2022雄雄出聲音樂會：淺堤、青虫aoi、王彙筑，如何藉由台語創作加深自我認同？

文：劉貞麟

在伍佰以《樹枝孤鳥》台語專輯獲得第10屆金曲獎最佳流行音樂演唱專輯獎，證實「新台語歌運動」在流行音樂產業的影響力後，後期的台語歌曲就在文化層面上的討論熱度略為趨緩，然而現今台語流行音樂有著與過往截然不同的型態，在本文中將透由採訪淺堤、青虫aoi、王彙筑，來呈現當代台語流行音樂創作者的面貌。

童年時期的音樂啟程與熟悉感，會在長大後悸動時產生以台語創作的念想

江蕙、洪榮宏、黃乙玲等台語歌首，是許多人重要的童年回憶，小時候在家人的錄音機裡中聽到這些台語歌曲，不自覺成為許多人的深刻記憶。

淺堤、青虫aoi、王彙筑也都有這樣的成長過程，這些歌曲讓他們對台語充滿熟悉感，也有台語是母語這樣的認同，即便在成長過程中並不經常使用，但長大後，卻會在幾個剎那產生使用台語才能精準表達的想法。

高雄出身的淺堤在看到紅毛港遷村，居民不但被迫離開熟悉的地方，還要看著從小長大的家園被怪手摧毀殆盡，心裡的觸動催生了第一首台語歌〈怪手〉。

而從小熟悉的台語是青虫aoi對新生兒的餽贈，從小跟家人使用台語溝通，知道朋友家裡有新生兒即將到來，有感於在台北的孩子沒有什麼學習台語的環境，寫出了一首台語歌做為給新生兒的禮物。

除此之外，作為一個將台語視為母語的音樂人，當心中有什麼理念或想法的時候，也會認為用台語歌曲來表述，會比說出來更讓她更感到自在。

Photo Credit: 淺堤， 吹音樂 提供

文化雜揉的一代，靈活運用成長過程的情境與語言

若論及現今台語流行音樂和新台語運動前的差異，越來越多像淺堤這樣在單張專題甚至單首歌曲中，不受限的使用各種語言來，是很明顯可見的不同。

當然，仍有許多全台語專輯，像是十分重視台語原生語境的「百合花」，會找很多以前台語歌廳秀、戲劇的影視作品來鑽年台語的正確使用情境；也有像核心思想是母語與土地關懷，將台語作為行動論述的「台青蕉」，除了專輯，在日常生活也都盡可能的使用台語。

但因為現今許多創作者都是「跟家人說台語，跟朋友說國語。」這樣的養成背景，語言的藩籬逐漸消失，在流行音樂市場中出現了像魏如萱〈你啊你啊〉、盧廣仲〈魚仔〉這樣單首交錯國台語的歌曲，除了是流行音樂在千禧年後發展出的差異性，更呈現了當代社會語言情境的樣貌。

找回台語使用的手感—創作者學習語言的過程與養成

由於「跟家人說台語，跟朋友說國語。」的成長背景，淺堤、青虫aoi、王彙筑都有基本的台語溝通能力，但「寫與唱是完全不同的領域。」王彙筑說。

淺堤、青虫aoi、王彙筑在雖然都感受到台語的優美，以及用母語的溫度，但也都有意識自己使用一套成熟且複雜的語系，都會以歸零的學習心態進行台語的創作，除了咬字上的注意，青虫aoi更提到台語有像「顛倒音」這樣的特殊性需要去突破，王彙筑甚至在寫完歌曲後，會讓專業的台語顧問來確認正確性。

「顛倒音」是青虫aoi最特別留意的語境，不同於日常講話，加入旋律後所使用的是有聲調的語言，所以當歌曲的詞跟曲相反，其中一個音色上揚其中一個往下發聲的時候，會聽起來像另外的意思，所以，就必須要在顛倒音的容許範圍內去尋找更多旋律的可能。

Photo Credit: 中央社 青虫aoi

除了技術問題，淺堤另外提及年輕世代和母語的連結不深，所以需要有意識的去注意台語本身的音律和使用特殊性。「所以平常遇到年長的叔叔阿姨就會把握機會用台語跟他們聊天，想必他們常常跟阿公阿嬤接觸，肯定在還沒有記憶時就會說台語了吧！」淺堤幽默的說。

也正是因為這樣的歷程，台語創作對三組音樂人有了更深一層的意義，「起初寫台語歌，只是把語言看作一種工具。但隨著每次創作過程中加深對台語的了解就會有種藉著母語尋根的感覺。」王彙筑說。

活動資訊

名稱：2022雄雄出聲音樂會

時間／地點： 𝟎𝟗.𝟐𝟒 ＠大東文化藝術中心 展覽館旁戶外空間​ 𝟎𝟗.𝟐𝟓 ＠高雄圖書館總館三樓 階梯教室​ 𝟏𝟎.𝟎𝟏 ＠高雄流行音樂中心 音浪堤岸​

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Photo Credit: 主視覺設計師宋政傑；公視台語台提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航