠他人提醒。

不教導

不下指令

不接近

不過問

以上四點是我過去23年來歸結出培育學生自主的指導法。

乍看之下沒什麼特別，但卻是非常重要的秘訣，可以讓每個學生充分發揮與身俱來「自己動腦思考」的能力。

促使我培育出這套指導法並具體實踐的對象，是京都橘高中管樂社。

對許多人來說，或許更熟悉「橘色惡魔」這樣的說法。

京都橘是全日本行進樂隊大賽的熟面孔，2007年起連續三年進入全國大賽，並於2008年、2009年、2015年獲得金牌。參加NHK教育台「同學表演秀（School Live Show）」節目，於管樂爭奪賽中獲得優勝。美國的玫瑰花車遊行每年吸引高達100萬名觀眾參觀，京都橘是日本唯一且數次獲邀參加的團體。

就算不列出這些數字，只要說到日本電視台「一億人的爆笑大質問！管樂之旅」，以及出現在福山雅治為第100屆全國高中棒球選手權大賽所創作的歌曲〈甲子園〉，該支音樂錄影帶裡的「跳躍的行進樂隊」，應該就會有很多人想到「啊！就是那個京都橘！」。

也有許多人透過YouTube認識京都橘，並且在看過這種「演奏的同時不斷跑跳、舞蹈」的模樣後，紛紛表示：「簡直跟運動沒兩樣！」、「不可思議！」、「看完後感覺好有精神！」因此吸引海內外許多忠實粉絲，甚至許多影片創下超過1000萬次觀看次數。

23年來與橘色惡魔共同培育出的成果

擔任京都橘高中管樂社的顧問23年以來，我培育了1000名「橘色惡魔」。

本書將以京都橘高中管樂社經歷挫折與成長的故事為基礎，向各位介紹培育年輕人才和團隊的方法。

我所提出的這套指導法，有以下兩大主軸。

「不教導的指導法」 由弱者教導弱者的「弱弱指導法」

1就如同剛才所提，是一種不教導、不下指令，讓孩子自己動腦思考，自主採取動作的指導法。

但這個方法套用在「一個指導者 vs. 團隊中有許多還在成長的成員」，是很難實踐的。因為實際上我沒有辦法照顧到每一個成員，就算真的做得到，整個團隊也不一定能獲得好成果。

因此，我想出了2「弱弱指導法」。

「弱弱指導法」是本書的核心，由弱者（學生）指導弱者（學生），其實也就是「『不教導的指導法』的進化版」。

就算我不過問、不插手，學生也能教導學生、互相拉拔，最終成為最強的團隊。

如果說「不教導的指導法」可以培養個人自律的習慣，那麼「弱弱指導法」培養的就是團體自律。

當團體產生自律，就能帶動個人的自律，產生成長的正向循環。

如果只想單純將知識或技術灌輸給孩子，那麼採取「教導」這樣的態度就夠了。

父母、老師、主管將「必要的東西」灌輸給孩子、學生、部屬。灌輸的內容如果是很基本的事情或社會規範，確實只要讓他們單方面接受即可。

但如果一個人不加思索地完全接受別人所給，是無法茁壯的。

無法超越父母、無法超越老師、無法超越主管――這難道是指導者所追求的嗎？

「年輕人是國家未來的主人翁，希望他們茁壯成長、超越自己。」

不管教導者的立場為何，我想這都是大多數人的心願。

如此一來，能夠以「教導」之名將知識強塞給孩子，最多就是到國中為止而已。面對已經是半個大人的高中生，我深切地體會到「不教而育」的重要。如果對象是已經出社會的成年人，那更是不在話下。

這麼說或許有點結果論，「不教導才能培育出人才」是我做為指導者在這23年來透過經驗所獲得的結論。

Photo Credit：遠流出版提供、©Green Band Association 京都橘高中管樂社，又稱橘色惡魔。

書籍介紹

本文摘錄自《橘色惡魔的弱弱指導法：由弱者指導弱者，才能孕育出不可動搖的堅強實力》，遠流出版

作者：田中宏幸

譯者：龔婉如

京都橘高中管樂社傳奇顧問23年帶隊經驗淬鍊而成，培育年輕人才和團隊的關鍵核心！不可思議！平凡高中生感動全世界 ──

2022雙十國慶驚喜來台！引發橘色惡魔旋風

美國玫瑰花車遊行！日本唯一且二度受邀參加

擄獲全球觀眾目光！亞特蘭大奧運會、迪士尼樂園耶誕遊行、夏威夷交流演奏……

全日本行進樂隊大賽！金牌常勝軍

活力出演！福山雅治〈甲子園〉MV、「一億人的爆笑大質問！管樂之旅」（日本電視台）、「同學表演秀」（NHK 教育台）、「好孩子俱樂部」（MBS 每日放送）……

YouTube 影片總觀看次數破億！

《吹響吧！上低音號》行進管樂強校「立華高中」（水色惡魔）原型

實力最堅強 & 超人氣的行進樂隊：

「啊！就是那個京都橘」「簡直跟運動沒兩樣！」「他們居然含著樂器跳舞！如果是我，一定會撞斷牙齒。」「京都橘的演奏會讓人聽完之後還有熱情留在心裡，實在不可思議。」「其他學校的學生只有在樂器離開嘴巴的那一瞬間擠出笑容，但京都橘的學生卻可以在演奏的同時，上半部表情還帶著笑意。」

無論在哪裡演奏，總會聽到來自觀眾的各種感動，甚至是驚訝的迴響，這，究竟是如何達成的呢？

帶領橘色惡魔走出低潮的「弱弱指導法」 ──成立於1961年的京都橘高中管樂社，自1996～1998連續三年大滿貫寫下創社以來最佳成績後，此後皆未能晉級全國大賽。直到2007年才重返榮耀，連續數年晉級全國大賽並屢屢獲獎。

不教導、不下指令、不接近、不過問，竟能造就京都橘成為日本行進管樂強隊！裝聾作啞的指導方式所建立的弱弱指導，之後達成了怎麼樣的效果？橘色惡魔敗部復活的經過又是如何？

Photo Credit: 遠流

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航