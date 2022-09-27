教授以個人名義開設「校長培訓班」，教團質疑利益迴避問題

全國教師工會總聯合會日前接獲檢舉，稱大葉大學師資培育中心主任、教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥以個人名義，在南投縣同德高中開設中小學校長培訓班，每名學員收費3萬6000元，講師陣容堅強，參加後「金榜題名」的主任、校長超過200位。

全教總指出，不少知名學者與前教育官員名列其中，除了黃德祥以外，也包含先前被指控跨足17所大學兼職，教育史上「最強門神」的前教育部長、台灣教育大學系統總校長吳清基，以及前台北市教育局長湯志民、台北市副市長蔡炳坤等人。

全教總所關注的問題，在於國中小校長遴選的程序中，無論是初選考試、校長遴選，都要有官員、學者及專家參與，而黃德祥所開設的培訓班，也列出了許多官員、學者及專家，全教總理事長侯俊良在記者會上指出，培訓班的學生不是受專業知識吸引而來，而是「搭上這個線，對校長遴選就可能是保證」，中選的機會大大提升。

Photo Credit：翻攝自全教總新聞稿 黃德祥所開設之校長培訓班師資陣容堅強。

記者會前，《公視》記者現場致電向黃德祥問及此事，他回應稱，先前在大葉大學辦了校長主任培訓班，績效良好，許多人托他繼續開班，而同德高中樂意幫忙、出借場地，各大學教授也願意栽培後進。除了吳清基等退休教授外，「也有過去培訓班來參與的講座教授，他們都滿心歡喜，學員非常踴躍，我把我一輩子的專業、經驗都傳承給學生，算是我的子弟兵。」

黃德祥在聲明中強調，其辦學有2大期許：「考上校長」與「當好校長」，除了幫助有志者如願，在接任主任及校長後，也要實現培訓班傳授的教育專業理念與實務，盡心盡力成為好校長。

培訓班「誰辦的」？教團、同德高中各說各話

侯俊良指控，校長培訓班每人收費3萬6000元，比起國教院和其他師培大學所開設的校長培訓班，「也蠻高的」。過去不少大學都有針對中小學校長甄選，開設過名目不一的學分班、素養培訓班，「同德高中應該是全國第一個開設校長遴選培訓班的中小學」。

全教總指出，已經有超過200名黃德祥所開培訓班的學員考上校長，如果有500名學員曾經參與，收費就高達1800萬，相當可觀，因此詢問黃德祥，這項課程是由誰主辦？同時，也附上同德高中發給南投縣、彰化縣各中小學的正式公文，內文指出：「本校邀請黃德祥講座教授主持校長培訓學苑辦理同德校長主任培訓班（第三期）」，意指同德高中辦理講座、邀請黃德祥參與。

Photo Credit：全教總提供 同德高中發給南投縣、彰化縣各中小學的正式公文指出：「本校邀請黃德祥講座教授主持校長培訓學苑辦理同德校長主任培訓班（第三期）」

對此，《關鍵評論網》致電同德高中職訓中心，校方回應黃德祥只是租用場地，學校僅會派出工讀生協助開門、讓學員進來上課，「真的只有租借場地，沒有其他的。」

黃德祥接受《關鍵評論網》訪問時也口徑一致，表示課程是由他個人開設，並付給同德高中場地費。至於為何收費高於其他師培大學所開的培訓班？黃德祥回應，公立學校的鐘點費要遵守國家規定，為了尊重這些有威望的學者，「我在這邊辦，可以給比較高的鐘點費」。

黃德祥透露，在國立大學，講師費依規定為每小時2000元，講座學者在他開設的班可以拿到3小時1萬元，有些甚至更高，「我純做功德，報名費都高額付給講師」。另外如果有學員經濟有困難，「沒繳，也隨緣。」

教團質疑講座同時兼遴選委員，要求教育部徹查

全教總高中職委員會主委張瓊方則表示，列名培訓班講座的各校學者與前官員，甚至包括現任的國教院副院長、現任的國立教育大學校長，以及教育學院院長，質疑這是否暗示想當校長就要先進培訓班。

另外，張瓊方點出培訓班公平性的問題，他質疑講座教師是否也曾經參與校長甄選筆試命題委員、遴選委員會委員以及校務評鑑委員，甚至是加入校長未來連任時的績效辦學考評，「評鑑過程看到這些曾經繳錢給他上課的，難道他不知道嗎？」

張瓊方表示，中小學校長遴選委員看似組成份子多樣，但事實上，除了家長代表及老師代表無法由教育局處決定，其實大約有2/3的委員都是教育局處自己勾的，因此要求教育部徹查培訓班講師是否有擔任出題委員、校長遴選委員等。否則，侯俊良認為，校長遴選的公正性、專業性將會受到質疑。

對此，黃德祥回應：「各縣市都有迴避條款」，指導教授、學生等等都會迴避，且其他大學如彰化師範大學、台中教育大學都有辦理培訓班，也一樣有在聘教授，對於指導的學生、有親屬關係等等，都會有迴避條款，由校長遴選的主辦單位自行處理。

但實際查閱台北市、台中市、新竹市的中小學校長遴選相關規範後，發現對於遴選委員的迴避規範，均僅列出「委員配偶及前配偶、五親等內之血親、三等親內之姻親，或曾有此關係」，另台北市還有規定，委員及其配偶、子女現服務或就讀於遴選學校者，也須迴避。

全教總呼籲，擔任過教育官員、現任大學教育相關系所教授、擔任過中小學校長遴選的學者，應即刻退出黃德祥開設之「培訓班」以求自清。且教育部應成立專案調查小組徹查，該培訓班是否有利用職權圖利自家學員，並針對現行校長遴選制度缺失進行全面改革，以重建各界對制度之信任。

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核稿編輯：楊士範