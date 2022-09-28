2022雄雄出聲音樂會：淺堤、青虫aoi、王彙筑，如何藉由台語創作加深自我認同？
我們想讓你知道的是
由於「跟家人說台語，跟朋友說國語。」的成長背景，淺堤、青虫aoi、王彙筑都有基本的台語溝通能力，但「寫與唱是完全不同的領域。」而淺堤、青虫aoi、王彙筑在雖然都感受到台語的優美，以及用母語的溫度，但也都有意識自己使用一套成熟且複雜的語系
文：劉貞麟
在伍佰以《樹枝孤鳥》台語專輯獲得第10屆金曲獎最佳流行音樂演唱專輯獎，證實「新台語歌運動」在流行音樂產業的影響力後，後期的台語歌曲就在文化層面上的討論熱度略為趨緩，然而現今台語流行音樂有著與過往截然不同的型態，在本文中將透由採訪淺堤、青虫aoi、王彙筑，來呈現當代台語流行音樂創作者的面貌。
童年時期的音樂啟程與熟悉感，會在長大後悸動時產生以台語創作的念想
江蕙、洪榮宏、黃乙玲等台語歌首，是許多人重要的童年回憶，小時候在家人的錄音機裡中聽到這些台語歌曲，不自覺成為許多人的深刻記憶。
淺堤、青虫aoi、王彙筑也都有這樣的成長過程，這些歌曲讓他們對台語充滿熟悉感，也有台語是母語這樣的認同，即便在成長過程中並不經常使用，但長大後，卻會在幾個剎那產生使用台語才能精準表達的想法。
高雄出身的淺堤在看到紅毛港遷村，居民不但被迫離開熟悉的地方，還要看著從小長大的家園被怪手摧毀殆盡，心裡的觸動催生了第一首台語歌〈怪手〉。
而從小熟悉的台語是青虫aoi對新生兒的餽贈，從小跟家人使用台語溝通，知道朋友家裡有新生兒即將到來，有感於在台北的孩子沒有什麼學習台語的環境，寫出了一首台語歌做為給新生兒的禮物。
除此之外，作為一個將台語視為母語的音樂人，當心中有什麼理念或想法的時候，也會認為用台語歌曲來表述，會比說出來更讓她更感到自在。
文化雜揉的一代，靈活運用成長過程的情境與語言
若論及現今台語流行音樂和新台語運動前的差異，越來越多像淺堤這樣在單張專題甚至單首歌曲中，不受限的使用各種語言來，是很明顯可見的不同。
當然，仍有許多全台語專輯，像是十分重視台語原生語境的「百合花」，會找很多以前台語歌廳秀、戲劇的影視作品來鑽年台語的正確使用情境；也有像核心思想是母語與土地關懷，將台語作為行動論述的「台青蕉」，除了專輯，在日常生活也都盡可能的使用台語。
但因為現今許多創作者都是「跟家人說台語，跟朋友說國語。」這樣的養成背景，語言的藩籬逐漸消失，在流行音樂市場中出現了像魏如萱〈你啊你啊〉、盧廣仲〈魚仔〉這樣單首交錯國台語的歌曲，除了是流行音樂在千禧年後發展出的差異性，更呈現了當代社會語言情境的樣貌。
找回台語使用的手感—創作者學習語言的過程與養成
由於「跟家人說台語，跟朋友說國語。」的成長背景，淺堤、青虫aoi、王彙筑都有基本的台語溝通能力，但「寫與唱是完全不同的領域。」王彙筑說。
淺堤、青虫aoi、王彙筑在雖然都感受到台語的優美，以及用母語的溫度，但也都有意識自己使用一套成熟且複雜的語系，都會以歸零的學習心態進行台語的創作，除了咬字上的注意，青虫aoi更提到台語有像「顛倒音」這樣的特殊性需要去突破，王彙筑甚至在寫完歌曲後，會讓專業的台語顧問來確認正確性。
「顛倒音」是青虫aoi最特別留意的語境，不同於日常講話，加入旋律後所使用的是有聲調的語言，所以當歌曲的詞跟曲相反，其中一個音色上揚其中一個往下發聲的時候，會聽起來像另外的意思，所以，就必須要在顛倒音的容許範圍內去尋找更多旋律的可能。
除了技術問題，淺堤另外提及年輕世代和母語的連結不深，所以需要有意識的去注意台語本身的音律和使用特殊性。「所以平常遇到年長的叔叔阿姨就會把握機會用台語跟他們聊天，想必他們常常跟阿公阿嬤接觸，肯定在還沒有記憶時就會說台語了吧！」淺堤幽默的說。
也正是因為這樣的歷程，台語創作對三組音樂人有了更深一層的意義，「起初寫台語歌，只是把語言看作一種工具。但隨著每次創作過程中加深對台語的了解就會有種藉著母語尋根的感覺。」王彙筑說。
活動資訊
- 名稱：2022雄雄出聲音樂會
- 時間／地點： 𝟎𝟗.𝟐𝟒 ＠大東文化藝術中心 展覽館旁戶外空間 𝟎𝟗.𝟐𝟓 ＠高雄圖書館總館三樓 階梯教室 𝟏𝟎.𝟎𝟏 ＠高雄流行音樂中心 音浪堤岸
- 更多詳情請點粉絲專頁或是IG洽詢
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！