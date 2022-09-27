【2022金馬獎入圍名單】《智齒》、《咒》、《一家子兒咕咕叫》三強鼎立，執行長聞天祥揭曉遺珠內幕

今（2022）年第59屆金馬獎，於9月27日下午舉行入圍名單發布記者會，並由金馬58最佳女配角王渝萱、金馬56最佳新演員入圍曾敬驊共同揭曉名單。

今年報名影片共計457部（劇情片60部、動畫片3部、紀錄片40部、劇情短片228部、紀錄短片63部、動畫短片63部），去（2021）年報名影片則是共計573部（劇情片66部、動畫片2部、紀錄片52部、劇情短片296部、紀錄短片87部、動畫短片70部）。

從此數字檢視，劇情長片的減少數量不至於產生太多落差，反倒是短片類型受到較大影響，金馬執委會執行長聞天祥表示，疫情進入第三年，持續對電影界造成衝擊，而對於短片的影響更為鮮明，此點可能是過往大家比較少關注到的部分。

聞天祥也特別指出，今年出現大量新銳導演的作品，除了台灣之外，香港、澳門、新加坡、馬來西亞以及跨國合製的後起之秀，都有十分亮眼的成績，甚至有些入圍最佳導演的創作者——所謂的非新銳導演，其實也還是新銳。

而在本屆競賽出現大量不熟悉的片名，聞天祥認為值得興奮，除了推翻外界上半年對年度電影較為消極的想像，也說明金馬對於這些作品的重要性。

Photo Credit: 金馬執委會提供 第59屆金馬獎入圍名單公佈記者會，左至右：吳念軒、曾敬驊、王渝萱、楊千霈

攤開本屆入圍名單，共有3部影片獲得超過雙位數的提名，其中一部來自香港，兩部來自台灣，前者為鄭保瑞的《智齒》；後者為柯孟融的《咒》以及詹京霖《一家子兒咕咕叫》。

來自香港的《智齒》成為本屆金馬獎提名階段最大贏家，總計獲得14項提名，包含最佳劇情片、導演、男主角、女主角、男配角、改編劇本、攝影、視覺效果、美術設計、造型設計、動作設計、原創電影音樂、剪輯、音效，而繼去年香港電影《濁水漂流》入圍金馬獎12項大獎，也代表香港電影連兩年在提名階段笑傲金馬。

《智齒》、《咒》與《一家子兒咕咕叫》，形成三強鼎立的局面。

不過，今年最佳改編劇本也出現特殊狀況，往年五部作品的入圍，本屆則僅有《智齒》以及《我吃了那男孩一整年的早餐》入圍，換句話說，有三部名額從缺。

對此，聞天祥解釋，從缺也好、不足入圍也罷，金馬賦予評審評選、決定的自由，要到達評審的入圍標準，才會投出選票。而今年的改編劇本類別僅有兩部入圍，就是評審的決定，這樣的狀況其實也反映出，台灣與其餘電影工業較為發達、健全的國家相比，開發文本、媒介上面，還有許多能夠交流的空間。

至於聞天祥也在會中重申金馬獎立場——「電影競賽、就片論片」。表示金馬執委會不會對評審做出任何指導，討論的結果就是結果，金馬從來不會因為性別、主題對於作品做出加減分。

此外，聞天祥也在記者會上，針對民眾較為關注的獎項，分別解釋評審團的票選過程。

最佳劇情片與最佳導演

評審認為《哈勇家》是導演陳潔瑤至今最成熟的作品，開展的層次也相當精彩。而今年能看見《咒》、《智齒》等片類型上的高度開發，甚至還能夠達成個人風格的展現，是難得之作。

另一方面，也能看到《白日青春》、《一家子兒咕咕叫》這類往社會底層鑽到靈魂深處的影片。

《白日青春》藉由香港的計程車司機和巴基斯坦難民少年之間的關係，所勾勒而出的浮生相；《一家子兒咕咕叫》則是透過台灣家庭，因為一隻鴿子而牽起了這家人隱藏的記憶傷痕，而胡智強在片中扮演特別的闖入者角色，構成了這部影片。

不過，入圍14項大獎，成為此階段大贏家的香港電影《智齒》，也引發報名資格的提問。本屆金馬獎的報名作品，限定於2021年7月1日之後完成，並未報名過金馬獎；而《智齒》早已在2021年3月柏林影展就已經進行世界首映。

對此，聞天祥解釋，一部作品經過影展放映之後，可能還會有修改等狀況，金馬則會以「正式上映」作為完成時間。

雖然《智齒》曾在去年柏林影展放映，不過《智齒》的正式上映時間是在去年的11月18日，因此，《智齒》其實有兩個選擇，一個是報名去年金馬獎，第二個是報名今年金馬獎，不過不能報名明年金馬獎。

聞天祥繼續表示，當然，曾經報名過金馬獎的作品，就不能重複報名。也因此，以《智齒》的案例來看，去年完成的時間「從寬認定」，以正式上映為主。

此類狀況例子也非首見，金馬在檢視作品時，最晚的完成時間，就會以「正式上映」的時間做為判定；不過，也有些片子並未走院線上映，聞天祥解釋，就是報名者自認完成，就能來報名，不過從上述所言，報名之後，就不能重複報名。

再來是最佳導演的部分，聞天祥表示最佳導演與最佳劇情片達成非常清楚的共鳴，除了張作驥之外，其餘4位導演的作品皆入圍最佳劇情片。

也因此，今年張作驥的《夏日天空的那匹紅馬》與去年羅卓瑤的《花果飄零》單項入圍最佳導演的狀況再度疊合。

至於聞天祥也展露對於《夏日天空的那匹紅馬》的欣賞，表示此片是張作驥至今為止劇情最低限、稀薄的影片，但張作驥的功力，卻能夠將宛如生活的碎片，隨著電影時間的推薦，慢慢凝聚出對於家庭中的桎梏、責任、感情的接納與感受。此作透過片名所指的那匹紅馬，在尾聲達成相當動人的境界。張作驥用了最少的對白、精簡的角色，就達成了這部片子的成績。

而去年以《少年》入圍最佳新導演，今年交出《窄路微塵》的林森，是本屆最佳導演的最大遺珠。

最佳新導演