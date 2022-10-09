《橘色惡魔的弱弱指導法》：「不教導才能培育出人才」是我這23年來透過經驗獲得的結論
我們想讓你知道的是
如果說「不教導的指導法」可以培養個人自律的習慣，那麼「弱弱指導法」培養的就是團體自律。當團體產生自律，就能帶動個人的自律，產生成長的正向循環。如果只想單純將知識或技術灌輸給孩子，那麼採取「教導」這樣的態度就夠了。
文：田中宏幸
【前言】聽到「你要加油」這句話，真的能發自內心努力嗎？
被人要求「笑一下」才笑的話，擠出來的笑容並不是真的。
因為我一直這麼認為，所以從不要求任何人「笑一下」。
我們不是因為被人要求「你要加油」才努力，而是發自內心想要努力，所以努力。
因為我知道這件事，所以從不對人說「你要加油」。
如果領導者發出「要主動努力」這樣的指令，那麼不管下面的人怎麼樣努力，都不再是主動的行為。
「讓人動起來」只是一種自以為是的想法，就算這個人真的起而行了，得到的成果應該也不會是最好的。
有些人採用「激發學生、下屬的動力」這樣的指導法，但說到底「動力」應該是打從心底自然湧現才對，而不是靠他人提醒。
- 不教導
- 不下指令
- 不接近
- 不過問
以上四點是我過去23年來歸結出培育學生自主的指導法。
乍看之下沒什麼特別，但卻是非常重要的秘訣，可以讓每個學生充分發揮與身俱來「自己動腦思考」的能力。
促使我培育出這套指導法並具體實踐的對象，是京都橘高中管樂社。
對許多人來說，或許更熟悉「橘色惡魔」這樣的說法。
京都橘是全日本行進樂隊大賽的熟面孔，2007年起連續三年進入全國大賽，並於2008年、2009年、2015年獲得金牌。參加NHK教育台「同學表演秀（School Live Show）」節目，於管樂爭奪賽中獲得優勝。美國的玫瑰花車遊行每年吸引高達100萬名觀眾參觀，京都橘是日本唯一且數次獲邀參加的團體。
就算不列出這些數字，只要說到日本電視台「一億人的爆笑大質問！管樂之旅」，以及出現在福山雅治為第100屆全國高中棒球選手權大賽所創作的歌曲〈甲子園〉，該支音樂錄影帶裡的「跳躍的行進樂隊」，應該就會有很多人想到「啊！就是那個京都橘！」。
也有許多人透過YouTube認識京都橘，並且在看過這種「演奏的同時不斷跑跳、舞蹈」的模樣後，紛紛表示：「簡直跟運動沒兩樣！」、「不可思議！」、「看完後感覺好有精神！」因此吸引海內外許多忠實粉絲，甚至許多影片創下超過1000萬次觀看次數。
23年來與橘色惡魔共同培育出的成果
擔任京都橘高中管樂社的顧問23年以來，我培育了1000名「橘色惡魔」。
本書將以京都橘高中管樂社經歷挫折與成長的故事為基礎，向各位介紹培育年輕人才和團隊的方法。
我所提出的這套指導法，有以下兩大主軸。
- 「不教導的指導法」
- 由弱者教導弱者的「弱弱指導法」
1就如同剛才所提，是一種不教導、不下指令，讓孩子自己動腦思考，自主採取動作的指導法。
但這個方法套用在「一個指導者 vs. 團隊中有許多還在成長的成員」，是很難實踐的。因為實際上我沒有辦法照顧到每一個成員，就算真的做得到，整個團隊也不一定能獲得好成果。
因此，我想出了2「弱弱指導法」。
「弱弱指導法」是本書的核心，由弱者（學生）指導弱者（學生），其實也就是「『不教導的指導法』的進化版」。
就算我不過問、不插手，學生也能教導學生、互相拉拔，最終成為最強的團隊。
如果說「不教導的指導法」可以培養個人自律的習慣，那麼「弱弱指導法」培養的就是團體自律。
當團體產生自律，就能帶動個人的自律，產生成長的正向循環。
如果只想單純將知識或技術灌輸給孩子，那麼採取「教導」這樣的態度就夠了。
父母、老師、主管將「必要的東西」灌輸給孩子、學生、部屬。灌輸的內容如果是很基本的事情或社會規範，確實只要讓他們單方面接受即可。
但如果一個人不加思索地完全接受別人所給，是無法茁壯的。
無法超越父母、無法超越老師、無法超越主管――這難道是指導者所追求的嗎？
「年輕人是國家未來的主人翁，希望他們茁壯成長、超越自己。」
不管教導者的立場為何，我想這都是大多數人的心願。
如此一來，能夠以「教導」之名將知識強塞給孩子，最多就是到國中為止而已。面對已經是半個大人的高中生，我深切地體會到「不教而育」的重要。如果對象是已經出社會的成年人，那更是不在話下。
這麼說或許有點結果論，「不教導才能培育出人才」是我做為指導者在這23年來透過經驗所獲得的結論。
書籍介紹
本文摘錄自《橘色惡魔的弱弱指導法：由弱者指導弱者，才能孕育出不可動搖的堅強實力》，遠流出版
作者：田中宏幸
譯者：龔婉如
京都橘高中管樂社傳奇顧問23年帶隊經驗淬鍊而成，培育年輕人才和團隊的關鍵核心！不可思議！平凡高中生感動全世界 ──
- 2022雙十國慶驚喜來台！引發橘色惡魔旋風
- 美國玫瑰花車遊行！日本唯一且二度受邀參加
- 擄獲全球觀眾目光！亞特蘭大奧運會、迪士尼樂園耶誕遊行、夏威夷交流演奏……
- 全日本行進樂隊大賽！金牌常勝軍
- 活力出演！福山雅治〈甲子園〉MV、「一億人的爆笑大質問！管樂之旅」（日本電視台）、「同學表演秀」（NHK 教育台）、「好孩子俱樂部」（MBS 每日放送）……
- YouTube 影片總觀看次數破億！
- 《吹響吧！上低音號》行進管樂強校「立華高中」（水色惡魔）原型
實力最堅強 & 超人氣的行進樂隊：
「啊！就是那個京都橘」「簡直跟運動沒兩樣！」「他們居然含著樂器跳舞！如果是我，一定會撞斷牙齒。」「京都橘的演奏會讓人聽完之後還有熱情留在心裡，實在不可思議。」「其他學校的學生只有在樂器離開嘴巴的那一瞬間擠出笑容，但京都橘的學生卻可以在演奏的同時，上半部表情還帶著笑意。」
無論在哪裡演奏，總會聽到來自觀眾的各種感動，甚至是驚訝的迴響，這，究竟是如何達成的呢？
帶領橘色惡魔走出低潮的「弱弱指導法」 ──成立於1961年的京都橘高中管樂社，自1996～1998連續三年大滿貫寫下創社以來最佳成績後，此後皆未能晉級全國大賽。直到2007年才重返榮耀，連續數年晉級全國大賽並屢屢獲獎。
不教導、不下指令、不接近、不過問，竟能造就京都橘成為日本行進管樂強隊！裝聾作啞的指導方式所建立的弱弱指導，之後達成了怎麼樣的效果？橘色惡魔敗部復活的經過又是如何？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
我們想讓你知道的是
智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
了解更多智慧城鄉生活應用發展計畫：
數位發展部數位產業署廣告