【2022金馬獎入圍名單】《智齒》、《咒》、《一家子兒咕咕叫》三強鼎立，執行長聞天祥揭曉遺珠內幕
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攤開本屆金馬獎入圍名單，共有3部影片獲得超過雙位數的提名，其中一部來自香港，兩部來自台灣，前者為鄭保瑞的《智齒》；後者為柯孟融的《咒》以及詹京霖《一家子兒咕咕叫》。而金馬執委會執行長聞天祥，也對評審的評選過程作出解釋，並揭秘遺珠。
今（2022）年第59屆金馬獎，於9月27日下午舉行入圍名單發布記者會，並由金馬58最佳女配角王渝萱、金馬56最佳新演員入圍曾敬驊共同揭曉名單。
今年報名影片共計457部（劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部），去（2021）年報名影片則是共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部）。
從此數字檢視，劇情長片的減少數量不至於產生太多落差，反倒是短片類型受到較大影響，金馬執委會執行長聞天祥表示，疫情進入第三年，持續對電影界造成衝擊，而對於短片的影響更為鮮明，此點可能是過往大家比較少關注到的部分。
聞天祥也特別指出，今年出現大量新銳導演的作品，除了台灣之外，香港、澳門、新加坡、馬來西亞以及跨國合製的後起之秀，都有十分亮眼的成績，甚至有些入圍最佳導演的創作者——所謂的非新銳導演，其實也還是新銳。
而在本屆競賽出現大量不熟悉的片名，聞天祥認為值得興奮，除了推翻外界上半年對年度電影較為消極的想像，也說明金馬對於這些作品的重要性。
攤開本屆入圍名單，共有3部影片獲得超過雙位數的提名，其中一部來自香港，兩部來自台灣，前者為鄭保瑞的《智齒》；後者為柯孟融的《咒》以及詹京霖《一家子兒咕咕叫》。
來自香港的《智齒》成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得14項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、女主角、男配角、改編劇本、攝影、視覺效果、美術設計、造型設計、動作設計、原創電影音樂、剪輯、音效，而繼去年香港電影《濁水漂流》入圍金馬獎12項大獎，也代表香港電影連兩年在提名階段笑傲金馬。
《智齒》、《咒》與《一家子兒咕咕叫》，形成三強鼎立的局面。
不過，今年最佳改編劇本也出現特殊狀況，往年五部作品的入圍，本屆則僅有《智齒》以及《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍，換句話說，有三部名額從缺。
對此，聞天祥解釋，從缺也好、不足入圍也罷，金馬賦予評審評選、決定的自由，要到達評審的入圍標準，才會投出選票。而今年的改編劇本類別僅有兩部入圍，就是評審的決定，這樣的狀況其實也反映出，台灣與其餘電影工業較為發達、健全的國家相比，開發文本、媒介上面，還有許多能夠交流的空間。
至於聞天祥也在會中重申金馬獎立場——「電影競賽、就片論片」。表示金馬執委會不會對評審做出任何指導，討論的結果就是結果，金馬從來不會因為性別、主題對於作品做出加減分。
此外，聞天祥也在記者會上，針對民眾較為關注的獎項，分別解釋評審團的票選過程。
最佳劇情片與最佳導演
評審認為《哈勇家》是導演陳潔瑤至今最成熟的作品，開展的層次也相當精彩。而今年能看見《咒》、《智齒》等片類型上的高度開發，甚至還能夠達成個人風格的展現，是難得之作。
另一方面，也能看到《白日青春》、《一家子兒咕咕叫》這類往社會底層鑽到靈魂深處的影片。
《白日青春》藉由香港的計程車司機和巴基斯坦難民少年之間的關係，所勾勒而出的浮生相；《一家子兒咕咕叫》則是透過台灣家庭，因為一隻鴿子而牽起了這家人隱藏的記憶傷痕，而胡智強在片中扮演特別的闖入者角色，構成了這部影片。
不過，入圍14項大獎，成為此階段大贏家的香港電影《智齒》，也引發報名資格的提問。本屆金馬獎的報名作品，限定於2021年7月1日之後完成，並未報名過金馬獎；而《智齒》早已在2021年3月柏林影展就已經進行世界首映。
對此，聞天祥解釋，一部作品經過影展放映之後，可能還會有修改等狀況，金馬則會以「正式上映」作為完成時間。
雖然《智齒》曾在去年柏林影展放映，不過《智齒》的正式上映時間是在去年的11月18日，因此，《智齒》其實有兩個選擇，一個是報名去年金馬獎，第二個是報名今年金馬獎，不過不能報名明年金馬獎。
聞天祥繼續表示，當然，曾經報名過金馬獎的作品，就不能重複報名。也因此，以《智齒》的案例來看，去年完成的時間「從寬認定」，以正式上映為主。
此類狀況例子也非首見，金馬在檢視作品時，最晚的完成時間，就會以「正式上映」的時間做為判定；不過，也有些片子並未走院線上映，聞天祥解釋，就是報名者自認完成，就能來報名，不過從上述所言，報名之後，就不能重複報名。
再來是最佳導演的部分，聞天祥表示最佳導演與最佳劇情片達成非常清楚的共鳴，除了張作驥之外，其餘4位導演的作品皆入圍最佳劇情片。
也因此，今年張作驥的《夏日天空的那匹紅馬》與去年羅卓瑤的《花果飄零》單項入圍最佳導演的狀況再度疊合。
至於聞天祥也展露對於《夏日天空的那匹紅馬》的欣賞，表示此片是張作驥至今為止劇情最低限、稀薄的影片，但張作驥的功力，卻能夠將宛如生活的碎片，隨著電影時間的推薦，慢慢凝聚出對於家庭中的桎梏、責任、感情的接納與感受。此作透過片名所指的那匹紅馬，在尾聲達成相當動人的境界。張作驥用了最少的對白、精簡的角色，就達成了這部片子的成績。
而去年以《少年》入圍最佳新導演，今年交出《窄路微塵》的林森，是本屆最佳導演的最大遺珠。
最佳新導演
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遠傳子公司-數聯資安助企業厚植資安能量，降低數位營運風險，邁向永續發展
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過往除了政府、金融及電信等特定產業，企業對於資安的投資相對保守。隨著上市櫃公司指引的修正將規範逐步擴大到各級產業，加上各種勒索攻擊等事件頻傳，大型企業尤其電子製造業，對資安風險的重視與需求也明顯上升。
法規驅動資安投資升溫，供應鏈數位化的資安缺口引關注
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數聯資安總經理李明憲觀察，近來企業關注的供應鏈資安議題主要有兩個面向，一個是從技術面去應對供應鏈上下游數位化串聯所形成的間接攻擊威脅，以及軟體開發來源是否被內植惡意軟體而形成的資安缺口；加上疫情以來大量遠距工作引發的資安風險，「零信任（Zero Trust）架構概念」也受到更多產業的重視。
資安長首重理解企業商業價值，從管理面完善風險排序與資源配置
另一個面向則是管理面，去年底金管會公告要求111家第一級上市公司設置資安長與專責人員，並且對資訊資產盤點、資安管理制度的建立稽核等都有完整規範，帶動了企業的剛性需求，加上資訊與通信科技（ICT）、半導體等供應鏈受到國際大廠客戶的要求，因此今年以來導入ISMS資訊安全管理制度／ISO27001認證受到高度詢問。
李明憲建議，企業應洞悉資安指引背後的意義：資安就是風險管控，當資源有限，要找出最優先防護的重要資產，並每年重新盤點風險來源。例如企業因應疫情從實體通路轉進電子商務，當營運模式改變，資安的重點就應有所調整。
由此來看，企業如何找到合適的資安長？李明憲也建議，「技術純熟非首要考量，資安長應對企業的商業營運模式有充分理解，能據此定義風險來源並排序重要性，進而作資源配置和建立制度。」以製造業來說，重要資產可能在運營科技（OT）端，不在資訊科技（IT）的管轄範圍，因此資安長要跳脫傳統IT的框架，從更高點來思考風險和資源配置。
破除迷思：資安非零和遊戲，未來靠AI大數據應對進化的風險
李明憲也提醒，過去的思維可能以為投入資安防護就不會發生事件，但進入到數位化與物聯網的時代，資安風險範圍太廣，佈防成本相對提高，因此最重要的還是損失要可控管。
隨著風險不斷進化，李明憲也期許數聯資安結合母公司遠傳的「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」策略，針對數量龐大的資安事件及警告，運用大數據的整合關聯分析，並透過AI機器學習來偵測異常行為，及早找到潛藏的風險和威脅來源，以差異化的解決方案，成為資安託管服務供應商的領導者。
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