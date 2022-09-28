劉家傑在批評《BBC》新聞字幕，顯示了甚麼？

劉家傑在Facebook批評英國《BBC》新聞字幕，說其用詞奇怪，遣詞用句也不清不楚。

曾任新聞主播和節目主持的劉家傑，多年來是香港中英文權威象徵。他中英俱佳，除旁述中英文紀錄片外，也主持英文教學節目。

七八十年代成長的人，都從他身上學到許多地道英文，不論是文法、用詞、發音、組句，劉先生都手到拿來。劉先生生於四十年代，與陳方安生、黃錢其濂，還有最近抨擊港姐衣著的余黎青萍，都屬於同一代精英，畢業於港大文學院。只是其他幾位加入政府，劉則成為傳媒人。

在未有網絡之前，學習外文多靠看書和聽錄音帶。劉氏的電視節目，伴隨港人成長，其後他代言快譯通電子字典，裡面的發音好像也是他錄的。劉成為學英文的代名詞，後來冒起的蕭叔叔，也不時被人與劉比較。蕭劉哪個英文較佳，成為許多網民熱話。

有說連英國人都讚劉英文比他們好，更要請教他英文。其實華人英文比母語者佳，並不奇怪。正如台灣駐德代表謝志偉教授的德文，比很多德國人都佳。看他的訪問，流暢德文配以慣用語和諺語，並時引用德國和歐洲典故，其對德國文史哲之掌握，非一般德國人可比擬。西方人學母語，都是先學其音才學其字，因此拼錯字很常見，例如很多英文母語者將「would have」拼作「would of」，這是非母語者不會犯的錯。所以華人拼字比本地人好，十分正常。認識一位香港資深英文老師，他說不少英國同事常請教他拼字。

會外文的人，都會被人問過怎樣學：「How did you learn it?」尤其是很少人學的語言，包括廣東話和其他中文地方語言，因為學習資源不多，也沒有如歌德學院和法協等文化機構教學。人們都會好奇，這些學習者是用何種途徑學習，是看書看電影，還是與人傾談中學會。特別是未去過本國卻會講，更令人稱奇。很多上一代港人，被問及如何學英文，或會提起劉家傑的名字。英國人聽到這些未出過國的港人一口英音，都會嘖嘖稱奇，後來才知道有這樣一位出色英文老師，為無數素未謀面的港人帶來英國文化的養份。

德國雖非英文國家，但當地人亦十分著重學英文。當地沒有如劉家傑般家傳戶曉的名家，學英文都各施各法。德國本地學校都用德文授課，沒有如香港般的「英中」，用英文授課。因此德國人在校接觸英文的機會不及很多港人。與德國人談到劉家傑和蕭叔叔，他們多會驚嘆有華人如此認識西方文化。因為英文佳的人，不只會英文，還通英文詞彙背後的典故，不論是《聖經》還是柏拉圖著作，這都教西方人讚賞。