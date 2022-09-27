教授以個人名義開設「校長培訓班」，教團質疑利益迴避問題
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全國教師工會總聯合會日前接獲檢舉，稱大葉大學師資培育中心主任黃德祥以個人名義，在南投縣同德高中開設中小學校長培訓班，每名學員收費3萬6000元，講師陣容堅強，參加後「金榜題名」的主任、校長超過200位。
全國教師工會總聯合會日前接獲檢舉，稱大葉大學師資培育中心主任、教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥以個人名義，在南投縣同德高中開設中小學校長培訓班，每名學員收費3萬6000元，講師陣容堅強，參加後「金榜題名」的主任、校長超過200位。
全教總指出，不少知名學者與前教育官員名列其中，除了黃德祥以外，也包含先前被指控跨足17所大學兼職，教育史上「最強門神」的前教育部長、台灣教育大學系統總校長吳清基，以及前台北市教育局長湯志民、台北市副市長蔡炳坤等人。
全教總所關注的問題，在於國中小校長遴選的程序中，無論是初選考試、校長遴選，都要有官員、學者及專家參與，而黃德祥所開設的培訓班，也列出了許多官員、學者及專家，全教總理事長侯俊良在記者會上指出，培訓班的學生不是受專業知識吸引而來，而是「搭上這個線，對校長遴選就可能是保證」，中選的機會大大提升。
記者會前，《公視》記者現場致電向黃德祥問及此事，他回應稱，先前在大葉大學辦了校長主任培訓班，績效良好，許多人托他繼續開班，而同德高中樂意幫忙、出借場地，各大學教授也願意栽培後進。除了吳清基等退休教授外，「也有過去培訓班來參與的講座教授，他們都滿心歡喜，學員非常踴躍，我把我一輩子的專業、經驗都傳承給學生，算是我的子弟兵。」
黃德祥在聲明中強調，其辦學有2大期許：「考上校長」與「當好校長」，除了幫助有志者如願，在接任主任及校長後，也要實現培訓班傳授的教育專業理念與實務，盡心盡力成為好校長。
培訓班「誰辦的」？教團、同德高中各說各話
侯俊良指控，校長培訓班每人收費3萬6000元，比起國教院和其他師培大學所開設的校長培訓班，「也蠻高的」。過去不少大學都有針對中小學校長甄選，開設過名目不一的學分班、素養培訓班，「同德高中應該是全國第一個開設校長遴選培訓班的中小學」。
全教總指出，已經有超過200名黃德祥所開培訓班的學員考上校長，如果有500名學員曾經參與，收費就高達1800萬，相當可觀，因此詢問黃德祥，這項課程是由誰主辦？同時，也附上同德高中發給南投縣、彰化縣各中小學的正式公文，內文指出：「本校邀請黃德祥講座教授主持校長培訓學苑辦理同德校長主任培訓班（第三期）」，意指同德高中辦理講座、邀請黃德祥參與。
對此，《關鍵評論網》致電同德高中職訓中心，校方回應黃德祥只是租用場地，學校僅會派出工讀生協助開門、讓學員進來上課，「真的只有租借場地，沒有其他的。」
黃德祥接受《關鍵評論網》訪問時也口徑一致，表示課程是由他個人開設，並付給同德高中場地費。至於為何收費高於其他師培大學所開的培訓班？黃德祥回應，公立學校的鐘點費要遵守國家規定，為了尊重這些有威望的學者，「我在這邊辦，可以給比較高的鐘點費」。
黃德祥透露，在國立大學，講師費依規定為每小時2000元，講座學者在他開設的班可以拿到3小時1萬元，有些甚至更高，「我純做功德，報名費都高額付給講師」。另外如果有學員經濟有困難，「沒繳，也隨緣。」
教團質疑講座同時兼遴選委員，要求教育部徹查
全教總高中職委員會主委張瓊方則表示，列名培訓班講座的各校學者與前官員，甚至包括現任的國教院副院長、現任的國立教育大學校長，以及教育學院院長，質疑這是否暗示想當校長就要先進培訓班。
另外，張瓊方點出培訓班公平性的問題，他質疑講座教師是否也曾經參與校長甄選筆試命題委員、遴選委員會委員以及校務評鑑委員，甚至是加入校長未來連任時的績效辦學考評，「評鑑過程看到這些曾經繳錢給他上課的，難道他不知道嗎？」
張瓊方表示，中小學校長遴選委員看似組成份子多樣，但事實上，除了家長代表及老師代表無法由教育局處決定，其實大約有2/3的委員都是教育局處自己勾的，因此要求教育部徹查培訓班講師是否有擔任出題委員、校長遴選委員等。否則，侯俊良認為，校長遴選的公正性、專業性將會受到質疑。
對此，黃德祥回應：「各縣市都有迴避條款」，指導教授、學生等等都會迴避，且其他大學如彰化師範大學、台中教育大學都有辦理培訓班，也一樣有在聘教授，對於指導的學生、有親屬關係等等，都會有迴避條款，由校長遴選的主辦單位自行處理。
但實際查閱台北市、台中市、新竹市的中小學校長遴選相關規範後，發現對於遴選委員的迴避規範，均僅列出「委員配偶及前配偶、五親等內之血親、三等親內之姻親，或曾有此關係」，另台北市還有規定，委員及其配偶、子女現服務或就讀於遴選學校者，也須迴避。
全教總呼籲，擔任過教育官員、現任大學教育相關系所教授、擔任過中小學校長遴選的學者，應即刻退出黃德祥開設之「培訓班」以求自清。且教育部應成立專案調查小組徹查，該培訓班是否有利用職權圖利自家學員，並針對現行校長遴選制度缺失進行全面改革，以重建各界對制度之信任。
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核稿編輯：楊士範
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如何喚起全民「數位韌性」意識？《全球串連早安新聞》專訪台灣網路資訊中心，從國家、企業、民眾三大構面提供建議方案
我們想讓你知道的是
全球局勢迅速改變，數位韌性越顯重要，從個人、企業乃至於國家，如何保持數位主動性防禦，即時修復受損，甚至從被攻擊中成長？台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，與我們分享他的觀點。
美中科技戰吹響關稅壁壘號角，接著新冠變種病毒造成塞港、斷鏈，再到俄烏戰爭加劇能源、通膨問題，以及近期部分地區緊張的政治關係。各種大環境衍生的灰犀牛(gray rhino)風險，凸顯國家政策乃至於企業對策在數位科技扮演要角，如果能加強「數位韌性」（Digital Resilience）累積籌碼，將更有餘裕面對未來各種政經事件的衝擊。
不過究竟數位韌性的概念是什麼？甫成立的數位發展部部長唐鳳指出，「韌性指的是在任何時候遭受到不利的影響，透過完善機制的即時應變並快速恢復；甚至從被攻擊的經驗中學習、強化自身體質」。另外，我們採訪到台灣網路資訊中心執行長黃勝雄，他用更好懂的概念譬喻，電腦備份以前靠人力執行，可能有資料遺失或備份不完全風險；但現在透過自動備援或容錯機制，等於強化電腦的韌性之後，一旦當機就會自動把資料存放到別的系統，讓業務保持可持續性及順暢性。
台灣數位基礎建設程度名列前茅，但是連帶的資安攻擊也不少
了解數位韌性的內涵之後，我們接著要問，在強化韌性的反應能力之前，台灣的數位化基礎建設究竟是否到位？
根據台灣網路資訊中心公布的2022年台灣網路報告，顯示台灣網路使用率與相關應用服務逐年成長；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的2021年世界數位競爭力評比，台灣名列第八名，領先東亞其他鄰國如中國、日本、南韓。至於企業方面，星展集團公布的企業數位化準備程度調查，台灣有高達95%的中大企業已制訂數位轉型策略，位居領先群。
也因為隨基礎建設聯網程度越高、數位化越普及，電腦系統遭受駭客攻擊或網路病毒感染的機率也越高。黃勝雄以台灣為例，台灣資訊系統平均一年收到的攻擊通報，累計高達150萬筆，舉凡像是前陣子美國眾議院議長裴洛西訪台，超商門市電視螢幕出現不雅字眼，以及外交部、國防部網站遭入侵，就是資訊系統被攻擊的明顯作為。
台灣在數位韌性做了哪些努力？主動式防禦讓敵方承受昂貴代價
既然台灣經常遭受外來駭客攻擊，多年來對資訊安全議題越來越重視，不過在提倡數位韌性的時候，比起資安防禦又延伸出哪些新的思考面向？黃勝雄指出，「如果考慮到國家的數位韌性，最重要關注兩種狀態，一個是極端的被攻擊情境、第二是面對戰爭的緊急狀况。」
第一項極端被攻擊狀態，黃勝雄把網路流量耐受力，比喻為河道疏浚工程。假設一個工程能承受50年河川淹水情況，假設某一年突然河水大暴漲，能否有別條河道能疏浚；同理，資訊系統在平常也要針對極端的被攻擊狀况，列出多個腳本進行演練，在日後遇到突發攻擊，才能有配套措施加以應對。
第二種則是當發生戰爭時，台灣能否持續保持數位基礎建設的韌性。例如當我國網路基站遭受攻擊時，是否能夠即時運用海底纜線或低軌衛星，來保持對外通訊的暢通。因此在尚未開戰之前，台灣更該盤點戰爭情况超前部署，黃勝雄提出一個概念「主動式防禦」，也就是當敵方在尚未攻擊前，我們可以預先做足完整的準備方案；當敵人開始攻擊時，我們的數位建設就能發揮韌性實力，迫使對方在啟動攻擊之後，也要付出相對昂貴的代價，使潛在的攻擊者降低攻擊的意願。
從國家、企業、到個人層次，分別如何強勁「數韌力」？
如果平時就要培養數位韌性思維，甚至展開具體防禦行動，從國家政策、企業策略、乃至於個人行為，可以怎麼培養數位韌性力？黃勝雄針對這三大構面，分別論述當前台灣在數位韌性主題有哪些實際作為。
國家政策方面，近期數位發展部的成立，就是把資安核心業務加以整合起來，進行跨部會橫向溝通，有助垂直施展資安政策，協助各部會在依循資通安全管理法的架構之下，更能全面落實資通安全政策。另一方面，針對國際資訊戰接二連三的攻擊，我國政府除了對國內民衆宣導，黃勝雄也建議可以向外多對國際社群進行宣導，展示台灣資安政策的積極作為，號召更多民主陣營的夥伴，一起對抗無所不在的資訊烏賊戰。
至於從企業的角度來看，台灣超過九成以上是中小企業，除了運用有限資源打造基礎防線來抵擋網路攻擊，黃勝雄特別提到，台灣網路資訊中心負責維運的「台灣電腦網路危機處理暨協調中心」可以給民間企業提供免費、最新的網路樣態這類資訊，或是協助引薦公私部門的資源給一般企業，協助企業主更快瞭解當前的攻擊手法，進而在事前、事中、事後做好資安防護。
最後構面是民眾的個人層次，如何在日常生活培養數位素養，提升資訊解讀的能力？黃勝雄點出一個有趣現象，他說，「我們對資訊的過濾機制，不是來自資訊本身，而是來自傳送資訊的人，也就是你對他/她的信賴程度。」換言之，要對親友在群組傳送的訊息應保有更高警覺性，培養媒體識讀能力，或是從生活小細節，確保3C科技產品帳密不會輕易被盜用，自然讓想要癱瘓系統的攻擊者，同樣要付出較高的代價而不能得逞。
數位韌性的建構，與數位轉型一樣，它是階段性持續優化的過程而非結果，因此不會有停止的一天。黃勝雄最後強調，目前台灣在資訊技術及法律規範會持續擬定更完善的整合方案，並鼓勵中小企業、一般大眾對資安議題，在有限的範圍內，經常瞭解外面的世界發生哪些事情，不僅能免於成為資訊戰的受害者，同時持續充沛自我數位素養，每個人都可以為數位韌性工程做出貢獻。
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