無懼景氣下滑，德州儀器擴廠不停歇：電動車產業商機無窮，搶攻市場必須先達成三大目標
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看到電動車（EV）產業前景，無懼景氣下滑，全球知名半導體德州儀器（TI）擴廠腳步不停，未來先進駕駛輔助（ADAS）、車內多螢幕應用及智慧照明等發展，預料推動半導體產業大幅成長。
今（27）日《電子時報》（DIGITIMES）於外貿協會台北國際會議中心（TICC），針對全球供應鏈解構重組，舉行「DIGITIMES供應鏈高峰會Supply Chain Summit」論壇。會中德州儀器（TI）業務經理胡敬謙強調，電動車（EV）產業潛力無窮，德儀晶圓擴廠不停下腳步，而未來先進駕駛輔助（ADAS）、車內多螢幕應用及智慧照明等發展，預料推動半導體產業大幅成長。
無懼景氣下滑，德州儀器擴廠不停歇
本次論壇討論最熱烈的莫過於EV產業。近年受到疫情衝擊，晶片荒席捲全球，成為各工業國家的重大危機。疫情一再凸顯半導體在EV產業的重要戰略位置。胡敬謙表示，電動車商機無窮，但要搶攻市場，首先必須要做到「功能安全」，同時讓所有消費者「可負擔」，再來是「各國法規整合」三大目標。
德儀是全球知名半導體公司，總部位於美國德州達拉斯（Dalla），在25個國家設有製造或銷售據點。據2021年研調公司IC Insights統計，德州儀器是世界第9大半導體製造商，他們數位訊號處理器（DSP）及類比技術領先地位，也是推動網路時代的重要公司，業務除了半導體，還包括教育與生產力解決方案、微控制器以及多核處理器等。
過去2年半導體供應不足、大缺料，是許多車商的挑戰，德儀擴廠腳步沒停止。德儀日前表示，未來美國德州Sherman全新12吋半導體晶圓廠，將於2025年投產，屆時每日將生產數千萬組類比與嵌入式處理晶片，供應各地的電子製造商。
胡敬謙說：「德儀產品線非常廣，都是為了支持車用領域，目前有七千個產品，每年產能也在增加。」儘管近日景氣下行，但德儀仍相當看好車用電子發展。胡敬謙強調，2025年全球汽車有30%是電動車，也強調800伏特的充電系統將成為趨勢，馬達功率將到達500kW。
ADAS、車內/外雷達和智慧照明成焦點
隨著電車功能日益擴大，也將衍生無線監控等諸多應用，再加上第三代半導體突破，對EV產業是錦上添花。未來EV功率更高、行車距離更長，過去被詬病的續航力短的問題，也將一一解套。同時這也代表各類晶片數量將暴增，研調機構報告顯示，傳統燃油車需要的晶片至少40種，電動車所需的晶片數量則高達上百種。
胡敬謙說明，德儀提供各類IC協助EV發展更多功能，而漸少重量跟體積成為當前目標，其中業界積極發展的先進駕駛輔助，推動超音波雷達、鏡頭等需求倍增。過去汽車倒車雷達、倒車顯影已經不夠看；現今車商已經發展到前方防撞、自動跟車、煞車，還有側面盲區偵測、車道維持、內輪差偵測、腳踢開門、360度環景，還有車內生命偵測等。
而這些功能正是毫米波雷達技術精進之成果。據市調機構Yole預估，毫米波雷達2020年產值為38億美元，到2025年將成長到91億美元，年複合成長率高達19%。毫米波雷達將成為ADAS各種感測器中的最大宗，比重將達40.6％。胡敬謙觀察指出，ADAS車用毫米波雷達也跟著從24GHz進階為77/79GHz，並成為未來主流。
另外，車內雷達也是一大看點，除了簡單的車內生命偵測，還可進一步分析車內人數，觀測小孩是否上車；或者分辨車內是否有「歹徒」等新應用。不過，胡敬謙指出，如何將眾多感應裝置的資訊，集中送到中控台分析，是未來大車廠設計上的一大挑戰。
胡敬謙也說，車內螢幕逐漸取代儀表板且有越來越大的趨勢；另外一個改變在車燈，日後智慧照明將應地形而調節近、遠光，例如EV能夠感應「山路」環境，調整燈光減少對向車道的視覺衝擊，車內後視鏡也有改變，未來鏡頭和螢幕一起整合，這些都將成為半導體業者的新商機。
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核稿編輯：翁世航
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碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
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王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。
然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。
為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。
而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。
2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。
不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。
除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！
減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。
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