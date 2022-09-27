安倍晉三國葬：菅義偉稱讚是真正領導人，場外民眾數量超乎預期當局延長獻花時間
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日本已故前首相安倍晉三「國葬」今天下午舉行，首相岸田文雄除了稱讚安倍是有勇氣的人，更表示安倍比任何人都要竭力促進維持重視自由、民主、人權及法治的開放的國際秩序。此外。設置在國葬會場武道館外的獻花台，由於到場民眾人數多於預期，當局也因此延長獻花時間。
日本已故前首相安倍晉三「國葬」今（27）天下午舉行，場內播放回顧安倍從政以來關鍵談話與重大政績的影片，出席人士也依序上台獻花，媒體鏡頭捕捉到遺孀安倍昭惠數度落淚送別夫婿。
安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。首相岸田文雄內閣今天下午為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的「日本武道館」。
車隊繞行迎賓館與防衛省
日本放送協會（NHK）報導，抱著安倍骨灰罈的安倍昭惠下午1時26分搭乘座車從東京都澀谷區自宅出發，車隊途中先經過安倍生前跟各國領袖舉行會談的主要舞台「迎賓館」，接著再經過負責安倍生前致力安全保障政策的防衛省，最後在1時55分抵達國葬會場，鳴放19響禮砲。
演奏完日本國歌並全場默禱1分鐘後，會場播放8分鐘追思影片，開頭是安倍彈琴，接著回顧安倍從2006年首度擔任首相以來在政壇關鍵場景的談話與重要政績，包括多次訪問311大地震災區、提出安倍經濟學等重大政策，最後再接回安倍彈琴影片。
影片背景音樂就是安倍生前彈奏的鋼琴曲「花正在開」。擔任葬禮委員長的首相岸田文雄宣讀追悼詞時，對安倍早逝不僅深感遺憾，也表示極為痛心。
岸田稱讚安倍是有勇氣的人
岸田說，安倍曾在出席防衛大學校畢業典禮時，引用日本教育家新渡戶稻造的名言「勇氣就是做對的事」。
他說，「安倍，你就是有勇氣的人」。
岸田盛讚安倍執政時提出的「自由且開放的印度太平洋」構想等，向在場所有人士介紹安倍政績，認為安倍比任何人都要竭力促進維持重視自由、民主、人權及法治的開放的國際秩序。
岸田說，自己在安倍執政時曾任外務大臣，能以同時代盟友及安倍內閣成員專心致力拓展日本外交，「是我一生的榮耀」。
岸田說，他誓言在安倍所建立的基礎上，打造繼續讓所有人都能發光發熱的日本。
菅義偉認安倍是真正的領導人
以安倍友人代表宣讀追悼詞的前首相菅義偉說，「對日本來說，您是真正的領導人」。
「為何偏偏發生這樣的悲劇，讓不該失去生命的人失去生命，不禁令人感到悔恨。」安倍昭惠聞言不禁落淚。
菅義偉也回顧當年力勸安倍二度參選自民黨總裁（黨主席）的過程。
他說，在最後階段時，他跟安倍兩人到銀座的燒烤店，因為覺得是自己的使命，所以拚命說服安倍出馬，3小時後終獲首肯，「我把這件事視為菅義偉生涯最大成就，始終引以為傲」。
場外民眾爆量，當局延長獻花時間
設置在國葬會場武道館外的獻花台，由於到場民眾人數多於預期，無法如期在下午4時結束，不得不延長讓民眾繼續獻花。
根據觀察，今天下午2時30分時，排隊等待獻花的人龍綿延長達約3公里。內閣府官方推特帳號表示，截至下午2時止，排隊獻花至少要花超過3小時，所以下午5時後將不開放民眾排隊。
另外，反對舉辦國葬的市民團體，今天中午過後在國葬舉辦前於東京都千代田區的日比谷公園集會，根據主辦單位估算，現場約有2500人響應。國會議事堂附近也有市民團體集會抗議。
新聞來源
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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日期：2022年10月7日（星期五）
時間：10:00 AM～3:30 PM
地點：南港展覽館二館 7F