菲律賓掃蕩175家離岸博弈公司，10月驅逐4萬中國員工

《路透社》報導，菲律賓為打擊線上博弈產業，司法部將關閉175間牌照過期，或涉及未繳納政府費用等違規行為的離岸博弈公司，並將遣返這些公司的約4萬名中國員工。

菲律賓司法部發言人克拉瓦諾（Jose Dominic Clavano）星期一（9月26日）表示，鑑於最近發生多起中國公民針對其他中國公民的謀殺、綁架等犯罪時間，菲律賓政府決定採取打擊行動。

線上博弈產業於2016年在菲律賓出現並呈指數型成長，因為菲律賓自由的博弈法規讓離岸博弈營運商瞄準了國內禁賭的中國客戶。在鼎盛時期，菲律賓離岸博弈營運商（Philippine offshore gaming operators，POGOs） 僱傭了超過30萬名中國工人，但COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）衝擊，以及更高的稅收迫使許多業者將公司轉出菲律賓。

克拉瓦諾指出，被取締的離岸博弈營運商的牌照要麼已過期，要麼因未繳納政府費用等違規行為而被吊銷，接下來這些公司的中國員工將從10月起被驅逐出境。

對於菲律賓政府的執法行動，中國駐菲律賓大使館發表聲明稱，北京支持驅逐和打擊境外博弈公司的相關犯罪，並強調中國政府「堅決反對，並採取嚴厲措施打擊賭博」。

根據菲律賓財政部的數據，線上博弈產業在2020年創造了72 億披索（約新台幣39億元）的稅收，去年則有39億比索（約新台幣21億元）。菲律賓監管機構最近表示，目前國內仍有30家獲得牌照許可的離岸博弈營運商，但在COVID-19疫情大流行前有60家。

而房地產諮詢公司Leechiu Property Consultants則估計，離岸博弈營運商行業的完全退出的話，將有105萬平方公尺的辦公空間空出（相當於紐約中央公園面積的三分之一），以及減少了89 億披索（約新台幣48億元）的年租金。

Leechiu的數據顯示，離岸博弈產業僱傭了20萬1000名中國人和11萬1000名菲律賓人，估計境外博弈營運商每年為菲律賓經濟帶來1900億披索（約新台幣1020億元）的產值，對菲律賓房地產和零售業來說是一個福音。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範