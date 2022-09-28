劉家傑在批評《BBC》新聞字幕，顯示了甚麼？
我們想讓你知道的是
與德國人談到劉家傑和蕭叔叔，他們多會驚嘆有華人如此認識西方文化。
劉家傑在Facebook批評英國《BBC》新聞字幕，說其用詞奇怪，遣詞用句也不清不楚。
曾任新聞主播和節目主持的劉家傑，多年來是香港中英文權威象徵。他中英俱佳，除旁述中英文紀錄片外，也主持英文教學節目。
七八十年代成長的人，都從他身上學到許多地道英文，不論是文法、用詞、發音、組句，劉先生都手到拿來。劉先生生於四十年代，與陳方安生、黃錢其濂，還有最近抨擊港姐衣著的余黎青萍，都屬於同一代精英，畢業於港大文學院。只是其他幾位加入政府，劉則成為傳媒人。
在未有網絡之前，學習外文多靠看書和聽錄音帶。劉氏的電視節目，伴隨港人成長，其後他代言快譯通電子字典，裡面的發音好像也是他錄的。劉成為學英文的代名詞，後來冒起的蕭叔叔，也不時被人與劉比較。蕭劉哪個英文較佳，成為許多網民熱話。
有說連英國人都讚劉英文比他們好，更要請教他英文。其實華人英文比母語者佳，並不奇怪。正如台灣駐德代表謝志偉教授的德文，比很多德國人都佳。看他的訪問，流暢德文配以慣用語和諺語，並時引用德國和歐洲典故，其對德國文史哲之掌握，非一般德國人可比擬。西方人學母語，都是先學其音才學其字，因此拼錯字很常見，例如很多英文母語者將「would have」拼作「would of」，這是非母語者不會犯的錯。所以華人拼字比本地人好，十分正常。認識一位香港資深英文老師，他說不少英國同事常請教他拼字。
會外文的人，都會被人問過怎樣學：「How did you learn it?」尤其是很少人學的語言，包括廣東話和其他中文地方語言，因為學習資源不多，也沒有如歌德學院和法協等文化機構教學。人們都會好奇，這些學習者是用何種途徑學習，是看書看電影，還是與人傾談中學會。特別是未去過本國卻會講，更令人稱奇。很多上一代港人，被問及如何學英文，或會提起劉家傑的名字。英國人聽到這些未出過國的港人一口英音，都會嘖嘖稱奇，後來才知道有這樣一位出色英文老師，為無數素未謀面的港人帶來英國文化的養份。
德國雖非英文國家，但當地人亦十分著重學英文。當地沒有如劉家傑般家傳戶曉的名家，學英文都各施各法。德國本地學校都用德文授課，沒有如香港般的「英中」，用英文授課。因此德國人在校接觸英文的機會不及很多港人。與德國人談到劉家傑和蕭叔叔，他們多會驚嘆有華人如此認識西方文化。因為英文佳的人，不只會英文，還通英文詞彙背後的典故，不論是《聖經》還是柏拉圖著作，這都教西方人讚賞。
Tags：
元宇宙新生代－COVID世代來了！品牌如何接招？
我們想讓你知道的是
生活及成長於Covid-19疫情中的世代橫空出世，面對習慣虛擬化、線上化的C世代，品牌更要及早準備接招。PChome 24h購物也看準商機搶先出手，推出iPhone 14訂閱方案、開設線上立陶宛館等服務，滿足C世代習慣遠距、享受體驗服務的特性！
當市場還在摸索Z世代的消費輪廓和行銷趨勢時，一波C世代大軍已然橫空出世，C世代意指Generation COVID，這波C世代大軍生活及成長於Covid-19疫情中，因為實體接觸的機會被隔離，他們可能沒有畢業典禮、沒有實體接觸國外的機會，或是從進入社會工作都是遠距。eMarketer即指出，疫情期間，消費者前往實體通路次數減少了42%，透過網路消費則反增了54%，大疫情時代使非接觸經濟的發展更躍進，C世代也因此更擁抱科技，甚至可能將成為生活在元宇宙的第一個世代，也將逐漸影響行銷趨勢。
元宇宙當道 C世代透過雲端群聚
C世代與同儕們的互動以線上為主，手機、電腦的線上裝置成為探索世界的工具之一，在學習和工作上也習慣遠距離，許多線上軟體也開發出新功能幫助C世代在元宇宙中群聚。其中Gather Town就是一個例子，雖然是一種視訊軟體，但是更像是一款遊戲，使用者可以自行設定角色，透過角色扮演和他人互動，也可以建立屬於自己的虛擬空間，在裡面開會、上課、進行遊戲等。品牌觀察到新世代的轉變，也紛紛開始與Gather town合作，如HP在Gather Town中開設元宇宙線上分享會，透過四大區域場館跟使用者互動，除了有遊戲區外，同時還展示旗下商品及優惠，並能直接找到折扣跟賣場，此外還能在裡面跟名人交流；台北市稅捐稽徵處也在Gather Town上開設線上展覽館，透過互動解謎，幫助民眾學習各項租稅知識，讓硬知識也能透過符合C世代的方式傳播。
被封鎖的國界 C世代追求不出門能買天下物
因疫情影響，各國封鎖國界超過一年，截至目前為止，台灣人民也還無法自由地出國，C世代是喪失許多地球村公民權益的一代，失去很多跨國界交流的實體機會。許多品牌也趁機推出服務，協助消費者消弭疫情和國界的阻隔。
C世代少有出國的經驗，與此同時航空業和旅遊業也大受打擊，為了滿足消費者對於出國旅遊的渴望和對於品牌的熱度，新加坡航空之前在旅展中打造飛行旅程體驗區，讓體驗者戴上VR眼罩，探索新航A380的客艙，透過預先體驗培養品牌認同感。在疫情初始時，立陶宛主動贈與台灣疫苗，也讓國人對於這個遠在波羅的海的國家開始有了感恩之情和好奇心，但苦於疫情還是無法實際到當地體驗，PChome 24h購物與立陶宛企業局為了深化台立兩國的交流和滿足C世代消費者，共同開設「立陶宛館」，日前也在站上正式試營運，進駐立陶宛10大品牌，幫助C世代消費者不出國，透過熟悉的科技操作，就能品嘗異國美食，打開對於世界的感官。
體驗至上 訂閱制便利創新服務收買C世代的心
相較於產品本身，C世代更加注重享受及購買體驗。因此，若想吸引更多顧客，零售商就必須推出不同以往的服務。訂閱制雖然行之有年，但大部分在民生必需品上，如咖啡、保健食品、生鮮食品或是視聽娛樂方案上，但在智慧型手機這種相較之下使用週期較久的產品上卻尚未有過。對新興世代的消費者而言，智慧型手機不單純只是通訊作用，還包含了品牌信仰，甚至還有奢侈品的體驗，其中Apple年年出新機，即使產品耐用，也還是讓許多年輕人只要出新機就想換，而非等手上舊機無法使用，影響智慧型手機的消費習慣，讓其使用週期縮短。
過去一直傳聞Apple即將推出訂閱制， iPhone 14的發布會上卻沒有發表這項消息，然而全台電商中唯一Apple全系列授權經銷商PChome 24h購物搶先推出了iPhone 14的訂閱方案，訂閱週期為12個月，訂閱期滿後繳回舊機就能換新機，並主打低月付額、免預繳、免押金、專屬保險等服務。PChome 24h購物觀察到iPhone使用者的痛點，在保險服務上也有相對完整的保障，如果在訂閱期間手機不見、或是重大事故需維修，只需付出2,500元的自負額，便能享有一次原機維修或是置換服務。這樣的服務不僅讓C世代更能降低擁抱科技的門檻，進一步完整周邊服務，也因此在網路上掀起一波討論聲量。
雖然世界已逐漸與疫情共存，但在這段時間內生長的C世代消費習慣，或許已奠定未來幾年內的市場趨勢，面對這群習慣虛擬化、線上化的世代，品牌更要及早準備接招。
本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。