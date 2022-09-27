無懼景氣下滑，德州儀器擴廠不停歇：電動車產業商機無窮，搶攻市場必須先達成三大目標

今（27）日《電子時報》（DIGITIMES）於外貿協會台北國際會議中心（TICC），針對全球供應鏈解構重組，舉行「DIGITIMES供應鏈高峰會Supply Chain Summit」論壇。會中德州儀器（TI）業務經理胡敬謙強調，電動車（EV）產業潛力無窮，德儀晶圓擴廠不停下腳步，而未來先進駕駛輔助（ADAS）、車內多螢幕應用及智慧照明等發展，預料推動半導體產業大幅成長。

無懼景氣下滑，德州儀器擴廠不停歇

本次論壇討論最熱烈的莫過於EV產業。近年受到疫情衝擊，晶片荒席捲全球，成為各工業國家的重大危機。疫情一再凸顯半導體在EV產業的重要戰略位置。胡敬謙表示，電動車商機無窮，但要搶攻市場，首先必須要做到「功能安全」，同時讓所有消費者「可負擔」，再來是「各國法規整合」三大目標。

德儀是全球知名半導體公司，總部位於美國德州達拉斯（Dalla），在25個國家設有製造或銷售據點。據2021年研調公司IC Insights統計，德州儀器是世界第9大半導體製造商，他們數位訊號處理器（DSP）及類比技術領先地位，也是推動網路時代的重要公司，業務除了半導體，還包括教育與生產力解決方案、微控制器以及多核處理器等。

過去2年半導體供應不足、大缺料，是許多車商的挑戰，德儀擴廠腳步沒停止。德儀日前表示，未來美國德州Sherman全新12吋半導體晶圓廠，將於2025年投產，屆時每日將生產數千萬組類比與嵌入式處理晶片，供應各地的電子製造商。

胡敬謙說：「德儀產品線非常廣，都是為了支持車用領域，目前有七千個產品，每年產能也在增加。」儘管近日景氣下行，但德儀仍相當看好車用電子發展。胡敬謙強調，2025年全球汽車有30%是電動車，也強調800伏特的充電系統將成為趨勢，馬達功率將到達500kW。

ADAS、車內/外雷達和智慧照明成焦點

隨著電車功能日益擴大，也將衍生無線監控等諸多應用，再加上第三代半導體突破，對EV產業是錦上添花。未來EV功率更高、行車距離更長，過去被詬病的續航力短的問題，也將一一解套。同時這也代表各類晶片數量將暴增，研調機構報告顯示，傳統燃油車需要的晶片至少40種，電動車所需的晶片數量則高達上百種。

胡敬謙說明，德儀提供各類IC協助EV發展更多功能，而漸少重量跟體積成為當前目標，其中業界積極發展的先進駕駛輔助，推動超音波雷達、鏡頭等需求倍增。過去汽車倒車雷達、倒車顯影已經不夠看；現今車商已經發展到前方防撞、自動跟車、煞車，還有側面盲區偵測、車道維持、內輪差偵測、腳踢開門、360度環景，還有車內生命偵測等。

而這些功能正是毫米波雷達技術精進之成果。據市調機構Yole預估，毫米波雷達2020年產值為38億美元，到2025年將成長到91億美元，年複合成長率高達19%。毫米波雷達將成為ADAS各種感測器中的最大宗，比重將達40.6％。胡敬謙觀察指出，ADAS車用毫米波雷達也跟著從24GHz進階為77/79GHz，並成為未來主流。

另外，車內雷達也是一大看點，除了簡單的車內生命偵測，還可進一步分析車內人數，觀測小孩是否上車；或者分辨車內是否有「歹徒」等新應用。不過，胡敬謙指出，如何將眾多感應裝置的資訊，集中送到中控台分析，是未來大車廠設計上的一大挑戰。

胡敬謙也說，車內螢幕逐漸取代儀表板且有越來越大的趨勢；另外一個改變在車燈，日後智慧照明將應地形而調節近、遠光，例如EV能夠感應「山路」環境，調整燈光減少對向車道的視覺衝擊，車內後視鏡也有改變，未來鏡頭和螢幕一起整合，這些都將成為半導體業者的新商機。

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核稿編輯：翁世航